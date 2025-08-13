سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يقترب من 4,500$، مع قيام أكبر حيتانها BitMine بجمع 20 مليار دولار لشراء المزيد من العملات

قامت شركة BitMine Immersion Technologies بزيادة رهانها على عملة إيثيريوم (Ethereum) مع تقدمها بطلب لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من أجل زيادة أسهمها المطروحة للتداول بقيمة 20 مليار دولار، ما يرفع قيمة القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة للتداول إلى 24.5 مليار دولار؛ ومن المرجّح أن تقوم الشركة باستخدام أغلبية العوائد لشراء عملات إيثيريوم (Ethereum) إضافية.

في البداية، أعلنت شركة تعدين العملات الرقمية وخزانة عملة إيثيريوم (Ethereum) -ومقرها ديلاوير- عن طرح أسهم بقيمة 2 مليار دولار في 9 تموز/يوليو من خلال شركتي Cantor Fitzgerald وThinkEquity، لكنّها قامت بزيادة هذه القيمة إلى 4.5 مليار دولار في 24 تموز/يوليو بزيادة قدرها 5 أضعاف، في إحدى أكبر الزيادات لجمع السيولة بتاريخ قطاع العملات الرقمية.

عمليات شراء إستراتيجية لعملة إيثيريوم (Ethereum) مع تركيز BitMine على تطوير النظام التقني للمدققين

قالت الشركة إنها قد تقوم باستخدام الأموال الجديدة لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أيضاً وتوسيع أنشطة التعدين والخدمات الاستشارية، مع التركيز على عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ خاص. ويتم تداول الأسهم العادية لشركة BitMine تحت الرمز BMNR في بورصة نيويورك (NYSE American)، وقد أغلق سعر السهم في 11 آب/أغسطس عند 58.98$. وبموجب الخطة المحدّثة، ستجري عمليات البيع عبر اكتتاب مباشر في السوق، على أن تتولى شركة Cantor دور وكيل المبيعات الحصري بعمولةٍ قدرُها 3% من إجمالي العوائد.

ورغم أن نشرة الشركة تتيح استخدام الأموال لسداد الديون أو إعادة شراء الأسهم أو التوسع في الأعمال، فإنها تنص صراحةً على إمكانية توجيه جزء من العوائد نحو شراء المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum)، إلى جانب شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير البنية التحتية للتعدين.

وأحدثت رغبة الشركة بشراء هذه العملة ضجة كبيرةً للغاية، ففي الفترة الممتدة بين 9 و25 تموز/يوليو قامت BitMine بشراء 566,776 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 2.03 مليار دولار تقريباً خلال 16 يوماً.

وبالنظر إلى حملة الشراء القوية هذه، ارتفع رصيد الشركة من عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 625,000 عملة بحلول نهاية تموز/يوليو بقيمة 2.3 مليار دولار تقريباً. بعدها، ارتفع هذا الرصيد إلى أكثر من 1.2 مليون عملة ETH بقيمة 5 مليار دولار تقريباً، ما عزّز مكانتها كأكبر شركةٍ مالكةٍ لهذا الأصل الرقمي.

كذلك أعلنت الشركة عزمَها شراء ورهن 5% من المعروض الكلي لهذه العملة، أي نحو 6 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 22 مليار دولار تقريباً، وفي حال نجحت الشركة بتحقيق هذا الهدف، فقد يفوق رصيدها من هذه العملة رصيدَ شركة Strategy من عملة بيتكوين (Bitcoin).

وفي مقابلةٍ مع موقع Cryptonews، قالت سامي لي (Sammi Li) -المُؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة JuCoin- إن تأثير عمليات الشراء هذه قد يكون كبيراً للغاية، وأردفت بقولها: “قامت BitMine بشراء عملات إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 2.9 مليار دولار خلال بضعة أسابيع، وبعدها ارتفع السعر، ومن المرجّح أن يتسبب شراء عملات بقيمة 20 مليار دولار بانخفاض المعروض، خصوصاً مع قيام الشركات برهن العملات، ما يقلل المعروضَ المتاح للتداول”.

كما أشارت لي أن تبنّي الشركات لعملة إيثيريوم (Ethereum) لم يَعُد يقتصر على المضاربة فقط، وقالت: “لا تقوم الشركات بشراء هذه العملة للمضاربة على ارتفاع سعرها فقط، بل تقوم باستخدامها أيضاً، حيث قامت شركة SharpLink برهن 95% من رصيدها من عملات إيثيريوم (Ethereum)، كما عمدت BitMine إلى تطوير نظام تقني للمُدققين؛ وعندما تقوم شركات الأجهزة بإضافة هذه العملة إلى ميزانية البحث والتطوير الخاصة بها، فإنها تعتبرها جزءاً من نظامها التشغيلي”.

شراء BitMine لعملة إيثيريوم (Ethereum) بمليارات الدولارات قد يؤثر على سعرها كثيراً بحسب أحد المحللين

تأتي عمليات الشراء الكبيرة لشركة BitMine مع تحركاتٍ مهمةٍ في السوق. ففي 23 تموز/يوليو، بدأ تداول أسهمها العادية كعقود خيارات في بورصة نيويورك تحت الرمز BMNR، ما يتيح للمستثمرين طرقاً جديدةً للتعرّض لأداء الشركة.

وفي 29 تموز/يوليو، أطلقت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار، ما يعكس ثقتها بأسهمها رغم تأهبها لشراء المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum).

ويبدو أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى حجز كميةٍ كبيرة من هذه العملة في عقود الرهن، ما يسهم في خفض المعروض المتاح للتداول، وقد يؤثر على آفاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

عن ذلك، قالت سامي لي: “قد نشهد تقلباتٍ سعرية في مواسم إعلان أرباح الشركات، لكن التأثير الأساسي لهذه الإستراتيجية يميل نحو تعزيز الاستقرار”.

