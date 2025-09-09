عملة يو إس دي دي (Decentralized USD-USDD) المستقرة التابعة للملياردير جاستن صن تنطلق على بلوكتشين إيثيريوم، فهل يمكنها التفوق على عملة تيثر (Tether-USDT)؟

إطلاق عملة يو إس دي دي (USDD) المستقرة التابعة للملياردير جاستن صن على بلوكتشين إيثيريوم مصحوبة بمنح مكافآتٍ تصل إلى 12% سنوياً، في محاولةٍ لمنافسة هيمنة عملة تيثر (Tether) التي تبلغ قيمتها السوقية 169 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع وصول إجمالي معروض العملات المستقرة إلى مستوى غير مسبوق عند 165 مليار دولار.

أطلق جاستن صن (Justin Sun) رسمياً عملته المستقرة يو إس دي دي (USDD) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) لتوسيع نطاق استخدامات بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) في خطوة تهدف إلى تحدّي هيمنة عملة تيثر (Tether) على سوق العملات المستقرة. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول معروض العملات المستقرة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) أعلى مستوياته الجديدة عند 165 مليار دولار، ما يمنح عملة يو إس دي دي USDD)) فرصة للانخراط في أكبر نظام تقني للتمويل اللامركزي (DeFi)، في وقتٍ تبقى فيه عملة تيثر (Tether) متصدرةً بقيمة سوقية توازي 169 مليار دولار.

كما يتضمن توسّع عملة يو إس دي دي (USDD) إلى شبكات بلوكتشين متعددة حملة توزيع مجاني لمالكيها على بلوكتشين إيثيريوم تُوفر عائداً سنوياً (APY) يصل إلى 12%، غيرَ أن العملة تواجه تحدياتٍ كبرى، إذ تفوق القيمة السوقية لعملة تيثر (Tether) نظيرَتها لعملة USDD بنحو 367 ضعفاً.

خوارزمية عملة يو إس دي دي (USDD) أمام اختبار بلوكتشين إيثيريوم

تعمل عملة يو إس دي دي (USDD) التابعة لمؤسسةTRON DAO Reserve المستقلة اللامركزية وفق خوارزمية (آلية) الاحتفاظ بفائض من الاحتياطيات الموازية، وستحافظ على نسبة تغطيةٍ تبلغ %204.5 من الأصول الموازية، والتي تأتي مدعومة أساساً بأرصدة عملة ترون (Tron-TRX) بعد أن قام جاستن صن في آب/أغسطس بفك رهن كمياتٍ منها بقيمة 726 مليون دولار كضمان للمضاربة على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

وبعد اجتيازها لتدقيق شامل من قبل فريق CertiK، تم إطلاق العملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وفق آلية تضمن استقرار ارتباط القيمة (Peg Stability Module)، والتي تتيح مبادلاتٍ سلسة بنسبة 1:1 مع عملة تيثر (Tether) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة.

يُذكر أن هذه الآلية تهدف إلى تطبيق الدروس المستخلصة من انهيار خوارزمية مشروع تيرا (Terra)؛ فبرغم تعرّضها من قبلُ لحدث فك ارتباط القيمة -مثل انخفاض سعرها إلى 0.983$ أثناء انهيار تيرا في أيار/مايو 2022، وإلى 0.97$ خلال أزمة منصة FTX في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه- نجحت عملة يو إس دي دي (USDD) بتجاوز تبعات هذه الأحداث.

ويتضمّن إطلاق العملة على بلوكتشين إيثيريوم نظام مكافآتٍ متدرجاً يتراوح بين 12% عند انخفاض القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني و6% مع ازدياد وتيرة التبني، حيث تُوزّع العوائد كل ثماني ساعاتٍ عبر لوحة Merkl استناداً إلى لقطات شاشةٍ يومية.

كما دخل عقد العملة الذكي حيّز التنفيذ مع تفعيل المبادلات المباشرة بين عملة يو إس دي دي (USDD) من جهةٍ وعملتي تيثر (Tether) ويو إس دي سي بالمقابل، في حين تشمل الخطط المستقبلية إطلاق عملة sUSDD كنسخةٍ مُدرة للعوائد دون بذل جهد.

وإلى جانب استخدامها ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، يمتد وجود عملة يو إس دي دي (USDD) حالياً إلى 10 شبكات بلوكتشين أبرزها بلوكتشين بينانس الذكية (BSC) وبلوكتشين أفالانش (Avalanche Blockchain) وشبكة بوليجون (Polygon)، مدعومة بأدواتٍ تتيح الربط فيما بينها عبر منصات Stargate Finance وSymbiosis وDeBridge.

