تقرير: مفاوضات في مراحل متقدمة تُجريها Coinbase للاستحواذ على منصة CoinDCX بتقييم يقل عن مليار دولار

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

صرّح مصدران مطّلعان بأن منصة كوينبيس (Coinbase) تنظر إلى هذا الاستحواذ باعتباره استثماراً إستراتيجياً ذا بُعدٍ طويل الأمد في سوق العملات الرقمية الهندي.

أفادت تقارير بأن شركة كوينبيس (Coinbase) تُجري مفاوضاتٍ متقدمة للاستحواذ على منصة تداول العملات الرقمية الهندية CoinDCX، وذلك بعد أسابيع من حادثة اختراق إلكتروني أدت إلى خسائر قدرها 44 مليون دولار. ووفقاً لما نشره موقع Livemint الإخباري الهندي، فإن الصفقة قد تقيّم CoinDCX بأقل من 900 مليون دولار، في تراجعٍ ملحوظٍ عن أعلى تقييم لها عند 2.2 مليار دولار في عام 2021.

وبحسب مَصدَرين مُطّلعين على تطورات الصفقة، تعتبر كوينبيس هذا الاستحواذ بمثابة استثمار إستراتيجي طويل الأجل في قطاع الكريبتو الهندي، وتذكرُ التقارير أن كوينبيس مُسجّلةٌ بالفعل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU)، وتمتلك حصصاً في كلٍّ من CoinDCX وCoinSwitch.

وقال أحد المَصدَرين: “يمثل شراء منصة CoinDCX بهذا التقييم المنخفض رهاناً منخفض التكلفة يهدف إلى تحقيق مكاسب مستقبلية محتملةٍ في حال تطوّرت سوق العملات الرقمية في الهند”. غير أن الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX -سميت غوبتا (Sumit Gupta)- وصَف عبرَ منشورٍ حديثٍ على منصة X أنباء استحواذ Coinbase بأنها “محضُ شائعات”. مضيفاً: “نُركّز في CoinDCX بشكلٍ كبير على تطوير مستقبل العملات الرقمية في الهند، ولسنا مطروحين للبيع”، مُؤكّداً أنه سيكشف المزيد من التفاصيل لاحقاً، لكنه أراد توضيح هذه النقطة على الفور.

Just got up and saw this news! 😅



Ignore the rumours! CoinDCX is “super focused” on building for India’s crypto story and not up for sale!



Will share more later but just wanted to clarify this upfront! https://t.co/4CqAf94GjT — Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) July 29, 2025

Coinbase تستعد لإطلاق خدمات تداول العملات الرقمية للمستخدمين الأفراد في السوق الهندية

أطلقت Coinbase عملياتها في الهند في نيسان/أبريل 2022، لكنّها سرعان ما أوقفت خدمات الدفع الموحد (UPI) والتداول إثر ضغوطٍ من البنك الاحتياطي الهندي (RBI). ورغم أنها علّقت خدماتها رسمياً للمستخدمين الهنود في 25 أيلول/سبتمبر 2023، لم تلمّح المنصة إلى خروجها بصورةٍ نهائيةٍ من السوق.

وعقبَ تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية في آذار/مارس، حصلت كوينبيس رسمياً على الموافقة لاستئناف خدمات تداول العملات الرقمية في الهند.

في سياق متصل، صرَّح متحدث باسم شركة Coinbase لموقع Livemint قائلاً: “نحن ملتزمون بمهمة طموحةٍ تهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية عالمياً، ونواصل استكشاف الفرص في جميع أنحاء العالم بحثاً عن البناء، والاستحواذ، والدخول في شراكاتٍ، والاستثمار بما يُسرّع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا”، مع رفضه التعليق على شائعات صفقة الاستحواذ.

وتفيد تقارير بأن Coinbase تدرس احتمال دمج حصصها في كلٍّ من CoinDCX وCoinSwitch، وهو احتمالٌ “مُرجّح” لكنّه غير مؤكد حتى الآن. وأكد آشيش سينغال (Ashish Singhal) -الشريك المؤسس لشركة CoinSwitch- قائلاً: “لا توجد محادثات جاريةٌ بهذا الخصوص حالياً”.

CoinDCX تسعى إلى ترميم الثقة بعد عملية اختراق

بتاريخ 19 تموز/يوليو، تعرّضت منصة CoinDCX الهندية إلى اختراق أمني كبير أسفر عن خسائر قُدّرت بـ 44 مليون دولار؛ ووقع الهجوم عبر حساب داخلي مُخصص لتوفير السيولة للعملاء، فيما أكدت الشركة أن أموال المستخدمين لم تتأثر بذلك.

وأشار خبراء في مجال الأمن السيبراني إلى أن الهجوم مُرتبط بمجموعة “Lazarus” الكورية الشمالية المعروفة، واتّبع نمط الاستغلال ذاته الذي استُخدم في اختراق منصة WazirX العام السابق وتسبّب بخسائر بلغت 234 مليون دولار. لاحقاً، أعلنت CoinDCX عن برنامج لمكافآت الاسترداد، يتضمن منح ما يصل إلى 25% من الأموال المستردة لأي جهةٍ تُساعد على تتبع واسترجاع العملات المسروقة، ويُمكن أن تصل هذه المكافأة إلى 11 مليون دولار.