BTC $115,097.39 0.97%
ETH $3,670.80 2.08%
SOL $168.18 2.66%
PEPE $0.000010 3.58%
SHIB $0.000012 2.73%
BNB $770.34 2.34%
DOGE $0.20 3.25%
XRP $2.99 1.16%
Cryptonews اخبار البلوكتشين

دونالد ترامب يقول إنه “يود” الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2028

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

في مقابلةٍ له مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC أمس الثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من غير المرجّح أن يقوم بالترشح لفترة رئاسية ثالثةٍ رغم أنه “يود ذلك”.

دونالد ترامب يتحدث عن فترة ثالثة رغم القيود الدستورية

في مقابلةٍ له مع البرنامج التلفزيوني Squawk Box أمس الثلاثاء (5 آب/أغسطس) أشار الرئيس الأمريكي -الذي تولى منصبه مؤخراً- إلى رغبته بالترشح لفترة رئاسةٍ ثالثة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور الأمريكي، حيث قال ترامب: “أود الترشح، لديَّ أفضل أرقام استطلاعات رأي على الإطلاق”.

كما أشار ترامب في آذار/مارس الماضي إلى أنه قد يقوم بالترشح لفترة إضافيةٍ في عام 2028؛ حينها قال لكريستين ويلكير (Kristin Welker) من NBC News إن لديه “أساليبه” الخاصة، مؤكداً ذلك بقوله: “كما تعلمون، أتمتع بشعبية كبيرة، وأناس كثيرون يريدون مني الترشح مجدداً”.

مع ذلك، يحظر التعديل الثاني والعشرين -والذي تم إقراره في 27 شباط/فبراير من عام 1951- بشكلٍ صارم الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين. وفي حال اعتزم ترامب الترشح مجدداً في نهاية فترته الثانية، فسيكون بذلك قد خالف الدستور بشكلٍ مباشر.

مراهنو منصة بوليماركت (Polymarket) يضعون رهاناتهم حول الانتخابات الرئاسية في عام 2028

قام مستخدمو موقع المراهنات Polymarket بوضع توقعاتهم حول الرئيس الثامن والأربعين للولايات المتحدة في عام 2028، في استطلاع جديد لسوق المراهنات اللامركزية. وبحسب الاستطلاع، رجّح 55% من المستخدمين أن يصبح نائب الرئيس جيه دي فانس (JD Vance) الرئيس القادم للولايات المتحدة، في حين رجّح 4% فقط أن يفوز ترامب بفترة ثالثة.

ومن المرشحين أيضاً في استطلاع Polymarket وزير الخارجية ماركو روبيو (Marco Rubio) والشخصية الإعلامية البارزة تاكر كارلسن (Tucker Carlson) وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (Ron DeSantis).

وتعرّض ترامب -الذي وعد بسن قوانين تنظيمية داعمةٍ للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية- لانتقاداتٍ خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ارتباطه المُحتمل بسيئ السمعة جيفري إبستين (Jeffrey Epstein)؛ كما انتقد خصومه السياسيون مشاريعَه في قطاع البلوكتشين، وخصوصاً مشروع عملة الميم الخاصة به أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUPM). مع ذلك، لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت توقعات مُراهني Polymarket دقيقة أم غير ذلك.

دونالد ترامب يقول إنه "يود" الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2028
2025-08-06 22:00:00
تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُظهر أهمية مستوى 112,000$، ومغادرة استثمارات بقيمة 333 مليون دولار للـ ETFs مع تزايد الشكوك حول الدورة الصاعدة
2025-08-06 21:07:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم الموافق 6 آب/أغسطس لعملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA)
2025-08-06 15:56:57
النقاش يحتدم حول موسم العملات البديلة مع زيادة سيولة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) ونمو محافظ حيتان عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ونجاحات عملة كاردانو (Cardano-ADA)
2025-08-06 13:56:51
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): محلل يعتقد أن الوقت الحالي مثاليٌّ للدخول، فهل يوشك السعر على الانطلاق؟
2025-08-06 00:24:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بين رهان بقيمة 1.95 مليار دولار وأمر رئاسي من ترامب ونمط راية هابط دون 115,000$
2025-08-06 11:33:00
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل يمكن أن يصل 1,000$ قريباً بعد بدء شحن هاتف سيكر (Seeker) الجديد إلى أكثر من 50 دولة؟
2025-08-06 11:00:00

لا تفوّت الفرصة

أخبار
تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُظهر أهمية مستوى 112,000$، ومغادرة استثمارات بقيمة 333 مليون دولار للـ ETFs مع تزايد الشكوك حول الدورة الصاعدة
Anas Hassan
2025-08-06 21:07:00
أخبار
توقعات أسعار الكريبتو اليوم الموافق 6 آب/أغسطس لعملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA)
علي ب.
علي ب.
2025-08-06 15:56:57
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين