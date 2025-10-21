تحليل تشات جي بي تي (ChatGPT) لعملة ريبل (Ripple-XRP): ارتفاع بنسبة 3.7% إلى 2.47$ مع خطط شركة Evernorth المدعومة من ريبل للإدراج بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك (NASDAQ)

يُظهر تحليل ChatGPT لعملة ريبل (Ripple) ارتفاع سعرها بنسبة 3.7% من 2.38$ إلى 2.47$ مع انخفاض حجم التداول، ويتزامن ذلك مع خطط شركة Evernorth المدعومة من شركة Ripple للإدراج في ناسداك (NASDAQ) بقيمةٍ تقديريةٍ تبلغ 1 مليار دولار، لتُصبح أكبرَ مالكٍ لخزينة عملة ريبل (Ripple)؛ فيما يبيع كريس لارسن (Chris Larsen) ما يصل إلى 50 مليون عملة XRP بقيمة 120 مليون دولار.

كشف تحليل ChatGPT لعملة ريبل (Ripple) أنّ سعر العملة وصل إلى 2.4716$ بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% من 2.3843$ مع بقائه دون جميع متوسطات الحركة الأسّية الرئيسية (EMAs)، وذلك بالتزامن مع خططٍ لشركة إيفرنورث (Evernorth) المدعومة من شركة Ripple لإدراجها في بورصة ناسداك من أجل جمع أكثرَ من مليار دولار لأكبر خزينة تداول عام لعملة ريبل (Ripple) حتى الآن، وذلك من خلال شراء عملة ريبل في السوق المفتوحة بدعمٍ من SBI Holdings وPantera Capital وKraken.

حالياً، يتم تداول عملة ريبل (Ripple) أدنى جميع متوسطات الحركة الأسية مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.43 مقترباً من البيع الزائد، فيما يُظهر مؤشر MACD اتجاهاً هابطاً عند -0.0177. يأتي هذا الارتدادُ وسَط انخفاض في حجم التداول إلى 97.41 مليون عملة بتراجع قدره 28.2% ما يشير إلى ضعف الثقة بالانتعاش، لا سيّما مع بيع رجل الأعمال والمُستثمر كريس لارسن 50 مليون عملة XRP بقيمة 120 مليون دولار أمريكي.

ويجمعُ تحليل ChatGPT لعملة ريبل (Ripple) أكثرَ من 26 مؤشراً فنياً، كما يَختبر استدامة الارتداد في ظل الزخم المؤسساتي المُحتمل الذي قد تُوفره خزينة Evernorth.

التحليل الفني: ارتداد ضعيف ضمن اتجاه هابط

يُمثل سعر عملة ريبل (Ripple) عند 2.4716$ ارتداداً بنسبة 3.7% من أدنى مستوى له في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عند 2.3843$ مع بقاء الاتجاه هابطاً، مُنخفضاً بنسبة 26% عن ذروته في آب/أغسطس. بالتالي، يُشير انخفاض حجم التداول من 135.62 مليون عملة إلى 97.41 مليون عملة إلى ضعف الثقة، فيما يتراوح نطاق السعر اليوم بين 2.4857$ (أعلى سعر) و2.3547$ (أدنى سعر).

المصدر: TradingView

ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.43 من البيع الزائد، حيث تُظهر متوسطات الحركة اتجاهاً هابطاً واضحاً: متوسط الـ 20 يوماً عند 2.5817$ (+4.5%) والـ 50 يوماً عند 2.7453$ (+11.1%) والـ 100 يوم عند 2.7679$ (+12.0%) والـ 200 يوم عند 2.6136$ (+5.7%)، وجميعُ متوسطات الحركة الأسية (EMA) أعلاه تُمثل مستويات مُقاومة.علاوةً على ذلك، يبدو مُؤشر MACD هابطاً بقوة أيضاً عند -0.0177 مع مخطط بياني سلبي عند -0.1246، ويختبرُ السعر الحالي مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. في حين يؤكد ارتفاع متوسط ​​التقلبات الفعلية ​​(ATR) إلى 2.3380 تقلباً حالة التقلب هذه، ومن المُرجّح حدوث ما يُسمى بـ “ارتداد القط الميت” مع احتمال 65% للانخفاض نحو نطاق 2.10$-2.25$.

المصدر: TradingView

إدراج شركة إيفرنورث (Evernorth) لجمع مليار دولار مقابل عملية بيع لارسن

تُخطط شركة إيفرنورث (Evernorth) -بدعم من Ripple- لإدراجها في بورصة ناسداك بهدف جمع أكثر من مليار دولار لصالح أكبر خزينة لعملة ريبل (Ripple) مُتداولة علناً“.

