توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): موجة بيعٍ قوية أعقبت أخبار بورصة NASDAQ، فهل هو الهدوء الممهد لعاصفة انطلاقتها التالية؟

فيما يواصل حيتان عملة دوجكوين (Dogecoin) بيع ممتلكاتهم منها، يرى لاعبون كبار فيها فرصةً استثمارية مواتية، لتميل توقعات سعر العملة حالياً إلى حدوث ارتدادة وشيكةٍ بعد الانتكاسة التي أعقبت أخبار بورصة ناسداك.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبدو أن حيتان عملة دوجكوين (Dogecoin) -من كبار مالكيها- يبيعون ما بحوزتهم منها مع اكتساء مخططات سعرها البيانية باللون الأحمر، فهل أصبحت توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) المتشائمة أقرب إلى الحتمية؟

أعلنت House of Doge -الذراع الاستثماري لمشروع عملة دوجكوين (Dogecoin) والمدعومة من قبل مؤسستها ومجتمعها- عن خططٍ للاندماج مع شركةٍ مُدرجةٍ في بورصة ناسداك (Nasdaq) وإطلاق خزينتها المؤسساتية الخاصة.

من جانبها، تكشف البيانات على البلوكتشين عن الوجه المقابل للعناوين المبشرة، حيث يُسارع بعض كبار مستثمريها إلى إغلاق مراكزهم ببيع ممتلكاتهم منها، كما تكشف بيانات التغير الإجمالي للمراكز عن تعرّض العملة لموجة بيعٍ قوية، إذ باعت محافظ مرتبطة ببعض كبار مالكيها 360 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمة 74 مليون دولار تقريباً، وتتزامن هذه الموجة مع انتكاسةٍ عامةٍ للسوق، لكنّ وتيرة عمليات البيع المرتبطة بالعملة لا يُمكن تجاهلها.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): الارتداد للأعلى عن خط الاتجاه الصاعد يرجح آفاقها المبشرة

ارتدَّ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) للأعلى عن خط الاتجاه العام الصاعد، ما يُوحي بتمتعها بزخم شرائي لافتٍ رغم استمرار الحيتان بالبيع، ليبقى سعر العملة متماسكاً حول مستوى 0.20$ بدعم من ازدياد حجوم التداول كي تبلغ 10% من معروضها المتداول، ويتيح ذلك لسعر العملة الانطلاق بقوة صوبَ 0.45$ -أو يزيد- إذا نجَح بتجاوز حاجز 0.22$.

غير أن دعمَ خط الاتجاه الصاعد قد ينهار إذا استمر الحيتان بالبيع، ما يفسح مجالاً لتراجع أعمق صوب 0.14$ وربما 0.12$، لكنّ البيانات التاريخية تشير إلى تفوق عملات الميم المستوحاة من الكلاب على أداء السوق لعدة دوراتٍ سابقة.

أما مؤخراً، فقد ظهرَ اكتتاب مثير لعملة رقمية جديدة كي يخطف الأضواء، وهي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) التي تُروّج لنفسها باعتبار جَروها الشاب المنافس المفعم بالحماسة لشخصية عملة دوجكوين (Dogecoin)، والمدعوم بصندوق تداول استثماري مثير للمغامرين، ما دفع مُستثمرين كُثراً للمشاركة المبكرة في اكتتابها قبل أن ينتبه إليها الآخرون.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge): الجيل الجديد والمختلف من عملة دوجكوين (Dogecoin)

ظهرت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) نتيجة إضافة مشروبات الطاقة والمُحفزات إلى الحيوية الكامنة في عملة دوجكوين (Dogecoin)، لتتيح الطاقة المُتولدة لمُستثمريها الاستفادة من دورة السوق الصاعدة.

فهيَ عملة ميم فريدة مُصممةٌ للمتداولين، وبالأخص المغامرين من مُحبي الطرافة المؤمنين بالرهانات المطلقة والشجاعة، حيث تُشجع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مالكيها بتوفير مسابقات تداول مثيرة ومكافآتٍ حقيقية وحماسةٍ مجتمعية لافتة.

غير أن الأكثرَ إثارةً هو توفر مزايا حماسية أهمّها:

تخصيص 25% من حصيلة الاكتتاب للاستثمار في عملاتٍ أخرى ذات إمكانياتٍ قوية، ومكاسب صندوق المغامرين الاستثماري ستُستخدم لتمويل أنشطة التسويق وعقد الشراكات لتعزيز شعبية عملة ماكسي دوج (Maxi Doge).

أخيراً، نجَح الاكتتاب بجمع أكثر من 3.66 مليون دولار ويشهد زخماً متزايداً بوتيرة سريعة، ويُمكنكم المشاركة فيه قبل الزيادة السعرية التالية عبر زيارة الموقع الرسمي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وربط محفظتكم بواجهته -كمحفظة Best Wallet مثلاً- ثمَّ شرائها مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو حتى باستخدام الفيزا والماستركارد.

