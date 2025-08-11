توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): أكبر عملية شراء للحيتان منذ عام 2024 – فهل تعتبر عملة دوجكوين خياراً استثمارياً ذكياً؟

دخلت حركة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) منطقةَ شراء قويةً تاريخياً، ما يشير إلى أن اختراقاً سعرياً كبيراً قد بدأ بالفعل.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 8% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 0.223$، مع تزايد نشاط الحيتان وتنامي الزخم في سوق عملات الميم.

ويأتي الارتفاع الأخير في أعقاب أداء إيجابي لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مؤخراً، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 8.5% خلال الأسبوع، و30% خلال الشهر الأخير، و123% خلال العام الماضي، ما يُظهر قوته على المدى الطويل بما يتجاوز التوقعات.

كما يشير التحليل الفني إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) قد يكون على أعتاب اختراقٍ كبير، مع إمكانية تسجيل مستوياتٍ قياسية جديدة تتزامن وعودة التفاؤل إلى السوق.

ومع تسارع ارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام، واستمرار عملة دوجكوين (Dogecoin) بريادتها لسوق عملات الميم، تشير تحليلات السوق إلى احتمالات صعود قوي لسعر عملة دوجكوين على المدى الطويل، وهو توقعٌ قد يُفاجئ حتى أكثر المُستثمرين تفاؤلاً.

رصدَ المحلل علي مارتينيز (Ali Martinez) زيادةً كبيرةً في تجميع الحيتان لعملة دوجكوين (Dogecoin) خلال الأيام الأخيرة، وجمَعَ المستثمرون الكبار مليار عملة دوجكوين (Dogecoin) في الـ 24 ساعة التي سبقت يوم الأربعاء، 6 آب/أغسطس.

Whales bought over one billion Dogecoin $DOGE in the last 24 hours! pic.twitter.com/qdGrIE6Gez — Ali (@ali_charts) August 6, 2025

تلا هذا المنشور منشورٌ آخر أصدره مارتينيز يتحدّث فيه عن استمرار نشاط الحيتان (كبار المستثمرين)، بعد أن اشتروا 230 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويُعتبَر هذا إيجابياً جداً للعملة، فعلى الرغم من تسجيل صفقات شراء كبيرة في وقتٍ سابق من الأسبوع، ما يزال الحيتان يُقبلون على شراء عملة دوجكوين (Dogecoin).

من جهتها، استفادت عملة دوجكوين (Dogecoin) من الارتفاع الذي شهده السوق اليوم، ويبدو أنه جاء بعد خبر استحواذ شركة ريبل (Ripple) على منصة العملات المستقرة ريل (Rail) مقابل 200 مليون دولار.

ورغم أنّ هذا الخبر يتعلق مباشرةً بشركة ريبل وعملتها (Ripple-XRP) إلا أنه كان المُحفّز الرئيسي لارتفاع اليوم، وقد تبعت الأسعارُ الارتفاعَ الحاد لعملة XRP.

إثرَ ذلك ارتفعَ الطلب على جميع العملات، بما في ذلك عملة دوجكوين (Dogecoin) التي تشهد زخماً متزايداً مع ارتفاع مؤشراتها بسرعةٍ من مستويات البيع الشديد -كما يُظهر المخطط البياني- حيث لامسَ مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) مستوى 70 اليوم.

المصدر: TradingView

كذلك، تحوَّل مؤشر MACD (بالبرتقالي والأزرق) إلى الإيجابية مؤخراً، وفُتحَ أمامَه مجال أكبرُ للارتفاع قبل الدخول في منطقة الشراء الشديد، ويُعد هذا محفزاً كبيراً لعملة دوجكوين (Dogecoin) التي تَضاعفَ حجم تداولها أيضاً -خلال اليومين الماضيين- من مليار دولار إلى ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاعاً كبيراً على المَديَين المتوسط والطويل، حيث يلاحظ علي مارتينيز أن تداول العملة يتم في “منطقة شراء قوية تاريخياً“.

Dogecoin $DOGE is trading within a historically strong buy zone, which has repeatedly triggered major bull runs in past cycles! pic.twitter.com/oYZF8BVKmE — Ali (@ali_charts) August 7, 2025

بناءً على ذلك، قد يصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.30$ في نهاية الشهر ويقترب من 1$ مع نهاية العام.

