توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): الخطوة المقبلة ستكون حاسمة مع اقترابه من مستوى دعم محوري

يواجه سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) لحظة مفصلية بعد استعداده لاختراقٍ فنيٍّ مُمتدٍ منذ خمسة أشهر، وتوقعات السعر مرهونة بهذا المستوى الحاسم.

ألقى التراجع الحاصل مطلع الأسبوع بظلاله على نموذج الاختراق المُتكوّن منذ خمسة أشهر على مخطط سعر عملة دوجكوين (Dogecoin)، ليضع توقعاتها السعرية الصاعدة أمام لحظةٍ حاسمةٍ، فقد هبط سعر عملة الميم الرائدة بنسبة 11% منذ عطلة نهاية الأسبوع على وقع موجة تصفياتٍ شاملةٍ في السوق، إلا أن المزاج العام ما يزال يميل نحو التفاؤل مع اقتراب الربع السنوي الرابع؛ كما أن تباطؤ التضخم في أيلول/سبتمبر دعمَ التوقعات باستمرار خفض معدلات الفائدة، غير أنّ اجتماع الفيدرالي اليوم سيكون مفصلياً في تحديد الاتجاه.

ومع تثمين الأسواق لاحتمال خفض إضافي بمقدار 0.50% قبل نهاية العام، يتوافر أساس متين لانطلاقةٍ قويةٍ قد تُحفّز الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل عملة دوجكوين (Dogecoin). في الوقت نفسه، يُعمّق مشروع العملة حضوره في أسواق التمويل التقليدي الأميركية من خلال موافقةٍ ثانيةٍ على صندوق تداول فوري للعملة في البورصة عبر شركة Shares21، ما يضيف قناةً جديدةً لتحفيز الطلب.

BREAKING: 21Shares' Spot $DOGE ETF has been listed on the DTCC under ticker $TDOG



It’s happening 🚀 pic.twitter.com/ZqT2uOD0fz — Bark (@barkmeta) September 22, 2025

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): المستوى التالي هوَ الفيصل

رغم أن العوامل المجتمعة تدعم الاتجاه الصاعد، إلا أن أي كسر هابطٍ لنموذج القناة الصاعدة قد يُحدد اتجاه السعر على المدى المتوسط.

مخطط سعر زوج DOGE/USDT على مدى 12 ساعة يظهر اختبار نموذج القناة الصاعد | المصدر: TradingView

فقد شكَّل الحدّ السفلي للقناة أساساً للتعافي منذ بلوغ قاع السوق في نيسان/أبريل، مُوجّهاً ارتداد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) خلال الأشهر الأخيرة، إذ إن الارتداد الناجح عند هذا المستوى يُعتبر خطوةً حاسمة لاستمرار الموجة الصاعدة، وهو ما يُردّده المحللون الذين ينظرون إلى التراجع الحالي باعتباره فرصةً للشراء عند الهبوط.

This is a great zone to buy Dogecoin $DOGE before a bullish breakout to $0.50! pic.twitter.com/BH3yazgoWc — Ali (@ali_charts) September 23, 2025

غيرَ أنّ فقدان هذا المستوى قد يُمهّد لانخفاض مُحتملٍ بنسبة 40% وصولاً إلى مستوى الدعم التالي لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) عند 0.1425$. رغم ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى بوادر انعكاسٍ مبكر؛ إذ استقرَّ مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 40 بعد تراجع حاد من مستوياتٍ قريبةٍ من منطقة الشراء الزائد، ما يوحي بتراجع ضغط البيع.

كما يُظهر مؤشر الماكد (MACD) تحوّلاً مشابهاً، فقد بدأ المدرّج التكراري بالتسطّح في إشارة إلى احتمال تكوّن قاع مؤقتٍ لسعر العملة. فإذا تمكن المشترون من إعادة اختبار الحد العلوي للقناة، فإن زخم اعتماد الصناديق المتداولة في البورصة وتواصل سياسة التيسير الكلي قد يُهيّئان لانطلاقةٍ صاعدة.

أما إذا اكتمل هذا النموذج، فقد يستهدف السعر العودة إلى أعلى مستوى له عند 0.48$ أي بزيادةٍ نسبتها 100%، فاتحاً الأبواب أمام اكتشاف مستوياتٍ سعريةٍ جديدة.

وفي حال بلوغ محطة 1$ بنسبة صعود تقارب 370%، فسيرتبط ذلك على الأرجح بالتبني طويل الأجل عبر صناديق ETFs ودمج عملة دوجكوين (Dogecoin) في خزائن الشركات، ما يُرسّخ مكانتها في عمق الأسواق المالية الأميركية.

الموجة الصاعدة التالية قد تحمل صعوداً هائلاً لسعر عملة أخرى مستوحاة من كلب دوجكوين

في ظل هذا الإعداد الفني الإيجابي، يُواصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إظهار اتجاه واضح: ذلك أن أقوى زخم اجتماعي يظل من نصيب العملات المستوحاة من كلب دوجكوين. ففي عام 2021 أطلقت عملة دوجكوين (Dogecoin) الشرارة لتتبعها عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة فلوكي إينو (Floki Inu-FLOKI) وعملة بونك (Bonk-BONK) وعملة دوجويفهات (DogeWifHat-WIF) وعملة نيرو (Neiro-NEIRO) وأخيراً عملة داوج (Dowge).

يبدو النمط واضحاً: عملات الميم المرتبطة بعملة دوجكوين (Dogecoin) تقود أكبر موجات الزخم الاجتماعي. واليوم، تتجه أنظار المضاربين نحو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) بوصفها المرشح التالي للانطلاق.

موقع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

من جانبها، تتخلّى عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) عن جانب الاستخدامات الوظيفية لصالح إبراز ثقافة الميم بشكلها الخام، مازجةً بين السخرية من صالات الألعاب الرياضية وروح الدعابة لدى المتداولين، كل ذلك من أجل تبني هويةٍ تتمحوّر حول المجتمع. فهيَ ليست مُجرَّد نسخةٍ أخرى من عملة دوجكوين (Dogecoin)، بل أصلٌ يُضاف إلى أسلوب حياة.

وقد بدأ مجتمعها توسّعه بالفعل؛ إذ تمكّن اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من جمع ما يقارب 2.5 مليون دولار، مع حصول أوائل المستثمرين على عوائد رهن سنويةٍ تصل إلى 137%. هذا الزخم يُترجم فعلياً إلى نتائج؛ فاكتتاب العملة حقق قرابة 2.5 مليون دولار، فيما يَجني أوائل مالكيها عوائد مرتفعة تبلغ 137% من مكافآت الرهن.

بإمكان المهتمين الانضمام إلى اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الآن من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي لمشروعها، وبما أن الطلب القادم من منصات التداول لم يأتِ بعد، فإن الأسعار الحالية تُمثل فرصة شراءٍ مُحتملةٍ بالسعر الحالي المنخفض.

ولمتابعة آخر المستجدات، يمكنكم الانضمام إلى حساب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على منصة X (تويتر سابقاً) وكذلك عبر تيليجرام.