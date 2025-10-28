تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع تجاوز قيمة أصول صندوقها المتداول في البورصة (XRP ETF) مبلغ 100 مليون دولار، وجارلينجهاوس يتطلع للانضمام إلى فريق ترامب للأصول الرقمية

يُواصل سعر عملة ريبل (Ripple) استقرارَه النسبي حول 2.68$ مع تجاوز قيمة الأصول الخاضعة لإدارة صندوقها المتداول في البورصة (XRP ETF) علامة 100 مليون دولار، مع تطلع الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) براد جارلينجهاوس للانضمام إلى فريق ترامب الاستشاري للأصول الرقمية، بينما تشير المؤشرات الفنية إلى منطقةٍ حرجةٍ قد تُحدّد مصير سعر عملة XRP.

كشف تحليل نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT لأداء عملة ريبل (Ripple) استقرارَ سعرها نسبياً عند منطقة 2.6834$ الحرجة، مع تجاوز حجم الأصول الخاضعة لإدارة صندوقها المتداول في البورصة (XRP ETF) علامة 100 مليون دولار.

في ذات الوقت، تم تداول أحاديث تفيد بإمكانية ضم براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs)- إلى المجلس الاستشاري للكريبتو الخاص بالرئيس الأمريكي ترامب، وبأن ممتلكات شركة إيفرنورث (Evernorth) بلغت 388.7 مليون عملة ريبل (Ripple)، أي ما يُمثل 95% من الحيازة المُستهدفة.

من ناحيةٍ أخرى، يستمد تحليل نموذج ChatGPT رؤيته من أكثر من 26 مؤشراً فنياً مرتبطاً بنطاق 2.61-2.74$ المصيري.

متوسطات الحركة الأسية (EMAs) تحيط بالنطاق الحرج

يعكس استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) عند 2.6834$ ارتدادةً للأعلى بأكثر من 12.5% من أدنى مستوياته المُسجّلة في 16 تشرين الأول/أكتوبر عند 2.3843$، ليُصبح تداول عملة XRP محصوراً ضمن نطاق يتراوح بين 2.6905$ (القمة) و2.6013$ (القاع).

المصدر: TradingView

وفيما توحي قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المشيرة إلى 40.67 باقتراب العملة من نطاق البيع الزائد، تُشير متوسطات الحركة إلى هيكلية تداول متباينة الدلالات، فالسعرُ حالياً يبدو مستقراً:

أعلى خط متوسط الحركة بمدى 20 يوماً (EMA-20) عند 2.5614$ (-4.6%)

عند دون مستوى دعم متوسط الحركة بمدى 200 يوماً (EMA-200) المستقر عند 2.6116$ (-2.7%)

المستقر عند لكنّه حالياً أقرب إلى متوسط الحركة بمدى 50 يوماً (EMA-50) المتوضّع عند 2.6924$ (+0.3%)

المتوضّع عند دون متوسط الحركة بمدى 100 يوم (EMA-100) عند 2.7361$ (+2.0%) يُشكل مستوى مقاومة

يُوضح ذلك أنه عالق ضمن منطقة التقاء خطوط متوسطات الحركة الأسية (EMAs)، فيما يُبدي مؤشر MACD ميلاً طفيفاً للارتفاع باستقراره عند 0.0435، فيما بقيت أشرطته البيانية حمراء عند -0.1011، ما يُوحي بضعف الزخم.

المصدر: TradingView

وتبيّن قراءة مؤشر متوسط مدى التقلبات ((ATR المرتفعة البالغة 2.4416 إمكانية انطلاق السعر للأعلى وسط استقراره النسبي ضمن نطاق 2.61$-2.74$ لمدة أسبوعين وسط تراجع أحجام التداول، فيما تُرجّح الأنماط التاريخية لتحركات السعر احتمالية ارتفاعه بنسبة 60% مقابل احتمالية انخفاضه بنسبة 40%.

خطوة الصندوق المتداول في البورصة (ETF) المحورية تلتقي مع الانضمام السياسي

تجاوزت الأصول الخاضعة لإدارة صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF) علامة 100 مليون دولار خلال أسابيع، مع تشديد المجتمع على أنّ “المؤسسات تتحرك بهدوء، وهي تحركات لا تعود إلى مستثمرين أفراد، وإنما إلى مؤسساتٍ تُواصل تجميع أرصدة الأصل قبل انتشار أخبار إيجابيةٍ بشأنه. مع ذلك، لم تتخلف عملة ريبل (Ripple) عن الركب، وإنما بدأت للتو”.

وقد تواردت أنباء مفادها أن جارلينجهاوس يُعَد “المُرشح الرئيسي للانضمام إلى المجلس الاستشاري للأصول الرقمية الجديد للرئيس ترامب”.

كما كشفت شركة ريبل (Ripple Labs) عن خدمة ريبل برايم ((Ripple Prime بعد إتمام صفقةٍ بقيمة 1.25 مليار دولار، كما وصلت ممتلكات شركة Evernorth إلى 388.7 مليون عملة ريبل (Ripple) -ما يُمثل 95% من الحيازة المستهدفة- بمتوسط سعر شراء يبلغ 2.44$.

من جهته، أعلن جارلينجهاوس أن “عملة ريبل (Ripple) تُمثل محور كافة أنشطة الشركة، وعلى الجميع تذكر ذلك جيداً”، ليثير منشوره تفاؤلاً في أوساط مجتمع العملة.

With today’s close of Hidden Road (now Ripple Prime), Ripple has announced 5 major acquisitions in ~2 years (GTreasury last week, Rail in August, Standard Custody in 2024, Metaco in 2023). As we continue to build solutions towards enabling an Internet of Value – I’m reminding you… https://t.co/O5Uub7ulw9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 24, 2025

كذلك، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3% إلى 2.63$ بعد أن استثمر جيمس وين (James Wynn) -الشخصية المؤثرة البارزة في أوساط الكريبتو- أكثرَ من 25,000$ في عملة ريبل (Ripple)، مُعلناً توقعه بلوغ قيمتها نطاق ما بين 500$ و1,000$ مع إعادة هيكلة النظام المالي العالمي باستخدام احتياطيات عملة ريبل ((Ripple.

Imagine this. $XRP teleports over $500 per coin instantly.



The administration then use the premine to pay off the $35T debt



Whole new financial system. Ripple at the centre of everything.



Early holders are now upper class elite humanoids



– Wynn — James Wynn (@JamesWynnReal) October 26, 2025

مرحلة التجميع المؤسساتي

تتمتع عملة ريبل (Ripple) بقيمة سوقية قدرها 161.38 مليار دولار (+2.32%)

ازدادت أحجام تداولها بأكثر من 41.65% لتبلغ 4.97 مليار دولار ، أي ما يُمثل 3.07% من قيمة معروضها المتداول

لتبلغ ، أي ما يُمثل من قيمة معروضها المتداول وصلت هيمنة عملة ريبل (Ripple) على القطاع إلى 4.14 % (-0.01%)

يبلغ أعداد مالكيها 484,600 شخص

المصدر: CoinMarketCap

واستناداً إلى أدائها هذا الأسبوع، يشير محللون إلى أن “عملة ريبل (Ripple) شهدت إحدى أفضل إغلاقات شموع التداول الأسبوعية، حيث ارتدَّ سعرها متجاوزاً خط الأساس الأسبوعي لمؤشر إيشيموكو (Ichimoku)، وعليه يبدو أنها تستعد لتسجيل أعلى مستوياتها السعرية الجديدة قريباً” مع مستهدفٍ ضمن نطاق 5$-10$.

$XRP had one of the best weekly candle closes tonight. Back above the weekly Ichimoku baseline.

All time highs are coming pic.twitter.com/C7mgiife3O — The Great Mattsby (@matthughes13) October 27, 2025

المزاج العام الاجتماعي وسردية أنشطة التجميع المؤسساتي

تكشف بيانات منصة LunarCrush تسجيل تقييم AltRank عند 704 (+346)

سجّلت العملة على مؤشرGalaxy Score قيمة 66 (+14)

وصلت أحجام المشاركة إلى 7.17 مليون تفاعل ( -2.45 مليون تفاعل)

تفاعل ( تفاعل) بلغت أعداد الإشارات 24.65 ألف إشارة ( -1.81 ألف )

إشارة ( ) بلغت هيمنة عملة ريبل (Ripple) على منشورات منصات التواصل الاجتماعي 3.15% (+0.25%)

الإيجابية هيمنت على مؤشر المزاج العام بنسبة 86%

يُركز المحللون بشكل خاص على “تفوق أداء عملة ريبل (Ripple) على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) اليوم” مع “تسجيل مؤشر القوة النسبية الأسبوعي لزوج العملات ريبل/إيثيريوم (Ripple/Ethereum) تبايناً صاعداً، وهو الأول منذ حزيران/يونيو 2024 وسط حالةٍ من التفاؤل بشأن إمكانية تفوّق أداء عملة ريبل (Ripple) على نظيره لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

أما حالياً، فتدور المناقشات الفنية حول “تماسك السعر ضمن قناته الوسطية في إشارة إلى معاودة أنشطة التجميع، فلطالما بقيَ سعر عملة ريبل (Ripple) محتفظاً بهذا المستوى، مع توقع استمراره بالارتفاع”.

وقد يجدرُ بالمتداولين تخفيف مراكزهم “مع بلوغ السعر نطاق 5$-10$ وترك بعضها اعتماداً على أداء الأسواق ككل”، مع تحديد “مستوى 2.85$ باعتباره حاجز البيع التالي” كونه حاجزَ مقاومةٍ حاسماً بعد اختراق نطاق تجمّع متوسطات الحركة.

