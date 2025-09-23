قطاع الكريبتو يفقد 2% من قيمته الإجمالية إثر تعثر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ووصول القيمة الإجمالية لموجة تصفية الصفقات إلى 1.7 مليار دولار

فقد قطاع الكريبتو مكاسبه اليوم الثلاثاء إثر تراجع قيمته الإجمالية بنسبة 2% لتستقر عند 3.9 تريليون دولار بالتزامن مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 112,000$ ما ألغى مكاسبه خلال الأسبوع، فضلاً عن تسارع وتيرة أنشطة البيع لتبلغ القيمة الإجمالية لتصفية صفقات المضاربين قرابة 1.7 مليار دولار ضمن موجة تصفية قسرية عارمةٍ للصفقات المفتوحة باستخدام الرافعة المالية.

وفيما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 1.8% ليستقرَّ حول 112,561$، تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 3.3% ليستقر حول 4,197$، فيما تكبدت عملة بينانس (Binance-BNB) خسائر بنسبة 4% دفعت سعرها إلى 991.3$، وفقدت عملة سولانا (Solana-SOL) 6.2% من قيمتها لتستقر عند 219.03$.

وفي آخر 24 ساعة وحدها، تمت تصفية صفقات مضاربةٍ على الارتفاع بقيمةٍ تقارب 1.7 مليار دولار، في أعتى موجات التصفية لهذه النوعية من الصفقات هذا العام حسبما أفاد موقع كوينجلاس (Coinglass).

محفزات الاقتصاد الكلي تواجه مستجداتٍ مُعاكسة مع إعادة منصة إف تي إكس (FTX) بعض الاستثمارات لمستحقيها وتدهور المزاج العام

وفّر ورود استثماراتٍ إضافيةٍ إلى صناديق الكريبتو الاستثمارية محفزاً إيجابياً الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) مبلغ 556 مليون دولار، ما رفع قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها إلى 29.6 مليار دولار وفقاً لبيانات SoSoValue. وخلال الفترة ذاتها، تلقت نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) استثماراتٍ إضافية بقيمة 886.6 مليون دولار، لتصل قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها إلى 152.31 مليار دولار.

GM!🌞



The biggest long liquidation so far this year.



24h long liquidation:$1.62B



Total liquidation in the past 24 hours: $1.70B.https://t.co/C47AgBCcTk pic.twitter.com/IeIiCgz0zL — CoinGlass (@coinglass_com) September 22, 2025

يُذكر أنّ عوامل الاقتصاد الكلي هيّأت الساحة لورود استثماراتٍ كهذه، حيث خفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) الأسبوع الماضي وصولاً إلى نطاقه المُستهدف البالغ 4.00%-4.25%، مشيراً إلى إمكانية خفضها مجدّداً مرتين هذا العام، لتصبَّ خطوته مبدئياً في صالح العملات البديلة التي مرّت بموجة ارتفاعاتٍ حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وقد بدأ هذا الزخم الإيجابي بالتلاشي أمس الإثنين إثرَ تحوّل المزاج العام إلى السلبية بعد فترة وجيزة من إعلان منصة إف تي إكس (FTX) المنهارة أنها ستبدأ حملة التوزيع الثالثة في 30 أيلول/سبتمبر، لتردَّ أصولاً رقمية بقيمةٍ تقارب 1.6 مليار دولار إلى مستحقيها من العملاء ضمن إجراءات إعلان إفلاسها وفق الفصل الحادي عشر.

وفقاً لذلك، تبدو المؤشرات الاجتماعية أكثر حذراً وسط إشارة محللي منصة Santiment الأحد الماضي إلى أن المزيد من المتداولين أصبحوا “يراهنون على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وليس على ارتفاعه”، مستشهدةً “بنقاشات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر سلبية”.

ازدياد حدة تصفية الصفقات يشير إلى بلوغ قاع مرحلي مع تحول معدلات التمويل إلى السلبية

لقد تبدل موقف المتداولين، وأوضحَ موقع 10X Research أن ازدياد حدة موجات التصفية غالباً ما يشير إلى بلوغ أدنى المستويات المرحلية المؤقتة، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث ارتدادة وشيكةٍ، وهي رؤيةٌ تدعمها معدلات التمويل (صافي القيمة الإجمالية للعقود الآجلة) السلبية، والتي تكشف ميل المتداولين قصيري الأجل إلى المضاربة على الانخفاض، وحث بيان الموقع -سالف الذكر- المتداولين على تقييم صفقاتهم ومراجعة الإشارات الفنية ووضعية تسعير السوق حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر قبل المسارعة إلى الشراء استغلالاً لفرصة تراجع الأسعار.

من جهتهم، ينظر مسؤولو القطاع التنفيذيون إلى أنشطة البيع المكثفة على أنها تُمثل موجة تصفيةٍ للمراهنات الزائدة لا انهياراً بسبب ركائز أساسية، وقد أفادت ماجا فويينوفيتش (Maja Vujinovic) المدير التنفيذي ومن مؤسسي ذراع الأصول الرقمية لدى شركة FG Nexus بأن “موجة التصفية البالغة قيمتها الإجمالية قرابة 1.7 مليار دولار تعود إلى الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية وليس إلى ضعف الركائز الأساسية، كما أن بيانات معدل التمويل التي أظهرت كثافة المضاربة على الارتفاع بعد قرار الفيدرالي كشفت تَعرُّض متداولين كثيرين للمخاطر؛ فبمجرّد انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قليلاً، امتدت موجة التصفية القسرية سريعاً لتعصف بصفقات المضاربة على ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وغيرها من العملات البديلة”.

واستطردت فويينوفيتش قائلة: “لكنّ الأحدَاث المُشابهة آنفاً تُظهر أن تصفية صفقات المضاربين باستخدام الرافعة المالية غالباً ما توفر قاعدة انطلاق أكثرَ صحية؛ فمع ازدياد الطلب ضمن أسواق التداول الفوري وورود استثماراتٍ إضافيةٍ إلى الصناديق المتداولة في البورصة للأصول الرقمية (Crypto ETFs) وتلقّي استثماراتٍ جديدة عبر العملات المستقرة، تزداد احتمالية المرور بموجة تصحيح يَصحبُها إعادة تجميع لا انهياراً للمسار الصاعد، فهي عادةً ما تسبق الموجة التالية من الارتفاع”.

عمليات التصفية تثير “عاصفة تنبيهات لمستخدمي أداة الرافعة المالية”، والمتداولون يرون فيها إعادة تهيئة صحية لساحة التداول

اتفق المتداولون مع الآراء المتعلقة بمتانة هيكلية السوق، فقال دوغ كولكيت (Doug Colkitt) أحد مساهمي Fogo الأوائل: “تُعد عمليات التصفية هذه بمثابة نسخة كريبتو من موجات التسونامي، فعندما يُبدي أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) ضعفاً، تعمّ السوق بأكمله حمّى الهلع نتيجة الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية. بعبارة أخرى، لا تشير عمليات التصفية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضعف الركائز الأساسية، بل تعكس تمادي المضاربين في استخدام أداة الرافعة المالية، ما يُعرّضهم إلى خطر تصفية صفقاتهم، فغالباً ما يأتي سوء استخدام هذه الأداة عند أعلى مستوياته عندما تكون الأسعار مرتفعة. أما عندما تحدث انتكاسةٌ، نجدُ أن موجة التصفية تتعالى لتصبح أشبه بموجة تسونامي عارمة”.

وأضاف كولكيت: “رغم قسوة هذه التصفيات، إلا أنها صحيةٌ للغاية، فهي تعيد ضبط إيقاع استخدام الرافعة المالية، وتخرج المتداولين الضعفاء من السوق، وتُمهد لموجة ارتفاع جديدة. فإذا كنتم من المتمرّسين في أسواق الكريبتو، ستدركون تماماً حقيقة أن موجة التصفيات هي الحل، وليست المشكلة”.

من جانبهم، يشير آخرون إلى قوة دعائم عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً، ومنهم مايك مالوني (Mike Maloney) الرئيس التنفيذي لشركة Incyt، والذي قال: “جاءت موجة التصفيات التي تجاوزت قيمتها المليار دولار مدفوعة بتصفية صفقات المضاربين على الارتفاع، فالحماسة العارمة بعد تسجيل سعرها أعلى مستوياته الجديدة وخفض الفيدرالي الطفيف لمعدلات الفائدة وتضارب التقارير والمخاطر ترتَّب عليها انتكاسة حادة. مع ذلك، بقيت عملة BTC محتفظةً بريادتها لقطاع الكريبتو؛ فرغم تعرضها لأسوأ موجة تصفية، يُعد انخفاض سعرها وتقلباته لمحة ممّا تشهده الأصول الأخرى، ما يُرجّح إمكانية ارتداد السوق بقوة بفضل تمتع عملة بيتكوين (Bitcoin) بالسيولة اللازمة”.

ومع اقتراب شهر أيلول/سبتمبر من نهايته، يراقب المتداولون معدلات التمويل والاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وسرعة التعافي من انتكاسات الإفلاس. كذلك، أعادت السوق -حتى الآن- إيقاع استخدام الرافعة المالية، ليتحوّل الاهتمام إلى إقبال منتهزي فرصة الانخفاض على الشراء قبل حلول شهر تشرين الأول/أكتوبر.