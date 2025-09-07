نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة باي (Pi Network-PI) في نهاية عام 2025

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سجّل سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) أعلى مستوياته الجديدة عند 4,950$ في آب/أغسطس، لتُواصل وصيفة القطاع صدارة ترتيب العملات البديلة، حيث ساهمت انطلاقتها في تدعيم نظامها التقني وتشجيع الإقبال على العملات البديلة عموماً قبل أن تعود أجواء السوق إلى الاستقرار، فيما بقي التفاؤل مُسيطراً على قطاع الكريبتو بالتزامن مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة مطلوبة، ويتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Deepseek بقاء هذا الزخم حاضراً في المستقبل القريب.

في المقابل، انخفض سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كثيراً من أعلى مستوياته المسجلة في آب/أغسطس عند 124,000$ إلى ما دون مستوى 107,000$، لكنّه تعافى مجدداً متجاوزاً 110,000$ ليبقى السوق متسماً بالهشاشة مع إمكانية كسر الدعم سريعاً وبسهولة. من جهةٍ أخرى، خيّمت أجواء التردد على السوق بسبب الخفض المحتمل بنسبة 96% لمعدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر. رغم ذلك، بقيَ نموذج الذكاء الاصطناعي Deepseek متمسّكاً بتوقعاته المبشرة طويلة الأجل.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Deepseek يتوقع تجاوز سعرها 5$ إذا تمت الموافقة على صندوق إنشاء متداولٍ في البورصة (ETF) للعملة

قد تبدو بعض توقعات نموذج DeepSeek غير واقعيةٍ، لكنّها تتماشى مع آخر أعوام عملة ريبل (Ripple) المثيرة، حيث تحوّل عام 2025 إلى فترة نجاحٍ فريدة شهدت تجاوز سعرها 1$ وتحقيق انتصار قضائي على لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتحقيق مكاسبَ بنسبة 400% من بعدها، ليُعبّر نموذج DeepSeek عن تفاؤله بهذا الزخم، متوقعاً استكمال انطلاقتها الأخيرة ومرورها بقفزاتٍ سعريةٍ أخرى.

يُذكر قيام أحد حيتان عملة ريبل (Ripple) -اتضح لاحقاً ارتباطه بمنصة كراكن (Kraken)- عبر تحريك أرصدة من العملة بقيمة ملايين الدولارات دفعةً واحدة، ما يدل بوضوح على استعداد اللاعبين الكبار للتحرّك قبل موجة الارتفاعات المنتظرة ويُغذي التفاؤل بشأن سعر عملة ريبل (Ripple)، فيما يُواصل الرئيس الأمريكي ترامب توغله داخل قطاع الكريبتو؛ حيث تُفيد تقاريرُ باستعداده لإتمام صفقةٍ لشراء 684.4 مليون عملة كرونوس (Cronos-CRO) ما يُوضّح أنّ وتيرة الإقبال على القطاع تتسارع كثيراً.

كذلك، بلغ تبنّي عملة ريبل (Ripple) هذا العام مستوياتٍ غيرَ مسبوقة؛ حيث تم طرح بطاقة ماستركارد الخاصة بعملة ريبل (Ripple) في الأسواق معلنةً انخرَاطها في قطاع البطاقات المصرفية البالغة قيمته تريليونات الدولارات؛ كما تتوقع وكالة بلومبيرج (Bloomberg) -بنسبة 85%- المُوافقة على إنشاء صندوق متداولٍ في البورصة لعملة ريبل (XRP ETF) في تشرين الثاني/أكتوبر في خطوة يُمكنها اجتذاب استثماراتٍ مؤسساتيةٍ كبيرة.

من جانبها، أتاحت شبكة B3 -العامِلةُ على شبكة بيس (Base) إحدى حلول الطبقة الثانية (L2s)- التوافقَ مع بلوكتشين ريبل (XRPL) لمَنح مُستخدميها القدرةَ على الاستمتاع بتجارب لعب غامرة وإضافةِ استخدامٍ وظيفي آخرَ إلى قائمة استخدامات نظام ريبل التقني.