تحليل نموذجChatGPT لأداء عملة ريبل (Ripple): إنجاز صندوقها المتداول في البورصة يتيح إمكانية الاختراق

يكشف تحليل نموذج ChatGPT لأداء عملة ريبل (Ripple) أنها تشهدُ نقطة تحولٍ رئيسية مع تموضع:

حاجز المقاومة الأقرب عند 2.6924$ (الموافق لخط مؤشر EMA-50 )

(الموافق لخط مؤشر ) حاجز المقاومة الرئيسي عند 2.7361$ (الموافق لخط EMA-100 )

(الموافق لخط ) اختراق حاجز 2.74$ مع ازدياد أحجام التداول سيتيح استهداف نطاق 2.80$-3.00$

مع ازدياد أحجام التداول سيتيح استهداف نطاق أقرب مستويات الدعم عند 2.6116$ (الموافق لخط مؤشر EMA-200 )

(الموافق لخط مؤشر ) الدعم الرئيسي عند 2.5614$ (الموافق لخط مؤشر EMA-20 )

(الموافق لخط مؤشر ) كسر مستوى 2.61$ يُمكنه تحفيز تصحيح باتجاه نطاق 2.56$-2.45$

المصدر: TradingView

الآفاق المتوقعة لسعر عملة ريبل (Ripple) خلال الأشهر الثلاثة القادمة

اختراق للأعلى (احتمالية بنسبة 40%)

قد يتيح اختراق السعر حاجز 2.74$ مع ازدياد أحجام التداول إمكانية اختبار نطاق 2.80$-3.00$ (زيادة بنطاق 4-12%)، يليه نطاق 3.20$-3.50$ (زيادة بنسبة 19-30%).

المصدر: TradingView

قد يتطلب تحقق هذا السيناريو استعادة مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 50 وأحجام تداول بقيمةٍ تفوق 120 مليون دولار.

كسر للأسفل (احتمالية بنسبة 35%(

قد يؤدي فشل السعر في اختراق حاجز 2.69$ وتراجعه إلى ما دون 2.61$ إلى امتداد موجة التصحيح حتى نطاق 2.56-2.45$ (انخفاض بنسبة 2-7%).

المصدر: TradingView

مواصلة موجة الاستقرار (احتمالية بنسبة 25%)

قد تسمح استمرارية تداول السعر ضمن نطاق 2.61$-2.74$ لمدة 5-10 أيام بمواصلة التجميع المؤسساتي قبل الانطلاق المدفوع بعدد من المحفزات.

المصدر: TradingView

تحليل نموذج ChatGPT لأداء عملة ريبل (Ripple): الزخم المؤسساتي بانتظار المحفزات

يُمثل 2.80$-3.00$ نطاق المستهدف التالي إذا تمكن السعر من اختراق حاجز 2.74$. أما إذا فشل بالتماسك أعلى مستوى 2.61$، فيُرجّح اتجاهُه صوب نطاق 2.56$-2.45$.

ويشير تجاوز استثمارات صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF) علامة 100 مليون دولار خلال أسابيع إلى اهتمام مؤسساتي قوي، بينما توفر أنشطة تجميع شركة إيفرنورث البالغة 388.7 مليون عملة ريبل (Ripple) دَعماً عند مستوى 2.44$. أيضاً، يُعزز دور جارلينجهاوس المُحتمل في مجلس الكريبتو الاستشاري للرئيس ترامب وظهورُه في دبي مع سايلور (Saylor) وراؤول (Raoul) وتشاو (CZ) احتمالية مواصلة الارتفاع.

مع ذلك، يُظهر مؤشر القوة النسبية المتموضع عند 40.67 وأحجام التداول المتناقصة علاماتٍ تُضعف زخم الاستقرار النسبي، حيث يتطلب تجاوز منطقة القرار الرئيسية ضمن نطاق 2.61$-2.74$ تأكيد اختراق السعر للأعلى؛ علماً أن الإستراتيجية الأفضل هي الانتظارُ حتى حدوث اختراق حاسم مع ازدياد أحجام التداول.

وفيما تدعمُ أنشطة توزيع عملة ريبل (Ripple) الدورية البالغة 650 مليون عملة شهرياً وبلوغ معروض عملة RLUSD المستقرة معلم 900 مليون دولار أوجه الاستفادة العملية للعملة، تبدو الحاجة إلى الوضوح في المدى المنظور. تاريخياً، فإنّ احتمالية الانطلاق للأعلى بنسبة 60% تصب في مصلحة الثيران (المضاربين على الارتفاع) إذا نجحَ السعر باستعادة موقعه أعلى مستوى 2.74$.