توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): اختفاء ملايين من المنصات، هل نحن على أعتاب ارتفاع كبير في السعر؟

تُظهر عملة دوجكوين أداءً قويًا رغم تراجع أغلب السوق، لتتحول سريعًا إلى واحدة من أبرز العملات التي يراقبها المستثمرون حاليًا. ارتفع سعرها بأكثر من 2٪ خلال آخر 24 ساعة بعد ارتدادها من مستوى 0.248 دولار، فيما أصبحت توقعات المحللين أكثر تفاؤلًا، إذ يرون أن مرحلة اكتشاف الأسعار قد تكون أقرب مما يتوقعه الكثيرون.

وخلال الأسبوع الماضي، تفوقت دوجكوين على عملة XRP بعد ارتفاعها بنسبة 12٪، مع تسجيل حجم تداول يومي تجاوز 4 مليارات دولار، في حين يبلغ متوسط حجم التداول الحالي نحو 2.85 مليار دولار عبر المنصات المختلفة.

اللافت أكثر أن معظم هذه التحركات تعكس توجّهًا صاعدًا بشكل واضح، إذ تُظهر البيانات أن كميات كبيرة من عملة دوجكوين تُسحب من المنصّات، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين الكبار وارتفاع اهتمام المؤسسات بالعملة.

تدفّقات الخروج المستمرة تشير إلى أن الحيتان تستعد لموجة الارتفاع القادمة لدوجكوين

تشير البيانات الحديثة من CoinGlass إلى خروج ما يقارب 41.9 مليون دولار من دوجكوين من المنصّات، ما يوحي بأن الحيتان يعيدون تجميع مراكزهم بدلًا من البيع. عادةً ما تعكس هذه التحركات مرحلة تجميع، خصوصًا عندما تظل النشاطات على السلسلة مستقرة.

ويبدو أن كبار المستثمرين بدأوا في تكديس دوجكوين مجددًا، تمامًا كما حدث قبل موجات الارتفاع الكبرى السابقة لعملات الميم. فبينما ظنّ الكثيرون أن عملة Bonk ستكون “الموجة التالية”، إلا أن زخمها تراجع مؤخرًا.

ومع انخفاض السيولة المتاحة على المنصات، فإن أي طلب جديد قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في السعر. ويأتي هذا التوقيت مثاليًا، خاصة بعد إدراج صندوق 21Shares DOGE ETF) TDOG) في DTCC، ما يؤكد أن حتى المؤسسات بدأت تنظر بجدية إلى عملات الميم.

توقعات سعر دوجكوين: هل يعود هدف 1 دولار إلى الواجهة؟

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي لعملة دوجكوين تكوّن مثلث صاعد طويل المدى يشبه إلى حد كبير النمط الذي ظهر في عام 2020 قبل موجة الارتفاع الكبرى.

في كل دورة، تمضي دوجكوين سنوات وهي تتجمّع أسفل خط مقاومة قوي، ثم تنطلق بمجرد اختراقه. حاليًا، يتكرر المشهد نفسه، مع تشكّل قيعان أعلى تدريجيًا فوق قاعدة ثابتة حول مستوى 0.24 دولار.

وفي حال تجاوز السعر منطقة 0.40 إلى 0.70 دولار، فقد نشهد حركة صعودية قوية مشابهة لعام 2021. استمرار تكوّن القيعان الصاعدة يشير إلى أن الحيتان ما زالت في مرحلة تجميع، فيما يبدو الزخم العام للسوق متينًا. باختصار، دوجكوين تنتعش مجددًا وقد تكون على وشك انطلاقتها الكبرى التالية.

ماكسي دوج: دوجكوين الجديدة في دورة السوق الحالية

تستعيد دوجكوين نشاطها من جديد، وسوق عملات الميم يشهد موجة حماس متصاعدة. وبينما تستعد DOGE لجولة صعود جديدة، بدأ اسم جديد يجذب الأنظار ماكسي دوج: Maxi Doge، التي تُقدَّم كنسخة “مجددة” من دوجكوين لدورة السوق الحالية.

فبينما تحافظ DOGE على قوتها حول مستوى 0.24 دولار وتواصل الحيتان التراكم، تعيد Maxi Doge نفس الحماس بروحٍ جديدة. فهي مبنية على شبكة إيثريوم، وتجمع بين طاقة الميم الكلاسيكية وروح مستثمري الكريبتو الجدد الذين يميلون إلى الفكاهة والمخاطرة العالية — وكأنها النسخة “الرياضية” من دوجكوين المصممة لهذا السوق.

الأرقام تدعم هذا الزخم أيضًا؛ إذ جمعت ماكسي دوج Maxi Doge أكثر من 2.89 مليون دولار خلال مرحلة البيع المسبق، وتمنح عائدًا سنويًا يصل إلى 119٪ من خلال Staking قبل الإطلاق الرسمي. كما تم تخصيص نحو 40٪ من المعروض العام للمستثمرين مباشرةً دون حصص داخلية، مما يعزز الشفافية ويحدّ من خطر “تفريغ الحيتان” المعتاد.

ويبدو التوقيت مثاليًا تمامًا؛ فـ دوجكوين تبدو جاهزة لموجة صعود جديدة، وBONK تنشط على شبكة Solana، فيما تعود “موسم الميم” للواجهة. وفي ظل هذه المعطيات، قد تتمكن Maxi Doge من قيادة موجة الميم التالية على شبكة إيثريوم لتصبح بحق دوجكوين الجيل الجديد.

