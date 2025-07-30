نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يدلي بتوقعاته حول أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سولانا (Solana-SOL) في نهاية عام 2025

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أدلى نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek بدلوه في محاولةٍ منه لتوقع المسارات السعرية لثلاثٍ من أبرز العملات الرقمية البديلة المبشرة.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek تحركاتٍ سعرية قوية لبعض أبرز العملات البديلة في نهاية عام 2025 نتيجة انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التاريخية، والتي سجّل سعرها منذ أسبوعين قيمة 122,838$ وسَط اعتقاد محللين كُثر بإمكانية تسبّب هذه الانطلاقة بتبنٍّ مُوسّع للعملة في حال استمرار العوامل المواتية.

فقد ساهم هذا الارتفاع في استعادة أوساط الكريبتو للتفاؤل ومَهَّد لتوقعاتٍ تبشر بموجة ارتفاعاتٍ قوية يُمكنها دفع الأسعار لتجاوز أعلى المستويات المسجلة عام 2021 وتمكين العملات البديلة من استكشاف آفاق سعرية غير مسبوقةٍ، وأدناه تجدون أفضل العملات التي يتوقع نموذج DeepSeek توفيرها مكاسبَ قوية خلال موسم عطلات أواخر عام 2025.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج DeepSeek يتوقع ارتفاع سعرها بنحو 60% قبل نهاية العام

وفقاً لنموذج DeepSeek، فإن عملة ريبل (Ripple-XRP) يُمكنها بلوغ علامة 5$ نهاية عام 2025 (ما سيُمثل مكاسب بنحو 60% مقارنةً بسعرها الحالي البالغ 3.12$).

ويتزامن هذا التوقع المتفائل مع اكتساب العملة زخمَ ارتفاع قوياً، وسجّل سعر عملة ريبل (Ripple) في 18 تموز/يوليو أعلى مستوياته الجديدة عند 3.65$ متجاوزاً مستواه القياسي لعام 2018 عند 3.40$، ليستقرَّ سعر العملة حالياً على مكاسب شهرية بنحو 43.5%، وبالتالي فقد سجّلت أداءً أفضل مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin) وبعض منافسيها من العملات البديلة.

يُذكر تضافر عدة عوامل أدت إلى اجتذاب استثماراتٍ قوية لعملة ريبل (Ripple) وأسهمت في تعزيز تفاؤل المستثمرين، أبرزها تحسّن الشفافية القانونية والاستخدامات العملية للعملة، والتكهنات بقبول طلبات إنشاء صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs)، فقد صمّمت شركة ريبل (Ripple Labs) عملة XRP لتسهيل إتمام المعاملات المالية العالمية بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ منخفضة دون تدخل وسطاء.

كما ازداد الإقبال العالمي على العملة عام 2024 بعد أن اعترف بها صندوق الأمم المتحدة لتطوير الاستثمارات (UNCDF) كوسيلةٍ موثوقةٍ لإتمام المعاملات المالية الدولية، وشهد عام 2023 تحوّلاً فارقاً لعملة ريبل (Ripple) تمثل بتبرئة المحكمة الفيدرالية للشركة من تهمة خرق قوانين الأوراق المالية عند بيع عملة XRP إلى عامة المستثمرين، وقد أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقها في آذار/مارس 2025 إيذاناً بقرب انتهاء أكبر المعوقات القانونية أمام عملة ريبل (Ripple).

ومع استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً دون أعلى مستوياته المسجلة بنحو 13.7%، يُمكنه معاودة الانطلاق إذا نجَح باستعادته صوبَ مُستهدفات نموذج DeepSeek بنطاق 3$-5$ وربّما تجاوَزها إذا توفرت أجواء مواتية، فيما تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 86 الإثنين الماضي إلى 39 اليوم، في دلالةٍ على تصحيح مؤقتٍ استعداداً لموجة الارتفاعات التالية، فيما بقي سعر عملة XRP محتفظاً بمكاسبَ تعادل 433% مقارنة بقيمته قبل 12 شهراً، مُسجلاً أداءً أقوى مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرُها بنسبة 75% خلال ذات المدة.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): نموذج DeepSeek يتوقع تضاعفاً لقيمتها بنحو 4 أضعافٍ قبل نهاية العام

تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) عام 2013 كمزحةٍ مستوحاة مُرتبطةٍ بالقطاع، لتتحوّل بمرور الوقت إلى أصل رقمي واسع الانتشار يتمتع بقيمة سوقية تفوق 39 مليار دولار، مدعوماً من التفاعل المجتمعي والاستخدامات العملية المتزايدة.

وعادةً ما يُواكب سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) المسارَ السعري لعملة بيتكوين (Bitcoin) بدعمٍ من جاذبية عملات الميم وقوة القيمة السوقية، ويستقر سعر العملة حالياً على مكاسب شهرية بنحو 39% عند 0.21966$، ويبدو أنه يمر بموجة استقرار حالياً، حيث انخفضت قيمة مؤشر الزخم RSI من 80 الأسبوع الماضي إلى 35 اليوم، ما يوحي بتجدد نشاط البيع والاقتراب من نطاق البيع الزائد ويُرجّح انتهاء موجة البيع قريباً.

وفيما يستقر سعر العملة حالياً على تراجع بنحو 2.75% مقارنة بالأمس تماشياً مع قطاع عملات الميم البالغة قيمته 79 مليار دولار، يبدو أن عملة دوجكوين (Dogecoin) تمهد حالياً لانطلاقتها التالية؛ حيث تكشف المؤشرات الفنية كسر تحركات سعرها نمط الوتد الهابط الممتد من تشرين الأول/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، وهو ما يسبق عادةً موجات الارتفاع القوية.

ويتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek بلوغ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) قيمة 0.80$ نهاية عام 2025 (أي 4 أضعاف قيمته الحالية)، وبخاصةٍ مع استمرار تبنّي العملة على نطاقٍ أوسع؛ حيث بدأت شركة تسلا (Tesla) قبول الدفع باستخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) لقاء منتجاتٍ معينة، إلى جانب إمكانية استخدامها لإجراء المعاملات عبر منصتي بايبال (PayPal) وريفولوت (Revolut)، ما يُعزز دورها كوسيلة دفع رائجة.

عملة سولانا (Solana-SOL): نموذج DeepSeek يرى إمكانية تضاعف قيمتها 3 مرات وسط تزايد التكهنات بإطلاق صندوقها المتداول في البورصة (SOL ETF)

برزت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) كقوة مهيمنةٍ في النظام التقني للعقود الذكية، وتحتل حالياً وصافة الترتيب بعد بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) من حيث نشاط التطبيقات اللامركزية (dApps) وتفاعلات المستخدمين. وتجاوزت القيمة السوقية لعملة سولانا (Solana-SOL) حالياً 98.7 مليار دولار، ما يعكس اهتماماً كبيراً من قِبلِ المُطوّرين والمؤسسات.

وشهد المزاج العام للمستثمرين تحسناً إثرَ تجدد التفاؤل بالموافقة على إنشاء صناديق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana Spot ETFs) في البورصات الأمريكية، والتي قد تُحقق نجاحاً مماثلاً لنظيرتها المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، والتي نجحت باجتذاب استثماراتٍ قوية من المستثمرين التقليديين باتجاه الأصول الخاضعة لإدارتها، فضلاً عن وجود إشاعاتٍ متزايدة بشأن ضم عملة سولانا (Solana) إلى احتياطيات الكريبتو الإستراتيجية الأمريكية، ما يُمكنه إكساب الإقبال المؤسساتي زخماً ملحوظاً.

كما نجح سعر عملة سولانا (Solana) فنياً باختراق خط مساره الهابط الممتد منذ أعلى المستويات المسجلة لشهر كانون الثاني/يناير (فوق 250$) وحتى أدناها في شهر نيسان/أبريل (قرب 100$)، ليستعيدَ سعرُ العملة انطلاقته صوب 180$ تقريباً مدعوماً باختراق نمط الوتد الهابط الداعي إلى التفاؤل عادةً.

هنا، يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) قيمة 600$ نهاية عام 2025، متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة هذا العام عند 293.31$، مع إمكانية اقتراب سعر العملة من 320$ مطلع الخريف اذا استمرت انطلاقة هذا الصيف؛ ويُمكن للزخم المستمر دفعُها لتجاوز مستهدفات نموذج DeepSeek الأولية وبلوغ 400$ وربما 600$ إذا توفرت الظروف الملائمة، ما يتيح لعملة سولانا (Solana) أن تصبح أحد أكبر المستفيدين في القطاع هذا العام إذا تحسنّت الأوضاع القانونية داخل الولايات المتحدة.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): عملة ميم رائجة تتطلع إلى انفجار سعري بنحو 1,000 ضعف

أبدى نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek تفاؤله بمستقبل العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة رغم محدودية قدرتها على النمو، فيما تجتذب عملات الميم متواضعة القيمة السوقية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الباحثين عن ارتفاعاتٍ سعرية قوية وخاطفة، وهنا يأتي دور عملة توكن 6900 (Token 6900) المتوافقة مع معيار ERC-20، والتي تمر حالياً بمرحلة الاكتتاب التي انطلقت منذ أسبوعين.

وقد نجَح المشروع حتى الآن بجمع 1.3 مليون دولار خلال اكتتاب عملته، ما ينبئ بطلب قوي عليها وإمكانية ارتفاع سعرها كثيراً عند الإدراج، وتعتنق عملة توكن 6900 (Token 6900) فكرة السخرية والدعابة على الإنترنت وتسوّق لنفسها عبر التصريحات المُضحكة التي تُصدرها بلهجةٍ جادة، ويدّعي موقعها الرسمي بكل فخر “أنها لا تدّعي تمتعها بأساسياتٍ قوية، بل تتسلح بالمخيلة الواسعة والسخرية والهلاوس الجماعية للمتداولين المهووسين على الإنترنت”.

فيما يبدو، استلهم المشروع فكرته من عملة الميم إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) التي بلغ سعرها مستوياتٍ غير منطقية خلال دورات المضاربة، ويبلغ المعروض الإجمالي لعملة توكن 6900 (Token 6900) 930,993,091 عملة، أي أنه يزيد بعملة واحدة فوق نظيره لعملة SPX، تأكيداً على التزامها بالعبثية والسخرية الثقافية.

أخيراً، لا تتعهد عملة توكن 6900 (Token 6900) بتوفير استخداماتٍ عملية تقليدية، لكنّها تدعم آلية الرهن التي تتيح لمالكيها الكسب دون عناء أثناء مواكبة الصيحات الاجتماعية، ويبلغ سعرها حالياً على موقع الاكتتاب الرسمي 0.00675$، ومن المقرر ارتفاعه مجدداً خلال بضع ساعات، ما يمنح المستثمرين فرصة محدودةً للمشاركة والشراء وفق السعر الحالي، ويُمكنكم متابعة آخر مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على X (تويتر سابقاً) وإنستجرام.