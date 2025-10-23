تقرير A16z: قطاع الكريبتو خسر 1,000 وظيفة لصالح الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق نموذج ChatGPT، لكنّ التوظيف يتعافى مجدداً

قادت الشركات التقنية ارتداد حركة التوظيف في قطاع الكريبتو بإضافة أكثرَ من 12,000 خبير ومهني، كما ساهمت شركات التمويل والاستشارات بتوظيف 6,000 آخرين بحسب تقرير من موقع A16z.

تضرّرت القوى العاملة في قطاع الكريبتو من ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، لكنّها شهدت تعافياً ملحوظاً بعدها وفقاً لتقرير State of Crypto 2025 الذي نشرته شركة Andreessen Horowitz أمس الأربعاء، حيث كشف التقرير انتقال حوالي 1,000 موظفٍ من شركات الكريبتو إلى العمل لدى مشاريع ذكاء اصطناعي ناشئةٍ منذ إطلاق نموذج ChatGPT أواخرَ عام 2022، لكنّ ذلك قوبل بانتقال عدد موازٍ من المحترفين إلى القطاع من قطاعاتٍ أخرى.

فقد حلل التقرير حركة الوظائف من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حتى أيلول/سبتمبر 2025، وكشف خسارة قطاع الكريبتو الكثير من الموظفين لصالح مشاريع ذكاء اصطناعي ناشئةٍ استمرّت باستقطاب المواهب التقنية، غير أن القطاع سرعان ما جدَّد دماءه بموظفين جدد من قطاعات التقنية والتمويل والاستشارات والتعليم؛ بعد أن تنقل حوالي 12,000 موظفٍ للعب أدوارٍ مختلفةٍ في قطاع الكريبتو خلال تلك الفترة، ما يدل على قوة وانسيابية سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي أغرى المطورين، لكنّ قطاع الكريبتو عوّض شواغره من قطاعاتٍ أخرى

صرّحت شركة A16z أن قطاع الكريبتو اكتسب 1,000 موظفٍ إجمالاً من مختلف المجالات رغم انتقال عددٍ مشابهٍ إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، وجاء الوارد الأكبر من شركات التقنية التي ساهمت بأكثر من 12,000 محترفٍ ومهني، تلاه قطاع التمويل والاستشارات الذي وفر 6,000 موظفٍ، إلى جانب شواغر أقلَّ مُلئت من قطاع التعليم وغيره.

تكشف هذه الأرقام التشابك المتزايد بين قطاعي الكريبتو والذكاء الاصطناعي، حيث نجَح الأخير بخطف الاستثمارات والمواهب من مختلف أنحاء القطاع التقني منذ إطلاق ChatGPT، لينتقل مُطوّرون كُثر إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، فيما وجدَ بعضهم فرصاً جديدةً في أسواق الكريبتو الصاعدة.

وتزامن إطلاق نموذج ChatGPT في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مع إحدى أسوأ فترات قطاع الكريبتو، حيث شهدَ حينها انهيار منصة FTX وانكماشاً حاداً في تمويل الشركات الاستثمارية، إلى جانب خسارة الوظائف وتراجع أسعار العملات الرقمية وضبابيةٍ قانونية ساهمت جميعها في زعزعة الثقة بالقطاع.

A16z: قطاع الذكاء الاصطناعي يستجمع قواه فيما يواصل قطاع الكريبتو رفع راية اللامركزية

يختلف الوضع حالياً بشكلٍ جذري؛ حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو 4 تريليون دولار ببلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) هذا العام مستوياتٍ عليا غير مسبوقة، لتتزامن انطلاقته مع تساهل الجهات الناظمة تحت إدارة ترامب، حيث صدرَ قانون الإشراف على العملات المستقرة والأصول الرقمية، كما شهدَ الإقبال المؤسساتي تزايداً ملحوظاً مع قيام عدة شركاتٍ بتوسيع استثماراتها في القطاع، أبرزُها مصرف JPMorgan و شركتا بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity).

كما كشف تحليل A16z أنّ معظم موظفي قطاع الكريبتو الجدد تلقوا خبراتهم من قطاعي التمويل والتقنية، ما يعكس التقاطع التدريجي للقطاع مع النظم المالية التقليدية، ونوّهت الشركة إلى تنوع الإمداد الوظيفي لقطاع الكريبتو وأنه لم يَعُد مقتصراً على المطورين، حيث ازداد الطلب على خبرات الامتثال القانوني والبنى التحتية وأخصائيّي المنتجات.

أيضاً، أثارَ ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي تساؤلاتٍ حول المركزية وتركيز السوق، إذ يفيد التقرير بهيمنة شركتي OpenAI وAnthropic بنسبة 88% على ربحية شركات القطاع، فيما تسيطر شركات أمازون (Amazon) ومايكروسوفت (Microsoft) وجوجل (Google) على 63% من سوق البينة التحتية السحابية، كما تواصل شركة إنفيديا (NVIDIA) هيمنتها على معدات الحاسوب والرقائق الإلكترونية؛ حيث تساهم بنسبة 94% من المعالجات الرسومية لمراكز البيانات.

حول ذلك، ترى A16z أن هذا التركيز يتناقض كثيراً مع مبادئ اللامركزية الخاصة بقطاع الكريبتو.

معايير الكريبتو تتطور بحيث تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء المعاملات والوصول إلى البيانات دون وسطاء

قد تعمل تقنية البلوكتشين -بحسب الشركة- على موازنة قوى الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالمركزية، حيث تتيحُ تشغيل شبكاتٍ مفتوحة المصدر وحوسبةٍ قابلةٍ للمصادقة وأنظمة بياناتٍ تتسم بالشفافية، لتظهرَ معايير كريبتو جديدة -مثل x402- بهدف دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين؛ حيث تسمح لهم بإجراء المعاملات الصغيرة والوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) دون وسطاء، وتتوقع شركة Gartner بلوغ قيمة هذا القطاع 30 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأشارت A16z إلى العملات المستقرة باعتبارها أحدَ أهم علامات نضج قطاع الكريبتو؛ وقد كشف التقرير معالجة العملات المستقرة معاملاتٍ بقيمةٍ تقارب 9 تريليون دولار خلال 12 شهراً، ما يُمثل زيادةً بنحو87% عن العام السابق، إذ يساوي هذا الرقم أكثرَ من نصف حجم عمليات الدفع السنوية عن طريق شركة فيزا (VISA) وخمسة أضعاف عمليات الدفع بواسطة باي بال (PayPal).

كما تطرَّق التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع رغم استقطاب الذكاء الاصطناعي للكثير من مواهبه الأولى، بدليل ارتداده وتزايد حضوره بين الشركات الكبرى.