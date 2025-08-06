توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): محلل يعتقد أن الوقت الحالي مثاليٌّ للدخول، فهل يوشك السعر على الانطلاق؟

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يرى أحد مراقبي السوق أن السعر الحالي لعملة دوجكوين (Dogecoin) يوفر فرصةً لاستغلال التراجع السعري من أجل الدخول إلى هذه السوق، إذ تشير توقعات سعر العملة إلى مروره بموجة تصحيح صحيةٍ أكثرَ من كونها انعكاساً في المسار.

وفق نظر البعض، قد تستعد انطلاقة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) لإكمال مسيرة الارتفاعات، حيث يشير المحلل الشهير المعروف على منصة X باسم كانتونيس كات “Cantonese Cat” إلى أن توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) تتسم حالياً بمعدل كسب مرتفع مقارنةً بالخسائر المحتملة.

وأدت أجواء انعدام اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي إلى تراجع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة -ومنها عملات الميم، غير أن ارتداد سعر رائدة هذه الفئة للأعلى بنسبة 8% خلال عطلة نهاية الأسبوع يوحي -ربّما- باتباعها مساراً صاعداً جديداً.

فمع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة وبدء تطبيق تعريفاتٍ جمركيةٍ أعلى طالت 92 دولة اعتباراً من 7 آب/أغسطس، تراجعت شهية المخاطرة بسبب المخاوف المتعلقة بإمكانية تكرار موجة تراجعات منتصف عام 2025.

لكنّ توقعات خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر بقيت مرتفعة، ما قد يوفر مُحفزاً لورود استثماراتٍ جديدة إلى أصول المخاطرة -كالأصول الرقمية- نظراً لتراجع تكلفة الاقتراض.

💥BREAKING:



SEPTEMBER RATE CUT ODDS SURGE TO 90%. pic.twitter.com/HRpJouBbWN — Crypto Rover (@rovercrc) August 5, 2025

هل يستعد مسار سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) للانعكاس؟

علق المحلل المعروف باسم Cantonese Cat على منشور تمت مشاركته على منصة X بقوله: “أرى أن السعر الحالي لعملة دوجكوين (Dogecoin) ينطوي على معدل مرتفع للمكاسب المنتظرة مقابل المخاطر المحتملة، وسأبذل قصارى جهدي للشراء”.

I bought a little bit more $DOGE and #Fartcoin last night, but you pretty much knew that I think it's great risk-reward here and that I'll do what I can to buy anyway. https://t.co/ccUByCNFnh — Cantonese Cat 🐱🐈 (@cantonmeow) August 3, 2025

يُذكر أن المنشور أشار إلى أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) نجح باختراق “خط الاتجاه الهابط” الذي لازم موجة تراجعه الممتدة منذ أواخر تموز/يوليو، ويعيد حالياً اختبار نطاق دعم “موجة الارتفاعات الجديدة”.

من جانبها، تُظهر بيانات موقع كوينجلاس (Coinglass) لأسواق المشتقات ازدياد شهية المضاربة مجدداً، حيث ازدادت القيمة الإجمالية لأحجام عقود المشتقات السارية (الفائدة المفتوحة) بمعدل 2.43% لتبلغ 3.15 مليار دولار، وسط مراقبة المضاربين للتحركات السعرية عن كثب.

الفائدة المفتوحة المرتبطة بعملة دوجكوين. المصدر: Coinglass

كذلك، تُظهر بيانات المنصات أن المتداولين يرجحون استمرار الأسعار بالارتفاع، بعد أن بلغ معدل إجمالي الصفقات المُضاربة على الارتفاع إلى نظيرتها على الانخفاض 2.98، ما يعني أنّ قرابة 75% من المتداولين يُرجّحون مواصلة المسار الصاعد.

تحليل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل تتأهب السوق الصاعدة للانطلاق؟

يشير اختراق “خط الاتجاه الهابط الممتد” الذي أشار إليه المحلل Cantonese Cat إلى نجاح السعر باختراق نمط الوتد الهابط الممتد، مع تمثيل خط الاتجاه الهابط الحدَّ العلوي لموجة التراجعات.

مخطط بياني لسعر الزوج DOGE/USDT في إطار 4 ساعات يظهر نجاح السعر باختراق نمط الوتد الهابط، المصدر: TradingView/Binance.

فقد حولت إعادة الاختبار الناجحة خط الاتجاه المُخترَق إلى نطاق دعم قوي بتشكيلها قاعاً أعلى من سابقه، في تأكيدٍ على الاختراق المبشر لنمط الوتد الهابط. كذلك، تُعد مؤشرات الزخم إيجابية بعد أن استعادت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً موقعها أعلى نطاقها الوسطي لتستقر حالياً عند 52 عقبَ تراجعها لفترة وجيزة، في دلالةٍ على تولي المشترين زمامَ المبادرة.

بالمثل، يواصل خط مؤشر MACD تحركه أعلى نظيره للإشارة رغم تعثره الطفيف، ما يوحي بتجذر هيكلية موجة ارتفاعاتٍ قوية في المدى المنظور. وإذا اكتسبت التحركات زخماً إضافياً، يُمكن للسعر بلوغ مستهدف اختراق النمط عند حاجز 0.25$، ما سيُوفر حينها مكاسبَ بنسبة 25%.

وإذا ما تحول هذا المستوى إلى دعم، فسوف تمتد الانطلاقة أعلى المستويات المسجلة منتصف شهر تموز/يوليو عند 0.2875$، ما سيُمثل حينها ارتفاعاً بنحو 38% ويُمهد لمواصلة المسار الصاعد.

المتداولون لا يحتاجون موجة ارتفاعات جديدة لتحقيق المكاسب

ربما يقف سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) على أعتاب موجة ارتفاعاتٍ جديدة، لكنّ الأثر الكامل للتعريفات الجمركية المتبادلة المقرر تطبيق زياداتها في 7 آب/أغسطس ما يزال مُحدقاً بالأسواق، لذا يُعد الاحتفاظ طويل الأجل بالعملة رهاناً عالي المخاطر.

في المقابل، يتبع المتداولون ممّن يستخدمون الرافعة المالية قواعدَ مختلفة، فهم لا ينتظرون دورات الارتفاع بل يُحققون مكاسبهم نتيجة توقع التحركات الوشيكة قبل حدوثها. أما الآن -ومع CoinFutures منصة التداول الجديدة التي تستخدم الرافعة المالية التابعة لمنصة CoinPoker الشهيرة- فسيكون البدءُ أسهل من أي وقتٍ مضى.

فمع منصة CoinFutures، أنتم من سيتوقع إمكانية ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرقمية، وقيمة الاستثمار، ومضاعف الرافعة المالية المُستخدم بما يصل إلى 1,000 ضعف.

وتكمن ميزة استخدام الرافعة المالية في قدرتها على مضاعفة مكاسبكم (أو الخسائر المحتملة)، وبفضل أوامر إيقاف الخسائر المُدمَجة بالمنصة وخيار السحب النقدي عند الحاجة ستتمكنون من التحكم بمستوى تعرّضكم للمخاطر.

أما بالنسبة لمحبي التداول الفوري، فإن توفير ميزة إمكانية مضاعفة الأرباح بما يصل إلى 1,000 ضعفٍ يُعد أمراً نادر الحدوث ويتطلب حظاً وافراً للدخول المبكر والصبر لفتراتٍ طويلة. وليس الأمر كذلك بالنسبة لمحبي التداول بالهامش، إذ تُعَد الرافعة المالية خياراً إستراتيجياً بالفعل.

أخيراً، سيحصل المشتركون الأوائل على مكافأة ترحيبية بنسبة 150% على الإيداعات الأولية التي تتجاوز 2,000$، علماً أن المنصة لا تتبع إجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC)، ولا تشترط امتلاك حسابات تداول مسبقةٍ لفتح حساب جديد.