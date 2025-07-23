نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) الصيني DeepSeek يضع توقعاته حول سعر عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وكاردانو (Cardano-ADA) بحلول نهاية عام 2025

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تحليلات ديب سيك (DeepSeek) تشير إلى أن هذه العملات البديلة تمتلك إمكانات نمو كبيرةً فيما تبقى من العام الحالي.

رجّح نموذج الذكاء الاطناعي (AI) الصيني الرائد وسهل الاستخدام DeepSeek أن تُسجل عدة عملات بديلةٍ بارزة مستوياتٍ عليا غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2025، مستفيدةً من المسار الصاعد الاستثنائي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، والذي سجل يوم الإثنين الماضي مستوياتٍ غير مسبوقة عند 122,838$؛ ويعتقد مُحللون أنه في حال تواصل هذا الزخم الإيجابي، فقد يُسهم في تسريع وتيرة تبني العملات الرقمية بشكلٍ عام حول العالم. في ذات السياق، تسبّبت هذه الارتفاعات اللافتة بموجة تفاؤلٍ في قطاع العملات الرقمية، مع ترجيح كثيرين أن تتخطى الارتفاعات القادمة نظيرتها التاريخية في عام 2021، ما قد يتسبّب بارتفاع أسعار العملات البديلة المهمة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

وفيما يلي، نذكر العملات الرقمية التي رجّح نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek امتلاكها إمكانيات نمو كبيرة بحلول عيد الميلاد.

عملة ريبل (Ripple): يرجّح نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek أن يتضاعف سعرها مرة على الأقل خلال 5 أشهررجّح

نموذج AI ديب سيك أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) من شركة Ripple Labs إلى 7$ بحلول نهاية عام 2025، ما يعني تضاعف السعر مقارنة بالمستويات السعرية الحالية عند 3.52$ تقريباً.

تعتمد هذه التوقعات المتفائلة على الارتفاعات الكبيرة لسعر هذه العملة في العام الحالي، ففي 18 تموز/يوليو، سجل السعر مستويات عليا غير مسبوقة عند 3.65$، متخطياً المستويات المسجلة في عام 2018 عند 3.40$، ويبدو أن هذا الزخم الصاعد سيتواصل، كما أسهم التبني المؤسساتي الكبير والوضوح التنظيمي والترجيحات حول احتمال إنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP spot ETF) في تعزيز ثقة المستثمرين، ما قد يتسبب بجذب استثمارات كبيرة للمستثمرين الصغار واللاعبين المؤسساتيين على حد سواء.

كما تُواصل هذه العملة تألقها كأحد الحلول السريعة ومنخفضة التكلفة الممتثلة للقوانين التنظيمية لعمليات الدفع الدولية، ما دفع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) في عام 2024 إلى الإشادة بعملة ريبل (Ripple) لتمكينها عمليات التحويل الدولية الفورية دون الاعتماد على البنوك التقليدية.

وفي عام 2023، أصدرت المحكمة قراراً مهماً يقضي بأن عمليات بيع هذه العملة للأفراد لا تُعَد معاملات أوراق مالية، ما قوض النهج السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المناهض لعملة ريبل (Ripple) وباقي العملات الرقمية البديلة.

وفي شهر آذار/مارس، أعلن المدير التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) أن النزاع القضائي مع اللجنة قد انتهى رسمياً، ما أزال عقبة كبيرةً وعزّز المزاج العام للمستثمرين تجاه عملة ريبل (Ripple) والعملات الرقمية بشكلٍ عام.

ويتأرجح سعر هذه العملة حالياً أسفل منطقة المقاومة عند 3.60$، وفي حال نجَح السعر بخرق هذا المستوى بقوة، فقد تصبح التوقعات المتحفظة لـ DeepSeek -والتي رجّحت ارتفاعه إلى 7$ في نهاية العام- ممكنة التحقق. في المقابل، رجّح نموذج AI المنافس تشات جي بي تي (ChatGPT) أن يرتفع السعر بمقدار 3 أضعافِ توقعاتِ DeepSeek بالاعتماد على أدائه هذا العام، لكنّ هذه المستويات المرتفعة تتطلب محفزاتٍ قوية على مثال الإصلاحات التنظيمية الداعمة للقطاع في الولايات المتحدة؛ وربما تتسبّب القوانين الواضحة لإدارة ترامب بتحفيز سوق صاعدة قد تتخطى الارتفاعات الكبيرة في عام 2021.

وارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) في السنة الماضية بنسبة 480%، متفوقاً على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والذي ارتفع بنسبة 78% في الوقت نفسه.

عملة دوجكوين (Dogecoin): نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek يُرجح تأهب سعر عملة الميم الرائدة هذه لارتفاعات كبيرة

تحولت عملة دوجكوين (Dogecoin) من مزحةٍ في عام 2013 إلى إحدى العملات الرقمية الكبيرة التي تتمتع بقيمة سوقية تزيد على 40 مليون دولار، مدعومة بمجتمعها الكبير والوفي واستخداماتها الوظيفية المتزايدة.

وتجمع هذه العملة -التي يتأثر سعرها عموماً بالتحركات السعرية لعملة بيتكوين (Bitcoin)- بين الرواج الكبير للصور الطريفة والحضور المتواصل في السوق، وارتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) -البالغ 0.2669$ حالياً- بنسبة 40% في 7 أيام، و80% في 30 يوماً، ويشير وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 80 إلى احتمال انخفاض السعر في المدى المنظور، مع قيام المتداولين بالبيع للاستفادة من هذه التحركات السعرية الصاعدة. ولكنْ لا داعي للقلق، لأن هذا الانخفاض الطفيف المحتمل قد يتيح للسعر الارتفاع بقوة مجدداً؛ ويشير تحليل المخطط البياني لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى تشكل نمط الوتد الهابط في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، ما يشير عادةً إلى احتمال حدوث ارتفاعاتٍ كبيرة.

من جهته، رجَّح نموذج DeepSeek أن يرتفع هذا السعر إلى 1$ ضمن موجة ارتفاعاتٍ ممتدة، أي ما يُعادل 4 أضعاف المستويات السعرية الحالية. وبالنسبة لمستويات التبني، تلقى عملة دوجكوين (Dogecoin) رواجاً كبيراً ومتزايداً، مع قبول شركة تسلا (Tesla) عمليات الدفع بهذه العملة لمنتجاتٍ محددة، وقيام منصات الدفع -مثل PayPal وRevolut- بإضافة المعاملات بعملة دوجكوين (Dogecoin)، ما يُعزز استخداماتها الوظيفية في أرض الواقع.

عملة كاردانو (Cardano): نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek يرجح أن تتضاعف قيمة عملة البلوكتشين النامية هذه 11 مرة

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 20% في 7 أيام بفضل الطلب المتواصل عليها، مع نجاحها مؤخراً بجذب اهتمام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والذي أشار عبر منصة Truth Social إلى تضمين هذه العملة في الاحتياطي الإستراتيجي للعملات الرقمية (Strategic Crypto Reserve).

ورغم أن مقترح ترامب يُركز بشكلٍ كبير على عمليات شراء الحكومة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، سيتم شراء عملة كاردانو (Cardano) عبر الأصول المصادرة فقط. وتؤكد الإشارة إلى هذه العملة على أهميتها في قطاع العملات الرقمية؛ وتتميز بلوكتشين كاردانو (Cardano blockchain) -والتي قام بتأسيسها المُؤسس المشارك لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson)- بعمليات التطوير الأكاديمي الدقيق، وإمكانات التوسع ونظامها التقني الصديق للبيئة.

وتُواصل عملة كاردانو (Cardano) -بقيمة سوقية قدرها 31.9 مليار دولار- منافسة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقوة، كما تُواصل تعزيز مكانتها بين شبكات البلوكتشين سريعة النمو مثل بلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

من جهةٍ أخرى، رجّح نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek أن يرتفع سعر هذه العملة إلى 10$ بحلول نهاية عام 2025، أي ما يُعادل 11 ضعفاً مقارنة بالسعر الحالي البالغ 0.8823$. ومن منظور التحليل الفني، ما يزال سعر عملة كاردانو (Cardano) يتأرجح ضمن نمط الوتد الهابط منذ نهاية عام 2024، وفي حال نجح السعرُ بخرق مستوى المقاومة عند 1.10$، فقد يواصل ارتفاعه نحو 1.50$ بحلول الخريف القادم. وحتى دون بلوغ ذروة السوق الصاعدة -والتي قد تتسبّب بارتفاع سعر هذه العملة إلى 10$- فإن الارتفاع المُحتمل للسعر إلى 5$ بحلول رأس السنة -وهو ما ترجحه التوقعات المتحفظة لـ DeepSeek- قد يُمكن السعر من تخطي مستوياته العليا السابقة عند 3.09$.

عملة توكن (TOKEN6900-T6900): عملة ميم جديدة تستهدف توفير عوائد قدرها 1000 ضعف

على الرغم من أن نموذج AI ديب سيك يُرجح ارتفاع قيمة العملات البديلة الكبيرة، ولكنّ قيمتها السوقية الكبيرة أصلاً قد تعيق تحقيقها مكاسبَ كبيرة، وفي حال كنتم من المتداولين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة، فهناك موجةٌ جديدة من عملات الميم ذات إمكانات توفير أرباح استثنائية مثل عملة توكن 6900 (TOKEN6900)، وهيَ عملة ميم من المعيار ERC-20 تم إطلاق اكتتابها في الأسبوع الماضي.

وقد نجَح هذا الاكتتاب بجمع أكثر من مليون دولار من المستثمرين الأوائل، ما يعكس الطلب المبكر والكبير على هذه العملة، ويشير إلى آفاقها الواعدة بعد إدراجها في منصات التداول. وعلى العكس من باقي عملات الميم التي تُركز على الاستخدامات الوظيفية، تتبنى عملة توكن 6900 (TOKEN6900) نهجَ الاعتماد على الصخب والحماس فقط، مع الاستفادة من الطرافة والجهود التسويقية الكبيرة والخوف من تفويت فرصة الاستثمار في المشروع (FOMO) لدعم نموّه.

ويعلن موقع المشروع بوضوح أنه: “لا يُركز على الأسس المالية والتقنية، بل على الضبابية والمفارقات والضلالات الجماعية للمهووسين بالتداول عبر الإنترنت”. ويستشهد هذا المشروع بعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم تُركز على السخرية العبثية التي تعيد للأذهان فقاعة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات، علماً أن المعروض الكلي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) هو 930,993,091 عملة، أي أكثرُ من معروض عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) في مَرحلةِ الاكتتاب بعملةٍ واحدة، ما يُعزز نهجها الساخر للتسويق. ويبدو أن هذه الإستراتيجية مجديةٌ للغاية، وهو ما تشير إليه النجاحات السريعة لاكتتاب هذه العملة. ورغم افتقارها للاستخدامات الوظيفية، تتيح عملة توكن 6900 (TOKEN6900) فرص كسب دخلٍ إضافي عبر ميزة الرهن، إلى جانب المكاسب المحتملة لدى تداولها.

أخيراً، يُمكن للمستثمرين المهتمين المشاركة في الاكتتاب عبرَ الموقع الرسمي للمشروع وشراء العملات بسعر 0.006675$ حالياً، ولكنّ هذا السعرَ سيرتفع خلال 20 ساعة، ما يعني أن المشاركة المُبكرة قد توفر نقطة الدخول الأفضل لمن يودون الاستفادة من الارتفاعات المُحتملة لسعر هذه العملة؛ كما يُمكنكم مواكبة مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.