الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek AI يتوقع أسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA) بحلول نهاية عام 2025

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مع إطلاق الثيران (المضاربين على ارتفاع الأسعار) صافرة بدء موجة اتجاه صاعد محتملٍ في سوق الكريبتو، يتوقع DeepSeek أن يصل سعر هذه العملات البديلة الثلاث إلى قمم جديدة قريباً.

ويتوقع نموذج اللغة الكبير (LLM) الصيني DeepSeek ارتفاع أسعار العديد من العملات البديلة الكبرى لتتجاوز أعلى مُستوياتها على الإطلاق أواخرَ عام 2025، متبعة المسار الصاعد الضخم لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

فبالأمس، وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 122,838$، ثمّ تراجَع بنسبةٍ متواضعةٍ بلغت 4.9% خلال 24 ساعة، فيما تعمل العملة على الاحتفاظ بمكانتها في هذه المنطقة الجديدة.

وقد أدى هذا الارتفاع القوي إلى إشعال شرارة تفاؤل في سوق الأصول الرقمية، ويشير المحللون الآن إلى بدء موجة صاعدة تاريخية قد تتجاوز الدورة الضخمة لعام 2021 بالفعل.

وإليكم الآن العملات الرقمية التي يتوقع DeepSeek AI أن تحقق عوائد استثنائية قريباً.

عملة ريبل (Ripple): الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يتوقع أن تتضاعف قيمة هذه العملة المستخدمة في الحوالات الدولية

يتوقع DeepSeek AI احتمال ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) من شركة ريبل إلى 5$ قبل نهاية العام، أي أقل بقليلٍ من ضعف قيمتها الحالية البالغة حوالي 2.90$.

وتدعم عدة عوامل هذا التوقع، مثل فوز شركة ريبل (Ripple) على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتسارع تضمينها المؤسساتي وتوقعات الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (spot XRP ETF) في الولايات المتحدة.

وقد أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بسرعة عملة ريبل (Ripple) ورسومها المنخفضة وامتثالها للقوانين، ما سيُحسّن دورَها ضمن حلول التحويلات المالية العالمية.

من جهةٍ أخرى، انتهت معركة شركة ريبل القانونية الطويلة في آذار/مارس بعد أن سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها، جاء ذلك بعدَ صدور حكم في عام 2023 يُوضح أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُصنف كمعاملات أوراق المالية. وعليه، فقد تحسنت ثقة المستثمرين بسبب هذا الوضوح التنظيمي.

والآن، يتم تداول عملة ريبل (Ripple) بسعر 2.90$، بينما تقع المقاومة التالية عند 3$. وإذا تمكن السعر من تجاوز هذا المستوى، يتوقع DeepSeek AI ارتفاعاً محتملاً قد يصل إلى 5$ بحلول نهاية عام 2025. مع ذلك، إذا كنا نشهدُ بداية موجةٍ صاعدة قوية، فقد يضطر DeepSeek إلى تعديل حساباته، لأن ثيران عملة ريبل (Ripple) سيَستهدفون مستوى 15$ في ظل ظروف سوق استثنائية.

كما تكشف المخططات البيانية تشكّل نمط علم صاعد منذ كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل، ما يشير إلى زخم صاعد قوي. ولكنْ، مع وصول قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 79، فمن المُحتمل أن يتراجَع السعرُ على المدى القصير حيث يقوم المتداولون بجني أرباحهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما خلال العام الماضي، فقد ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 453% متفوقة على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بأكثرَ من 5 أضعافٍ خلال نفس الفترة.

عملة سولانا (Solana): يتوقع DeepSeek AI أن تتضاعف قيمة عملة هذه البلوكتشين عالية السرعة بمقدار 4 أضعاف

تستمر عملة سولانا (Solana-SOL) بتقوية مكانتها كشبكةٍ رائدة للعقود الذكية، لتحتلَّ المرتبة الثانية بعد بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) في نشر التطبيقات اللامركزية (dApps) وتفاعل المستخدمين. ومع قيمة سوقية تتجاوز 86.4 مليار دولار، تظل عملة سولانا (Solana) خيار المطورين والمستثمرين المؤسّسين.

وقد تحسّن مزاجُ المستثمرين على أمل الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (spot SOL ETFs) في الولايات المتحدة، والذي قد يشهد نفس الاستثمارات التي شهدتها صناديق عملات بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH).

علاوةً على ذلك، تُحسّن المناقشات حول إضافة عملة سولانا (Solana) إلى احتياطي الأصول الرقمية المقترح في الولايات المتحدة من مكانتها المؤسسية.

أما من الناحية الفنية، فقد انعكس الاتجاه الهابط لسعر عملة سولانا (Solana). فبعد أن انزلق السعرُ من القمم التي وصل إليها في كانون الثاني/يناير فوق مستوى 250$ إلى ما يقرب من 100$ في نيسان/أبريل، اخترقت سولانا نمط الوتد الهابط -وهو مؤشر صاعد قوي- ليتم تداولها الآن حول مستوى 161$.

وعليه، يتوقع DeepSeek AI أن يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى 600$ بحلول نهاية العام، أي أكثرَ من ضعف قيمتها السابقة البالغة 293.31$، والمُسجّلة في كانون الثاني/يناير.

