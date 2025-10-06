منصة كوينبيس (Coinbase) تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود لتوسيع نطاق خدماتها المنظمة المتعلقة بالأصول الرقمية

يضع هذا الإجراء منصة كوينبيس (Coinbase) ضمن قائمةٍ متزايدة من شركات الأصول الرقمية الساعية إلى نيل ذات الترخيص، وفي مقدمتها شركتا سيركل (Circle) وريبل (Ripple Labs).

أعلنت منصة كوينبيس (Coinbase) عن تقدمها بطلب إلى المكتب الأمريكي لمراقبة العملة (OCC) من أجل الحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع نطاق أنشطتها تحت إشراف تنظيمي أكثر استقراراً ووضوحاً.

نقاط رئيسية: منصة كوينبيس تسعى إلى الحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود لتوسيع خدماتها المالية ضمن إطار تنظيمي أوضح.

الخطوة تهدف إلى الحد من اعتماد الشركة على البنوك الوسيطة في التعاملات النقدية مع تجنب اكتسابها صفة المصرف التقليدي.

شركتا سيركل وريبل تقدّمتا بطلباتٍ مماثلة

يضع هذا الطلب منصة كوينبيس ضمن قائمةٍ متزايدة من شركات الأصول الرقمية الساعية إلى تلقي الترخيص ذاته، بما فيها شركتا سيركل (Circle) وريبل (Ripple Labs).

كوينبيس ترى أن اكتساب ترخيص مصرفي محلي محدود سيمثل جسراً للربط بين العالمين الرقمي والمالي التقليدي

في بيان رسمي صدر الجمعة الماضية، أفادت شركة كوينبيس بأن حصولها على ترخيص مصرفي محلي محدود سيدعم هدفها طويل الأجل في تعزيز التقارب مع النظام المالي التقليدي، مع مواصلتها البناء على أساسها الراسخ في عالم الأصول الرقمية، وأضافت الشركة: “نعمل على توسيع نطاق قدراتنا التشغيلية والرقابية بما يتجاوز الأطر الحالية، تمهيداً لبناء نظام مالي حديثٍ قائم على الأصول الرقمية”.

كما شدّدت على أنها لا تخطط للتحوّل إلى مصرفٍ تقليدي، مُوضحة بالقول: “نعتقد أن القواعد الواضحة وثقة الجهات التنظيمية والعملاء تُمكّن الشركة من الابتكار بثقة، مع ضمان الامتثال والرقابة الأمنية الكاملة”.

سيسمح الترخيص -إذا حصلت عليه- للشركة بتوفير خدمات الدفع وغيرها من الخدمات المالية الأخرى دون الاعتماد على البنوك الوسيطة في أنشطة التحويل النقدي ما بين النظامين الرقمي والتقليدي.

The crypto market is global, and we need uniform national rules to protect every consumer as the market continues to evolve.



That’s why we’ve applied for a @USOCC national trust charter and the federal regulatory oversight and clarity that it provides. — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 3, 2025

بدوره، أشار لوك يَنغبلَد (Luke Youngblood) -أحد الفنيين السابقين لدى منصة كوينبيس وأحدُ مُصممي برنامج الرهن الخاص بالمنصة- خلال حوار حديثٍ له على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنّ الحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود سيمنح الشركة مرونة إدارة عمليات دخول وخروج الاستثمارات التقليدية بشكلٍ مباشر، مضيفاً: “لن يكون هناك حاجة للاعتماد على وسطاء مصرفيين بعد الآن”.

وأضاف يَنغبلَد أن منصة كوينبيس شهدت تحسناً ملحوظاً منذ مغادرته عام 2022، موضحاً أنه “حينها عملت بطاقة الخصم بشكلٍ غير مرضٍ، وكان التطبيق مُعقد الاستخدام، أما الآن فمن الواضح أنهم وظفوا خبراتٍ هندسية متميزة”.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع توجّه شركاتٍ رائدة أخرى ضمن قطاع الكريبتو للحصول على تراخيص مماثلة؛ إذ تقدمت شركة سيركل بطلبها في الأول من تموز/يوليو، تبعتها شركة ريبل بطلب مماثلٍ خلال فترة وجيزة، ووصف براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل- الترخيص بأنه يمثل “معياراً جديداً وفريداً للثقة داخل قطاع العملات المستقرة”.

مجلة تايم تُدرج كوينبيس ضمن أكثر الشركات تأثيراً لعام 2025

أدرجت مجلة تايم (TIME) شركة كوينبيس ضمن قائمتها لأكثر 100 شركة تأثيراً في عام 2025، ووصفتها بأنها شركة مُحدِثةٌ للتغيير نظراً لدورها في صياغة سياسات وجهود تنظيم سوق الأصول الرقمية الأمريكية.

وبينما أشارت المجلة إلى أن كوينبيس أصبحت لاعباً محورياً في جهود وضع السياسات الخاصة بالقطاع، توقعت أن تتحوّل المنصة المركزية إلى مركز رئيسي لتداول الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة، فيما تواصل الشركة توسيع وجودها أوروبياً بعد حصولها على ترخيص تنظيمي أوروبي بموجب قانون MiCA من الجهة الرقابية في لوكسمبورج.

وخلال الربع الثاني من العام، رفعت الشركة حيازتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشراء 2,509 عملة إضافيةٍ بقيمةٍ تقارب 222 مليون دولار، لترفع حيازتها الإجمالية إلى 11,776 عملة BTC وتنضم مجدداً إلى قائمة أكبر 10 شركاتٍ عامةٍ من حيث الحيازة الإجمالية متقدمةً على شركة تسلا (Tesla) من حيث الرصيد الإجمالي.