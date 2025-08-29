توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): المخطط البياني يشير إلى بداية مرحلة صاعدة قوية، فهل مستوى 1$ هو مجرد البداية؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

قد يخترق سعر هذه العملة البديلة نموذج الراية في بداية شهر أيلول/سبتمبر، ما قد يؤدي إلى تسجيل مستوياتٍ غير مسبوقة.

تشير توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى تحول إيجابي كبير هذا الصباح، بعدما اقترب سعر عملة الميم الشهيرة من اختراق نموذج الراية الصاعدة، ويتم تداول العملة حالياً بالقرب من 0.2232$، ومن المرجّح اختراقه نموذج الراية في حال تجاوز مستوى 0.23$ بحسب ما أشار إليه المحلل علي مارتينيز (Ali Martinez) في منشور له يوم أمس. ورغم أن السعر قد ارتفع بنسبة 2% خلال أسبوع، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو 8% خلال أسبوعين، ما يجعل الوقت مناسباً لحدوث ارتداد سعري محتمل.

ومع استمرار إمكانية تضمين عملة دوجكوين (Dogecoin) في خدمات الدفع الرقمية المرتقبة على منصة X (تويتر سابقاً)، يبقى احتمال ارتفاع سعرها إلى 1$ في المدى الطويل قائماً.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): المخطط البياني يشير إلى بداية مرحلة صاعدة قوية، فهل مستوى 1$ هو مجرد البداية؟

في منشوره الأخير، أشار مارتينيز إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) يتحرك ضمن نموذج راية منذ منتصف آب/أغسطس.

ومن المتوقع أن تتقارب حدود هذا النموذج بحلول الأيام الأولى من أيلول/سبتمبر، ما يعني أن سعر العملة على بُعد أيام قليلةٍ فقط من تحرك سعري كبير.

كذلك، تشير بيانات البلوكتشين إلى قيام أحد الحيتان (كبار المستثمرين) خلال اليومين الماضيين بنقل كمية ضخمة من عملات دوجكوين (Dogecoin) بقيمة 106.3 مليون دولار إلى منصة بينانس (Binance)، ما قد يشير إلى عزمه البيع قريباً، أو أنه يتوقع ارتفاع السعر قريباً ويخطط لجني الأرباح حينها.

وعند النظر إلى مخطط السعر اليوم، فإن المؤشرات الفنية تبدي تحسناً ملحوظاً بعد فترة من التراجع، إذ بدأ مؤشرا MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) والقوة النسبية (RSI باللون الأصفر) بالاستقرار بعد أسابيع من الانخفاض، ما يشير إلى أن المشترين يستعدون لاغتنام حالة البيع الزائد.

المصدر: TradingView

كما أن ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 40% مؤخراً إلى 2.24 مليار دولار يعكس زيادةً ملحوظة في اهتمام السوق، وعند جمع هذه الإشارات مع نموذج الراية الصاعدة، يُصبح احتمال حدوث موجةٍ صاعدة قوية قريباً وارداً جداً.

بناءً على ما سبق، قد يصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.30$ بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كما أن أي أخبار إيجابيةٍ حول خدمات الدفع بالعملات الرقمية عبر منصة X قد تدفع السعر لتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق (ATH) بحلول نهاية العام.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): هل ستحقق نجاحات مشابهة لعملة دوجكوين (Dogecoin) مع جمع اكتتابها 1.6 مليون دولار

بالنسبة للمستثمرين الذين لم يقتنعوا بأداء عملة دوجكوين (Dogecoin)، فهناك عملات ميم جديدة تظهر على الساحة طوال الوقت، ومنها ما يمتلك إمكانات نمو كبيرة مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain). وقد تم إطلاق اكتتابها مؤخراً وسرعان ما نجح بجمع 1.6 مليون دولار، ما يعكس إقبالاً متزايداً من المستثمرين ويشير إلى إمكانية اكتسابها شهرةً كبيرة.

ولا يقتصر تميز مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على توفير عملة ميم يُمكنها تحقيق شهرة واسعة بدعم من فريق تسويقها القوي، بل يسعى المشروع أيضاً إلى إنشاء مجتمع نشط للمتداولين عبر الإنترنت، وسيستخدم قنواته على تيليجرام (Telegram) وديسكورد (Discord) لتنظيم مسابقات تداول منتظمةٍ تقدم مكافآتٍ للمشاركين الأفضل أداءً، كما ستُوفر هذه القنوات مساحة للمستخدمين من أجل تبادل نصائح التداول وبناء الإستراتيجيات، ما سيُساعد على تعزيز مكانة العملة بمرور الوقت.

أيضاً، سيُخصص المشروع نحو 25% من إجمالي معروض العملة البالغ 150.24 مليار عملة MAXI لصندوق ماكسي (Maxi Fund) المُخصص للشراكات وحملات التسويق، بما يدعم نمو العملة وانتشارها.

كلُّ هذه العوامل تمنح عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) فرصة قوية لتُصبح إحدى أبرز عملات الميم في السوق، ويُمكن للمستثمرين المُشاركة في الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع، حيث تباع العملة بسعر 0.0002545$ حالياً، علماً أنّ هذا السعر سيرتفع تدريجياً بتوالي مراحل الاكتتاب.