توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): النمط البياني الصاعد وموسم العملات البديلة يمهدان لانطلاقة مثالية قد تصل إلى 1,000%

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يبدو أن السوق تقف “على أعتاب موسمٍ حقيقي للعملات البديلة”، ومن الممكن أن تكون العملة الرقمية الرائدة بينها واحدةً من أكبر المستفيدين من هذا الموسم.

يكتسب التفاؤل تجاه توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) زخماً متزايداً، حيث صرَّح المحلل الشهير كيف كابيتال (Kev Capital) بأن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) “لا يحتاج إلى إيلون ماسك” ليُحقق مكاسبَ بمقدار 10 أضعافٍ خلال الدورة الحالية للسوق.

ووفقاً للمحلل “كيف”، فإن الأنماط البيانية القوية وزخم موسم العملات البديلة المتزايد يقودان المرحلة التالية من الصعود، بغضّ النظر عن تأثير المشاهير. كما يُشير المحلل إلى انحسار المخاوف الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى قراءة التضخّم الحقيقي البالغة 1.7%، كمؤشرٍ على أن التضخم لم يَعُدْ يؤثر على المزاج العام تجاه العملات البديلة.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب الأمريكي ما يزال يبدي مقاومة فاعلة لأهم مشاريع قوانين الكريبتو، مثل قانون CLARITY وقانون GENIUS ومشروع القانون المناهض للعملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC)، إلا أن الزخم التنظيمي يبقى -مع ذلك- يُغذي تفاؤلاً حذراً في السوق.

JUST IN: 🇺🇸 210 Democrats and 13 Republicans voted against advancing Crypto Genius Act, Clarity Act & Anti‑CBDC Act. pic.twitter.com/tt4M2HX27O — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 15, 2025

السوق على أعتاب موسم جديد للعملات البديلة

في بث مباشر استمرَّ لمدة ساعة، ركّز المحلل “كيف” بشكل خاص على موسم العملات البديلة، مشيراً إلى هيمنة عملة تيثر (Tether-USDT) مع بلوغ سعرها قمة مؤقتة، في مؤشرٍ إلى أن الأموال قد تعود إلى التداولات عالية المخاطر.

يُظهر المخطط البياني لهيمنة عملة تيثر (USDT) على مدار أسبوعين إشاراتٍ قوية. المصدر: يوتيوب، @Kev_Capital_TA.

من جهةٍ أخرى، دخل مؤشر القوة النسبية العشوائي (RSI) حالة الشراء الشديد بالتزامن مع إعادة اختبارٍ هام لخط اتجاه المقاومة، ما يُشير بوضوح إلى أن الاتجاه الصاعد الحالي على وشك الانعكاس.

ومع إعادة اختبار نمط “Totals 3” على المخطط البياني للقيمة السوقية للعملات البديلة منطقةَ مقاومة رئيسية عند 986 مليار دولار، يرى المحلل “كيف” بأن هذا الالتقاء يدعم بقوة الرأيَ القائل بأن السوق “على وشك دخول موسم حقيقي للعملات البديلة”.

نمط Totals 3 على المخطط البياني لأسبوعين يظهر إعادة اختبار منطقة المقاومة طويلة المدى. المصدر: يوتيوب، @Kev_Capital_TA.

تحليل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): الأهداف الرئيسية لارتفاع بنسبة 1000%

تستند فرضية المحلل “كيف” بصعود سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى وجود قاعٍ مزدوج على المخطط البياني لأسبوعين، تَشكّلَ تحديداً على طول الاتجاه الصاعد للفترة 2024-2025، ويقع مباشرةً فوق خط اتجاهٍ هابطٍ استمر لعدة سنوات.

مخطط زوج DOGE/USDT لأسبوعين، مع تشكل قاع مزدوج. المصدر: يوتيوب، @Kev_Capital_TA.

وبالاعتماد على هذا المخطط، حدَّد “كيف” سلسلة من الأهداف كي يتم اختراقها: قمة النطاق الأقرب عند 0.21$، ونقطة الارتكاز لعام 2024 عند 0.48$، وأعلى المستويات على الإطلاق سابقاً بالقرب من 0.74$.

وتمتد الأهداف الأبعد لتشمل 1.32$، واحتمالية الارتفاع بمقدار 10 أضعافٍ والوصول إلى 2.00$، رغم أنه لفتَ الانتباه إلى كون التوقعات البعيدة أقل أهمية، حيث قال: “نحلل الوضع الحالي؛ وننتظر وصول المخططات البيانية إلى المستوى التالي”.

وبالنظر إلى الأطر الزمنية الأقصر، يُظهر سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مؤشراتٍ على اختراق وشيكٍ مع تشكل نمط الكوب والمقبض لثمانية أسابيع على المخطط البياني لأربع ساعات.

المخطط البياني لزوج DOGE/USDT على مدى 4 ساعات، ويظهر نمط الكوب والمقبض لثمانية أسابيع. المصدر: TradingView، Binance.

ويقترب سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) الآن من اختراق القناة الهابطة التي تُشكل المقبض، مدعوماً بزخم صاعدٍ متزايد. ويؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) قوته، حيث ارتفع بشكلٍ أكبر إلى منطقة الصعود عند 58، وهي إشارة نموذجيةٌ إلى سيطرة المشترين على حركة التداول.

بالإضافة إلى ذلك، يقترب خط مؤشر MACD من تقاطع ذهبي فوق خط الإشارة، ما يشير إلى أن اتجاهاً صاعداً على المدى القريب قد يكون في طور التأكيد.

وإذا نجح الاختراق، فإن نمط الكوب والمقبض يُشير إلى ارتفاعٍ محتمل بنسبة 36% لاستعادة مستوى 0.278$، وهي الخطوة الأولى نحو الأهداف الأعلى التي حدّدها المحلل “كيف”.

مع ذلك، يبقى التحدي المباشر هو مستوى المقاومة الأقرب عند 0.21$ الذي أشار إليه “كيف”، لأن الاختراق الصريح إلى ما فوق هذا المستوى يُعَد أمراً بالغ الأهمية لتأكيد اختراق كاملٍ للنمط.

عملة دوجكوين (Dogecoin) قد لا تشهد موجة الصعود المأمولة في موسم العملات البديلة

في الواقع، ظلت عملة دوجكوين (Dogecoin) بعيدةً عن الأضواء لعدة أشهر، حيث كان المتداولون في تلك الأثناء يبحثون عن فرص جديدة؛ ففي مشهد عملات الميم القائمة على المضاربة، يبقى حماس الجمهور هو المحرّك الرئيسي للأسعار.

في هذا السياق، فإن قليلاً من المشاريع قد يتمكن من اغتنام هذا النوع من الزخم كما تفعل “عملات المهمة المحددة”، وهي أنقى أشكال عملات الميم التي تعتمد في صعود نجمها على إخلاص مجتمعها لها فقط.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

وتُمثل عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) آخر موجةٍ في ذلك الاتجاه؛ فالمشروع يُعلنها صراحةً: لا وعود، لا استخداماتٍ، أنتم فقط من يعطي قيمة للعملة، فهي لا تقدم شيئاً، ومع ذلك فهي كل ما تبحثون عنه.

كما تقدم هذه العملة نفسَها باعتبارها المُخلّصة من بؤس رأسمالية الإنترنت المتفشية مؤخراً، إلى عالمٍ لا يكون فيه المالُ حِكراً على المؤسسات الكبرى.

بدلاً من ذلك، يُمكن للجمهور الآن طباعة عملتهم الخاصة المستوحاة من الحنين إلى مطلع حقبة الألفية الثانية، بشوق لا يُغذيه سوى الرغبة في الهروب من مصير المفلسين مالياً، المقيّدين بطقوس العمل من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

الصفحة الرئيسية لموقع اكتتاب عملة توكن 6900 (Token6900) الرسمي

ويشهد مجتمع عملة توكن 6900 (Token6900) نمواً سريعاً دفع حصيلة اكتتاب عملته لتجاوز 600,000$ خلال الأسابيع الأولى على انطلاقه، مع تمتع داعميه الأوائل بعائد رهن سنوي مُجزٍ يبلغ حالياً 98%.

أخيراً، يُمكنكم متابعة تطورات مشروع Token6900 على منصتي X أو إنستجرام، أو المشاركة في الاكتتاب مباشرةً عبر زيارة موقع مشروع Token6900 الرسمي.am, or join the presale on the TOKEN6900 website.