توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 19 أيلول/سبتمبر لكل من عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)

تبدو توقعات الأسعار لهذه العملات البديلة الثلاثة غاية في الإيجابية اليوم، بعد تخفيض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة أول أمس.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بنسبة 0.25% أول أمس، ما أدى إلى تحسُّن التوقعات تجاه أسعار عملات ريبل (Ripple) وبينانس (Binance Coin) وشيبا إينو (Shiba Inu)، حيث تفوّقت هذه العملات الرقمية الثلاث على متوسط ​​أداء السوق اليوم، مدفوعة بخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، ما زاد من شهيّة المستثمرين للأصول الخطرة مثل العملات الرقمية.

غير أن السوق تستمدّ قوتها خلال هذه الفترة بشكلٍ خاص من توقعاتٍ بإعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موافقتَها على عددٍ من صناديق التداول الفوري لبعض هذه العملات، بما في ذلك عملة ريبل (Ripple) وغيرها من العملات الرقمية الرئيسية.

بالتالي، من المرجَّح أن يدفع هذا التطور أسعارَ عملات ريبل (Ripple) وبينانس (Binance Coin) وشيبا إينو (Shiba Inu) إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال تسجيلها مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة.

توقعات أسعار العملات الرقمية: عملة ريبل (Ripple) – شراكة كل من DBS الجديدة وFranklin قد تدفع سعر العملة إلى أعلى مستوى جديد قريباً

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.03$ يوم أمس، مُسجّلاً زيادةً بنسبة 4% خلال 24 ساعة و10% خلال الأسبوعين الماضيين، كما ارتفع سعر العملة أيضاً بنسبة 4% خلال شهر، رغم أنه ما يزال بعيداً عن مستويات الشراء الشديد، وبالتالي التصحيح السعري.

ومن المتوقع أن يُحقق سعر عملة ريبل (Ripple) أداءً قوياً للغاية في الأسابيع المقبلة، وليس فقط بسبب خفض معدلات الفائدة أمس.

Introducing the next building block of onchain markets – we’re partnering with @DBSbank and @FTI_Global to establish repo markets powered by tokenized collateral and stablecoins: https://t.co/vFTL32XO8C



Investors will be able to use $RLUSD to trade for Franklin Templeton’s money… — Ripple (@Ripple) September 18, 2025

كما يستفيد السعر أيضاً من النموّ المتسارع لشركة ريبل التي أعلنت يوم أمس عن شراكة جديدة تتعلق بالتمثيل الرقمي للأصول الملموسة مع DBS وفرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton)، لتُضاف هذه الخطوة إلى الشراكات الأخيرة مع مجموعة بنوك BBVA والاستحواذ على شركة Rails مقابل 200 مليون دولار، علاوةً على توسُّع الشركة في أفريقيا ودبي.

وهكذا، وضعت كلُّ هذه التطورات عملة ريبل (Ripple) في حالةٍ مواتيةٍ للغاية بانتظار قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن طلبات أكثرَ من 10 صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (ETFs).

المصدر: TradingView

في ظل هذا التفاؤل الكبير، يُظهر المخطط البياني للعملة مؤشراتٍ على ارتفاع مستمر في الأسعار، حيث تشهد مؤشراتها ارتفاعاً من منطقة بيع شديد سابقاً.

وفي المجمل، تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) إيجابية للغاية، ومن المتوقع أن يصل سعر العملة إلى 3.50$ نهاية الشهر، ويتجاوز 5$ مع نهاية العام.

توقعات سعر العملات الرقمية: عملة بينانس (Binance Coin) – عملة منصة التداول تسجل مستويات غير مسبوقة وسط أحجام تداول مرتفعة على منصة بينانس

سجل سعر عملة بينانس (Binance Coin) مستوى جديداً بلغ 1,004$ يوم أمس، وعند 991$ حققت مكاسب بنسبة 3.5% خلال 24 ساعة، وزيادةً بنسبة 17% خلال الشهر الماضي. بذلك، تكون قد ارتفعت بنسبة 84% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، واحتلت المركز الخامس في السوق من حيث القيمة السوقية.

ومن غير المستغرب أن يُظهر المخطط البياني بعض الزخم الحقيقي في الوقت الحالي، غير أن مخاطرَ اقتراب السعر من الذروة تظل قائمةً، ما يعني تصحيحاً وشيكاً.

المصدر: TradingView

فعلى الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) ومؤشر MACD ​​(بالبرتقالي والأزرق) قد دخلا مناطق الشراء الشديد، فإن المسار العام للسوق قد يُساعد السعر على مواصلة الصعود في الأسابيع المقبلة.

وإذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الغالبية العظمى من طلبات صناديق تداول عملة بينانس (BNB ETFs) المُقدَّمة (وقد وافقت أمس على صندوق تداول متعدد العملات الرقمية)، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب بشكلٍ أكبر، ما قد يدفع سعر عملة بينانس (Binance Coin) قُدُماً أيضاً.

من ناحيةٍ أخرى، سيُعزز توسع سوق العملات الرقمية مكانة بينانس (Binance) كأكبر منصة كريبتو، ما سيزيد بدوره الطلبَ على عملتها الأساسية بينانس (Binance Coin).

بناءً على ذلك، فقد نشهد وصول سعر العملة البديلة هذه إلى 1,600$ بحلول نهاية العام.

توقعات أسعار العملات الرقمية: سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) يبني زخماً صاعداً، واختراق كبير وشيك

بوصوله إلى 0.00001334$، حقق سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مكاسبَ بنسبة 2.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية و9% خلال الأسبوعين الماضيين، كما ارتفع بنسبة 6% خلال الشهر الماضي.

ويُظهر تحليل المخطط البياني لحركة السعر أنّ هناك مجالاً واسعاً لمزيد من الارتفاعات خلال الأيام والأسابيع القادمة.

على سبيل المثال، ارتفع مؤشر MACD مؤخراً إلى موقعٍ إيجابي متجاوزاً خط الأساس، بعد أن قضى معظم شهر آب/أغسطس وجزءاً من شهر أيلول/سبتمبر عند مستوياتٍ سلبية.

وينطبق الأمر نفسه على مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة، والذي ارتفع فوق مستوى 50 في الأيام الأخيرة، لكنّه ما يزال بعيداً عن دخول منطقة الشراء الشديد.

المصدر: TradingView

لذا، فالوقت الحالي يبقى مناسباً لشراء عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، والتي ما تزال منخفضةً بنسبة 84.5% مقارنةً بأعلى سعر لها على الإطلاق البالغ 0.00008616$، والذي قد يرتفع بسرعةٍ في الربع الرابع.

أما على المدى الطويل، فتستفيد عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أيضاً من كونها إحدى عملات الميم القوية الأسس، بفضل نظامها التقني المتنامي من المنصات والبروتوكولات والتطبيقات اللامركزية. فالمشروع يمتلك منصةَ تداولٍ لامركزية خاصة به (ShibaSwap)، وشبكة من الطبقة الثانية (Shibarium)، كما شهد إطلاق العديد من الألعاب خلال الأشهر الأخيرة.

وبالنظر إلى هذه الأسس، ما تزال توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إيجابيةً للغاية، وقد يصل سعرُها إلى 0.00020$ بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يُنهي العامَ عند مستوى أعلى من 0.000060$.

