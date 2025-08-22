تحليل ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يرصد نموذجاً فنياً هابطاً أسفل متوسطات الحركة الأسية، مع متابعة تطورات تضمينها في نظام SWIFT

يكشف تحليل نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple) عن تماسكه حول مستوى 2.8993$ مع انخفاض طفيفٍ نسبته 0.41%، في ظل تداول العملة أسفل جميع متوسطات الحركة الأسية الرئيسية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نظام SWIFT عن بدء تجاربَ مباشرة لدمج الأصول الرقمية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بهدف معالجة معاملاتٍ سنوية تتجاوز قيمتها 150 تريليون دولار، مع تحديد كلٍّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR) كمُرشحين رئيسيين لهذا الدمج.

من جانب التحليل الفني، يُواجه سعر عملة ريبل (Ripple) هيكلاً فنيّاً هابطاً مع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 41 ليأذن باقترابه من منطقة البيع الزائد. كذلك، يتمركز السعر أسفل متوسطات الحركة الأسية لـ 20 يوماً (2.9546$)، و50 يوماً (3.0190$)، و100 يوم (3.0629$)، و200 يوم (3.0271$)، مُضيفاً مستويات مقاومةٍ متتاليةٍ أمام محاولات التعافي.

ويعتمد تحليل ChatGPT على دمج 21 مؤشراً فنياً لحظياً لرسم مسار سعر عملة ريبل (Ripple) وسط هذه البنية الفنية السلبية.

التحليل الفني: حركة سعرية هابطة أسفل مقاومة متوسطات الحركة الأسية

يقف سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً عند 2.8993$ متراجعاً بنسبة 0.41% عن سعر الافتتاح البالغ 2.8874$، ليتحرّك ضمن نطاقٍ ضيق بين 2.9102$ كأعلى سعر و2.8820$ كأدنى سعر.

ويعكس هذا النطاق المحدود (البالغ 1% يومياً) حالة من التقلب المُتحكّم فيه، وهو نمطٌ مألوف لمرحلة التداول الجانبي أسفل مستويات المقاومة الفنية الهامة.

من ناحيته، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41 من منطقة البيع الزائد، ما قد يوفر فرصاً لارتدادٍ مُحتملٍ وإستراتيجياتٍ استثمارية معاكسةٍ للاتجاه السائد.

وتشير متوسطات الحركة إلى وضعيةٍ هابطةٍ معقدة، حيث يتحرك سعر عملة ريبل (Ripple) دون متوسط الحركة الأسي المُقاس بمدى 20 يوماً عند 2.9546$ (+2.2%)، ونظيره بمدى 50 يوماً عند 3.0190$ (+4%)، و100 يوم عند 3.06294 (+5.5%)، و200 يوم عند 3.0271$ (+4.2%). كذلك، يُظهر مؤشر MACD إشاراتٍ مختلطة؛ فهو يميل بصورة طفيفةٍ نحو الصعود عند 0.0037 فوق مستوى الصفر، غير أن خط الإشارة عند -0.0427 ومخططه السلبي عند -0.0464 يعكسان تراجع الزخم.

في الغالب وخلال مراحل التماسك، تسبق حالة التباين في الزخم هذه وضوحَ الاتجاه، حينما تبدأ المؤشرات الفنية بالتوافق مع حركة السعر. وتُظهر قراءة أحجام التداول نشاطاً ضعيفاً عند 2.18 مليون عملة ريبل (Ripple)، بما يعكس فتور مشاركة صغار المتداولين أثناء مراحل التداول الجانبي. أمَّا مؤشر النطاق الوسطي الحقيقي (ATR) فيبقى عند مستوياتٍ مرتفعةٍ عند 2.8358 ليُوفر بيئة للتقلبات القوية رغم سمات النطاق الضيق الحالي.

سياق السوق: الانضمام إلى نظام SWIFT يخلق محفزاً جوهرياً

يأتي تماسك سعر عملة ريبل (Ripple) في ظل تطوراتٍ أساسيةٍ مهمة، مع إعلان نظام SWIFT عن بدء تجارب مباشرة لدمج الأصول الرقمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وبحسب التقارير: “ستُطلق SWIFT تجارب مباشرةً تتيح استخدام الأصول الرقمية والمعاملات بالعملات الممثلة رقمياً عبر شبكتها التي تُعالج حالياً أكثر من 150 تريليون دولار من المعاملات سنوياً”.

وتشير إمكانية التكامل إلى مستوى عالٍ من الاعتراف المؤسساتي، و”قد يُسهم هذا التطور أيضاً في دعم شبكات الدفع المرتبطة بالعملات الرقمية مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة هيديرا (Hedera)، المعروفتين بسرعة التحويلات وانخفاض التكلفة”.

كما تؤكد المستجدات الأخيرة الخاصة بعملة دولار ريبل (Ripple USD-RLUSD) على توسّع النظام التقني، إذ قامت شركات مدرجةٌ في بورصة نيويورك بتحويل 1.5 مليار دولار عبر بلوكتشين ريبل (Ripple blockchain)، كما جرت تسوية جزء من عائدات الطرح العام لشركة Bullish بعملة دولار ريبل المستقرة (Ripple USD)؛ فضلاً عن تقديم شركة Title Trust طلباتٍ لإطلاق صناديق متداولة في البورصة لعملة ريبل (XRP ETFs) مُوجّهةٍ للدخل وأخرى ذات رافعة مالية، بما يُعزز قنوات الوصول للمستثمرين المؤسساتيين.

ويُوضح مسار عام 2025 تقلباتٍ سعرية ملحوظة؛ من القمة المُسجلة في كانون الثاني/يناير عند 3.04$، مروراً بنطاقه في الربيع بين 2.09$ و2.21$، ثمّ الارتداد في تموز/يوليو إلى 3.10$ ليستقرَّ حالياً عند 2.96$. وفق ذلك، تعكس هذه التحركات حالة من عدم اليقين لدى المؤسسات رغم التقدم الحالي في الجوانب التنظيمية وتطوير البنية التحتية.

أسس السوق: مؤشراتٌ متينة رغم ضعف الحالة الفنية

تحافظ عملة ريبل (Ripple) على قيمة سوقية قوية تبلغ 171.85 مليار دولار، رغم تراجع سعرها بنسبة 0.82% خلال فترات التداول الجانبي. ويقترن ثبات القيمة السوقية بانخفاض حجم التداول إلى 5.06 مليار دولار (-34.22%)، فيما تشير نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية البالغة 2.95% إلى نشاط تداولٍ محدود، وهو نمطٌ معتاد خلال مراحل التماسك أسفل مستويات المقاومة.

ويُمثل معروض عملة ريبل (Ripple) المتداول -البالغ 59.41 مليار عملة- ما نسبته 59.4% من المعروض الأقصى البالغ 100 مليار عملة، حيث يُساهم الطرح المنضبط في دعم استقرار السعر خلال مراحل تموضع المؤسسات.

على صعيد متصل، تعكس الهيمنة السوقية البالغة 4.47% لعملة ريبل (Ripple) مكانتها كإحدى العملات الرقمية الرائدة ذات إمكانات التبني المؤسساتي المُثبتة، ويُظهر سعرها الحالي انخفاضاً بنسبة 24.84% مقارنة بذروته التاريخية المُسجلة عام 2018 عند 3.84$، بينما يُحقق سعرها مكاسب استثنائية بنسبة 102,938% منذ قيعان عام 2014، ما يُعزز مسار تبني العملة على المستوى المؤسساتي رغم الحركة العرضية المؤقتة دون مستويات المقاومة المحورية.

مزاج المجتمع: إشارات متباينة وسط تطورات البنية التحتية

تكشف بيانات LunarCrush عن أداء اجتماعي متوسط، حيث بلغ ترتيب AltRank الخاص بعملة ريبل (Ripple) نحو 579 خلال فترة التداول الجانبي، فيما يعكس تقييم مؤشر Galaxy Score البالغ 46 مزاجاً محايداً مع توازن توقعات المشاركين بين فرص تكامل SWIFT والضعف الفني الراهن.

كما تُظهر مقاييس المشاركة انخفاض النشاط إلى 8.7 مليون تفاعل (-2.29 مليون تفاعل) مقابل ارتفاع في عدد الإشارات إلى 49,140 (+16,720)، مبشرةً باستمرار الاهتمام بالعملة وسط التطورات الجارية في البنية التحتية.

وتكشف الهيمنة الاجتماعية عند 3.35% عن مدى الاهتمام الواسع، بينما يُظهر المزاج العام إيجابيةً قوية بنسبة 81% رغم التحديات الفنية. وتتركز أبرز المواضيع الاجتماعية حول إعلانات تكامل SWIFT، مع نقاشاتٍ مجتمعية حول إمكانية التعامل مع “150 تريليون دولار من المعاملات”، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالصناديق المتداولة في البورصة. من جانب آخر، برز نشاطٌ ملحوظٌ لدى الحيتان تمثّل بفتح صفقة مضاربة على ارتفاع السعر بقيمة 3.68 مليون دولار عند مستوى2.93 $، بما يُوحي بثقةٍ مؤسساتية رغم الحركة العرضية القائمة.

