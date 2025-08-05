توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 5 آب/أغسطس 2025: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)

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تقدم عملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) وعملة بيبي (Pepe) فرص ربح محتملة لا ينبغي تفويتها.

هل تستعد أول عملة رقمية على الإطلاق -عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- لانطلاقةٍ سعريةٍ كبرى؟ سجّلت العملة قبل ثلاثة أسابيع مستوى غير مسبوق عند 122,838$، ما أعاد الزخم الصاعد إلى نفوس المتداولين. وعلى الرغم من تراجعها بنسبةٍ تقارب 6.9% منذ ذلك الحين، لا يزال المزاج العام في السوق شديد الإيجابية، حيث يتوقع العديد من المحللين موجة صاعدةً جديدةً مع استمرار تداول عملة بيتكوين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقد أسهم هذا الارتفاع اللافت في تحفيز عدد من العملات الرقمية البديلة البارزة وبعضاً من أفضل عملات الميم؛ فخلال الأشهر الـ 12 الماضية، سجلت العديد من العملات مستوياتٍ غير مسبوقةٍ منها عملة ريبل (Ripple) وعملة ترون (Tron-TRON) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة سوي نيتوورك (Sui Network-SUI) وعملة بيبي (Pepe) وعملة أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FART)، ما يدل على ثقة المستثمرين القوية بالاتجاه الصاعد للسوق بشكلٍ عام.

كما ظهر ما يشير إلى رغبة الحكومة الأميركية بالوفاء بوعدها بتنظيم قطاع العملات الرقمية قانونياً. ففي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن إطلاق “مشروع الكريبتو” (Project Crypto)، ويأتي على مثال سلسلةٍ من المبادرات لتحديث قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، على أمل منح القطاع الوضوح التنظيميّ الذي طالما ناشد به.

ومع تزايد الترقب لانطلاقة سوق صاعدة طويلة الأمد في قطاع الكريبتو، بدأت الأنظار تتجه بشكلٍ متزايد نحو الأصول الرقمية التي قد تكون على وشك تجاوز أعلى مستوياتها السابقة.

عملة ريبل (Ripple): عملة عمليات الدفع الدولية تسجل حركة سعرية لافتة في عام 2025

سجلت عملة ريبل (Ripple) ذروتها الجديدة في 18 تموز/يوليو عند 3.65$ متجاوزةً أعلى مستوى سابق لها عند 3.65$ تم تسجيله عام 2018. ورغم تراجع سعرها منذ ذلك الحين، يتم تداولها حالياً حوالي 3.015$، أي بانخفاض يقارب 17% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أنها سجّلت انخفاضاً طفيفاً قدره 1.8% فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يشير إلى بدء تعافيها.

وبفضل سرعتها العالية في تنفيذ المعاملات، ورسومها شبه المعدومة، وقدرتها على تسهيل التحويلات العالمية دون الحاجة إلى وسطاء، تُعتبر عملة ريبل (Ripple) خياراً مفضلاً للاستخدام المؤسساتي، بل وتحظى بدعم جهاتٍ مثل الأمم المتحدة، ما عزز من موثوقيتها ومكانتها.

ويُعتبر عام 2023 لحظة فاصلة، بعدما قضت محكمة أميركية بأن بيع عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا يُعَد بيع أوراق مالية، ما بدّد الغموض التنظيمي ومهد الطريق لتجدد ثقة المستثمرين عام 2025، وأدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 550% خلال عام واحد، متفوقة بشكلٍ كبير على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي أتت مكاسبها بنسبة 88% في نفس الفترة.

من الناحية الفنية، بدأ الزخم بالعودة تدريجياً، حيث يتخذ مؤشر القوة النسبية (RSI) اتجاهاً صاعداً عند مستوى 56، ما يشير إلى وجود ضغط شراء أكبر من ضغط البيع. وقد يُعتبر هذا مؤشراً على أن المضاربين على الارتفاع يستعدون لتحقيق مكاسب إضافية، خاصة بعد ارتفاع نسبته 35% خلال آخر 30 يوماً، مقارنة بمكاسب متواضعةٍ بلغت 6% فقط لعملة بيتكوين (Bitcoin).

من جهةٍ أخرى، ابتعد سعر عملة ريبل (Ripple) بشكلٍ كبير عن مؤشر متوسط الحركة لـ 30 يوماً خلال شهر تموز/يوليو نتيجة نشاط شراء كثيفٍ إلا أنه عاد للاقتراب منه الآن، ما يشير إلى أن مخاطر التراجع باتت محدودة، مع وجود دعم قوي أسفل مستوى المقاومة السابق عند 3$.

ويُحتمل أن يشير نمط الراية الصاعدة الذي تشكل بين أواخر 2024 ونيسان/أبريل 2025، إلى إمكانية توجه السعر نحو 4$ خلال الأشهر المقبلة.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): منافسة لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) لكن مع استخدامات وظيفية، ويمكنها تحقيق مكاسب تتراوح بين 6-9 أضعاف

منذ إطلاقها في آب/أغسطس 2020، رسخت عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) مكانتها كثاني أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية بواقع 7.2 مليار دولار، وقد سجّلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل تراجع عام شهدته سوق الكريبتو بلغت نسبته 0.2%، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية 3.7 تريليون دولار؛ ويتم تداول العملة حالياً قرب مستوى 0.00001218$.

