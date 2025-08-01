شركة الكريبتو الاستثمارية Ether Machine تشتري 15,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) لتمتلك من العملة أكثر من مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) نفسها

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شركة Ether Machine أصبحت تمتلك حالياً 334,757 عملة إيثريوم (Ethereum)، وبحوزتها 407 مليون دولار لتمويل أنشطة شراء إضافيةٍ للعملة.

أعلنت شركة إيثر ماشين (Ether Machine) عن شراء 15,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بدعم من عدة شركاتٍ بارزة مثل بانتيرا كابيتال (Pantera Capital) وكراكن (Kraken)، ضمن إستراتيجيتها طويلة الأجل لإدارة خزينتها.

فتبعاً لبيان رسمي، وصلت قيمة مخزون الشركة من عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 56.9 مليون دولار بتكلفةٍ وسطيةٍ تبلغ 3,809.97$ للعملة الواحدة، لترفع أنشطةُ الشراء الجديدة خزينتها الإجمالية من العملة إلى 334,757 عملة إيثيريوم (Ethereum) فضلاً عن امتلاكها 407 مليون دولار لتمويل عمليات شراء إضافيةٍ للعملة.

كما أشار البيان إلى أن أنشطة الشراء الأخيرة لعملة إيثيريوم (Ethereum) تتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain). فعلى مدار عقدها الزمني الأول، أثبتت هذه البلوكتشين قدرتها على إتاحة تبادل القيمة عبر الإنترنت من خلال دعم الابتكارات دون اشتراط الحصول على إذن مسبق وإتاحة سبل التمويل للجميع.

🧬 Ethereum turns 10 — from smart contracts to global finance.

Tune into the livestream with Vitalik, Lubin, Beiko & more.#Ethereum10 #Web3 https://t.co/cAShmawjMT — Cryptonews.com (@cryptonews) July 30, 2025

ومن خلال بث عالمي مباشر، سيحتفل مطورو بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) -بمن فيهم فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) ومطورون رئيسيون- بذكرى إطلاق البلوكتشين، مُستعرضين رحلتها من العقود الذكية إلى توفير البنية التحتية المالية.

مؤسسة Ether Machine تتفوق على مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) من ناحية امتلاك العملة

بعد أنشطة الاستحواذ الأخيرة، أصبحت Ether Machine ثالثة كبريات الشركات المدرجة في البورصة امتلاكاً لعملة إيثيريوم ((Ethereum ضمن أصول خزينتها، متجاوزةً بذلك مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) التي تمتلك 234,600 عملة إيثيريوم (Ethereum). ومن المقرر أن يتم طرح أسهم شركة Ether Machine -إحدى ادوات الاستثمار الجديدة- للمرة الأولى في بورصة ناسداك (Nasdaq)، وسَط توقعاتٍ ببلوغ ممتلكاتها 400,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقارب 1.53 مليار دولار.

After this increase, The Ether Machine now holds more ETH than the Ethereum Foundation, becoming the third publicly listed company to surpass the Foundation's holdings, following Bitmine and SharpLink. pic.twitter.com/xsQAsBRXXM — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 31, 2025

من جهةٍ أخرى، أعلنت شركة Ether Machine الأسبوع الماضي عن تداول أسهمها تحت مسمّى ETHM بعد اندماجها في صفقة استحواذ محددة الأهداف (SPAC) بين شركتي Ether Reserve وDynamics Corporation. حول ذلك، صرّح أندرو كيز (Andrew Keys) رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي شركة Ether Machine بقوله: “لقد بدأنا للتو، ومهمتنا تتمثل بتجميع ومراكمة أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) ومنحها الدعم طويل الأجل، ليس فقط باعتبارها أصلاً مالياً، وإنما كحجر زاويةٍ لاقتصاد الإنترنت الجديد”.

وفيما لم تؤثر أنشطة شراء الشركة المتواصلة للعملة مباشرةً على تحركاتها السعرية في المدى المنظور، تُعزز هذه الخطوة المكانة المتنامية للعملة كأصلٍ إستراتيجيّ ومُضارَبي. وفي وقت النشر، يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) على ارتفاع بنسبة 1% مطلع اليوم عند 3,860$ وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap.

أحد مؤسسي الشركة يتبرع بمبلغ 100,000$ لدعم مساهمي مجتمع العملة

أكد “كيز” -أحد مؤسسي شركة Ether Machine- أن عملة إيثيريوم (Ethereum) لم تكن لتتواجد لولا الجهد المتواصل لمُطوريها الأساسيين، وأعلن عن تبرعه بمبلغ 100,000$ لرابطة داعمي البروتوكول، وهي مبادرة تمويليةٌ بقيادة المجتمع لدعم المساهمين بتطوير بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) الأساسية؛ مضيفاً أن “هذا التبرع يُعَد عرفاناً بجهود المشرفين على تطوير البروتوكول، واحتفاءً بكل ما أتاحته بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) على مدار العقد الماضي”.