كذلك، قد تدفع الموجة الصاعدة القوية في الصيف سعر عملة سولانا (Solana) نحو مستوى 300$ بحلول فصل الخريف، مع مكاسب إضافيةٍ نحو 600$ بحلول نهاية عام 2025. ومن المحتمل أن يرتفع السعر إلى نطاق 750$-1,000$ في الظروف المثالية، خاصة إذا شهد القطاع موجة صاعدةً ضخمة أو في حال صدور قوانين أمريكية داعمةٍ للكريبتو، ما قد يُطلق مرحلة النمو التالية في القطاع.

عملة كاردانو (Cardano): DeepSeek AI يتوقع أن ترتفع قيمة هذا البلوكتشين الصديق للبيئة بمقدار 10 أضعاف

لفتت عملة كاردانو (Cardano) مؤخراً انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump)، الذي طرح على منصته Truth Social فكرة إضافتها إلى الاحتياطي الإستراتيجي للعملات الرقمية الخاص بالدولة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن اقتراحه أشار إلى شراء الحكومة لعملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ مباشر، فلن تقوم الحكومة بشراء عملة كاردانو (Cardano) سوى بالأموال التي صادرتها. مع ذلك، فإن الاقتراح بحد ذاته دليل على نفوذ عملة ADA في القطاع.

وقد بنت عملة كاردانو (Cardano) -التي تأسست على يد تشارلز هوسكنيون (Charles Hoskinson) أحد مؤسسي عملة إيثيريوم- سُمعتها على الأبحاث القائمة على التطوير وقابلية التوسع والاستدامة.

وبقيمة سوقية تبلغ 23.7 مليار دولار، تُعتبر عملة كاردانو (Cardano) منافساً ضخماً لعملة إيثيريوم (Ethereum)، وهي تلحق بسرعةٍ بشبكات البلوكتشين عالية النمو مثل سولانا (Solana).

وعليه، يتوقع DeepSeek AI أن يصل سعر عملة كاردانو إلى 7$ بحلول نهاية العام، ما يعكس زيادةً قدرها 10 أضعافٍ تقريباً من السعر الحالي البالغ 0.7367$.

من الناحية الفنية، تم تداول عملة كاردانو (Cardano) في نطاق عرضي داخل نمط وتد هابط منذ أواخر عام 2024، وقد يؤدي اختراقها لمستوى المقاومة عند 1.10$ إلى إطلاق موجةٍ صاعدة قصيرة الأجل نحو 1.50$ بحلول الخريف.

وحتى لو لم تأتِ موجة صاعدة كاملةٌ، سيؤدي تجاوز السعر للهدف المتواضع الذي حدّده DeepSeek لعام 2025 عند 3.50$، فسعر عملة كاردانو (Cardano) سيرتفع فوق أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 3.09$.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): هل يمكن لعملة الميم الجديدة هذه تحقيق عوائد تتجاوز 1,000 ضعف؟

في حين يتوقع DeepSeek -الذكاء الاصطناعي الصيني- أن ترتفع أسعار العملات البديلة الرائدة بشكلٍ قوي، تظل مكاسبُها محدودةً بسبب قيمها السوقية الكبيرة. لذلك، قد يفضل من يرغب بتحقيق عوائد كبيرة الاطلظاع على الجيل الجديد من عملات الميم الواعدة.

وتتضمن أحد تلك المشاريع عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900)، وهي عملة ميم متوافقة مع معيار ERC-20، أطلقت اكتتابها الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، جمعت عملة توكن 6900 (TOKEN6900) أكثر من 543,350$، ما يعكس الاهتمام القوي من قبلِ المستثمرين الأوائل وإمكاناتها الواعدة بعد الإدراج في منصات التداول.

وعلى عكس عملات الميم الأخرى التي تقدم استخداماتٍ مختلفة، تفتخر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بأنها قائمة على الضجة بشكلٍ بحت، حيث تجمع بين السخرية والتسويق القوي وخلق موجة الخوف من فوات الفرصة (FOMO) لاكتساب زخم.

عن ذلك، ذكر موقع المشروع أنها ” ليست مبنية على أي أسس، بل تعتمد على الوهم والسخرية والهلوسة الجماعية للمتداولين مدمني الإنترنت”. كذلك، تشير عملة توكن 6900 إلى عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، وهي عملة ميم أخرى تعكس طابع الجنون والمبالغة الذي تميزت به الإنترنت في فترة التسعينيات.

ويبلغ إجمالي معروض العملة 930,994,091 عملة توكن 6900، ما يزيد على معروض عملة إس بي إكس 6900 بعملة واحدة فقط خلال اكتتابها، الأمر الذي قد يُحسن إستراتيجيتها التنافسية في بناء اسمها.

ويبدو هذا النهج ناجحاً للغاية، كما تظهره سرعة جمع التمويل. وعلى الرغم من أن العملة لا تقدم أي استخداماتٍ، إلا أن آليات الرهن توفر مصادر دخل إضافية إلى جانب المضاربة على السعر.

ويُمكن للمهتمين الحصول على عملة توكن 6900 (TOKEN6900) من خلال الموقع الرسمي بسعر الاكتتاب البالغ 0.006575$. ومع توقعاتٍ بارتفاع الأسعار في وقتٍ لاحق من هذا اليوم، من الأفضل التحرّك الآن لشراء العملة بأقل سعر ممكن.

أخيراً، للبقاء على اطلاع بآخر أخبار المشروع، يُمكنكم متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.