BTC $118,352.78 0.56%
ETH $3,837.13 1.76%
SOL $180.77 1.96%
PEPE $0.000011 2.82%
SHIB $0.000013 2.34%
BNB $801.64 2.21%
DOGE $0.22 2.50%
XRP $3.16 2.77%
Cryptonews اخبار البلوكتشين

احتجاز موظف في منصة CoinDCX على خلفية سرقة بقيمة 44 مليون دولار جرّاء استغلال المخترقين لبيانات الدخول

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

نجح مخترقون في استغلال بيانات تسجيل الدخول لموظفٍ تقني لدى منصة CoinDCX من أجل سرقة ما قيمته 44 مليون دولار من الأصول الرقمية.

في تطوّرٍ مثير لقضية الاختراق الضخم الذي طال منصة تداول العملات الرقمية الهندية CoinDCX، كشفت الشرطة عن أدلةٍ تشير إلى احتمال تورّط داخلي، فقد تم اعتقال موظفٍ يعمل في الشركة يُشتبه بضلوعه في عملية الاحتيال. ووفقاً لتقارير محلية، استغلّ المخترقون بيانات الدخول الخاصة بموظفٍ تقني في CoinDCX لسرقة عملات رقمية تقدّر قيمتها بـ 44 مليون دولار، حيث يعمل الموظف المعتقل -راهول أغاروال (Rahul Agarwal)- كمهندس برمجيات في المنصة.

جاء هذا الاعتقال بعد أن رفعت Neblio Technologies -وهي الشركة الأم لمنصة CoinDCX- شكوى رسمية بشأن استغلال بيانات الدخول الخاصة بأغاروال. وكانت المنصة قد تعرّضت في 19 تموز/يوليو لاختراق أمني كبير استهدف حساباً داخلياً يُستخدم لتوفير السيولة للعملاء.

وأفادت تقارير سابقة بأن خبراء الأمن السيبراني في شركة Cyvers ربطوا هذا الاختراق بمجموعة لازاروس (Lazarus) الكورية الشمالية الشهيرة، وأشاروا إلى أن نمط الهجوم يشبه إلى حدٍّ بعيد حادثة اختراق منصة WazirX الهندية العام الماضي، وتمت فيها سرقة ما قيمته 234 مليون دولار من العملات الرقمية.

مكالمة من ألمانيا ووظيفة بدوام جزئي

وفقاً لهارديب سينغ (Hardeep Singh) -نائب رئيس Neblio للشؤون العامة- فإن أغاروال كان موظفاً دائماً في الشركة، لكن تبيّن لاحقاً أنه كان يستخدم حاسوبه المحمول الذي يخص الشركة للقيام بأعمالٍ حرّة.

وجاء في بيان للشرطة نقلاً عن سينغ: “بدأت الشكوك تحوم حوله بعد أن اكتشفت الشركة أن شخصاً مجهولاً اخترق النظام عند الساعة 2:37 فجرَ يوم 19 تموز/يوليو، وتم -على إثر ذلك- نقلُ عملة تيثر (Tether-USDT) واحدة إلى محفظةٍ، ثم في الساعة 9:40 صباحاً تم سحب 44 مليون دولار وتحويلها إلى ست محافظ مختلفة”.

وتُظهر التحقيقات الداخلية أن حاسوب أغاروال المحمول قد تم اختراقه، ما مكّن القراصنة من الوصول إلى خادم CoinDCX. وخلال استجوابه، أقرّ أغاروال بأنه كان يعمل في وظائف حرة مستخدماً جهاز الشركة، وذكرَ أيضاً أنه تلقّى مكالمة عبر واتساب من ألمانيا، أخبره فيها المتصل أنه أرسل له بعض الملفات لإنهائها.

وقالت الشرطة في بيانها: “أفصح أغاروال عن اعتقاده بأن أحد تلك الملفات قد يكون طعماً، وربما دخل المخترق من خلاله إلى نظام الشركة الرسمي”، وأضاف: “أكّد الموظف أنه لم يكن على علم بعملية السرقة حتى تم استدعاؤه من قبل شركته”. في النهاية، تم تسجيل قضية بموجب عدة مواد من قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي.

تحويل 17,000$ إلى حساب الموظف

كشفت التحقيقات كذلك أن الموظف تلقّى مبلغاً قدره 17,131$ في حسابه البنكي من جهةٍ مجهولة، وجاء في تقرير الشرطة أن أغاروال زعم أن هذا المبلغ أتى نتيجة أعمال حرة قام بها على مدار العام الماضي.

يُذكر أن هذا الخبر وردَ بعد يومٍ واحدٍ فقط من انتشار شائعاتٍ عن نية منصة الكريبتو الأميركية كوينبيس (Coinbase) الاستحواذ على CoinDCX، لكنْ سرعان ما نفى المدير التنفيذي للأخيرة -سوميت غوبتا (Sumit Gupta)- هذه الأنباء واصفاً إياها بـ “الشائعات” ومؤكداً أن شركته “تُركّز بالكامل” على دعم تطور قطاع العملات الرقمية في الهند، ولا نيّة لديها للبيع.

احتجاز موظف في منصة CoinDCX على خلفية سرقة بقيمة 44 مليون دولار جرّاء استغلال المخترقين لبيانات الدخول
2025-07-31 12:46:02
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 31 يوليو 2025 — سعر بيتكوين يحافظ على 118 ألف دولار وإيثيريوم فوق 3,800 دولار، بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
2025-07-31 07:22:27
عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تشارك الجميع الحقيقة، واكتتابها يجمع 1.3 مليون دولار مقابل الإثارة المحضة
2025-07-31 01:09:26
الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تشعل أجواء احتفالية في بورصة ناسداك (Nasdaq)  واحتفالاً عالمياً على البلوكتشين
2025-07-30 20:38:00
ملياردير يشجع على شراء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مع زيادة الديون الأمريكية، ومحفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تنفذ هذه الإستراتيجية تلقائياً مع نجاح اكتتابها بجمع 14.3 مليون دولار
2025-07-30 19:30:00
توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 30 تموز/يوليو: عملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
2025-07-30 16:06:50
نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يحلل 28 مؤشراً لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP): احتمال بنسبة 95% للموافقة على إنشاء صندوقها المتداول في البورصة (ETF) يشعل معركة حول خط الدعم عند 3.11$
2025-07-30 14:21:07

لا تفوّت الفرصة

أخبار
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 31 يوليو 2025 — سعر بيتكوين يحافظ على 118 ألف دولار وإيثيريوم فوق 3,800 دولار، بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
لين مكي
لين مكي
2025-07-31 07:22:27
أخبار
عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تشارك الجميع الحقيقة، واكتتابها يجمع 1.3 مليون دولار مقابل الإثارة المحضة
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-07-31 01:09:26
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين