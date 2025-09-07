توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 7 أيلول/سبتمبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)

تحوّلت توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) اليوم إلى إيجابيةٍ للغاية، مع احتمال تسجيل ارتفاعاتٍ ملحوظةٍ في الأسابيع القادمة.

مع تعافي قطاع الكريبتو وارتفاع قيمته السوقية الإجمالية إلى نحو 3.95 تريليون دولار، شهدت توقعات أسعار معظم العملات الرائدة تحسّناً كبيراً اليوم، وينطبق ذلك على توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu)، والتي استفادت من توقعات خفض معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر.

فأسعارُ هذه العملات الثلاث شهدت ارتفاعاتٍ خلال آخر 24 ساعة، ورغم أن المكاسب لم تكن كبيرةً إلا أنها تمثل مؤشراً إيجابياً لمرحلةٍ صاعدة محتملةٍ في الأسابيع القليلة المقبلة. وبالنظر إلى الأسس الداعمة لها، فإن هذه العملات مرشحةٌ لإنهاء العام بقوّة وربما بلوغ مستوياتٍ غير مسبوقة.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 7 أيلول/سبتمبر

عملة ريبل (Ripple-XRP): الربع الرابع يحمل مكاسب قوية وسط استمرار شركة ريبل بالتوسع

ارتدَّ سعر عملة ريبل (Ripple) من أدنى مستوياته خلال الأسبوع عند 2.72$ ليستقرَّ حالياً عند 2.84$، مُحققاً مكاسبَ طفيفة بنسبة 0.3% خلال آخر 24 ساعة. ورغم أنه ما يزال متراجعاً بنسبة 2% على أساس أسبوعي و3.5% خلال آخر 30 يوماً، إلا أنه سجّل نمواً ملحوظاً بنسبة 410% على مدار العام الماضي. بذلك، تُصنَّف العملة كإحدى أفضل العملات الرقمية أداءً بين العشرين الأوائل خلال هذه الفترة، وتعكس أسُسها المتينة احتمالية استمرار التحسن خلال الربع الرابع.

يُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى استمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بتوسيع أنشطتها في مجال عمليات الدفع الدولية بعد إنهاء نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مطلع آب/أغسطس الماضي، حيث أعلنت الشركة عن سلسلةٍ من الاستحواذات الجديدة والشراكات الإستراتيجية خلال الأسابيع الأخيرة شملت أسواقاً مثل دبي وأفريقيا، ما يُعزز النظرة الإيجابية لسعر عملة ريبل (Ripple) على المَدَيين المتوسط والبعيد.

المصدر: TradingView

وانعكس ذلك إيجابياً على تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) الذي اقتربَ من بلوغ أدنى مستوياته المتوقعة لهذه المرحلة وفقاً لدلالات مُخططه البياني، حيث يُمكننا ملاحظة استقرار قراءة مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) ومؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) بعد أسابيع من التراجع، في إشارة إلى عودة المشترين إلى اقتناص العملة بسعر منخفض نسبياً.

وممّا يزيد التفاؤل أنّ سعر العملة شكَّل على مدى الأشهر الماضية نموذج الراية والذي قد يتم اختراقه بقوة قريباً، وإذا ما تمكن السعر من تجاوز المستوى النفسي المهم عند 2$، فقد يبدأ رحلة صعود إلى 2.50$ ثم 3$، وإن استطاع اختراق قمته التاريخية السابقة عند 3.65$، فقد يُنهي العام قريباً من 5$.

عملة كاردانو (Cardano): استمرار نمو شبكة الطبقة الأولى يكشف عن تقييم متدن للغاية لعملتها الأساسية

عاد سعر عملة كاردانو (Cardano) اليوم إلى 0.826$، بارتفاع نسبته 1% خلال 24 ساعة و13% خلال شهر. ورغم تراجعه الأسبوع الماضي، تظل توقعاته إيجابية للغاية لكونِهِ ما يزال بعيداً كثيراً عن قمته التاريخية 3.09$ التي بلغها في أيلول/سبتمبر 2021.

وقد يبدو الإخفاق في تسجيل قمةٍ جديدة مُخيّباً للآمال، لكنّه يمنح العملة مساحة للتفوق على متوسط السوق في الأشهر المقبلة، مثلما حصل مع عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مؤخراً. في الواقع، تُمثل عملة كاردانو (Cardano) “الحصان الأسود” في سوق الكريبتو، إذ تُواصل شبكتُها النمو والتطور باستمرار.

ويبلغ إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) في بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) حالياً 365 مليون دولار، بزيادةٍ وصلت إلى 640% منذ مطلع 2023، بينما ارتفع سعر عملتها بنسبة 225% فقط. ويعكس هذا نموّها التدريجي، ويمنح عملة كاردانو (Cardano) قاعدةً صلبة لمكاسب إضافيةٍ على المدى الطويل.