وتعتزم الشركة شراء “عملة ريبل (Ripple) في السوق المفتوحة (وليسَ عبر خصم)” بمشاركة شركاتٍ استثماريةٍ من بينها SBI Holdings وPantera Capital وKraken. ويُشارك ديفيد شوارتز (David Schwartz) كمستشارٍ إستراتيجي “لدعم استخدامات عملة ريبل (Ripple) وتبنّيها“.

JUST IN: Evernorth, backed by Ripple, plans Nasdaq listing to raise over $1 billion for building the largest publicly traded $XRP treasury – Reuters. pic.twitter.com/KP0IIx3nnN — Whale Insider (@WhaleInsider) October 20, 2025

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، أقدَم المستثمر كريس لارسن (Chris Larsen) على بيع 50 مليون عملة ريبل (Ripple) بقيمةٍ وصلت إلى نحو 120 مليون دولار خلال الساعة الماضية، في خطوةٍ أثارت انتقادات المجتمع.

🚨 NOW: Chris Larsen (Ripple co-founder) just offloaded 50M $XRP (worth ~$120M) in the past hour.



Still buying the hype?

He’s cashing out.

You’re holding the bag. pic.twitter.com/mwEPR0MAl6 — Maartunn (@JA_Maartun) October 20, 2025

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الاحتياطي الفيدرالي اليومَ مُؤتمراً حول ابتكارات حلول الدفع بالعملات الرقمية، حيث تقدمت شركة ريبل “بطلب الحصول على حساب رئيسي“.

من جهةٍ أخرى، تقترب العديد من طلبات صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) -بما في ذلك تلك المقدَّمة من شركات جرايسكيل (Grayscale) وبيتوايز (Bitwise) وويزدم تري (WisdomTree)- من “المواعيد النهائية لقرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأنها هذا الشهر”.

وقد دفعَ هذا التبنّي المؤسساتي المتزايد راي يوسف (Ray Youssef) -الرئيس التنفيذي لشركة NoOnes- إلى الحديث عن التطورات العامة للعملات البديلة، حيث أكد أن “كبار مالكي عملة ريبل (Ripple) يتّجهون نحو تحقيق مكاسب هيكلية طويلة الأجل بدلاً من المكاسب الفورية، مُدركين أن الاستخدامات طويلة الأجل ستزداد” رغمَ الحذر البادي على المدى القريب.

انتعاش على وقع مؤشرات صاعدة

حافظت عملة ريبل (Ripple-XRP) على قيمتها السوقية عند 148.39 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.74%، وارتفع حجم التداول بنسبة 23.75% ليصل إلى 4.01 مليار دولار. وتبلغ نسبة هيمنتها على السوق 3.96% بزيادة طفيفةٍ تبلغ 0.08%، فيما وصل عدد مالكي عملة ريبل إلى 482,310، مع معروض متداولٍ قدره 59.98 مليار عملة (59.98% من الحد الأقصى البالغ 100 مليار).

المصدر: CoinMarketCap

أما أبرَزُ المحطات السعرية لعملة ريبل (Ripple) خلال عام 2025 فهي: 3.04$ (كانون الثاني/يناير)، 2.15$ (شباط/فبراير)، 3.18$ (أعلى سعر للعام – تموز/يوليو)، 2.41$ (تشرين الأول/أكتوبر)، ما يدل على مسار متقلب حيث تحتدم تجاذبات المجتمع حول تأثيرات بيع “لارسن” لما قيمته 120 مليون دولار من العملة مقابل خبر إدراج شركة إيفرنورث -التي تمتلك خزينةً لعملة XRP- في البورصة لجمع 1 مليار دولار.

المزاج العام: تفاؤل بشأن إدراج شركة الخزينة يقابله ضعف

يُظهر تقييم منصة LunarCrush حصولَ عملة ريبل (Ripple) على درجة 790 على AltRank بزيادة 456 ودرجة 68 على مقياس Galaxy بزيادة 10، كما ارتفعت التفاعلات إلى 19.95 مليون تفاعل بزيادة 7.35 مليون منها، وبلغ عدد الإشارات 57,960 بزيادة 6,160. في حين بلغت نسبة الهيمنة الاجتماعية 5.95% مرتفعةً بنسبة 3.15%، وبلغت نسبة المزاج العام الإيجابي 82% بتحسُّن بلغ 2%.

