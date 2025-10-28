سيتي (Citi) تتعاون مع كوينبيس (Coinbase) لتحديث عمليات الدفع المؤسساتية باستخدام الأصول الرقمية

يستهدف هذا التعاون تسريع عمليات الإيداع والسحب بالعملات التقليدية على منصات كوينبيس عند دخول المستثمرين عالم الأصول الرقمية أو مُغادرته، ما سيُسهم في تخفيف أحد أبرز الاختناقات التمويلية في سوق الكريبتو.

تعتزم شركتا سيتي وكوينبيس تطوير حلول دفع بالأصول الرقمية تستهدف العملاء المؤسساتيين، في خطوة تُقرّب البنية التحتية المالية لوول ستريت من التعاملات القائمة على البلوكتشين.

سيُركز هذا التعاون في البداية على تسهيل التحويل بين العملات الرسمية والعملات الرقمية، ثم سيتوسّع ليشمل تنسيق عمليات الدفع لتسوية المعاملات بشكلٍ مستمر وعلى مدار الساعة.

وتم بناء المشروع الأولي على فكرة تسهيل عمليات الإيداع والسحب بالعملات الرسمية على منصات الإيداع والسحب الخاصة بكوينبيس، وهو جانب لطالما شكَّل تحدياً للمؤسسات التي تتداول على مدار الساعة لكنها تعتمد على أنظمة تمويل تقليديةٍ لا تعمل بنفس السرعة.

وقد ذكرت الشركتان أنهما ستشاركان تفاصيل المبادرات المُحدّدة خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك خيارات قد تتيح طرق دفع بديلة من العملات الرسمية إلى العملات المستقرة.

We’re collaborating with @Citi to build the future of payments.



→Exploring making it easier for Citi clients to use digital assets

→Unlocking the power of stablecoins for payments

→Improving on and off-ramps



Time to make digital assets an integral part of the global economy. pic.twitter.com/jGaTZ8wPRf — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 27, 2025

سيتي تراهن على العملات المستقرة لتحسين كفاءة أنظمة الدفع المؤسساتية

وصفت سيتي الشراكة بأنها امتداد لإستراتيجية شبكتها. عن ذلك، قالت ديبوباما سين (Debopama Sen) رئيسة قسم عمليات الدفع والخدمات في سيتي: “مع وجود أكثر من 300 شبكة تسويةٍ لعمليات الدفع عبر 94 سوقاً عالمياً، نرى أن التعاون مع منصة كوينبيس يُعَد امتداداً طبيعياً لنهجنا القائم على شبكة الشبكات (network of networks)”. وأضافت أنّ العملاء يرغبون بحلول دفع لا تقيدها الحدود الجغرافية وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من جانبها، اعتبرت كوينبيس هذا التعاون بمثابة تطوير للبنية التحتية للمرحلة القادمة في القطاع المالي. وقال بريان فوستر (Brian Foster) الرئيس العالمي لتقديم العملات الرقمية كخدمةٍ في كوينبيس: “شبكة سيتي العالمية وخبرتها في مجال الدفع تجعلها الشريك المثالي بينما نعمل على تطوير قدرات الأصول الرقمية”. وأشارَ إلى أن الهدف هو تبسيط وزيادة استخدام المؤسسات للأصول الرقمية في عمليات الدفع.

تأتي هذه الشراكة في وقتٍ تزداد فيه شعبية العملات المستقرة ضمن العمليات المؤسساتية. وأفادت سيتي بأن العملاء يطالبون بمزايا مثل قابلية البرمجة وعمليات الدفع المشروطة وخفض التكاليف إلى جانب السرعة وتوافر الخدمة بشكلٍ دائم.

وأضافت سين أن البنك يستكشف حلولاً لتمكين الدفع باستخدام العملات المستقرة على شبكات البلوكتشين، ووصفت العملات المستقرة بأنها عامل تمكين يُمكنه تحسين الخدمات المتاحة للعملاء.

سد الفجوة التمويلية بين العملات الرقمية والمصارف التقليدية

تُعد هذه المشكلة مألوفة لمستخدمي العملات الرقمية: فالتداول يتم بشكلٍ فوري، بينما التمويل التقليدي غالباً ما يكون أكثر بطئاً، فقد تستغرق التحويلات عبر نظام التحويل الآلي أو الحوالات المصرفية ساعاتٍ أو أياماً، ما قد يرفع من مخاطر التسوية ويؤثر بالسلب على رأس المال العامل. لذلك، قد يُساهم وجود جسر أكثر تنظيماً بين الحسابات بالعملات الرسمية والدولارات الممثلة رقمياً في تقليل الانقطاعات وخفض الرسوم ويقرب الوقت بين تنفيذ الصفقات وتسويتها نقداً.

وتأتي خطوة سيتي استكمالاً لمجموعة منتجاتها الأخيرة؛ حيث أطلق المصرف خدمات سيتي توكن (Citi Token Services) وخدمة التسوية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة للعملاء المؤسساتيين، كما يُحافظ على تغطيته لأكبر أسواق التجارة الإلكترونية.

وتؤكد الإدارة أن المصرف يخدم 90% من أكبر شركات التجارة الإلكترونية ومُعظم شركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالمياً، ما يمنحُه قناة توزيع قوية لخيارات الدفع الجديدة.

تعاون سيتي وكوينبيس يُعتبر نموذجاً لبنية تحتية مستقرة للعملات الرقمية في السوق العام

بالنسبة لكوينبيس، يُساهم تحسين الاتصال مع البنوك في تحويل الطلب على العملات الرقمية إلى عمليات دفع فعلية. ويُمكن أن يسهّل تبسيط عمليات الإيداع والسحب للعملات الرقمية مهمة مسؤولي الخزينة وفرق الامتثال، وأن يدعمَ الاستخدامات الدولية. وإذا تم تفعيل عمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة، فقد تتيح تسوية شبه فورية، مع سجلات تدقيق أوضح وأكثرَ شفافية من تلك المتاحة في الأنظمة المصرفية التقليدية.

وتزداد أهمية هذا الموضوع مع المنافسة المتصاعدة بين العملات المستقرة والودائع الممثلة رقمياً على من سيكون حجر الأساس لعمليات الدفع الرقمية. في السابق، دعمت الجهات المُصدِرة الكبرى فكرة الحفظ المصرفي مع إثباتاتٍ فوريةٍ للأرصدة وتضمين أدوات الامتثال التنظيمي التي تضمن التوافق مع القوانين المالية. لذلك، يُمكن أن تُسرَّع الشراكة بين البنوك ومنصات التداول التي تُوحّد عمليات التمويل والتسوية من تبني المؤسسات للعملات الرقمية دون الحاجة إلى إعادة تصميم أنظمتها الأساسية.