وتُشير المخططات البيانية إلى مسار صاعد محتملٍ قريباً، حيث بدأ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) منذ عام بتشكيل مؤشرين صاعدين قويين: نمط الوتد الهابط منذ تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، ونمط راية صاعدة منذ منتصف أيار/مايو.

وإذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.000022$ وسط استمرار المناخ الإيجابي في السوق، فقد ينطلق نحو 0.00003$ قبل نهاية الصيف، بل قد يستهدف نطاقاً يتراوح بين 0.00006$ و0.00009$ بحلول نهاية العام في حال دخول السوق بأكملها في موجةٍ صاعدة.

وعلى عكس معظم عملات الميم، توفر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) استخداماتٍ وظيفية عبر شبكة شيباريوم (Shibarium)، وهي حل طبقة ثانية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) يعزز قابلية التوسع ويقلل الرسوم ويُحسن سرعة المعاملات.

عملة بيبي (Pepe): رائدة عملات الميم التي تحمل شعار الضفدع تستعد لارتداد سعري

تم إطلاق عملة بيبي (Pepe-PEPE) في نيسان/أبريل 2023 وسرعان ما انضمت إلى قائمة أكبر ثلاث عملات ميم من حيث القيمة السوقية، مدفوعة بجاذبية الضفدع الشهير “بيبي” من أعمال الفنان مات فيوري (Matt Furie).

وقد ألهمت قصة نجاحها عدداً من العملات الأخرى التي حاولت تقليدها إلا أن أياً منها لم يتمكن من مجاراة زخم عملة بيبي (Pepe) الأصلية. فبقيمة سوقية تقارب 4.4 مليار دولار وظهور مؤقتٍ في صورة حساب إيلون ماسك على منصة X (تويتر سابقاً)، رسّخت عملة بيبي (Pepe) مكانتها كعملة ميم بارزة.

ويتم تداول العملة حالياً حول 0.0000104 $ بعدما ارتفعت بنسبة 7% خلال الثلاثين يوماً الماضية، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 63% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 0.00002803$ المسجل أواخر عام 2024، ويُشير نمط الوتد الهابط على المخطط البياني إلى احتمال حدوث انعكاس صاعد وشيك.

وقد انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 38 ما يُشير إلى أن ضغوط البيع الأخيرة بدأت بالتراجع تدريجياً، مع اقتراب المؤشر من منطقة البيع الزائد عند 30، وقد يُمهد ذلك الطريق لارتداد سريع بحلول عطلة نهاية الأسبوع، ويوفر فرصة دخولٍ جذابة للراغبين بالمضاربة على ارتفاع السعر.

بشكلٍ عام، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لقطاع عملات الميم حالياً 65 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 21% خلال 30 يوماً. ورغم استقرار سعر عملة بيبي (Pepe) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فإن أي تعافٍ مستدام في هذا القطاع سيدفع المضاربين على الارتفاع نحو زيادة استثماراتهم في هذه العملة.

ومع وجود مؤشراتٍ إيجابيةٍ على صعيد الاقتصاد الكلي، وإمكانية تجدّد الزخم في السوق، يترقب داعمو عملة بيبي (Pepe) ارتفاعاً سعرياً محتملاً أواخر الصيف.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT): اهتمام متزايد باكتتاب عملة الميم الجديدة هذه التي توفر أدوات تداول مميزة

بالنسبة للراغبين بإيجاد فرصةٍ للاستثمار المبكر في عملة ميم ذات إمكانات نمو مبهرة، توفر عملة سنورتر (Snorter) مزيجاً جذاباً من الطرافة والاستخدامات الوظيفية؛ فقد تم بناؤها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بهدف دمج ثقافة الصور الطريفة مع أدوات تداول رقمية متقدمةٍ عبر روبوت التداول الخاص بها.

ويتيح هذا الروبوت -عبر تطبيق تيليجرام- تحليلاتٍ سوقية لحظية مباشرةً في صندوق المحادثة، وتبلغ رسوم التداول عبره نحو 0.85% فقط، ما يجعله منافساً للروبوتات الشهيرة مثل Maestro وBonkBot، مع توفير ميزاتٍ متقدمةٍ مثل الحماية من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEV)، واكتشاف عمليات سحب البساط (سحب السيولة)، وتوفير ميزة نسخ التداول واقتناص أفضل الفرص بسرعةٍ غير مسبوقة.

وقد جمع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) أكثر من 2.7 مليون دولار حتى الآن، ويُمكن رهن العملات المشتراة لقاء عائد رهن سنوي (APY) تبلغ نسبته حالياً 156%، فيما يبلغ سعر عملة SNORT حالياً 0.1003$، علماً أنه يرتفع تدريجياً مع دخول كل مرحلةٍ جديدة من مراحل الاكتتاب.

فسواء كنتم متمرّسين في عالم التداول أو مهتمين بعالم عملات الميم، تُقدم لكم عملة سنورتر (Snorter) بوابة عملية وسهلة الاستخدام إلى عالم التداول، ويُمكنكم مواكبة آخر مستجداتها عبر حسابات المشروع على منصة X أو إنستجرام.

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