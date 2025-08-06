توقعات أسعار الكريبتو اليوم الموافق 6 آب/أغسطس لعملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA)

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إذا صحت دلالات المؤشرات الفنية، يُرجّح أن تشهد كلٌّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano) عاماً مليئاَ بالمكاسب.

سجّلت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الشهر الماضي أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق عند 122,838$، لتنعش رائدةُ العملات الرقمية أجواء التفاؤل في أوساط القطاع مجدداً، ورغم استمرار سعرها بالتراجع بعدها بنحو 6.4%، إلا أن المزاج العام للمستثمرين بقي متفائلاً إلى حدٍّ كبير ومتطلعاً إلى موجة ارتفاع جديدة.

وقد أدى هذا الاتجاه الصاعد أيضاً إلى إنعاش عددٍ من العملات البديلة الرائدة وأفضل عملات الميم؛ فعلى مدار العام الماضي، سجلت أصول رقمية بارزة مثل عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة ترون (Tron-TRX) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة سوي (Sui Network-SUI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارتكوين (FartCoin-FARTCOIN) مستوياتٍ قياسية جديدةً، ما يوحي بتزايد الثقة في أوساط مستثمري الكريبتو.

ويتعزز هذا الزخم باقتراب حكومة الولايات المتحدة من أن تفي بوعدها في تنظيم قطاع الكريبتو؛ فخلال الأسبوع الماضي، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) “مشروع الكريبتو“، وهو عبارة عن مبادرة جديدة تهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بالأوراق المالية وتوفير الوضوح التنظيمي الذي طال انتظاره ضمن قطاع الأصول الرقمية. ونظراً لتزايد التكهنات باقتراب مرور السوق بموجة ارتفاعاتٍ قوية، يتجه المستثمرون نحو الأصول الرقمية المتوقع نجاحها ببلوغ أو تجاوز أعلى مستوياتها السعرية المسجلة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): رائدة حلول الدفع الدولية تستعد لتحركات سعرية قوية في عام 2025

في 18 تموز/يوليو الماضي، سجل سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته الجديدة عند 3.65$، متجاوزاً قيمته القياسية البالغة 3.40$ عام 2018. ورغم انخفاضه حالياً ليستقر على تراجع بمعدل 17.8% مقارنة بقمته الأخيرة وبنسبة 4% مقارنةً بآخر 24 ساعة حول 2.95$، ما تزال العملة تتمتع ببعض الزخم.

فشبكة ريبل (Ripple) تشتهر بسرعتها الفائقة في إتمام المعاملات، ورسومها الزهيدة، وإتاحتها التحويلات المالية الدولية دون وسطاء، ما جعلها تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ بين المؤسسات، وتكتسب -بفضل مصداقيتها- احترامَ منظماتٍ دولية عريقة كالأمم المتحدة.

وجاءت اللحظة الحاسمة عام 2023 عندما قضت محكمة أمريكية بأن مبيعات شركة ريبل (Ripple Labs) من العملة للمستثمرين الأفراد لا تُعد معاملاتٍ غير مصرح بها في أوراق مالية، ما ساهم في إزالة الغموض التنظيمي واستعادة ثقة المستثمرين، لتُحقق بعدها عملة ريبل (Ripple) العام الماضي مكاسبَ سعرية تجاوزت 561%، ما فاق مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 6.5% خلال الفترة نفسها.

من جهتها، تشير المؤشرات الفنية إلى ازدياد الزخم. فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تشير حالياً إلى 54 في دلالةٍ على تمتعها بزخم ارتفاع طفيفٍ واستمرار أنشطة الشراء؛ وخلال الشهر الماضي وحده، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 36% متفوقاً بقوةٍ على أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي لم تتجاوز مكاسبه 6.5%.

وخلال شهر تموز/يوليو، ابتعدت تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) عن خط متوسط الحركة المقاس بمدى 30 يوماً (DMA-30) بسبب ضغوط الشراء القوية. ومع اقتراب تحركات السعر من خط هذا المؤشر تدريجياً، تتراجع مخاطر مواصلة الانخفاض نظراً لتوفر مستوى دعم قوي أعلى حاجز المقاومة السابق البالغ 3$ بقليل.

