دونالد ترامب يقول إنه “يود” الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2028

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

في مقابلةٍ له مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC أمس الثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من غير المرجّح أن يقوم بالترشح لفترة رئاسية ثالثةٍ رغم أنه “يود ذلك”.

دونالد ترامب يتحدث عن فترة ثالثة رغم القيود الدستورية

في مقابلةٍ له مع البرنامج التلفزيوني Squawk Box أمس الثلاثاء (5 آب/أغسطس) أشار الرئيس الأمريكي -الذي تولى منصبه مؤخراً- إلى رغبته بالترشح لفترة رئاسةٍ ثالثة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور الأمريكي، حيث قال ترامب: “أود الترشح، لديَّ أفضل أرقام استطلاعات رأي على الإطلاق”.

Touting his 2024 win and “the best poll numbers,” President Donald Trump told CNBC on Tuesday that “I’d like to run again."



But asked by the "Squawk Box" hosts if he will attempt to seek a third term in 2028, Trump replied, “Probably not.” https://t.co/LyGqubR8Qy — WCNC Charlotte (@wcnc) August 5, 2025

كما أشار ترامب في آذار/مارس الماضي إلى أنه قد يقوم بالترشح لفترة إضافيةٍ في عام 2028؛ حينها قال لكريستين ويلكير (Kristin Welker) من NBC News إن لديه “أساليبه” الخاصة، مؤكداً ذلك بقوله: “كما تعلمون، أتمتع بشعبية كبيرة، وأناس كثيرون يريدون مني الترشح مجدداً”.

مع ذلك، يحظر التعديل الثاني والعشرين -والذي تم إقراره في 27 شباط/فبراير من عام 1951- بشكلٍ صارم الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين. وفي حال اعتزم ترامب الترشح مجدداً في نهاية فترته الثانية، فسيكون بذلك قد خالف الدستور بشكلٍ مباشر.

مراهنو منصة بوليماركت (Polymarket) يضعون رهاناتهم حول الانتخابات الرئاسية في عام 2028

قام مستخدمو موقع المراهنات Polymarket بوضع توقعاتهم حول الرئيس الثامن والأربعين للولايات المتحدة في عام 2028، في استطلاع جديد لسوق المراهنات اللامركزية. وبحسب الاستطلاع، رجّح 55% من المستخدمين أن يصبح نائب الرئيس جيه دي فانس (JD Vance) الرئيس القادم للولايات المتحدة، في حين رجّح 4% فقط أن يفوز ترامب بفترة ثالثة.

ومن المرشحين أيضاً في استطلاع Polymarket وزير الخارجية ماركو روبيو (Marco Rubio) والشخصية الإعلامية البارزة تاكر كارلسن (Tucker Carlson) وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (Ron DeSantis).

وتعرّض ترامب -الذي وعد بسن قوانين تنظيمية داعمةٍ للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية- لانتقاداتٍ خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ارتباطه المُحتمل بسيئ السمعة جيفري إبستين (Jeffrey Epstein)؛ كما انتقد خصومه السياسيون مشاريعَه في قطاع البلوكتشين، وخصوصاً مشروع عملة الميم الخاصة به أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUPM). مع ذلك، لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت توقعات مُراهني Polymarket دقيقة أم غير ذلك.