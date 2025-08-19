هيئة الضرائب تستطلع آراء لاعبين محليين وفقاً لتقرير، فهل أصبحت الهند بحاجة إلى قانون جديد يخص قطاع الكريبتو؟

طرحت الهيئة العليا الهندية للضرائب عدة تساؤلاتٍ على عدد من اللاعبين المحليين في قطاع الكريبتو حول ما إذا كانت الهند بحاجةٍ إلى قانون جديد للأصول الرقمية، حيث تساءلت الهيئة المركزية للضرائب المباشرة (CBDT) عمّا إذا كانت ضريبة الـ 1% المُستقطعة من المصدر (TDS) على كل عملية بيع مبالغاً فيها.

فتبعاً لتقرير صدَر عن صحيفة ذا إيكونوميك تايمز ((The Economic Times، طلبت الهيئة الضريبية من منصات الكريبتو الردَّ على هذه التساؤلات بحلول منتصف آب/أغسطس، وطرحت تساؤلاتٍ عديدةً شملت مدى تأثير الضريبة الثابتة البالغة 30% على أحجام التداول والسيولة، وذلك ضمن مساعيها لاستقصاء الآراء بشأن التدابير الضريبية لضمان تكافؤ فرص المنافسة بين منصات الكريبتو المحلية والدولية.

ودارت الأسئلة المطروحة حول نقص الوضوح القانوني بشأن أسواق المشتقات ومعاملات الكريبتو الدولية، بالتزامن مع إعلان منصاتٍ محليةٍ توفير منتجات المشتقات كالعقود الآجلة للعملات الرقمية؛ فعلى سبيل المثال، تتيح منصة كوين دي سي إكس (CoinDCX) رافعة مالية بحدٍّ أقصى يصل إلى 100 ضعفٍ على بعض أزواج العملات.

هل ستوفر الهند تشريعاً ضريبياً شاملاً أو إجراءات تنظيمية للقطاع؟

تحركت الهيئة المركزية للضرائب المباشرة (CBDT) نحو استشارة لاعبين محليين بشأن وضع إطار تشريعي نهائي لقطاع الكريبتو، ما رفع سقف الآمال لدى أوساط الكريبتو المحلية التي تُعاني استقطاعاتٍ ضريبية باهظة. في المقابل، كثفت مجتمعات الكريبتو الهندية جهودها للضغط على الحكومة من أجل القيام بإصلاحاتٍ ضريبية مطالبةً بإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 30% وضريبة الـ 1% المفروضة على معاملات الكريبتو.

🇮🇳 India’s crypto industry is intensifying a push for tax reform as government engagement grows following Trump’s renewed support for digital assets.#Web3 #CryptoIndia https://t.co/32JQqAJWu0 — Cryptonews.com (@cryptonews) May 27, 2025

يُذكر أن القوانين الداعمة للقطاع في المناطق المتقدمة وأسواق الكريبتو الناشئة ككل -والتي سهّلت ورود استثماراتٍ قوية إلى صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) داخل الولايات المتحدة- ربّما دفعت الهند لإعادة تقييم نهجها المتشكك بفئة الأصول هذه.

من جانبه، أوضح بوروشتام أناند (Purushottam Anand) -المحامي ومؤسس شركة كريبتو ليجال ((Crypto Legal- لصحيفة ET أنه “يُحتمل أن تقدم الحكومة تشريعاً تنظيمياً شاملاً للأصول الافتراضية”، كما أعرب عن تفاؤله مشيراً إلى تشابه الأمور مع الدراسات التي تضمنتها ورقة مجموعة العشرين البحثية مع الهند والإعلان الأخير من اللجنة البرلمانية الدائمة للمالية عن الاتجاه نحو إجراء دراسةٍ مفصلةٍ للعملات الرقمية هذا العام.

مع ذلك ونظراً لمواصلة بنك الاحتياطي الهندي نهجه السلبي تجاه قطع الكريبتو، فقد يشكل وضع سياسة شاملة وشيكةٍ للعملات الرقمية تحدياً كبيراً، كما أشار أناند إلى أن الصين هيَ العملاق الاقتصادي الوحيد الذي فرض حظراً شاملاً على القطاع، لكنّ الإجماع العالمي “يميل بوضوح إلى التنظيم”.

الهند تتحرك بالتأكيد للانخراط في قطاع الكريبتو

تراجعت شركات الكريبتو الهندية عن تطلعاتها الإيجابية لإمكانية تضمين الأصول الرقمية في الاقتصاد الهندي، فيما سلط سميت غوبتا (Sumit Gupta) -أحد مؤسسي شركة CoinDCX ومديرها التنفيذي- الضوء على كيفية لعب الهند دوراً محورياً في تعزيز النقاش العالمي حول العملات الرقمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20).

وصرّح غوبتا لموقع كريبتو نيوز (Cryptonews) قائلاً: “هذه الأسواق تتحرك سريعاً لتضمين الأصول الرقمية في أنظمتها المالية بطريقةٍ تدعم نهج الابتكار وحماية المستهلكين”، مؤكداً أن الهند بحاجةٍ ماسةٍ الآن إلى خارطة طريق واضحةٍ وطويلة الأجل.

كما أشار آشيش سينجال (Ashish Singhal) -أحد مؤسسي منصة CoinSwitch- إلى أن الجهات التنظيمية تجري محادثاتٍ نشطة مع بعض اللاعبين المحليين في قطاع الكريبتو؛ ففي حديثه مع صحيفة فاينشيال تايمز ((Financial Times في شهر أيار/مايو، أوضح أن موقف بنك الاحتياطي الهندي تجاه الأصول الرقمية أصبح أقل تشدداً، مضيفاً أن “علاقة البنك المركزي الهندي مع القطاع تحوّلت من سلبيةٍ إلى متوازنة”، وأكمل: “لا يُمكني وصفها بالإيجابية بعد”.