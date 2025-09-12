توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 11 أيلول/سبتمبر – عملات ريبل (Ripple-XRP)، وباي نيتوورك (Pi Network-PI)، ودوجكوين (Dogecoin-DOGE)

من المتوقع أن تكتسب توقعات أسعار هذه العملات الرقمية الرئيسية المزيد من الإيجابية، وهذه هي الأسباب.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ما تزال توقعات أسعار العملات الرقمية إيجابية اليوم، حيث بلغت قيمتها السوقية الإجمالية 3.99 تريليون دولار، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق.

وفي حين بقيت حركة الأسعار ضمن نطاقٍ ضيق، يبدو أن العديد من العملات الرقمية الرائدة قد وصلت إلى مستويات دعم صلبةٍ خلال الأسبوع الماضي، تمهيداً لقفزاتٍ سعريةٍ محتملة.

في هذه المقالة، نحلل ثلاث عملات بديلة رئيسية هي عملات ريبل (Ripple)، وباي نيتوورك (Pi Network)، ودوجكوين (Dogecoin)، إلى جانب عملة منافسة منخفضة القيمة سريعة الارتفاع تَعِدُ بتحقيق مكاسبَ ضخمة إذا استمر الزخم.

ومع احتمال خفضِ الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، فقد تكون هذه العملات مرشحةً لتحقيق مكاسب كبيرة في الأيام المقبلة مع التحسّن المستمر للمزاج العام.

عملة ريبل (Ripple): عملة بديلة جاهزة لقيادة موجة صعود في نهاية العام

شهدت قيمة عملة ريبل (Ripple) انخفاضاً بنسبة 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما يُمثل سعرها الحالي البالغ 3.00$ انخفاضاً بحوالي 10% خلال الشهر الماضي.

ولم تكن الأسابيع الأخيرة جيدةً لعملة ريبل (Ripple) -أو لبقية السوق- وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه العملة البديلة ستقود أيَّ انتعاش أو موجة صعود على مستوى السوق. فهي لم ترتفع بنسبة 450% خلال العام الماضي فحسب، بل تعززت أساسياتها أيضاً خلال الشهرين الماضيين بفضل توسع شركة ريبل واحتمالية إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple ETFs).

في هذا الإطار، أجرت الشركة عمليات استحواذٍ مهمة ووقّعت شراكاتٍ جديدة، وبالتالي نتوقع زيادة الطلب على عملة ريبل (Ripple) بمرور الوقت.

وكما أشرنا من قبل، فالمخطط البياني لحركة سعر العملة يُظهر كيفية انتقاله إلى وضعٍ واعدٍ للغاية، مع تحوّل مؤشراته إلى الصعود بعد أكثرَ من شهر من الهبوط.

المصدر: TradingView

ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI، باللون الأصفر) مؤخراً فوق مستوى 50، بينما يوشك مؤشر MACD (بالبرتقالي والأزرق) على التحوّل إلى الإيجابية، في إشارةٍ إلى عودة نشاط الشراء.

وفي ضوء هذه التحركات، قد نشهد ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 3.50$ نهاية الشهر الجاري، مع احتمالاتٍ بتجاوزه 5$ نهاية عام 2025.

توقعات أسعار العملات الرقمية: عملة باي نيتوورك (Pi Network) – العملة البديلة تواصل انخفاضها رغم جهود تعزيز نظامها التقني

قد تذهب جائزة العملة البديلة الأكثر إثارة لخيبة الأمل هذا العام إلى عملة باي نيتوورك (Pi Network)، والتي عانت من انخفاض مستمر منذ أن وصل سعرها إلى أعلى مستوياته عند 2.99$ في شباط/فبراير الماضي.

حالياً، يستقر سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) عند 0.3432$، بانخفاضٍ قدره 1% خلال 24 ساعة، و15% خلال شهر، و88% منذ أعلى مستوى له على الإطلاق، والمُشار إليه أعلاه.

هذه الأرقام لا تبشّر بالخير، وما يُثير القلق بشكلٍ خاص هو استمرار تراجع عملة باي نيتوورك (Pi Network) رغم جهود فريقها لتعزيز وظائفها وجاذبيتها. وتمثّلت هذه الجهود بإطلاق Pi App Studio في تموز/يوليو، بالإضافة إلى صندوق تطوير بقيمة 100 مليون دولار، وكلاهُما فشل بتحقيق الأهداف المَرجوّة في السوق.

واليوم، ما تزال عملة باي نيتوورك (Pi Network) تحت وطأة البيع الشديد، مع صعوبة إيجاد حلٍّ لهذه المشكلة.

وفي حال خفّضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، فقد يُسهم الارتفاع الناتج على مستوى السوق في إنعاش سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) هذا العام، ما قد يُعيده إلى مستوى 1$.

