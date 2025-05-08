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توقعات سعر دوجكوين بعد تشكيل تحركات سعر DOGE نمط قاع الماسة المبشر بانطلاقة قوية

المؤلف
فاطمة فرج
المؤلف
فاطمة فرج
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توقعات سعر دوجكوين بعد أن شكلت تحركاته نمط قاع الماسة الفني المبشر بانطلاقة صاروخية، المصدر: Cryptonews

يُواصل سعر دوجكوين (Dogecoin-DOGE) البالغ حالياً 0.17$ تشكيل “نموذج قاع الماسة الفني” المُبشر بقرب انعكاس تحركات سعر DOGE للأعلى، وهوَ ما دعا مُحللاً فنياً شهيراً كي يتوقع أنْ يكون ذلك تمهيداً لمرور سعر رائدة عملات الميم بموجة ارتفاعاتٍ قوية؛ فتبعاً لمنشور حساب المتداول الشهير Tardigrade على منصة X (تويتر سابقاً) غالباً ما تتشكل أنماط فنيةٌ كهذه مع بلوغ السعر أدنى مستوياته الممكنة.

جاء ذلك متفقاً مع طرح المتداول الآخر المعروف باسم Galaxy، والذي أوضحَ في منشور له على منصة X أن المخطط البياني لتحركات سعر دوجكوين (Dogecoin-DOGE) الأسبوعية قد بدأ بتشكيل قمم وقيعان سعريةٍ أعلى من سابقاتها للمرة الأولى منذ انطلاقته القوية عام 2024 بعد فترة تجميع امتدت مدة 600 يوماً.

وأنهى المحلل توقعاته بقوله: “لا أعتقد أن الأمر قد انتهى”، ليبقى التساؤل: هل يُوشك سعر دوجكوين على الانطلاق بقوة؟

توقعات سعر دوجكوين (DOGE): هل تلوح انطلاقة قوية في الأفق؟

لا تُوحي أوضاع الاقتصاد الكليّ الحالية بقرب انطلاق موسم جديد للعملات البديلة أو عملات الميم، فكما أوضحَ الاحتياطي الفيدرالي في إعلانه الخاص بسياساته الصادر اليوم عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، ما تزال أجواء انعدام اليقين مخيمةً على الاقتصاد الأمريكي.

فالحربُ التجارية التي شنّها الرئيس الأمريكي ترامب زادت من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النموّ، وهيأت الأجواء لحدوث “ركود تضخمي” محتملٍ للاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، ما لا يوحي بقدرة الأصول عالية المخاطر -التي تُعَد دوجكوين إحداها- على تحقيق أداء قوي.

أما بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي ازدادت شهرتها باعتبارها “الذهب الرقمي” وملاذاً آمناً، فتبدو في وضعيةٍ جيدة مع اقتراب سعرها من 100,000$ مجدداً، ما يوحي -إلى جانب تشكل الأنماط الفنية المذكورة أعلاه- إلى أن سعر دوجكوين قد بلغ بالفعل أدنى مستوياته الممكنة في المدى المتوسط، وقد يُواصل انتعاشته إذا نجح سعر بيتكوين بتجاوز 100,000$ واتجه لإعادة اختبار أعلى مستوياته المُسجلة حتى الآن حول 108,000$.

فإذا ما تمكن سعر دوجكوين (DOGE) من تجاوز حاجز 0.20$، قد يُمكنه لاحقاً إعادةُ اختبار 0.28$ مجدداً.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج DOGE/USD

لكنّ الأسواق تبقى بحاجةٍ إلى مُحفِّز قوي لانطلاق موسمٍ جديد لعملات الميم، وهو ما قد يتمثل بتراجع مؤشرات ارتفاع التضخم الأمريكي بما يتيح للاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بشكلٍ مؤثر.

فلطالما ازدهرت أسواق العملات البديلة -بما فيها عملات الميم- في فترات التسهيل المالي، وعندها فقط قد يشهد سعر دوجكوين ارتفاعاتٍ قوية، لذا يُمكن لمستثمري الكريبتو اعتبار الأجواء الحالية مواتية لجمع أرصدة DOGE إضافية.

هل تعد Solaxy (SOLX) بديلاً أفضل لمكاسب أسرع؟

مع مرور أسواق عملات الميم -وفي مقدمتها دوجكوين- بأجواء عاصفة، برزت Solaxy (SOLX) كاستثمارٍ بديلٍ يتمتع بالكثير من الجاذبية نظراً لتوفيرها حل طبقة ثانية لمعالجة مشكلات ازدحام شبكة معاملات سولانا، وبالتالي تحسين سرعة إتمام المعاملات ومنح بلوكتشين سولانا القدرة على التوسع.

ويُعَد نجاح الاكتتاب بجمع أكثر من 33 مليون دولار حتى الآن دلالة على ثقة المستثمرين القوية بالمشروع، فيما يُعتبر سعر عملة SOLX البالغ حالياً 0.001718$ بمثابة نقطة دخولٍ مغريةٍ، خاصةً وأن آلية رهنها توفر عائداً سنوياً مُغرياً بنسبة 120% حالياً.

فبخلاف عملات الميم المُعتمدة على الهوس المؤقت، يركز فريق Solaxy على الابتكارات التقنية والتوافق مع نظم بلوكتشين عدة، ما يُؤهلها لنمو مستدام.

ومع استمرار نظام سولانا التقني بالازدهار، يمكن لـ Solaxy أن تصبح خياراً إستراتيجياً للمستثمرين الساعين إلى الاستقرار وتوفر أعلى إمكانات النمو في ساحة الكريبتو دائمة التقلبات.

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