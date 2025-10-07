توقعات أسعار الكريبتو اليوم 7 تشرين الأول/أكتوبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة باي (Pi Network-PI)

تحوّلت توقعات أسعار هذه العملات الثلاث إلى الإيجابية، تزامناً مع تسجيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق.

تبدو توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة باي (Pi Network) إيجابية للغاية مع استمرار المزاج العام الإيجابي بالتحسّن بعد ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 125,506$.

فهناك عملات -بما فيها عملة بيتكوين (Bitcoin)- حققت أرباحاً لافتة تجاوزت 10% الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار غالبية العملات بنطاق 1%-9%.

ونظراً لترجيح أن يشهدَ القطاع إطلاقاتٍ إضافية للصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات البديلة (Altcoin ETFs) خلال الأسابيع المقبلة، فقد تكون موجة ارتفاعات نهاية الأسبوع مجرَّد تمهيد لانطلاقةٍ قويةٍ أواخر العام.

لذا، سنلقي نظرة على المخططات البيانية لعملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة باي (Pi Network) ونُحلل مؤشراتها الفنية وأسسها التقنية لتقييم أدائها المنتظر نهاية عام 2025.

عملة ريبل (Ripple-XRP): إطلاق صناديق متداولة في البورصة للعملة (XRP ETFs) قد يدفع سعر العملة البديلة لبلوغ مستويات غير مسبوقة

تراجع سعر عملة ريبل (Ripple) بالأمس بنسبة 2% إلى 2.99$، لتبقى محتفظةً بمكاسبَ أسبوعية بنسبة 3.5% وشهرية بمعدل 6%، وبنسبة 460% مقارنةً بقيمتها قبل 12 شهراً، ما يجعلها إحدى أفضل 100 عملة أداءً مؤخراً.

كما أنّ عملة ريبل (Ripple) تتمتع ببعض أقوى الأسس في القطاع نظراً لاستمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بتوسيع أنشطتها منذ أن أنهت أخيراً نزاعها القضائي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في آب/أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، تُعزز احتمالية إطلاق أكثرَ من 10 صناديق متداولة في البورصة للعملة (XRP ETFs) خلال الأسابيع المقبلة زخمَها الإيجابي، وتتيح للعملة التمتعَ باهتمام مؤسسي قوي، فضلاً عن أن المخططات البيانية للعملة البديلة البارزة تبدو مبشرةً للغاية، وسَط استمرار المؤشرات بالانتعاش بعد الارتداد عن نطاق البيع الزائد.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يتحول مؤشر MACD (بالبرتقالي والأزرق) للعملة كي تُصبح دلالته إيجابية للمرة الأولى منذ أواخر أيلول/سبتمبر ما يوحي بعودة ضغوط الشراء.

وبالطبع، واصل الحيتان (كبار المستثمرين) شراء عملة ريبل (Ripple) بكمياتٍ كبيرة خلال الأسبوع الماضي، ما يعني أننا قد نشهد ارتفاع سعر العملة البديلة مجدداً هذا الأسبوع. وعليه، قد يستعيد السعر مستوى 3.60$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يبدأ العام الجديد فوق مستوى 5$.

عملة كاردانو (Cardano-ADA): ازدهار البلوكتشين وصندوق جرايسكيل المتداول في البورصة (ETF) قد يدفعان سعر عملة كاردانو (Cardano) للأعلى

يبلغ سعر عملة كاردانو (Cardano) حالياً 0.8511$، ورُغم استقراره على تراجع بنسبة 3% في آخر 24 ساعة، إلا أنه بقيَ مُحتفظاً بمكاسب نسبتها 6.4% في آخر 7 أيام، كما احتفظ بمكاسبَ شهرية متواضعةٍ تقارب 3%، في دلالةٍ على وجود متسع كبير للانطلاق قبل انتهاء العام.

كذلك، تُعَد أسسُها التقنية الراسخة مصدرَ قوة، مع ضم شركة إدارة الأصول جرايسكيل لعملة كاردانو (Cardano) إلى صندوقها المتداول في البورصة متعدد الأصول (Grayscale Multi crypto ETF)، والذي تسعى إلى إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

كما تُعتبر بلوكتشين كاردانو (Cardano) أيضاً الحصان الأسود (المنافس غير المتوقع) فيما يخص نظم بلوكتشين الطبقة الأولى، حيث يشهد نظامها التقني ازدهاراً مستمراً كما يتضح من المشاريع التي يتم تطويرها عليها شهرياً.

ويوحي نموّ هذه البلوكتشين المستمر بزيادة جاذبية عملة كاردانو (Cardano)، خاصة وأنّ سعرَها ما يزال دون أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 3.09$ بنسبة 72%.

يُشار هنا إلى أن العملة مرّت بموجة بيع زائد منذ أواخر تموز/يوليو تقريباً ما يوحي بتأخر انطلاقة موجة ارتفاع مستدامة، وتشير هذه المؤشرات إلى توقعاتٍ إيجابيةٍ لسعر عملة كاردانو (Cardano) وإمكانية استعادة مستوى 1$ نهاية الشهر الجاري، وربّما مستوى 3$ في كانون الأول/ديسمبر.

عملة باي (Pi Network-PI): موجة البيع الزائد تهيئ سعر العملة البديلة للارتداد

انخفض سعر عملة باي (Pi Network) إلى 0.2602$، مُسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% في أسبوع و24% في آخر 30 يوماً، لكنّ الأكثر إثارةً لقلق المشاركين في السوق حقاً هو استقرار السعر على تراجع بنسبة 91% مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 2.99$ أواخر شباط/فبراير، حيث أثارَ تراجعها الحاد مخاوف من إمكانية تعرضها لانخفاض لا يمكنها التعافي منه.

فبعكس العملتين المذكورتين أعلاه، لا يوجد حالياً أي طلب لإنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة باي (Pi Network) أو ضمّها إلى أصوله، ومن المتوقع ألا تتلقى العملة استثماراتٍ مؤسساتية في المدى المنظور.

وبمراجعة مخططها البياني، سنلاحظ استمرار السعر بالتراجع منذ انطلاقته الخاطفة في أيار/مايو، مع بقاء مؤشرات الأداء في حالة انخفاض حاد منذ ذلك الوقت؛ فبينما بقيت قراءة مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) دون مستوى 50 الوسطي منذ أواخر أيار/مايو، بقيت دلالات مؤشر MACD سلبية منذ ذلك الحين.

وعادةً ما تشير مؤشرات كهذه إلى أنّ انتعاشة سعر الأصل قد تأخرت كثيراً، إلا أن المشككين قد يجادلون بأن عملة باي (Pi Network) تختلف كثيراَ عن غيرها. فقد عانت العملة لاستعادة الزخم منذ إطلاقها في شباط/فبراير، وكان فشلها بتأمين إدراجاتٍ في منصاتٍ رئيسية -كمنصة بينانس (Binance)- عاملاً رئيسياً لضعف أدائها.

مع ذلك ونظراً لمرورها بموجة بيع زائد ممتدة، قد يؤدي أي إدراج جديد مُحتمل إلى انطلاق سعرها مجدداً صوب أعلى مستوياته المسجلة.