وقد حدَّد محللون بارزون أيضاً أنماط ارتداد ذهبية تستهدف مستويات المقاومة عند 3.41$، فيما تتركّز النقاشات الفنية حول ثبات السعر عند مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 2.88$ باعتباره تأكيداً أساسياً من قبلِ موجات إليوت على احتمال استمرار الصعود نحو مناطق مقاومة أعلى.

تحليل ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple): إمكانات البنية التحتية تصطدم بالمقاومة الفنية

يكشف تحليل ChatGPT أن سعر عملة ريبل (Ripple) يُواجه مرحلة اختبار مقاومة محورية أسفل جميع متوسطات الحركة الأسية رغم التطورات الأساسية الداعمة، إذ إن التماسك أسفل مستوى 2.90$ يُجسّد تقييم المؤسسات لإمكانات دمج نظام SWIFT في مواجهة التحديات الفنية الراهنة.

وتظهر المقاومة الفورية عند متوسط الحركة الأسي لـ 20 يوماً قرب2.9546 $ تليها مقاومات متدرجةٌ عند نظيره المُقاس بمدى 50 يوماً ($3.0190)، ثمّ 100 يوم (3.0629$)، وأخيراً 200 يوم (3.0271$).

فتجاوز هذه المستويات سيؤكد ثقة المؤسسات على الرغم من البنية الفنية الهابطة، حيث يبدأ مستوى الدعم من قاع جلسة اليوم عند 2.8820$، يليه دعمٌ رئيسيٌّ ضمن نطاق 2.8$-2.82$، فيما تشير أنماط أحجام التداول ومؤشرات الزخم إلى أن تمركز المؤسسات ما يزال قائماً رغم الضعف الفني.

السيناريوهات المتوقعة لحركة سعر عملة ريبل (Ripple) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

انطلاقة مدفوعة بتطور البنية التحتية (احتماله 40%)

قد يُؤدي الاختراق الناجح لمقاومة متوسط الحركة الأسي عند 2.95$ بالتزامن مع تطور أعمال التكامل مع نظام SWIFT إلى دفع الأسعار نحو نطاق 3.20$-3.40$، أي بارتفاعٍ يتراوح بين 10% و17% عن المستويات الحالية.

يتطلب هذا السيناريو عودة ثقة المؤسسات وتأكيدها عبر أحجام التداول.

حركة عرضيّة ممتدة (احتمالها 35%)

قد يسفر استمرار اختبار مستويات المقاومة الفنية عن فترة تداول جانبي ضمن نطاق 2.80$-3$، ما يسمح بإعادة مواءمة بنية متوسطات الحركة الأسية، في وقتٍ يتم فيه تطوير البنية التحتية تقدمه من خلال تطبيقات تجريبية لنظام SWIFT.

اختبار الدعم (احتماله 25%)

قد يؤدي الهبوط دون مستوى الدعم عند 2.88$ إلى دفع السعر نحو نطاق الدعم 2.75$-2.80$، ويعادل ذلك انخفاضاً يتراوح بين 3% و5%.

أخيراً يرتبط التعافي بتطور البنية التحتية، وتفعيل المحفّزات، والتحقق من قوة مستويات الدعم الرئيسية.

تحليل ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple): المقاومة الفنية في مواجهة توسع البنية التحتية

يُوضح تحليل ChatGPT أن عملة ريبل (Ripple) تواجه مرحلةً حاسمةً بين ضغوط المقاومة الفنية وتسارع تبني البنية التحتية، حيث يُمثّل التماسك تحت مستوى 2.90$ عملية تموضع مؤسساتي في ظل تطورات تكامل SWIFT وتأكيد توسع نظام عملة دولار ريبل (Ripple USD) التقني.

الهدف السعري التالي: 3.20$-3.40$ خلال 3 أشهر

يتطلب الاتجاه الفوري اختراقاً حاسماً فوق مقاومة 2.95$ لإثبات الثقة في مسار تبني البنية التحتية رغم الضعف الفني. وفي حال تحقق ذلك، فإن التقدم في تكامل SWIFT قد يدفعُ السعرَ نحو مستوى المقاومة النفسي عند 3.20$، مع استمرار تبني المؤسسات بما يفتح الطريق نحو اختراق مستوياتٍ أعلى من 3.40$.

أما الفشل في اختراق 2.95$ فسيشير إلى حركةٍ عرضية ممتدة بين 2.80$ و2.85$، ما يُوفر فرصة تجميع جديدةً قبل أن تدفع الموجة التالية من التوسع البنيوي السعرَ نحو أهدافٍ تتجاوز 4$ مع دعم تجارب SWIFT لإمكانات دمج عمليات الدفع العالمية.