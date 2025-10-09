تقرير: مؤسسة خزانة الأصول الرقمية هيليوس (Helius) تخطط للاستحواذ على 5% من معروض عملة سولانا (Solana-SOL) بقيمة تتجاوز 6 مليار دولار

شركة هيليوس سولانا (Helius Solana Company-HSDT) تُخطط لإدراج سهمها في بورصة هونج كونج خلال 6 أشهر.

تدرس شركة هيليوس (Helius) -إحدى مؤسسات خزانة الأصول الرقمية (DAT)- شراء 5% على الأقل من معروض عملة سولانا (Solana) في صفقةٍ تتجاوز قيمتها 6 مليار دولار، فقد أوضح جوزيف تشي (Joseph Chee) -مدير إستراتيجية خزانة عملة سولانا (Solana)- أن عملية الاستحواذ ستتم بعد استيفاء متطلبات القيمة السوقية والاشتراطات التنظيمية؛ كما بيّن في مقابلةٍ مع صحيفة Hong Kong Economic Times أن هونج كونج ستصبح ثاني ساحات إدراج سهمها بقوله: “سنظهر هنا في أقرب وقتٍ ممكن، ربّما خلال 6 أشهر”.

وكان “تشي” قد استحوذ على Helius -الشركة المتخصصة بتكنولوجيا الرعاية الصحية- ليُحوّلها إلى مؤسسة خزانةٍ للأصول الرقمية (DAT)، وأمّنت الشركة الشهر الماضي تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء خزانةٍ لعملة سولانا (Solana)، فيما أسس “تشي” قبل ذلك شركة سمر كابيتال (Summer Capital) وترأس خدمات الاستثمار المصرفية لدى الجناح الآسيوي لمجموعة UBS المصرفية.

زو جونوي (Zhu Junwei): نجاح نهج مؤسسات خزانة الكريبتو (DAT) يعتمد على قوة البنية التقنية للعملة

يعود مقترح الاستحواذ على 5% من معروض عملة سولانا (Solana) إلى زو جونوي (Zhu Junwei) الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى مجموعة UBS الآسيوية، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة هيليوس سولانا، ويرى جونوي أنّ مؤسسات خزانة الكريبتو (DAT) يُمكنها رفع قيمة عملات أصولها بشكلٍ مستدام، مضيفاً أنّ “مؤسسات DAT تُعَد جسراً، وبنيةً تحتية لتوجيه دفة الاستثمارات”.

وأشار جونوي إلى الظهور المتزايد لمؤسسات خزانة الكريبتو (DAT) واعتراكها الأسواق باعتباره “نهجاً دوّاراً”، مضيفاً أن أسهم مؤسسات DAT يتم تداولها على ارتفاع مقارنةً بصافي قيمة أصولها (NAV)، فعادةً ما تقوم شركات خزانة الكريبتو بشراء الأصول الرقمية وتجمع التمويل عبر اتفاقاتٍ لبيع أسهم عاديةٍ وأخرى ممتازة وسنداتٍ قابلة للاسترداد النقدي بل وحتى من خلال عقود خياراتٍ شرائية، كما يَعتقد أن نجاح مؤسسات DAT يعتمد على انتقائها “عملة راسخة الأسس التقنية” و”فريقاً إدارياً قوياً”، وأضاف أنه رُغمَ ذلك “لا تستطيع أسهم جميع مؤسسات DAT محاكاة أداء العملات الرقمية (التي بحوزتها) تماماً أو التفوق عليها”، وأكمل قائلاً: “مثلاً، شهدت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) -وهي مؤسسة DAT المُدرجة في البورصة اليابانية لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- تضاعف سعر سهمها 4 مراتٍ منذ أيار/مايو وحتى حزيران/يونيو هذا العام، لكنه فقد نصف قيمته لاحقاً خلال الأشهر الأخيرة، في ابتعاد واضح عن أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)”.

الوعي العام للسوق بعملة سولانا (Solana) ما يزال “محدوداً” حالياً

في الواقع، فإن عدداً قليلاً جداً -نسبياً- من مؤسسات DAT مهتمٌ حقاً بتجميع عملات سولانا (Solana)، فقد أعلنت شركة Brera Holdings PLC مؤخراً عن طرح خاص لأسهمها بقيمة 300 مليون دولار لتأسيس Solmate، وهي مؤسسة DAT مُركّزة على عملة سولانا (Solana) وإرساء بنيةٍ تحتية للعملات الرقمية.

وعلى الرغم من ضعف الوعي العام بقدرات عملة سولانا (Solana)، فإن سرعة معالجة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) للمُعاملات تفوق نظيرتها لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، حيث يُمكنها إتمام أكثر من 1,500 معاملةٍ في الثانية وفقاً لجونوي.

كما أبرمت شركة هيليوس سولانا شراكة مع مؤسسة سولانا (Solana Foundation) لتطوير تعاون مُعمّق على مستوى النظام التقني في آسيا، حيث “تحتاج مؤسسات DAT إلى تحدي المؤسسات المالية التقليدية، والتمتع بالقدرة على شرح البيانات وتحليلها بوضوح بلغةٍ تفهمها أوساط وول ستريت، وكسب ثقتها كذلك” وفقاً لجونوي.