تحركات سعرعملة ريبل (Ripple)، المصدر: XRP/USD، TradingView

وفيما لا تزال الأهدافُ السعرية لعملة ريبل (Ripple) طويلة الأجل مرتفعة للغاية، وإذ تضغط تحركات أيلول/سبتمبر سلباً على قطاع الكريبتو، فإنّ خفض معدلات الفائدة الوشيك يُمكنه قلب الأوضاع، وقد يمتلك سعر عملة ريبل (Ripple) القدرة على تجاوز حاجز 5$ مع ضرورة الحذر من تقلبات السوق، ويكشف المخطط البياني لتحركاته اليومية عن تمتعه بأرضيةٍ قويةٍ يُمكنها دعمُ ارتداده بعد أشهر من التصحيح صوب 2.80$، ما يتيح للعملة -وفقاً لتوقعات نموذج DeepSeek- بلوغ مستوياتٍ عليا جديدة في حال اختراق آخرها عند 3.60$، فيما تُشكل مستويات 2.50$ و2.30$ مناطق محورية للارتدادة المنتظرة.

تصحيح نموذجي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تمهيداً للارتداد

لا يتوانى نموذج DeepSeek عن طرح توقعاته المتفائلة بشأن آفاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وبخاصةٍ بعد انطلاقتها الأخيرة خلال الأشهر الماضية؛ فقد سجّل سعرُها أعلى مستوياته الجديدة قبل مروره بموجة تصحيح دفعته نحو منطقة 4,280$ التي يتمسك بها بقوة حالياً.

ويقف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً عند نقطةٍ مفصلية متمسكاً بدعمه المحوري البالغ 4,280$، فيما تقع أقرب مناطق المقاومة التالية بنطاق 4,700$-4,800$، خاصةً وأن تخطيها سيُفسح مجالاً للانطلاق صوب 5,100$، فيما تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى قرابة 36 في دلالةٍ على مرور العملة بموجة بيع زائد وقرب مروره بحالة ارتداد.

وبينما يتراجعُ مُؤشر MACD عن إظهار إشارة شرائية بعد في دلالةٍ على افتقار العملة للزخم الصاعد، تبقى إمكانية تبدّل الحال سريعاً واردةً للغاية، ليظلَّ الترددُ يغلب التوقعات السعرية لعملة إيثيريوم (Ethereum) في المدى المنظور، لكنّ نجاحَ السعر بالتماسكِ أعلى مستوى 4,070$ يتيح له مَجالاً للتعافي، خاصةً وأن اختراقاً حاسماً لحاجز 4,490$ يمكنه إفسح المجال لانطلاق السعر مسجلاً مستوياتٍ عليا جديدة، مع إمكانية بلوغ المستويات التي يتوقعها نموذج DeepSeek.

نموذج DeepSeek يتوقع بلوغ سعر عملة باي (Pi Network) علامة 1$ بمساعدة مجتمعها الكبير والتحديثات الأخيرة

بعد إطلاقها بفترة وجيزة، مرَّ سعر عملة باي (Pi Network) بموجة تراجع ممتدة دفعته للاستقرار حالياً دون 0.34$ على تراجع بنحو 88% مقارنة بأعلى مستوياته المُسجلة فوق 2.80$، فما سببُ تفاؤل نموذج DeepSeek بمستقبلها حتى نهاية العام؟ ربّما يعود تفاؤله إلى تمتع العملة بدعم مجتمعي قوي وقاعدة مستخدمين متواصلة النمو، كما يُتابع المُطوّرون إصدار تحديثاتٍ مهمةٍ كان آخرُها إطلاق برمجية تدقيق لعقد المعاملات متوافقةٍ مع نظام التشغيل لينوكس (Linux) تُسهّل انضمام المزيد من المدققين والمطورين، وقد أطلقوا أيضاً آلية Pi App Studio التي تسمح لغير المبرمجين بتطوير التطبيقات على البلوكتشين وتوسيع الإقبال عليها.

ويقفُ مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً حول 44 ما يتيح مَجالاً كبيراً للارتفاع، فيما يقع مؤشر MACD في منطقةٍ وسطيةٍ ويُبدي علاماتٍ مبكرةً على تبدل الزخم، وتقع أهم مستويات المقاومة الواجب متابعتها عند 0.80$ و1.10$ و2.50$. ويُمكن لسعر عملة باي (Pi Network) الارتفاع بسهولةٍ صوبَ مُستهدف DeepSeek البالغ 4$ في حال اختراق هذه المستويات بنجاح، وسيكون تحقيق هذه السيناريو دليلاً قوياً على دور المُجتمع في إنجاح مشاريع الكريبتو.

لعلَّ ذلك هو السبب الحقيقي وراء نجاح عملات الميم، والدافعُ خلف تصنيف عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) كإحدى أهم العملات القادرة على اقتحام السوق حالياً.