بالتالي، تبدو عمليات الشراء المُحتملة غير مسبوقةٍ، إذ يمثل شراء عملات بقيمة 20 مليار دولار وفق المستويات السعرية الحالية نحو 4% من معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) المتداول، وهو ما يتخطى السيولة المتاحة في منصات التداول المركزية بفارق كبير. ومن المرجّح أن تُسهم صفقات التداول خارج منصات التداول (OTC) وإستراتيجيات التجميع التدريجي في تقليل الانزلاق السعري، لكنّ حالة الترقب قد تتسبّب بارتفاع السعر على المدى القصير.

ويشير محللون إلى أنه في حال تم رهن أغلبية العملات المشتراة، قد تتعزز مكانة عملة إيثيريوم (Ethereum) بوصفها “النفط الرقمي” بين خزائن الشركات. وفي مقابلةٍ له مع موقع Cryptonews، أكد تيموجين لوي (Temujin Louie) المدير التنفيذي لشركة Wanchain أنه حتى لو لم تتسبب عمليات الشراء بخفض المعروض، فقد يكون تأثيرها النفسي على السعر كبيراً جداً، وتُوافقه سامي لي هذا الرأي، مشيرةً إلى أن نهج BitMine “يتسبّب بإزالة المعروض بشكلٍ دائم” معتبرةً أن هذه الخطوة قد تدفع سوق عملة إيثيريوم للتحرك بناءً على أساسيات العرض والطلب بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل. ويُراقب المستثمرون مدى سرعة استخدام BitMine للأموال الجديدة، وما إذا كانت إستراتيجيتها ستؤدي إلى تغيراتٍ كبيرة في سيولة وقيمة عملة إيثيريوم (Ethereum).

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يقترب من مستويات غير مسبوقة مع موجة شراء مؤسساتية تدفع السعر فوق 4,400$

يُعزى ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى موجة التبني المؤسساتي؛ حيث تواصل شركات المساهمة العامة إضافة هذه العملة إلى خزائنها، مع ارتفاع السعر إلى أكثر من 21% خلال الأسبوع الماضي ويعادل وقت الكتابة 4,408$، أي أقل بنسبة 9% من أعلى مستوياته على الإطلاق المُسجّلة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 عند 4,890$.

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، وبجانبه بيانات المعروض وحجم التداول

المصدر: CryptoNews

جاء هذا الصعود مدفوعاً بموجة تبنٍّ مؤسساتي واسعةٍ، إذ تُواصل شركات مساهمةٌ عامة إضافة عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى خزائنها، في إستراتيجيةٍ تشبه نهج مايكل سايلور في تجميع عملة بيتكوين (Bitcoin). وقد قامت شركات حديثة لخزائن عملة إيثيريوم بجمع واستثمار مليارات الدولارات في هذه العملة خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تعزيز الزخم الإيجابي لسعرها.

بالإضافة إلى هذا، يشير المحللون إلى أن هذا الاتجاه الصاعد قد يتسبّب بتغيير نمط التقلبات الشديدة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum). حول ذلك، قال عاصم سروار (Asim Sarwar) المستشار في شركة Vault PLC التي تقوم أيضاً بإنشاء خزانة لعملة إيثيريوم (Ethereum): “ستظل التقلبات جزءاً من هوية سوق الكريبتو، لكنْ مع استمرار المؤسسات والحيتان الكبيرة بالشراء والاحتفاظ طويل الأجل -سواءً عبر الرهن أو الخزائن- سينخفض المعروض المتاح في منصات التداول، ما قد يخفف من حدة التحركات المفاجئة”.

كما رجَّح سروار أن تنخفض الحركات الهابطة على مدى 6-12 شهراً نتيجة انخفاض السيولة للبيع بدافع الخوف، كما يُمكن أن تصبح التحركات الصاعدة أكثرَ شدةً في حال ارتفاع الطلب ضمن سوقٍ منخفضة السيولة؛ وقالت Lee إن عمليات الشراء الممولة بالأسهم لا تُعَد “مضاربة بالرافعة المالية” ومن المرجّح أن تُسهم في خفض التقلبات السعرية.

تاريخياً، تجاوز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 4,350$ للمرة الأخيرة في عام 2021، غير أن موجة الشراء الجديدة تسبّبت بارتفاعه بقوة إلى هذا النطاق، وتتصدّر BitMine الشركات المالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum) بعد شرائها 317,000 عملة يوم الإثنين، ما رفع رصيدها الإجمالي إلى 1.15 مليون عملة ETH بقيمة 5 مليار دولار تقريباً.

قائمة الشركات المالكة لعملة إيثيريوم مرتبة بحسب حجم الرصيد

المصدر: StrategicEthReserve.xyz

في المركز الثاني، تأتي شركة SharpLink الخاصة بجو لوبين (Joe Lubin) برصيد 598,800 عملة قيمتها 2.6 مليار دولار متبوعة بشركة The Ether Machine برصيد 345,400 عملة بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب موقع The Block.

وخارجَ سياق شركات المساهمة العامة؛ تملك Ethereum Foundation رصيداً قدره 232,600 عملة بقيمة مليار دولار، فيما يصل احتياطي كوينبيس (Coinbase) إلى 136,800 عملة بقيمة 588.8 مليون دولار، إلى جانب 11,776 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1.4 مليار دولار.

وتشير منصة SΞR أن إجمالي أرصدة الشركات هو 3.57 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) أي ما يعادل 2.95% من معروضها الإجمالي.