المصدر: TradingView

من جانبه، يُظهر المخطط البياني اليومي لسعر العملة أنها في طور تشكيل موقع فني مُهم، مع مؤشراتٍ تفيد باقترابه من اختراق نموذج الراية في المستقبل القريب، كما أنّ مؤشري MACD وRSI استقرّا مؤخراً بعد فترة من التراجع، ما يشير إلى احتمال انتهاء المرحلة الهابطة.

واستناداً إلى هذه المعطيات، وبالنظر إلى أنّ سعرَ العملة ما يزال مُقيّماً بأقل من قيمته الحقيقية، فقد يعود إلى مستوى 1$ خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تجاوزه 2.50$ بحلول نهاية العام.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): عملة ميم مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، تتمتع بمقومات لتحقيق ارتفاع كبير في موسم الأعياد

يقف سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً عند 0.00001226$ مُسجّلاً زيادةً يومية طفيفة، مع ارتفاع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وانخفاض بنسبة 9% خلال عام واحد، ما قد يشير إلى بعض التحديات في جذب اهتمام المستثمرين.

رغم ذلك، فإن وضعَها مشابه لوضع عملة كاردانو (Cardano)، إذ لا يزال سعرها أدنى بنسبة 85% من أعلى مستوى له عند 0.00008616$، ما قد يتيح له مجالاً كبيراً للتعافي. وبخلاف معظم عملات الميم، بذل فريق العملة جهوداً كبيرةً لإضفاء قيمةٍ واستخداماتٍ وظيفية عملية على المشروع، عبرَ إطلاق منصة تداول لامركزية (ShibaSwap)، وشبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية، وعدد من التطبيقات اللامركزية (dApps). وعليه، يُمكن القول إن السوق يقلل حالياً من قيمة عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، ومن المحتمل أن تتغير هذه الصورة مع دخول السوق الصاعدة بحلول نهاية العام.

المصدر: TradingView

أيضاً، يُظهر المخطط البياني لسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أنه يقترب من مستوى القاع مع احتمالية تعافٍ قوي خلال الفترة القريبة المقبلة، وربّما جاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرّر منتصف أيلول/سبتمبر كمحركٍ أساسي لهذا التعافي، والذي قد يُسفر عن خفضٍ طال انتظاره في معدلات الفائدة. في هذا السياق، قد يصل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى 0.000020$ بحلول تشرين الأول/أكتوبر، مع إمكانية إنهاء العام فوق مستوى 0.000040$.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) في دائرة الأضواء مع استعدادها للانطلاق على بلوكتشين سولانا

رغم أن توقعات أسعار العملات الثلاث المذكورة أعلاه تبدو إيجابية حالياً، إلا أن هناك عملات بديلة جديدةً تستحق النظر من قِبل المتداولين الباحثين عن تنويع حقائبهم الاستثمارية، إذ غالباً ما تُحقق العملات الجديدة أداءً يفوق السوق خلال مراحل نموها الأولية، كما حدث مع عملات مثل عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة ميم كور (MemeCore-M) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP).

وتبرز عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) كواحدة من أحدث العملات وأكثرها إثارةً للاهتمام في الوقت الراهن، وهي عملة ميم متوافقة مع معيار ERC-20 تعمل حالياً على إطلاق نسخةٍ جديدة منها على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

Over +2,500,000,000 $WEPE burned on ETH.



Ready for all SOL meme degens to join the Army. 🐸⚔️ pic.twitter.com/Sw45YBS4jm — Wall Street Pepe (@WEPEToken) September 3, 2025

وقد انطلق مشروع Wall Street Pepe في شباط/فبراير مُتمتعاً بأحد أضخم الاكتتابات في الذاكرة الحديثة، إذ جمع أكثر من 73 مليون دولار، وقد منحَ هذا الزخمُ الهائل دفعة قوية لسعر العملة عند إطلاقها فيما ارتفع سعرها بأكثر من 260% منذ نهاية أيار/مايو. واليوم، تستثمرُ عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) هذا الزخمَ عبر إطلاق نسخةٍ منها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) يُمكن للمستثمرين شراؤها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمشروع Wall Street Pepe.

وبإطلاقها على بلوكتشين سولانا، ستستفيد عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) من سرعة الشبكة الفائقة وقابلية التوسع العالية، إضافةً إلى ما تتيحه من سوقٍ أوسع يضم قاعدةً أكبر من المستخدمين والمستثمرين.

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

فهذا الإطلاق يمثل فرصة لدعم مكانة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) بشكلٍ ملحوظ، لا سيّما أن التوقيت يأتي في لحظةٍ تُظهر فيها الأسواقُ استعداداً لموجةٍ صاعدة كبيرة مع اقتراب نهاية العام.