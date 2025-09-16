توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 16 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)

من المنتظر أن تتحسّن التوقعات السعرية لهذه العملات الثلاث الرائدة بشكلٍ كبير، وإليكم الأسباب.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تراجعت التوقعات السعرية لمعظم العملات الرقمية الرائدة اليوم بعد أن انخفضت القيمة السوقية لقطاع الكريبتو بنحو 2% خلال آخر 24 ساعة، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى قيام المتداولين على المدى القصير بجني الأرباح عقب مكاسب عطلة نهاية الأسبوع، فيما حافظت معظم العملات على مكاسبها خلال آخر 7 أيام.

من بين هذه الأصول عملة ريبل (Ripple) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid)، والتي تُظهر جميعها زخماً قوياً رغم التصحيح الطفيف المُسجّل اليوم. ومن المحتمل أن تشهد أسعار هذه الأصول ارتداداً حاداً يزيد من أرباح المتداولين في حال أقدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض معدلات الفائدة هذا الأسبوع.

توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 16 أيلول/سبتمبر

عملة ريبل (Ripple): توسع شركة ريبل (Ripple Labs) يعزز فرص العملة خلال الموجة الصاعدة

رغم تراجع سعرها بنسبة 3.5% اليوم، تبقى عملة ريبل (Ripple) من أبرز الأصول إيجابية بين أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث يبلغ سعرها حالياً 2.98$ بمكاسب بنسبة 1.5% خلال أسبوع، و6% خلال أسبوعين، رغم انخفاضها بنسبة 5% على أساس شهري.

ومع هذا التراجع الشهري، فإن القراءة الفنية تُرجّح أنه يُمثل إشارةً صاعدة، ومن المتوقع أن يشهدَ سعر الأصل تصحيحاً نحو الأعلى في الأجل القريب. كذلك تؤكد المؤشرات الفنية هذه الفرضية، إذ لم يصل سعر عملة ريبل (Ripple) بعدُ إلى مستويات الشراء الزائد قبل التراجع الأخير اليوم.

المصدر: TradingView

بعبارةٍ أخرى، من المرجح أن يكون التراجع الحالي مجرّد حركةٍ عابرة ضمن مسار صاعد متوسط الأجل، مع إمكانية تسارع هذا الاتجاه إذا ما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض معدلات الفائدة يوم الأربعاء. وعلى مستوى الأسس، تقف عملة ريبل (Ripple) في وضع إستراتيجي للاستفادة من أي موجةٍ صاعدة نهاية العام، مدعومةً بتوسع شركة ريبل من خلال عقد شراكاتٍ مع مصارف كبرى، وتنفيذ عمليات استحواذ مهمةٍ، ودخول أسواق جديدة في دبي وأفريقيا.

وفق هذه المعطيات، قد يصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.50$ بحلول نهاية الشهر، وربّما يتجاوز حاجز 5$ مع ختام 2025.

عملة بامب دوت فان (Pump.fun): النمو القوي للمنصة قد يدفع العملة إلى قمم جديدة في نهاية الأسبوع

يقف سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun) عند 0.007989$، بانخفاض قدره 1.5% بعد بلوغه قمة جديدةً عند 0.008819$ خلال آخر 24 ساعة، وقد ارتفع سعر العملة البديلة بنسبة 129% خلال شهر واحد، ما يَجعلها من بين أفضل الأصول أداءً في السوق.

على صعيد الأسس، تظل منصة Pump.fun المنصة الأكبر لإطلاق العملات الرقمية على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) بواقع 8 مليون محفظة فريدة نشطة وحجم تداول بلغ مليار دولار خلال الشهر الأخير. أما فنيّاً، فتشير المؤشرات إلى احتمال بلوغ ذروة قصيرة الأجل، مع إمكانية أن يوفر اجتماع الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع زخماً إضافياً يدعم استمرار الاتجاه الصاعد.

المصدر: TradingView

وارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI – باللون الأصفر) مجدداً بعد تراجعه من 80 في عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى استمرار الزخم الإيجابي.

