توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 1 تشرين الأول/أكتوبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة أستر (Aster-ASTER) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)

إليكم توقعات الأسعار المتفائلة لعملة ريبل (Ripple) وعملة أستر (Aster) وعملة كاردانو (Cardano) في ظل ارتفاع احتمال الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملات البديلة.

واصل السوق تعافيه بالأمس مع تحسّن توقعات أسعار كلٍّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة أستر (Aster) وعملة كاردانو (Cardano) حيث بدأ المستثمرون تدريجياً باستعادة الثقة رغم تعرّض هذه العملات الثلاث لبعض الخسائر بالأمس، إلا أن تلاقي المؤشرات الفنية -التي تشير إلى ظروف البيع الزائد- مع زخم متجدد للسوق قد يُمهد الطريق إلى ارتفاع أسعار هذه العملات بشكلٍ قوي قريباً.

لذلك، سنقوم في هذا المقال بتوقع مساراتها المستقبلية، مع تحليل المؤشرات الفنية وتوضيح كيفية إسهام أسسها المالية بمساعدتها على تحقيق مكاسبَ كبيرة خلال الأسابيع القادمة.

عملة ريبل (Ripple): استعداد السعر لتجاوز أعلى مستوياته السابقة بدعم من الأسس القوية بالتزامن مع ظروف البيع الزائد

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 1% بالأمس إلى 2.86$، مع تسجيل تراجع بنسبة 5% في آخر 15 يوماً، إلا أن العملة ما تزال في موقع قوي، حيث ارتفع سعرها بنسبة 340% خلال العام الماضي؛ ويُظهر المخطط البياني أنّ سعرَها وصل إلى القاع بعد شهرين من الانخفاضات المتقطعة.

وقد ارتفعت قراءة مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) مجدداً لتقترب من 50، بعد أن انخفضت إلى ما دون 40 قبل بضعة أيام، وظلَّ هذا المؤشر في وضع ضعيفٍ لفترة طويلةٍ جداً حتى الآن.

المصدر: TradingView

ويُمكننا قول الأمر ذاته عن مؤشر MACD (باللون البرتقالي والأزرق) الذي لا يزال في وضع سلبي، ومن المتوقع أن يبدأ بالتحسّن قريباً تزامناً مع ارتفاع سعر العملة.

أما من ناحية الأسس، فهناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بشأن سعر عملة ريبل (Ripple)، ومن المتوقع أن يتلقى سعرها دفعة قوية خلال الأسابيع القادمة مع إطلاق أكثر من 10 صناديق متداولة في البورصة لعملة ريبل (Ripple ETFs).

في الوقت ذاته، تشهد شركة ريبل (Ripple) توسعاً قوياً، وقد أبرَمت بالفعل العديد من الشراكات وأجرت عمليات استحواذ وتوسّعت إلى أسواق جديدة. ومن شأن هذا التوسّع أن يزيد من تبني واستخدام عملتها، ما قد يدفع بسعر عملة ريبل (Ripple) إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد بعد 3.65$ الحالي بحلول تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر.

عملة أستر (Aster): العملة الأساسية لمنصة تداول لامركزية (DEX) تحظى بزخم كبير، ويستعد سعرها لموجة ارتفاع جديدة

تُعتبر عملة أستر (Aster) واحدةً من أحدث العملات الجديدة في قائمة أفضل 100 عملة، وقد انخفض سعرها بنسبة 7% بالأمس ليصل إلى 1.79$ مسجلاً تراجعاً نسبته 25.5% مقارنة بأعلى سعر لها على الإطلاق البالغ 2.41$ والذي سجلته خلال الأسبوع الماضي.

مع ذلك، لا يزال سعر العملة مرتفعاً بنسبة 1,700% عن أدنى مستوياته على الإطلاق البالغة 0.09971$ وفقاً لموقع CoinGecko، ما يُؤكد مكانتها كواحدة من أكثر العملات الجديدة إثارةً في السوق.

وعملة أستر (Aster) هي العملة الأساسية لمنصة التداول اللامركزية (DEX) أستر القائمة على بلوكتشين بينانس (BNB Blockchain) وتبلغ إجمالي القيمة المحجوزة فيها 2.26 مليار دولار.

ويُعد الانخفاض الأخير تصحيحاً طبيعياً في طريق العملة نحو مكاسب طوية الأجل، حيث تتحرّك مؤشراتها ضمن مناطق البيع الزائد، ما سيُؤدي في نهاية المطاف إلى ارتداد السعر.

المصدر: TradingView

من الناحية الفنية، شكّل سعر العملة منذ بلوغه أعلى مستوياته في أيلول/سبتمبر نمط الراية، ما يشير إلى قرب حدوث حركةٍ كبيرة صاعدة، ومن المتوقع أن تأتي الارتفاعات القادمة قوية بالنظر إلى سلسلة الانخفاضات الأخيرة، ومن المُحتمل أن يصل إلى 2$ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل أن يتجاوز 3$ في كانون الأول/ديسمبر.

