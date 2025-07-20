توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وهايبر ليكويد (Hyperliquid-HYPE) حتى نهاية 2025

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نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يقدّم أخباراً سارةً لمالكي هذه العملات البديلة الرائدة.

توقعت منصة الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة ديبسيك (DeepSeek) أن تُحقق العملات الرقمية البديلة البارزة مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الاستثنائي لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي سجّلت سعراً جديداً في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لدى 122,838$. ويعتقد مُحللو السوق أن هذا الزخم الصاعد قد يستمر، ما سيُسرّع من تبنّي العملات الرقمية عالمياً.

وأثار هذا الصعود المذهل لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حماساً متجدداً في أوساط المستثمرين، مع تزايد التوقعات بأن يتفوق هذا الارتفاع المستمر على السوق الصاعدة لعام 2021، ما سيدفع العملات الرقمية البديلة الرائدة إلى تحقيق أسعار جديدةٍ غير مسبوقة.

نقدم فيما يلي قائمة بالعملات الرقمية التي يتوقع نموذج ديبسيك (DeepSeek) لها تحقيقَ مكاسبَ قويةٍ في الأشهر المقبلة.

عملة ريبل (Ripple): نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek يتوقع ارتفاعاً هائلاً لرائدة حلول الدفع الدولية

تشير آخر توقعات DeepSeek إلى أن سعر عملة ريبل (Ripple) مرشحٌ للارتفاع إلى 5$ بحلول نهاية عام 2025، وهي قفزة ملحوظة من المستوى الحالي البالغ حوالي 3.45$. مع ذلك، فقد يكون هذا التوقع متحفّظاً للغاية، نظراً لأن عملة XRP قد حققت أعلى سعر لها في وقتٍ سابق من يوم الجمعة 18 تموز/يوليو بوصول سعرها 3.65$، وهي أول مرةٍ تُسجل أعلى مستوى جديدٍ لها منذ سجلت 3.40$ في عام 2018.

رغم ذلك، تبقى توقعات DeepSeek متحفظةً بالنظر إلى أنها تُمثل ربع توقعات منافسه الرئيسي تشات جي بي تي (ChatGPT)، والتي تشير إلى ارتفاع سعر العملة إلى 20$.

وعززت عملة ريبل (Ripple) سمعتها كحلٍّ سريع ورخيص للمعاملات المالية الدولية، ومتوافقٍ مع الأنظمة المتّبعة. وفي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بقدرة عملة ريبل (Ripple)على تسهيل التحويلات العالمية بسرعةٍ، ودون الحاجة إلى وسطاءَ تقليديين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد صدر حكم قضائيٌّ تاريخيٌّ عام 2023 ينصّ على أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعَدُّ تعاملاتٍ بأوراق مالية، ما قوّض فعلياً موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد عملة ريبل (Ripple)، وعزّز الثقة في سوق العملات البديلة.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل- رسمياً إسقاط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للقضية التي استمرت أربع سنوات، ما أزال حالة عدم اليقين التنظيمي المتعلقة بعملة ريبل (Ripple)، وشكَّل سابقةً قضائية تدعم جميع العملات البديلة الأخرى.

مع هذا، يتطلب تحقيق هدف 20$ الطموح مُحفزاً كبيراً مثل الإصلاح التنظيمي لقوانين الكريبتو في الولايات المتحدة، حيث يُواصل القطاع الدعوةَ إلى إرساء أطُر قانونيةٍ شاملة.

وفقاً لذلك، شهدت عملة ريبل (Ripple) مساراً صاعداً بقوة، حيث ارتفعت بنسبة 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية و55% خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعةً بشكلٍ كبير بعمليات شراء ضخمةٍ من الحيتان (كبار المستثمرين)، والتي رفعت مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 89، ما يشير إلى احتمال حدوث حركة بيع لجني الأرباح مستقبلاً، وبالتالي إلى انخفاض السعر. مع ذلك، من المرجح أن يتحوّل مستوى المقاومة السابق عند 3$ إلى مستوى دعم نفسي صلب، ما يُهيّئ سعر عملة ريبل (Ripple) للارتفاع إلى 5$ بحلول منتصف الخريف، وربّما حتى 20$ بحلول نهاية العام.

وعلى مدار العام الماضي، حققت عملة ريبل (Ripple) مكاسبَ مذهلة بلغت 499% متجاوزةً بكثير ارتفاعات عملة بيتكوين (Bitcoin) التي وصلت إلى 83%، ولا تزال عملة XRP تتربّع على قمة أصول العملات الرقمية المقوَّمة بمليارات الدولارات من حيث أفضل أداء لهذا العام.

عملة دوجكوين (Dogecoin): عملة الميم الأولى على وشك تحقيق انطلاقة قوية

تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin) في الأصل كمزحةٍ عام 2013، ولكنها الآن تتمتع بقيمة سوقية ضخمة تتجاوز 36.6 مليار دولار، بفضل دعم مجتمعها المخلص واستخداماتها المتزايدة.

ويتوافق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) عادةً مع اتجاهات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث يمزج بين التقلبات التي تتسم بها عملات الميم واستدامة العملات البارزة.

كذلك، يتم تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً عند 0.2438$ بعد ارتفاع بنسبة 14% خلال الـ 24 ساعة الماضية و19% خلال الأسبوع الماضي. وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 81 إلى احتمال أن تتبع دوجكوين نظيرتها ريبل (Ripple) في انخفاض طفيفٍ (بسبب البيع)، ما سيساعد في المحصلة على تعزيز مكاسبها مع توفير الأرباح لداعميها.