وعلى الرغم احتمالية اقتراب سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun) من بلوغ ذروته قريباً، يُواصل بعض “الحيتان” (كبار المستثمرين) الاستثمار فيها بغزارة، في إشارة إلى ثقةٍ بآفاقها طويلة المدى.

كما أنّ ارتداد السعر عالياً خلال الساعة الأخيرة يزيد من فرصة اختبار مستوياتٍ جديدة هذا الأسبوع، مع إمكانية تجاوز 0.0950$ بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

عملة هايبرليكويد (Hyperliquid): عملة بديلة تحقق قمماً سعرية جديدة بدعم من نمو منصتها اللامركزية

تراجع سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) اليومَ بنسبة 1.5% إلى 53.51$، لكنّه ما يزال مرتفعاً بنسبة 5% على أساس أسبوعي بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق نهاية الأسبوع الماضي. ويُعزى الأداء القوي للعملة إلى الدعم الأساسي من منصة Hyperliquid اللامركزية مع ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة (TVL) لديها إلى 2.6 مليار دولار، لتُصبح ثامن أكبر منصةٍ في قطاع الكريبتو من حيث الـ TVL.

وبالنظر إلى نمو القيمة الإجمالية المستمر على البلوكتشين، تظل التوقعات إيجابية بأن يُواصل سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) الصعودَ على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: TradingView

وتبشر المؤشرات الفنية باحتمال اقتراب العملة من بلوغ قمة سعرية، غيرَ أن دخول السوق في مرحلةٍ صاعدة عامةٍ قد يتيحُ لها الاستمرار في الارتفاع خلال الربع الرابع. بناءً على ذلك، قد يصل سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) إلى 75$ مع نهاية الشهر، و100$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، و150$ بحلول عام 2026.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): اكتتاب عملة حل الطبقة الثانية الجديد يجمع أكثر من 16 مليون دولار مع قرب إطلاقها

تبدو توقعات الأسعار لهذه العملات الثلاث في غاية الإيجابية حالياً، غيرَ أن السوق الصاعدة المقبلة قد تشهد تفوّق العديد من العملات الأخرى على المعدلات المعتادة، لا سيّما العملات الجديدة التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب، وفي مقدمتها عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، مشروعُ حل الطبقة الثانية الجديد لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain).

Bitcoin, but faster. ⚡️ Introducing Bitcoin Hyper: the Layer-2 that brings speed & scalability back to BTC. 🔥 pic.twitter.com/tPe1eQmYWv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 14, 2025

وقد تمكنت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جمع 16.2 مليون دولار خلال اكتتابها المستمر، مدفوعةً بحماس المستثمرين تجاه خطط مشروعها لإطلاق حل توسع حقيقي من الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين.

وبوصفه مشروع حل توسع من الطبقة الثانية، سيقدّم المشروع رسوم معاملاتٍ منخفضةٍ وأوقات تأكيد سريعة، فضلاً عن نظام تقني يُمكّن مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من استثمار أصولهم. ويطمَحُ المشروع لأن يصبح طبقة مخصّصة للتمويل اللامركزي (DeFi) والتداول على بلوكتشين بيتكوين مستفيداً من قيمتها الكبيرة، وموفراً لمالكي رائدة القطاع فرصاً لزيادة عوائدهم، خاصةً وأن بنيتها التقنية تستند إلى آلة سولانا الافتراضية (SVM) وإلى حلول التجميع وفق خوارزمية إثبات المعرفة الصفرية (Rollups-ZK)، ما يمنحُها سرعة وأماناً غير مسبوقين مقارنةً بحلول الطبقة الثانية الأخرى.

أمّا عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فسيكون امتلاكُها ضرورياً لدفع رسوم المعاملات، وهو ما قد يرفع الطلب عليها كثيراً بمجرّد إطلاق الشبكة.

وبإمكان المستثمرين شراؤها الآن عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محفظة كريبتو متوافقةٍ -كمحفظة ميتاماسك (MetaMask) أو بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته. وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً مقابل 0.012925$، ومن المُقرّر استمراره بالارتفاع مع توالي مراحل الاكتتاب.