توقعات أسعار الكريبتو اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

تتسارع اليوم وتيرة اكتساب السوق للزخم، لتنعكس بوضوح على توقعاتٍ مبشرة للغاية لأسعار هذه العملات الرقمية الثلاث.

ازدادت القيمة الإجمالية لأصول قطاع الكريبتو اليوم إلى 4.18 تريليون دولار، مع تحسّن ملحوظٍ في توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة بيبي (Pepe) وعملة دوجكوين (Dogecoin) خلال آخر 24 ساعة، فقد سجّلت هذه العملات الثلاث مكاسبَ لافتة، إلا أن انطلاقتها قد تكون في بداياتها فقط نظراً لقرب الإطلاق المُحتمل لبعض صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs).

فمن شأن هذه الصناديق إشعال الطلب وأحجام التداول كثيراً، بما يُعزز فرص ارتفاع أسعار عملات ريبل (Ripple) وبيبي (Pepe) ودوجكوين (Dogecoin) مع اقتراب نهاية عام 2025.

ويقدّم التقرير توقعاتٍ سعرية لكلٍّ من هذه العملات من خلال تحليل الجوانب الفنية والأساسية لتحديد وجهتها المرجّحة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): مكاسبُها في آخر 24 ساعة تمهّد لانطلاقة قوية نهاية العام

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 2% في آخر 24 ساعة ليستقرَّ حالياً حول 3.036$ مُحتفظاً بمكاسب أسبوعيةٍ تُقدَّر بنحو 5.5%، فيما تُعَد من أفضل العملات الرائدة أداءً آخر 12 شهراً بعد أن تضاعفت قيمتها بمعدل 404%.

ومن المرجّح أن تشهد ثالثة ترتيب العملات الرقمية عالمياً من حيث القيمة السوقية مزيداً من التحسن، لا سيّما مع الموافقة المنتظرة على عدد من صناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs) قبل نهاية العام، ما قد يشعل الطلب عليها كثيراً كما حدث مع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) العام الماضي.

ومن المؤشرات الإيجابية كذلك أن شركة ريبل (Ripple Labs) تُعَد إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الكريبتو بعد أن وقّعت شراكاتٍ جديدة، وأتمت عمليات استحواذ، ووسَّعت أنشطتها إلى أسواق جديدة هذا العام.

يرسمُ ذلك صورةً شديدة الإيجابية لتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple)، حيث يكشف المُخطط البياني عن تعافٍ من نطاق بيع زائد، ومع بقاء مؤشري القوة النسبية (RSI) وMACD (بالبرتقالي والأزرق) عند مستوياتٍ دون الوسطية منذ آب/أغسطس، فقد يكون الوقت مناسباً لارتدادة سعرية قويةٍ وشيكة. وإذا ما اقترن ذلك بالموافقة على طلبات إنشاء الـ ETFs، فقد يرتفع سعرها إلى 3.50$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وربّما يتجاوز 5$ بنهاية العام.

عملة بيبي (Pepe-PEPE): إشارات شراء الحيتان تمهّد لانطلاقة قوية نحو قمم جديدة

ارتفع سعر عملة بيبي (Pepe) اليوم إلى 0.00001034$ بزيادةٍ قدرها 4% خلال 24 ساعة و6.5% خلال أسبوع، علماً أنّ سعرَ عملة الميم البارزة لم يرتفع العام الماضي سوى بنسبة 4% في أداءٍ قد يُخيّب الآمال أمام إنجازات غيرها من العملات، إلا أن ذلك قد يُمهّد لانطلاقةٍ قويةٍ وشيكة.

ورغمَ أنها لا تنتظر تطورات إنشاء صناديق متداولة في البورصة مُرتبطةٍ بها مثل بعض العملات البديلة الرائدة الأخرى، إلا أن عملة بيبي (Pepe) تبقى إحدى العملات المفضّلة لدى الحيتان (كبار المستثمرين) ممّن واصلوا تجميعها خلال الأسابيع الأخيرة؛ فقد اشترى أحدهم 1.5 تريليون عملة PEPE قبل أسابيع قليلة، فيما يحتفظ آخر بصفقة مضاربة على ارتفاع السعر بقيمة 18.5 مليون دولار، لتعكس شعبيتها توقعاتٍ إيجابية بانطلاقةٍ محتملةٍ نهاية العام، حيث يُظهر المخطط البياني اليومي أن السعر يحاول الارتداد عن مستوياتٍ تُقوّمُ العملة بأقلِّ من قيمتها.

نرى أيضاً أن سعر عملة بيبي (Pepe) قد يتمكن من اختراق نموذج الراية الذي يُواصل التحرك ضمن إطاره منذ منتصف تموز/يوليو، وإذا تجاوز حاجز 0.000010$ بشكلٍ حاسم، فقد تمر العملة بإحدى أقوى موجات الانطلاق.

وإذا ما ترافقت انطلاقة السوق المتوقعة مع موجة إطلاق الـ Crypto ETFs المنتظرة، فقد يصل سعرُها إلى 0.0000150$ خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يختتم العامَ حول 0.000050$.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): طلبات الـ ETFs والطلب المؤسساتي يُمكنهما دفع سعر عملة الميم إلى مستويات جديدة بحلول كانون الأول/ديسمبر

أما عملة دوجكوين (Dogecoin) فهي الأخرى حققت أداءً جيداً اليوم، إذ ارتفعَ سعرُها إلى 0.264$، أي بنحو 5.5% خلال 24 ساعة، و10% في أسبوع وسط استمرار زخمها بالتزايد منذ أسابيع، خاصةً بعد إطلاق منتج Osprey Doge ETFREX-.

ومن المثير للتفاؤل أنّ شركاتٍ مثل Grayscale وBitwise و21Shares تقترب من إطلاق صناديق متداولة في البورصة لعملة دوجكوين (DOGE ETFs)، ما قد يكرس الاهتمام المؤسساتي بالعملة. وبالعودة إلى مخططها البياني اليوم، يبدو أن الوقت الحالي قد يكون مثالياً للشراء مع بدء سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) رحلةً جديدةً نحو مستوياتٍ أعلى.

فالمؤشرات الفنية الأساسية تُظهر أن عملة دوجكوين (Dogecoin) توشك على الخروج -أو خرجت بالفعل- من نطاق البيع الزائد ، فيما لا يزال أمامها متّسعٌ كبير للارتفاع قبل بلوغ نطاق الشراء الزائد.

بناءً عليه، تبدو التوقعات السعرية للعملة إيجابية للغاية، فمن المرجّح أن يتجاوز سعرها 0.35$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يُحطّم قمته التاريخية البالغة 0.7316$ في كانون الأول/ديسمبر.