ويظهرُ هذا التوسّع بالتوازي مع ازدهار النظام التقني لبلوكتشين ترون (Tron Blockchain)، حيث حافظت منصة SunSwap على أحجام تداول شهرية بقيمة 3 مليار دولار، فيما شهدت منصة الإقراضJustLend ارتفاعاً في مُعاملاتها بنسبة %23 مقارنة بمستويات عام 2024.

عملة يو إس دي دي (USDD) في مواجهة النظام التقني لعملة تيثر (Tether) المقدر بمليارات الدولارات

ما تزال هيمنة عملة تيثر (Tether) شبه مطلقة؛ إذ تتجاوز أحجام تداولها اليومية نظيرتها لعملة يو إس دي دي (USDD) بنحو 23,500 ضعفاً، كما تحظى بدعم شبه شاملٍ عبر منصات التداول المركزية (CEXs) واللامركزية (DEXs).

وفي تموز/يوليو، أظهرت بيانات CryptoQuant أن بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) تفوقت على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) من حيث سيولة عملة تيثر (Tether)مُسجّلة 80.8 مليار دولار مقابل 73.8 ملياراً منها.

كذلك، تشهد عملة تيثر (Tether) حالياً إتمام معاملاتٍ يومية بقيمةٍ تفوق 24.6 مليار دولار على بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) وحدَها في نطاق 2.3-2.4 مليون معاملة، ما يفوق إجمالي أحجام معاملات غالبية العملات المستقرة المنافسة عبر كافة نظم البلوكتشين، ويمتد هذا التفوق أيضاً إلى بنية الاحتياطيات؛ إذ تدّعي شركة تيثر (Tether) أن %75.86 من معروض عملتها مدعومٌ بأرصدة موازية من سندات الخزانة الأميركية و12.09% باتفاقيات إعادة الشراء الليلية، على عكس نموذج عملة يو إس دي دي (USDD) المعتمد على الضمانات الموازية من عملة ترون (Tron) الأكثرَ عُرضة للتقلبات.

احتياطيات منصة بينانس (Binance) من العملات المستقرة، المصدر: Cryptoquant

في ذات الوقت، تهيمن منصة بينانس (Binance) على %67 من احتياطيات العملات المستقرة المتوفرة لدى منصات التداول بإجمالي 44.2 مليار دولار، بينها 37.1 مليار عملة تيثر (USDT)و7.1 مليار عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC).

لكنّ قطاع العملات المستقرة يشهد تبايناً متزايداً؛ حيث أشارت منصة Chainalysis إلى بلوغ أحجام معاملات العملات المستقرة عبر القطاع مقدار 2.5 تريليون دولار، مع بروز لاعبين متخصصين يستهدفون مجالاتٍ محددةً، وبين هؤلاء المنافسين الجدد نجد مشروع عملة ميتاماسك يو إس دي (MetaMask USD-mUSD) المستقرة المتوافقة مع المحفظة، وعملة هايبرليكويد يو إس دي (Hyperliquid USD Stablecoin-USDH) من Paxos، والتي توزع %95 من الإيرادات على مالكيها.

في ذات السياق، أظهرت العملات المستقرة الأقل حجماً نمواً متسارعاً أيضاً، حيث ازدادت أحجام معاملات عملة يورو كوين (Euro Coin-EURC) من 47 مليون دولار إلى 7.5 مليار دولار العام الماضي. بالمثل، قفزت معاملات عملة باي بال يو إس دي (PayPal USD-PYUSD) من 783 إلى 3.95 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

إلى جانب ذلك، يتيح الوضوح التنظيمي نتيجة إقرار قانون تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) وقانون GENIUS الأميركي المجال أمام ظهور بدائل متوافقةٍ مع التشريعات يُمكنها اقتطاع حصةٍ من السوق على حساب اللاعبين الكبار ممّن يواجهون تدقيقاً متزايداً.

ولربّما يعود هذا الإطار التنظيمي بالفائدة على العملات المستقرة الرائدة؛ إذ تستفيد عملة يو إس دي سي (USDC) من تزايد تدفق الاستثمارات المؤسساتية، بينما تُهيمن عملة تيثر (Tether) على الأسواق الناشئة بوصفها رصيداً نقدياً رقمياً، وتركّز العملات المستقرة الأكثر حداثة على أوجه استخدام معينة.

في النتيجة، تشير التقديرات إلى أن القطاع مُرشح لمواصلة النمو مع إمكانية وصول أحجام عمليات الدفع السنوية باستخدامه إلى تريليون دولار بحلول عام 2028، فيما تتوقع مجموعة Citigroup أن تتجاوز القيمة الإجمالية للقطاع 2 تريليون دولار بحلول 2030.