مع ذلك، فمن المُحتمل أن يشهد سعرها المزيد من الانخفاض، نظراً إلى صعوبة تأمين إدراجاتٍ جديدة مؤخراً، إضافةً إلى شكوك القطاع المُحيطة بها. في هذه الحالة، يُنتظر انخفاضُ سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) إلى 0.30$ خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وإلى 0.20$ نهاية الربع الرابع.

توقعات أسعار العملات الرقمية: عملة دوجكوين (Dogecoin) – آمال صناديق ETF ترفع حظوظ عملة الميم الأولى

على الرغم من انخفاضه الطفيف اليوم، ما يزال سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) البالغ حالياً 0.2405$ يُحافظ على زيادة بنسبة 11% خلال أسبوع و3.5% خلال الشهر الماضي، كما ارتفع سعر عملة الميم هذه بنسبة 130% خلال العام الماضي، ما قد يمنحه زخماً قوياً يُمكّنه من مواصلة ارتفاعه حتى نهاية العام.

ومع عدم وجود محفّزاتٍ إيجابيةٍ مؤخراً تتعلق بأساسيات عملة دوجكوين (Dogecoin)، إلا أن العملة ما تزال تحظى بقاعدةٍ كبيرة من الداعمين الذين ساهموا في رفع سعرها خلال الأسابيع الأخيرة.

علاوةً على ذلك، تتعزز الآمال بالموافقة على صناديق التداول الفوري لعملة دوجكوين (Dogecoin) في البورصة (Dogecoin ETFs) خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع محللو بلومبيرج أن تصل احتمالات الموافقة على ثلاثةٍ منها إلى نسبة 90%.

ويُعَد هذا مُشجعاً للغاية ويقوي أداء العملة، حيث يأخذ سعرُها اتجاهاً صاعداً بشكلٍ متزايد، كما يتضح من المخطط البياني التالي.

المصدر: TradingView

وقد تمكن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من اختراق نمط الراية الصاعد في الأيام الأخيرة، بينما تحوّل مؤشرا القوة النسبية (RSI) والتقارب والتباعد (MACD) إلى الإيجابية، في علامةٍ على زيادة الشراء.

رغم ذلك، ما تزال عملة دوجكوين (Dogecoin) بعيدةً كل البعد عن وضع الشراء الشديد، ما يعني أن سعرها قد يحتاج إلى المزيد من الارتفاع قبل أن يشهدَ أي تصحيح. بالتالي، قد يصل إلى 0.30$ نهاية أيلول/سبتمبر، قبل أن يرتفع نحو مستويات 0.70$ بحلول العام الجديد.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): اكتتاب شبكة الطبقة الثانية الصاعدة بقوة يجمع 14.4 مليون دولار

قد تُحقق العملات المذكورة أعلاه أداءً جيداً في حال انخفضت معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، لكنّها لن تكون الوحيدة في تحقيق عوائدَ كبيرة مع دخولنا المراحل الأخيرة من العام.

فهناك أيضاً العديد من عملات الاكتتاب التي تستعد للإطلاق قريباً، ومن أكثرها إثارةً عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، وهي مشروع شبكة من الطبقة الثانية جمع اكتتابُها 14.4 مليون دولار حتى الآن.

Climb on the $HYPER rocket. 🚀



The APY is out of this world! ⚡️ pic.twitter.com/U5IH8lcHxR — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 10, 2025

ويعود نجاح عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المُبكر في جمع هذا الرقم المثير إلى كونها أول حلّ طبقة ثانية متكامل لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

فمن خلال استفادتها من البنية التحتية عالية السرعة لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، تُضيف شبكة بيتكوين هايبر قابلية التوسع والبرمجة إلى النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين، مع خفض رسوم المعاملات.

ويُمكن للمستخدمين إيداع ممتلكاتهم من عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) عبر عقد بيتكوين هايبر الذكي، والذي سيُوفر مبلغاً مُعادلاً من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) للاستخدام على شبكة الطبقة الثانية الخاصة بالمشروع.

ويتمثّل الهدف في أن تُصبح شبكة بيتكوين هايبر مركزاً هاماً للتمويل اللامركزي (DeFi)، ما سيُمكّن مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) من الاستفادة من قيمة عملاتهم وتحقيق أرباح كبيرة.

وبصفتها العملة الرقمية الأساسية للمنصة، فمن المُرجّح أن تجذب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) طلباً كبيراً، لا سيّما مع توفيرها لميزة الرهن أيضاً.

يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ضمن الاكتتاب الجاري الآن على موقع مشروع Bitcoin Hyper، وبسعر 0.012885$ حالياً، علماً أن هذا السعر سيرتفع لاحقاً اليوم، لذا يُفضل المبادرة إلى المشاركة سريعاً لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة.