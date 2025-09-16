أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الصين تخطط لبيع أسهمٍ بقيمة 500 مليون دولار لشراء المزيد من العملة الرقمية

تُخطط شركة Next Technology Holding -التي تُمثل أكبرَ مالكٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) في الصين- لجمع 500 مليون دولار عن طريق عملية بيع أسهمٍ عامةٍ، وذلك لشراء المزيد من عملة بيتكوين وتمويل مبادراتٍ أخرى.

نقاط أساسية: تُخطط شركة Next Technology لجمع 500 مليون دولار بهدف شراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) وربّما يتجاوز رصيدها 8,000 عملة.

تملك الشركة 5,833 عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً ما يضعُها في المرتبة 15 عالمياً بين أكبر الشركات المالكة لعملة بيتكوين.

لم تُحدد الشركة سقفاً لرصيد عملة بيتكوين (Bitcoin) وصرَّحت أنها ستراقب وضع السوق قبل إتمام عمليات شراء إضافية.

من جهتها، صرّحت الشركة في طلبٍ مرفوعٍ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين: “ننوي استخدامَ العوائد الإجمالية من بيع السندات المذكورة في هذه النشرة لأهدافٍ عامةٍ تخص الشركة بما في ذلك شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)”.

تملك شركة Next Technology حالياً 5,833 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُعادل قيمتها تقريباً 671.8 مليون دولار، وتحتل بذلك المرتبة 15 عالمياً بين أكبر خزائن عملة بيتكوين بحسب موقع BitcoinTreasuries.NET متفوقةً على شركاتٍ مثل KindlyMD وSemler Scientific وGameStop.

وفي حال قامت الشركة بتخصيص نصف عوائد الأسهم المعروضة لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ستتمكّن من إضافة 2,170 عملة بالأسعار الحالية ورفع رصيدها ليتجاوز 8,000 عملة، وتُمثل هذه الخطوة جزءاً من الحركة الرائجة بين الشركات التي تستخدم الأسهم والسندات القابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال لشراء وتجميع عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصولٍ إستراتيجية.

من ناحيةٍ أخرى، تضاعَف -تقريباً- عددُ الشركات المُسجَلة المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عام 2025، وأصبحَ عددُها 190 شركة برصيدٍ إجمالي يتجاوز مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) ويُمثل أكثرَ من 5% من معروضها الكلّي. وبحسب بياناتٍ من موقع Google Finance: انخفض سعرُ سهم Next Technology (NXTT) بنسبة 4.76% يوم الإثنين ليُصبح 0.14$، وتابع الانخفاض بنسبة 7.43% خلال ساعاتٍ بعد التداول عقبَ الإعلان المذكور أدناه.

NEXT Technology Holding Inc. has filed a Form S-3 registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission, seeking to raise up to $500 million through a shelf offering. The company intends to use the proceeds for general corporate purposes, including working… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

رغم هذه النكسة، فقد سجّلت الشركة أرباحاً غير محققةٍ من استثمارها في عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث حازت الشركةُ 833 عملة بيتكوين في كانون الأول/ديسمبر 2023، كما قامت بشراء 5,000 عملة إضافيةٍ في آذار/مارس التالي لتبلغ الكلفة الوسطية الإجمالية 31,386$ للعملة الواحدة، وهذا يعني أن الأرباح النظرية لشركة Next Technology تتجاوز 226% وفقاً لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي البالغ 115,000$.

ولم تُحدد شركة Next Technology أهدافاً طموحة لتجميع عملة بيتكوين (Bitcoin) على عكس شركتي Metaplanet اليابانية وSemler Scientific الأمريكية، وصرَّحت أنها لا تملك هدفاً معيناً لجمع العملة وأنها “ستراقب وضع السوق” قبل إتمام عمليات شراء إضافية.

شركة Strategy تتصدر الكيانات المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin) برصيد قدره 636,505 عملة

قامت العديد من الشركات الأخرى بإضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أرصدتها؛ حيث تملك شركة Strategy -الخاصة بمايكل سايلور (Michael Saylor)- ما قدره 636,505 عملة بيتكوين تجعلها أكبرَ الشركات المالكة للعملة بفارقٍ واسع، وتقع شركة تعدين عملة بيتكوين MARA Holdings في المركز الثاني برصيد قدرُه 52,477 عملة بعد شرائها 705 عملة بيتكوين إضافية في آب/أغسطس.

وبدأ الوافدون الجدد بتوسيع تواجدهم ضمن هذا القطاع؛ فجمعت شركة XXI -التي أسسها المدير التنفيذي لشركة Strike جاك مالرز (Jack Mallers)- 43,514 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما وصل رصيد شركة Bitcoin Standard Treasury Company إلى 30,021 عملة بيتكوين.

كما تشمل قائمة اللاعبين الكبار أسماء مثل منصة تداول الكريبتو Bullish (24,000 عملة بيتكوين) وMetaplanet (20,000 عملة بيتكوين) والعديد من الشركات المتداولة في البورصة مثل Riot Platforms وTrump Media & Technology Group وCleanSpark وCoinbase.

وقد أثارت موجة التجميع هذه نقاشاتٍ حول صدمة نقص المعروض؛ إذ يبقى مُتاحاً للتعدين 5.2% فقط من المعروض الإجمالي الثابت لعملة بيتكوين (Bitcoin) البالغ 21 مليون عملة، وقد يتسبّب إقبال الشركات المستمر بالمزيد من الارتفاع السعري.

ووضعت بعض الشركات أهدافاً كبيرةً لجمع عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ حيث تسعى شركتا Metaplanet اليابانية وSemler Scientific الأمريكية إلى جمع 210,000 عملة بيتكوين و105,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) على التوالي بحلول عام 2027، وتُمثل هذه الأرقام 10-20 ضعف الأرصدة الحالية.

أخيراً، تملك 120 شركة خارج الولايات المتحدة رصيداً من عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث تشهد هذه الحركة نمواً ملحوظاً في كندا والمملكة المتحدة وهونج كونج والمكسيك وجنوب أفريقيا والبحرين.