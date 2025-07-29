توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) إثر توقع محلل كريبتو خبير إمكانية “تضاعف” قيمتها خلال أسابيع، فهل انطلقت دورة السوق الصاعدة؟

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وصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.46$ في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي بعد فوز دونالد ترامب (Donald Trump) بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

تراجع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مطلع اليوم إلى 0.23$ إثرَ معاناة عملة الميم من يوم صعب لأسواق الكريبتو بأكملها. وعلى الرغم من بقاء سعرها على تراجع أسبوعي بنحو 16%، إلا أنها ما تزال محتفظةً بمكاسب شهرية بنسبة 44% و80% مقارنة بالعام الماضي، مع تأكيد بعض المحللين أن سعرَها يقترب من اختراق وشيك؛ فقد توقع المتداول علي مارتينيز (Ali Marteniz) مؤخراً إمكانية ارتداده للأعلى صوب 0.46$ أو يزيد إثرَ تشكيله نمط القاع المزدوج.

ويوحي ذلك بأن الأسابيع القليلة القادمة قد تكون حاسمة لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin). فنظراً لاحتفاظها بالشعبية والدعم المجتمعي، تبقى التوقعات السعرية طويلة الأجل لعملة دوجكوين (Dogecoin) مُبشّرةً للغاية.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): محلل كريبتو خبير يتوقع إمكانية “تضاعف” قيمتها خلال أسابيع، فهل أوشكت دورة السوق الصاعدة على الانطلاق؟

نشر علي مارتينيز في حسابه على منصة X يوم الجمعة الماضية رؤيته التي تؤكد أنه “إذا تمكن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من استعادة مستوى 0.26$ ليُصبح دعماً”، فقد يُمهد ذلك الطريق للارتداد المذكور أعلاه صوب مستوى 0.46$.

If Dogecoin $DOGE is truly forming a double bottom, this is the spot for a rebound. Reclaiming $0.26 as support could set the stage for a rally toward $0.46! pic.twitter.com/L9IgDef4Ia — Ali (@ali_charts) July 25, 2025

تجدر الإشارة إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) كسرَ مؤخراً مستوى الدعم البالغ 0.26$ بعد أن نشر مارتينيز تغريدته يوم الجمعة الماضي.

لذا، لا يبدو سعرُها قادراً على استعادة مستوى 0.26$ ليُصبح دعماً، ما قد يؤدي إلى إبطال توقعات مارتينيز بشأن انعكاس الاتجاه والانطلاق صوب 0.46$.

وبمراجعة المخطط البياني لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) اليوم، يبدو وكأنه يوشك على الارتداد للأعلى، ربّما بسبب اختراق سعرها نمط الراية الصاعد آنفاً هذا الشهر ونجاحه بالتماسك أعلى حدّه العلوي، بمعنى أن هيكلية السعر ما تزال ضمن نطاق محاولة الاختراق رُغم تراجعه صباح اليوم، ولديه الزخم اللازم للارتداد خلال الأسبوع.

المصدر: TradingView

أما بالنسبة للمؤشرات الفنية، فما تزال قراءة مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) مستقرةً أعلى 50، بينما يقع خطا مؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) عند مستوى إيجابي قوي. ومع تراجع أحجام تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) قليلاً منذ الأسبوع الماضي، فإنّ قيمتها البالغة حالياً 3.4 مليار دولار تبقى أعلى ممّا كانت عليه منذ شهر بنحو 500%.

ويُوحي هذا بأن الأجواء ما تزال مواتية لانطلاق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) التي شهدت بعض المعاملات الكبيرة خلال الأسابيع الأخيرة ما يدل على ازدياد الطلب. بالتالي، قد يُعاود سعر عملة دوجكوين انطلاقته صوب 0.250$ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربّما 0.30$ بحلول نهاية شهر آب/أغسطس، و0.40$ بانتهاء الربع الرابع من العام الحالي.

على المدى البعيد، ستعتمد انطلاقة السعر على نمو القطاع بشكلٍ عام، إلى جانب مساندة كبار داعمي العملة أمثال إيلون ماسك (Elon Musk).

ما الذي قد يجعل من عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) عملة الميم الكبيرة التالية: حصيلة الاكتتاب تتجاوز 1.3 مليون دولار

بالنسبة إلى المتداولين غير المهتمين بالضجة المحيطة بعملة دوجكوين (Dogecoin)، نجد الكثير من العملات الجديدة المتاحة في السوق، وغيرها من العملات التي تمر بمراحل اكتتابها حالياً.

وتُعَد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) إحدى أبرز هذه العملات، فهي متوافقة مع معيار ERC-20 وقد تجاوزت حصيلةُ اكتتابها 1.3 مليون دولار حتى الآن. فبعد النجاح الكبير لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX6900)، تأتي عملة الميم الجديدة توكن 6900 (TOKEN6900) بأسلوب مُستوحًى من فقاعة حقبة الإنترنت (الدوت كوم) أواخر التسعينيات.

TOKEN6900 is the 1 i jus kno it pic.twitter.com/Z2bqUvofLo — Token6900 (@Token_6900) July 27, 2025

لذا، ستجدون موقعها الإلكتروني مليئاً برسوماتٍ وأشكال خطوطٍ من عصر الإنترنت المُبكر، بينما تهدف قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى لفت الانتباه عبرَ مقاطع مصورة غريبةٍ وجريئة.

وبخلاف بعض عملات الميم الهادفة إلى توفير استخداماتٍ وأسس فنية قوية -كعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)- تُروّج عملة توكن 6900 (Token6900) لنفسِها باعتبارها عملة الميم الأكثر نقاءً نظراً لاعتمادها فقط على أجواء الخوف من فوات فرصة الكسب (FOMO) والتسويق والدعم المجتمعي، وذلك تأكيداً لافتقارها لأية استخداماتٍ عملية، وهي إستراتيجية أثبتت نجاعتها بدليل الإثارة المحيطة باكتتابها. غير أن هذه العملة لا تخلُ من أوجه استفادة عملية، فهي تتيح لمالكيها كسبَ عوائد رهن سنوي مُجزيةٍ تشجيعاً على الاحتفاظ طويل الأجل بأرصدة العملة.

أخيراً، بإمكان المهتمين بالمشاركة في الاكتتاب زيارةُ موقع عملة توكن 6900 (TOKEN6900) وربط محفظة متوافقةٍ -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته لشراء العملة، فلا تفوّتوا فرصة شرائها الآن بسعر 0.00675$ قبل ارتفاعه المُقرر خلال أقل من 24 ساعة.