وقد يشير نمط الراية الصاعد الذي تشكل بين أواخر عام 2024 ومطلع عام 2025 إلى إمكانية حدوث ارتدادة وشيكةٍ صوب نطاق 4$.

عملة سولانا (Solana-SOL): منافسة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تترقب انتعاشةً قوية

ما تزال بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) قوةً مهيمنة على المعاملات فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة على البلوكتشين، فبينما اكتسبت عملة سولانا (Solana) قيمة سوقية تتجاوز 92 مليار دولار، يتمتع نظامها التقني بقيمة إجمالية محجوزة (TVL) تفوق 9.78 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة DeFiLlama، ما يعزز مكانتها المميزة ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi).

كما تتزايد التكهنات بأن عملة سولانا (Solana) قد تكون الأصل الرقمي المنتظر أن يحظى بالموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري مرتبط به في البورصة (ETF)، بعد النجاح المثير للـ ETFs المرتبطة بعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum)، وهي خطوة يمكنها فتح الأبواب أمام موجة استثمار مؤسساتي من المستثمرين التقليديين الحذرين بشأن الاستثمار في العملات الرقمية دون ضوابط تنظيميةٍ واضحة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح إمكانية ضم عملة سولانا (Solana) إلى أصول احتياطيات الكريبتو الأمريكي المقترح، والمُخصص للاحتفاظ بالأصول الرقمية المُصادَرة.

فبعد تراجعه إلى 100$ في نيسان/أبريل الفائت، قفز سعر عملة سولانا (Solana) إلى 164$، كما حقق ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال فترةٍ وجيزة متفوقاً على أداء عملتي بيتكوين (Bitcoin) وريبل (Ripple)، حيث امتدت موجة الارتفاعات لتشمل أسواق الكريبتو بأكملها، ولتحتفظ عملة سولانا (Solana) حالياً بمكاسبَ توازي 16.1% خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وقد يشهد سعر العملة مكاسب إضافية نظراً لوعود SEC بزيادة جهودها الرامية لتنظيم الأصول الرقمية، ما قد يُشكّل حافزاً قوياً خلال الأشهر المقبلة.

أما فنياً، فقد تراجعت قراءة مؤشر RSI لعملة سولانا (Solana) من نطاق الشراء الزائد عند 82 الأسبوع الماضي إلى مستوى 49 الوسطي، وها هو يرتفع مجدداً في دلالةٍ على تجدد موجة التفاؤل بشأن العملة.

وفيما يتوفر للعملة مستوى دعم قوي حول 150$، تبقى مستويات المقاومة الرئيسية عند 200$ و250$. وبناءً على إيجابية القراءة الفنية وزخم السوق، تبدو استعادة سعر عملة سولانا (Solana) أعلى مستوياته على الإطلاق عند 293.31$ -أو حتى بلوغ 300$- غير مستبعدة نهاية عام 2025.

عملة كاردانو (Cardano-ADA): مشروع الكريبتو الصديق للبيئة يتطلع إلى تحقيق مكاسب سعرية لافتة في عام 2025

استعاد سعر عملة كاردانو (Cardano) نطاق الانطلاق بعد ارتفاعه بنسبة 31% خلال الثلاثين يوماً الماضية، ويأتي هذا الزخم الصاعد مدعوماً بمؤشراتٍ فنية إيجابية واهتمامٍ متجدد من قبل المؤسسات الاستثمارية، كما أن طرح الرئيس ترامب ضم عملة كاردانو (Cardano) -إلى جانب عملتي ريبل (Ripple) وسولانا (Solana)- كمرشحٍ مُحتملٍ في أصول احتياطيات الكريبتو الأمريكية يزيد من جاذبيتها.

تاريخياً، تأسست بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) عام 2014 بقيادة تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) أحد مطوري بلوكتشين إيثيريوم، وتتميز بنهجها القائم على خوارزمية إثبات الرهن (PoS) الموفّرة للطاقة، والتزامها بنهج البحث والتطوير القابل لمراجعة النظراء، وهو نهجٌ استفادت منه بلوكتشين إيثيريوم في الانتقال من العمل وفق خوارزمية إثبات العمل (PoW)، وما تبعه من تحديثاتٍ لتقنيات البلوكتشين.

ومع تجاوز قيمتها السوقية 27.3 مليار دولار، ستحتاج عملة كاردانو (Cardano) إلى مضاعفة قيمتها ثلاث مراتٍ كي تُضاهي تقييم منافستها عملة سولانا (Solana)، ولتحتل المركز الثاني بعد عملة إيثيريوم (Ethereum).

كذلك، يبلغ سعر عملة كاردانو (Cardano) حالياً 0.7280$ بعد أن ارتفع بنسبة 2.2% في الـ 24 ساعة الماضية، بالتوازي مع المكاسب العامة للسوق. ويبدو أن سعر عملة ADA يمكنه بلوغ 1.50$ بحلول الخريف، فيما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية استعادته أعلى مستوياته المسجلة عند 3.09$ عام 2021 نهاية العام، ما سيُمثّل زيادةً قدرها 310% مقارنةً بمستوياته الحالية.

ويُظهر المخطط البياني تشكل نمط الراية الصاعدة المبشر بمزيدٍ من الارتفاع؛ فرغم تراجع قراءة مؤشر RSI من 85 إلى 51، إلا أنها عاودت الارتفاع بعودة المستثمرين إلى شراء العملات البديلة الرئيسية. إجمالاً، يُمكننا أن نرى سيناريوهاتٍ مُشابهة لمسار عملتي ريبل (Ripple) وسولانا (Solana)، ما يُشير إلى تمتعها بآفاق ارتفاع قوية.

وبينما يُرجَّح أن تواجه تحركات السعر مقاومةً عند 1.15$، يُمثل نطاق 0.85$-0.90$ منطقة دعم قوي.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT): عملة الميم الموفرة لروبوت تداول متطور تواصل التألق خلال اكتتابها

تواصل العملات الجديدة في مراحلها المبكرة إتاحة مكاسبَ محتملةٍ لافتةٍ للباحثين عن أقوى الفرص.

ويبرز مشروع سنورتر (Snorter) كأحد أهم هذه الفرص المثيرة نظراً لتنوع الاستخدامات العملية لعملته الواعدة وجمعها بين جاذبية عملات الميم وتوفيرها روبوت تداول متطور قائم على بلوكتشين سولانا، مع خططٍ للتوسّع المستقبلي كي يشمل شبكات بلوكتشين أخرى؛ ويَعمل روبوت سنورتر (Snorter) على توفير بيانات السوق الفورية مباشرةً إلى مجموعات الدردشة التابعة له على تيليجرام.

كما يمتاز روبوت سنورتر (Snorter) برسوم معاملاتٍ منخفضةٍ لا تتجاوز 0.85%، ما يجعله منافساً شرساً لروبوتات تداول شهيرة مثل BonkBot وMaestro وTrojan، وتشمل ميزاته توفير أنشطة المبادلة المحمية للأصول من برمجيات التداول التلقائي الاستباقية، وميزة نسخ صفقات خبراء التداول، وصفقات التداول الآلي، وأدواتٍ ذكية لكشف ممارسات الاحتيال المحتملة، ما يجعله أداةً متكاملة لتداول العملات الرقمية.

وتشهد عملة سنورتر (Snorter) طلباً متزايداً من قِبلِ المستثمرين، بدليل تجاوز حصيلة اكتتابها 2.8 مليون دولار حتى الآن، كما يُمكن للمستثمرين الأوائل رهنُ مشترياتهم منها والاستمتاع بعائد رهن سنوي مثير بنسبة 155% حالياً، ومن المنتظر تراجُع هذه النسبة بتنامي حصيلة مُجمّع الرهن. وتُباع عملة سنورتر (Snorter) حالياً بسعر 0.1003$، والذي تقرر ارتفاعه تدريجياً بتوالي مراحل الاكتتاب بهدف التشجيع على المشاركة المبكرة.

وسواء كنتم متداولين مخضرمين أو حديثي العهد بتداول عملات الميم ممّن يتطلعون إلى المكاسب والمتعة، فإن عملة سنورتر (Snorter-SNORT) تجمع بينهما عبر أدواتٍ فعالةٍ وسهلة الاستخدام لمساعدتكم على تداول العملات الرقمية بثقةٍ تامة، ويُمكنكم متابعة آخر مستجدات مشروع سنورتر (Snorter) من خلال متابعة حسابه على منصتي X وإنستجرام.

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