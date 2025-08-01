منصة كوينبيس (Coinbase) تخطط لزيادة حيازاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وتوفير أسهم ممثلة رقمياً وأسواق مراهنات داخل الولايات المتحدة

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شركة كوينبيس (Coinbase) تعلن عن بلوغ ربحيتها 1.5 مليار دولار للربع الثاني من العام الحالي، وقد جاءت أقل مما توقعه المحللون عند 1.59 مليار دولار.

أعلنت منصة كوينبيس (Coinbase) عن استحواذها على 2,509 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الثاني من عام 2025، مع خططٍ لرفع حيازتها من العملة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم منصة تداول الأصول الرقمية إطلاق “منصة شاملة” للمستخدمين الأمريكيين توفر باقة خدمات كريبتو متنوعةٍ تشمل الأسهم الممثلة رقمياً.

وصرّح الرئيس التنفيذي للمنصة -برايان أرمسترونج (Brian Armstrong)- في حسابه على منصة X أمس الخميس بأن المنصة تواصل شراء المزيد من أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، مشيراً إلى أن “منصة كوينبيس متفائلةٌ بمستقبل عملة بيتكوين (Bitcoin) طويل الأجل، لذا رفعنا حيازتنا منها بمقدار 2,509 عملة BTC في الربع الثاني، وسنواصل شراء المزيد”.

Coinbase is long bitcoin.



Our holding increased by 2,509 BTC in Q2, and we keep buying more. pic.twitter.com/ztx10X2YXV — Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 31, 2025

وبإضافة 2,509 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ توازي 290 مليون دولار في الربع الثاني، دخلت كوينبيس قائمة أكبر 10 شركات مدرجة في البورصة امتلاكاً لأرصدة عملة BTC متجاوزةً شركة تسلا (Tesla). مع ذلك، فقد أعلنت عملاقة تداول الكريبتو عن نتائج مخيبةٍ للآمال في الربع الثاني، ما أدى إلى تراجع قيمة سهمها بأكثر من 9% في تداولات ما بعد الإغلاق.

فتبعاً للخطاب الموجّه إلى مساهمي شركة كوينبيس الصادر أمس الخميس، بلغت ربحية الشركة للربع الثاني 1.5 مليار دولار، وهو أقل من 1.59 مليار دولار التي توقعها المحللون.

يأتي ذلك مقابل أداء قوي من منافستها روبنهود (Robinhood) التي أعلنت عن إيراداتٍ بلغت 989 مليون دولار، بزيادة قدرُها 45% على أساس سنوي متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 908 مليون دولار.

كوينبيس تُطلق أسهماً ممثلة رقمياً وأسواق مراهنات داخل الولايات المتحدة

في إعلانٍ منفصل، أكدت شركة كوينبيس لشبكة CNBC عزمَها إطلاق خدماتٍ جديدة داخل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة ضمن إستراتيجيتها المتمثلة في أن تصبح “المنصة الشاملة”، حيث ستُوفّر كوينبيس خدمات تداول الأسهم الممثلة رقمياً، وأسواق مراهناتٍ للتوقعات، وعقود المشتقات، واكتتابات الكريبتو الجديدة. وفق هذا السياق، أعلنت الشركة أنها ستطرح مبدئياً عروضها الجديدة للمُستخدمين الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكس برانزبورج (Max Branzburg) -نائب رئيس قسم المنتجات لدى كوينبيس- لشبكة CNBC: “نعمل على إنشاء منصةٍ شاملةٍ لتداول كل شيء”، مُؤكداً قرب “توسيع الطرح تدريجياً ليشمل دولاً أخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة”، وأضاف: “نسعى إلى توفير كافة الأصول على البلوكتشين من الأسهم إلى أسواق التوقعات وغيرها ضمن مساعينا الرامية إلى تأسيس اقتصاد أكثر سرعةً وسهولةً في الوصول إليه، وأكثرَ عالمية”.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعاتٍ من إطلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) “مهمة الكريبتو”، وهي مبادرةٌ شاملةٌ تهدف إلى “تحديث” قوانين الأوراق المالية لتشمل أنشطة التداول المرتبطة بالأصول الرقمية.

يُشار -أخيراً- إلى أنه إلى جانب كوينبيس، وفرت منصات روبنهود (Robinhood) وكراكن (Kraken) وجيميني (Gemini) مؤخراً خدمات تداول أسهم ممثلةٍ رقمياً، والتي تُعَد تمثيلاتٍ رقمية للأسهم يمكن تداولها على البلوكتشين.