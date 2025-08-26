القيمة السوقية لقطاع الكريبتو تنخفض بنحو 5% إثر تراجع أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)

أسواق الكريبتو تشهد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصفية مراكز تداول بالرافعة المالية تجاوزت قيمتها 940 مليون دولار، ما كبّد مضاربي عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) خسائرَ لافتة.

شهدت أسواق الكريبتو انتكاسة حادةً صباح اليوم الثلاثاء مدفوعةً بموجة تصفيةٍ قوية لصفقات المضاربين إلى جانب عمليات بيع ضخمةٍ من قِبلِ “حيتان السوق” من كبار مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، ليتكبد مُضاربون كُثرٌ باستخدام الرافعة المالية خسائرَ بمئات ملايين الدولارات.

فبعدَ أن باعت جهةٌ واحدة 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 2.7 مليار دولار، هوَت قيمة العملة لفترة وجيزة إلى 108,666.66 فجر الثلاثاء، لتتسبّب عملية البيع الضخمة هذه بتراجع قيمة رائدة القطاع سريعاً بأكثر من 4,000$، فيما لا تزال هذه الجهة تحتفظ بأكثرَ من 152,000 عملة BTC بقيمةٍ تفوق 17 مليار دولار.

كما تعرّضت عملة إيثيريوم- (Ethereum) هي الأخرى- صباح الثلاثاء لضغوط بيع قويةٍ دفعت قيمتها للتراجع عن قمتها المسجلة مطلع الأسبوع لتستقرَّ حالياً حول 4,405$ بعد أن سبق وسجّلت مستوًى غير مسبوق قرب 5,000$، لكنها ما تزال إحدى أقوى العملات أداءً خلال الأسابيع الأخيرة.

القيمة السوقية لقطاع الكريبتو تتراجع إلى 3.85 تريليون دولار بعد موجة بيع حادة شملت العملات الرئيسية

أظهرت بيانات موقع كوينجلاس (CoinGlass) تصفية صفقات مضاربةٍ باستخدام الرافعة المالية بقيمة 941.8 مليون دولار في آخر 24 ساعة، منها خسائرُ متعلقةٌ بعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 321.6 مليون دولار، وأخرى بقيمة 261.6 مليون دولار مرتبطةٍ بمضاربات عملة بيتكوين (Bitcoin).

فيما لم تَسلم العملات البديلة من موجة الخسائر، فبينما تراجَع سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بنسبةٍ تقارب 6% إلى 189.20$، خسرت عملة ريبل (Ripple-XRP) أكثر من 1% من قيمتها لتلامس 2.91$.

ونظراً لتراجع القيمة الإجمالية لكافة العملات الرقمية بنسبة 4.5% مُسجّلة 3.85 تريليون دولار، فقد تخلى القطاع عن بعض مكاسبه التي أعقبت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بقاعة جاكسون هول (Jackson Hall) الأسبوع الماضي.

ففي الندوة السنوية للسياسات، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر بداعي مخاطر ضعف سوق العمل واستمرار التضخم، لتؤدي تصريحاته المتساهلة إلى مرور أصول المخاطرة بموجة ارتفاع حاد جاءت في البداية بقيادة عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

محللون: عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تقود انطلاقة العملات الرقمية التالية رغم مخاطر الاقتصاد الكلي

دفعت أجواء انعدام اليقين بشأن التعريفات الجمركية والضغوط السياسية بعض المحللين الاقتصاديين لتوقع إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر، فيما ترى الأكثرية أن البنك المركزي سينتظر بياناتٍ إضافية من التقارير المرتقبة للوظائف والتضخم، كما يرى محللو السوق أن تباين التوقعات ساهمَ في زيادة حدّة التقلبات.

في المقابل، تُرجّح غرايسي تشين- (Gracy Chen) الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget- أن يتراوح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 110,000$ و120,000$ خلال الأسبوعين المقبلين، لكنّها ترى -في ذات الوقت- أن الأداء السعري لعملة إيثيريوم (Ethereum) يبدو أكثر قوةً، متوقعةً أهدافاً سعرية تتراوح بين 4,600$ و5,200$.

وأوضحت تشين أن “البيانات على البلوكتشين تظهر حالياً تدويراً لرؤوس الأموال، حيث يبيع الحيتان (كبار المستثمرين) عملة بيتكوين (Bitcoin) للاستثمار بعملة إيثيريوم (Ethereum)، ممّا يُعزز زخم الأخيرة”. وأضافت: “تشير عوامل التيسير النقدي المرتقب واستمرار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بتلقي استثماراتٍ وتزايد استخدام عملة إيثيريوم (Ethereum) مجتمعةً إلى أن العملة في وضعيةٍ تسمح لها بالتفوّق في المدى المنظور”.

إجمالاً، يرى المحللون أنه فيما تحظى عملة بيتكوين (Bitcoin) بدعم من الطلب المؤسساتي، إلا أن الأسس القوية ووضوح الإطار التنظيمي واستمرار التدفقات عبر صناديق الـ ETFs قد يمنح عملة إيثيريوم (Ethereum) الأفضلية لقيادة المرحلة التالية من صعود السوق.