ويؤكد المحللون أن “عملة ريبل (Ripple) هيَ في ذروة البيع الأسبوعي” بينما يُحذّر آخرون من “ارتداد القط الميت”، حيث يتطلب الأمر “عودةً مُستدامة فوق 2.6136$ لتأكيد انعكاس الاتجاه”.

$XRP is oversold on the weekly.



Send us to a new all time high with haste! 🚀 pic.twitter.com/wOPvc8JPI5 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 20, 2025

ويُبدي المجتمع تفاؤلاً كبيراً بشأن استحواذ ريبل على شركة GTreasury التي تُعالج 12.5 تريليون دولار سنوياً لأكثر من 1,000 شركةٍ، وهو ما يعتبرونه “مثالياً لبلوكتشين ريبل (Ripple Ledger)”.

تحليل تشات جي بي تي (ChatGPT) لسعر عملة ريبل (Ripple): مُحفّز شركة الخزينة يختبر هيكل السعر

يكشف تحليل ChatGPT لعملة ريبل (Ripple) عن تذبذب سعر العملة بين تأثيرات الخبر المُحفّز لإدراج شركة الخزينة إيفرنورث (Evernorth) والضعف الفني. هنا، يُواجه السعر مستوى المقاومة الأقرب عند 2.5817$ (متوسط ​​الحركة الأسي لـ 20 يوماً)، والمستوى الرئيسي عند 2.6136$ (متوسط ​​الحركة الأسي لـ 200 يوم)، فيما يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى تأكيد الإغلاق فوق 2.65$ لعكس الاتجاه.

المصدر: TradingView

في المقابل، يتركز مستوى الدعم الأقرب عند 2.3547$، والرئيسي بين 2.25$ و2.10$. ومن شأن حصول كسرٍ في السعر أن يُطلق تصحيحاً نحو أدنى مستويات شباط/فبراير وآذار/مارس.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) لثلاثة أشهر

سيناريو الانتعاش بتأثير إدراج Evernorth (احتماله 35%)

من المتوقع أن يُؤدي إدراج شركة Evernorth ضمن خطة لجمع مليار دولار وجلبُ الموافقات على صناديق ETF إلى دفع سعر العملة ما فوق 2.61$، مُستهدفاً نطاقاً بين 2.75$ و3.00$ (ارتفاع بنسبة 11%-21%)، وهذا يتطلب إغلاقاً مستداماً عند 2.65$.

المصدر: TradingView

سيناريو التصحيح الممتد (احتماله 65%)

قد يؤدي الفشل عند مستوى 2.58$ إلى تراجع نحو مستوى 2.10$-2.25$ (انخفاض بنسبة 10-15%). وقد يتسبّب تأثير بيع لارسن وضعف حجم التداول بمزيد من الانخفاض.

المصدر: TradingView

سيناريو الاستقرار النسبي (احتماله 20%)

سيتيح بقاء السعر ضمن نطاق ضيق بين 2.35$ و2.60$ استمرار عمليات التجميع لخزينة عملة ريبل (Ripple) ووضوحَ موقف الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: TradingView

Institutional Infrastruالبنية التحتية المؤسساتية تواجه ضعف السوق

يتركز الهدف التالي للسعر في نطاق 2.25$-2.10$ في حال فشل الارتداد، ونطاق 2.75$-3.00$ في حال استعادة مستوى 2.61$.

ويشير الارتداد مع انخفاض حجم التداول إلى انتعاشٍ مؤقت، كما تُشكل عمليات الشراء في السوق المفتوحة لشركة إيفرنورث بقيمة مليار دولار حافزاً مهماً، لكنّ بيع لارسن لما قيمته 120 مليون دولار يدفع إلى الحذر.

ومن شأن الثبات فوق 2.35$ منعُ تراجع كبير في السعر، لكنّ إغلاقاً مُستداماً فوق 2.61$ يبقى ضرورياً لانعكاس الاتجاه.

كما تعكس عمليات معالجة 12.5 تريليون دولار من قبل GTreasury قيمةً مضافةً طويلة المدى لتوقعات عملة ريبل (Ripple)، إلا أن هناك ميلاً هابطاً بنسبة 65% نحو نطاق 2.10$-2.25$ على المدى القريب؛ وقد تُحفز قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن طلب الحساب الرئيسي الذي تقدمت به شركة ريبل -إلى جانب إقرار صناديق ETF هذا الشهر- ذلك التعافي إذا استقرَّ السعرُ فوق 2.60$.