توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد السماح بظهورها في أسواق وول ستريت المالية عبر بورصة ناسداك (Nasdaq)؛ فهل يصل سعرها أخيراً إلى 1$؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تراجَع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مجدداً إلى مستويات كانون الثاني/يناير لعام 2021 بعد موجة التصفية الضخمة التي عصفت بمستويات دعمه الرئيسية، ليستقرَّ سعرها حالياً حول 0.20$ فيما بقيت توقعات غالبية المحللين لآفاقه المستقبلية مبشرةً تماماً، رغم إمكانية مروره بموجة تصحيح مؤقت.

في ذات الوقت، بدا اهتمام مؤسسات وول ستريت بالعملات الرقمية قوياً مؤخراً. فرغم الاضطرابات الأخيرة، اتخذت شركة House of Doge -الذراع التجاري لمؤسسة دوجكوين (Dogecoin Foundation)- خطوة طرح أسهمها للاكتتاب العام بغرض دفع عملة دوجكوين (Dogecoin) أكثرَ إلى صلب القطاع المالي والتجاري التقليدي.

عملة دوجكوين (Dogecoin) تطرق أبواب بورصة ناسداك عبر House of Doge؛ إليكم أهمية هذه الخطوة

ستظهر شركةHouse of Doge ضمن قائمة منصة ناسداك بعد أن استحوذت عليها شركة House Holdings (ورمز سهمها TBH)، وهي شركةٌ تُركز على الألعاب وأنشطة البث الموجهة إلى طلاب الجامعات، والتي قفز سهمها بأكثر من 40% خلال الأسبوعين الماضيين قبل إعلان اليوم.

ربّما جاءت هذه الخطوة بمثابة إنجاز ضخم، فبوصولها إلى المزيد من الاستثمارات، يُمكن لشركة House of Doge تسريع وتيرة خططها لبناء أنظمة دفع عالميةٍ باستخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) وتسريع وتيرة توسعها، علماً أن محامي إيلون ماسك (Elon Musk) الشخصي يدعمُ الشركة ويرى أن طرَحها العام يُعَد خطوةً أخرى نحو جعل عملة DOGE وسيلة دفع عالمية.

Brag House is making history! 🚀 We’ve signed a definitive merger agreement with House of Doge — the commercial arm of the Dogecoin Foundation — For the House of Doge to list on NASDAQ and bring payments, tokenization, gaming, and yield to crypto's most loyal community. pic.twitter.com/nLzcX6vkRW — Brag House (@BragHouse) October 13, 2025

وتستهدف شركة Brag House محبي الألعاب والبث التفاعلي من الجيل Z (مواليد حقبة الألفينات) بما يتسق تماماً مع ثقافة الكريبتو، ويتيح ذلك إضافة عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى البطولات والمكافآت وعمليات الدفع لصانعي المحتوى وتحويلها إلى عملة مستخدمةٍ يومياً من جانب اللاعبين، فضلاً عن إثراء استخداماتها العملية بتسهيل عمليات الدفع والمعاملات الصغيرة، ما يتيح لها أن تصبح العملة المفضلة لشراء السلع الرقمية، ودعم صانعي المحتوى، ودفع رسوم المشاركة في المسابقات.

كما قد يلفت الإدراج في بورصة ناسداك أنظارَ الكثيرين لعملة دوجكوين (Dogecoin)، خاصةً وأن شركة Brag House تُعد إحدى الشركات العامة، ومن شأن الاندماج أن يتيح لعملة DOGE ارتباطاً علنياً بأوساط الأسواق المالية، ويفتح الباب أمام المستثمرين المؤسساتيين ممّن يسعى إلى التعرّض الاستثماري للعملة دون الاحتفاظ بها مباشرة.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل بإمكانه أخيراً بلوغ علامة 1$؟

تحركات سعر زوج DOGE/USD، المصدر: Tradingview

من زاوية التحليل الفني، يكشف المخطط البياني لتحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) كسراً واضحاً لنمط الوتد الصاعد بعد استمرار سعرها بإبداء الضعف لأسابيع، ومع الطرح العام لشركة House of Doge وزيادة الضجة المحيطة بصناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETF)، قد يُمهد ذلك لتطور مثير للاهتمام.

فقد أكد استقرار سعرها دون مستوى 0.20$ كسرَ النمط بشكلٍ حاسم، بدليل ارتداد سعرها للأسفل سريعاً بعد ملامسته حاجز 0.18$، فيما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 38 إلى ميل للتراجع دون بلوغ نطاق البيع الزائد، ما يُوفر متسعاً لانطلاقةٍ قويةٍ في أي من الاتجاهين. فإذا تمكن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من استعادة موقعه أعلى مستوى 0.22$ والاستقرار أعلاه، يُمكنه مواصلة الارتفاع صوب 0.30$ وربما حتى 0.50$ لاحقاً مع اكتساب الزخم.

أما إذا فقد السعر مستوى دعم 0.18$ مجدداً، ستمثل محطة 0.15$ التالية منطقة حاسمة قد تُجنبه مسار الانهيار. حالياً، يبدو أن السعر يمر بمرحلة التعافي، لكنّ هذه المنطقة ما تزال تشكل تهديداً ما لم تظهر أنشطةٌ شرائيةٌ قوية.

