دونالد ترامب يقول إنه “يود” الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2028
إفصاح إعلانينلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
في مقابلةٍ له مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC أمس الثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من غير المرجّح أن يقوم بالترشح لفترة رئاسية ثالثةٍ رغم أنه “يود ذلك”.
دونالد ترامب يتحدث عن فترة ثالثة رغم القيود الدستورية
في مقابلةٍ له مع البرنامج التلفزيوني Squawk Box أمس الثلاثاء (5 آب/أغسطس) أشار الرئيس الأمريكي -الذي تولى منصبه مؤخراً- إلى رغبته بالترشح لفترة رئاسةٍ ثالثة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور الأمريكي، حيث قال ترامب: “أود الترشح، لديَّ أفضل أرقام استطلاعات رأي على الإطلاق”.
كما أشار ترامب في آذار/مارس الماضي إلى أنه قد يقوم بالترشح لفترة إضافيةٍ في عام 2028؛ حينها قال لكريستين ويلكير (Kristin Welker) من NBC News إن لديه “أساليبه” الخاصة، مؤكداً ذلك بقوله: “كما تعلمون، أتمتع بشعبية كبيرة، وأناس كثيرون يريدون مني الترشح مجدداً”.
مع ذلك، يحظر التعديل الثاني والعشرين -والذي تم إقراره في 27 شباط/فبراير من عام 1951- بشكلٍ صارم الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين. وفي حال اعتزم ترامب الترشح مجدداً في نهاية فترته الثانية، فسيكون بذلك قد خالف الدستور بشكلٍ مباشر.
مراهنو منصة بوليماركت (Polymarket) يضعون رهاناتهم حول الانتخابات الرئاسية في عام 2028
قام مستخدمو موقع المراهنات Polymarket بوضع توقعاتهم حول الرئيس الثامن والأربعين للولايات المتحدة في عام 2028، في استطلاع جديد لسوق المراهنات اللامركزية. وبحسب الاستطلاع، رجّح 55% من المستخدمين أن يصبح نائب الرئيس جيه دي فانس (JD Vance) الرئيس القادم للولايات المتحدة، في حين رجّح 4% فقط أن يفوز ترامب بفترة ثالثة.
ومن المرشحين أيضاً في استطلاع Polymarket وزير الخارجية ماركو روبيو (Marco Rubio) والشخصية الإعلامية البارزة تاكر كارلسن (Tucker Carlson) وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (Ron DeSantis).
وتعرّض ترامب -الذي وعد بسن قوانين تنظيمية داعمةٍ للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية- لانتقاداتٍ خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ارتباطه المُحتمل بسيئ السمعة جيفري إبستين (Jeffrey Epstein)؛ كما انتقد خصومه السياسيون مشاريعَه في قطاع البلوكتشين، وخصوصاً مشروع عملة الميم الخاصة به أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUPM). مع ذلك، لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت توقعات مُراهني Polymarket دقيقة أم غير ذلك.