ويشير التحليل الفني بوضوحٍ إلى تشكل نمط الوتد الهابط والممتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى نيسان/أبريل الماضي، ما يُرجّح احتمالية حدوث اختراق قوي للأعلى في المدى المنظور.

بالتالي، يتوقع نموذج ديبسيك (DeepSeek) أن يصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 1$ خلال فترة صعود ممتدة، وهو ما يُعادل زيادةً محتملة قدرها 4 أضعاف قيمتها الحالية.

أما على صعيد التبنّي، فتُواصل شركات كبرى دعم عملة دوجكوين (Dogecoin). فمثلاً، تقبل شركة تسلا (Tesla) حالياً الدفع باستخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) لشراء سلعٍ مختارة، بينما قامت منصات مثل ريفولوت (Revolut) وباي بال (PayPal) بتوفيرها ضمن خيارات الدفع المتاحة لديها، ما يُعزز استخداماتها العملية.

نموذج DeepSeek الصيني يتوقع ارتفاعات أكبر لسعر عملة هايبر ليكويد (Hyperliquid) الأساسية لدى المنصة اللامركزية التي تحمل اسمها

منذ إطلاقها أواخر العام الماضي، برزت منصة هايبر ليكويد (Hyperliquid) وعملتها الأساسية HYPE كلاعبين بارزين في مجال منصات التداول اللامركزية (DEXs). ويتم تداول العملة حالياً بسعر 45$، لكنّ DeepSeek يتوقع وصولها إلى 100$ بحلول العام الجديد.

وتعمل عملة هايبر ليكويد (Hyperliquid) على شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى خاصةٍ بها وتضمن للمستخدمين الوصاية الكاملة على أموالهم، وهو أسلوب زادت أهميته بعد انهيار بعض منصات التداول المركزية الكبرى مثل FTX.

وتجمع عملة هايبر ليكويد (Hyperliquid) بين أفضل ما تقدمه منصات التداول المركزية واللامركزية بفضل رسومها التنافسية، وتنفيذها السريع للتداول، وميزاتها المتقدمة مثل المشتقات الآجلة.

كما يُظهر التحليل الفني منذ بدايته اتجاهاتٍ صاعدةً بقوة، وقد تَشكَّلَ نمطا رايةٍ صاعدة بين أواخر الشتاء وبداية الربيع، ما يُشير عادةً إلى تحركاتٍ سعرية صاعدة حادة.

في الواقع، تضاعفت قيمة عملة هايبر ليكويد (Hyperliquid) أربع مراتٍ بين أوائل نيسان/أبريل و26 أيار/مايو الماضي، حيث قفزت من حوالي 10$ إلى 40$. وقد تعزز هذا الارتفاع بفضل تشكُّل أنماط متعددة من الكوب والمقبض، ما يشير إلى نشاط تداول مستمر من قِبلِ المؤسسات.

ومن بين الأمثلة التي تسلط الضوء على إمكاناتها، فقد حقق أحد مُستخدمي منصة هايبر ليكويد (Hyperliquid) مؤخراً 7 مليون دولار من صفقة مضاربة على ارتفاع السعر بقيمة 200 مليون دولار على عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) باستخدام رافعةٍ ماليةٍ بمقدار 50 ضعفاً، ما يُظهر قدرة المنصة على تحقيق أرباح تحويلية.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): أول شبكة طبقة ثانية مدعومة بعملة ميم خاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin) تكتسب الزخم

تبرز عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كقوة جديدة في مجال العملات البديلة، حيث تجمع بين رواج عملات الميم وتقنية شبكة الطبقة الثانية المبتكرة القائمة على بلوكتشين بيتكوين، والتي تم تصميمها لزيادة سرعة المعاملات وقابلية التوسع مع إضفاء حيويةٍ مرحةٍ على النظام التقني، إضافةً إلى توفير استخداماتٍ جديدة للتطبيقات القائمة على بلوكتشين بيتكوين.

وقد جمع اكتتاب المشروع أكثر من 3.4 مليون دولار حتى الآن، في حين يتوقع الكثيرون ارتفاعاً محتملاً في سعر العملة بمقدار 10 أضعافٍ عند إدراجها للتداول.

وهنا، تم تطوير الشبكة باستخدام آلة سولانا (Solana) الافتراضية (SVM)، حيث تهدف عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى حل مشكلة بلوكتشين Bitcoin المعروفة، وهي بطء سرعة المعاملات وارتفاع الرسوم، ما يتيح عقوداً ذكية عالية الأداء.

من ناحيته، يتيح الجسر الأساسي للشبكة تحويلاتٍ فورية لعملة بيتكوين (Bitcoin) عن طريق توجيه المعاملات عبر شبكة الطبقة الثانية الخاصة بها، بينما تدعم رسومُ الغاز المنخفضة للغاية تطبيقاتٍ متنوعة، بدءاً من التطبيقات اللامركزية (dApps) وصولاً إلى عملات الميم وحلول الدفع. من جهة الأمان، خضع المشروع أيضاً إلى تدقيق عقوده الذكية من قِبلِ شركة Coinsult، والتي لم تُبلغ عن أي ثغراتٍ أمنية، ما عزز ثقة المستثمرين بالمشروع.

أخيراً، تُمثل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) العمود الفقري للنظام التقني للمنصة، إذ تتيح مكافآت الرهن، ودفع رسوم المعاملات، والوصول إلى الميزات الحصرية للمنصة.

ومن المثير للاهتمام حصولُ المشاركين في مرحلة الاكتتاب على عوائدَ سنوية مُغرية تصل إلى 269%، بالإضافة إلى امتيازات الحوكمة، ما يُوفر حوافزَ جذابةً للداعمين الأوائل للمشروع.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي للاكتتاب أو متابعة مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على منصتي X وتيليجرام.