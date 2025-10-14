غالبية مراهني أسواق بوليماركت (Polymarket) يتوقعون ألّا يمرر الكونجرس مشروع قانون التمويل الحكومي حتى تشرين الثاني/نوفمبر

وفقاً للاستطلاع، يُراهن 84% من مُستخدمي منصة بوليماركت للمراهنات على إخفاق الكونجرس في تمرير قانون التمويل الحكومي حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بينما يتوقع 30% فقط منهم عدم نجاح الكونجرس بتمريره حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما يتوقع 1% فقط عقد اتفاق بحلول منتصف الشهر الجاري نظراً لضيق الأفق الزمني المتبقي.

وجاءت أحدث بيانات استطلاع منصة بوليماركت بالتزامن مع اقتراب الإغلاق الحكومي الأمريكي من دخول أسبوعه الثالث بعد فشل المُشرّعين الأمريكيين في الاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق الرئيسية قبل الموعد النهائي المُحدد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تسبّب ذلك بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين نتيجة الاضطرابات السياسية، حيث صرّح نائب الرئيس جيه دي فانس ((JD Vance في مقابلةٍ حديثةٍ مع فوكس نيوز (Fox News) بأن المزيد من الوظائف مُعرّضةٌ للتهديد إذا لم يتوصل الكونجرس إلى حل.

وأضاف: “كلما طال هذا الوضع، ستصبح التخفيضات أكثرَ حدةً… وللتوضيح، قد تكون بعض هذه التخفيضات مؤلمة للغاية”.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، تعهّد ترامب بحجب التمويل “فقط” عن البرامج الديمقراطية رداً على الإغلاق.

Trump: "We'll be making cuts that will be permanent. And we're only going to cut Democrat programs. I hate to tell you." pic.twitter.com/OJbmEerJjK — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2025

وأضاف قائلاً: “هم من أرادوا ذلك”، وعليهم إذاً “تجرُّع بعض الدواء الذي أرادوه”.

ترامب يُواجه تدقيقاً بسبب ارتباطاته بقطاع الكريبتو

سعى ترامب -الذي ارتكزت حملته الانتخابية عام 2024 كثيراً على دعمه لقطاع البلوكتشين- مراراً وتكراراً إلى تخفيف التدابير الصارمة المفروضة على قطاع الأصول الرقمية، لكنّ منتقديه يرون أن مشاريعه في قطاع الكريبتو قد تثير مخاوف أخلاقية أثناء رئاسته للولايات المتحدة.

فمن جهتها، قالت السيناتور إليزابيث وارن (D-MA) في جلسة استماع سابقةٍ هذا العام: “لمصادقة الكونجرس على إطار تنظيمي شاملٍ للأصول الرقمية، فمن الضروري إنهاء فساد الرئيس المتعلق بالقطاع”.