عملة كاردانو (Cardano): احتمال بنسبة 100% للموافقة على صندوقها المتداول في البورصة (ETF) التابع لشركة Grayscale

انخفض سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA) إلى 0.7878$ بتراجع نسبته 4.5% في أسبوع و9.5% في آخر أسبوعين وبنسبة 4.5% خلال آخر 30 يوماً، إلا أن هذه الانخفاضات تعني أن السعر على وشك تحقيق ارتداد كبير الآن، كما هو الحال مع العملات الأخرى المذكورة في هذا الخبر.

من ناحية الأسس، هنالك أيضاً أسباب تدعو إلى توقع أداء جيد لعملة كاردانو (Cardano) في المستقبل القريب، ولا تزال شركة Grayscale تنتظر الموافقة المحتملة على الصندوق المتداول في البورصة لعملة كاردانو (Cardano ETF) الخاصة بها، ومنحَ محللو وكالة بلومبيرج (Bloomberg) الآن لهذا الصندوق وغيره من ETFs العملات البديلة فرصة موافقة بنسبة 100%. وإذا ما تمَّ إطلاقها فعلياً، فسوف يؤدي ذلك إلى تدفق استثماراتٍ كبيرة إلى عملة كاردانو (Cardano).

ومن المرجّح أن تدعمَ هذه الاستثمارات أيضاً نمو النظام التقني لعملة كاردانو (Cardano) الذي لا يزال ضمن أفضل 20 مشروع من حيث إجمالي القيمة المحجوزة فيه مع استمرار عمليات التطوير والتوسع، وقد يُساعد رأس المال المؤسساتي على تسريع نمو النظام التقني، ما يدعم بدوره توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano).

المصدر: TradingView

ولا تزال المؤشرات الفنية الخاصة بالعملة تشير إلى ظروف البيع الزائد، وأنّ السعر ربّما اقتربَ من الوصول إلى القاع؛ فقد استقر مؤشر MACD بعد أن توضّع في منطقةٍ سلبية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما بدا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) أوقف انخفاضه الأخير. بناءً على ذلك، قد يوشك سعرُ العملة على أن يشهد موجة صاعدةً كبيرةً، وقد يتجاوز 1$ قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وربّما 3$ في كانون الأول/ديسمبر.

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): أول عملة تتبع نموذج التعدين من أجل الكسب (Mine to Earn) واكتتابها يجمع 1.5 مليون دولار

لنفترض الموافقة على أغلب الصناديق المتداولة في البورصة للعملات البديلة، حينها قد تشهد نهاية عام 2025 سوقاً صاعدةً قوية، ما سيدفع الأسعار للارتفاع في القطاع بأكمله، ولن تكون العملات الكبرى فقط هي المستفيدة، فالعملات ذات القيم السوقية الصغيرة يُمكنها عندئذ تحقيق مكاسب استثنائيةٍ نظراً لوجود مجال كبير للنمو.

وينطبق ذلك بشكل خاص على عملات الاكتتابات؛ وتُعتبر عملة بيبي نود (PepeNode) من أكثر هذه العملات إثارةً للاهتمام حالياً، فهي عملة رقمية متوافقة مع معيارERC-20 تم إطلاق اكتتابها مؤخراً.

Your nodes are everything. Upgrade them, flex them, earn with them ⛏🐸 pic.twitter.com/LFohrFWmf7 — PEPENODE (@pepenode_io) September 26, 2025

وبالفعل، فإن اكتتاب العملة يجمعُ أكثر من 1.5 مليون دولار، حيث تمكن المشروع من جذب المستثمرين والداعمين الجدد بسرعةٍ ملحوظة. تتميز عملة بيبي نود (PepeNode) بأنها أول عملة في السوق تعمل بنظام “التعدين من أجل الكسب” (Mine to Earn)، فهي تسمَحُ لمالكيها ببناء أجهزة تعدين افتراضية خاصةٍ بهم وكسب مكافآت تعدين تشمل عملات ميم أخرى مثل عملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)، كما يُمكن لمالكي العملة رهنُها للحصول على دخلٍ بلا عناء. ويُمكن للمهتمين زيارة الموقع الرسمي للانضمام إلى اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode)، حيث تباع بسعر 0.0010788$ حالياً.

أخيراً، من المتوقع أن يرتفع هذا السعر في وقتٍ لاحق وسيستمر بالارتفاع طوال فترة الاكتتاب، لذا ينبغي على المستثمرين الجدد اتخاذ قرارهم بأقرب وقتٍ ممكن.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.