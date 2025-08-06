تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُظهر أهمية مستوى 112,000$، ومغادرة استثمارات بقيمة 333 مليون دولار للـ ETFs مع تزايد الشكوك حول الدورة الصاعدة

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تحليلُ شات جي بي تي (ChatGPT) لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشير إلى اختبار مستوى الدعم المهم عند 112,000$، مع خروج استثماراتٍ بقيمة 333 مليون دولار من صناديق تداولها في البورصة (ETFs) فيما تدرس إندونيسيا تبني احتياطي وطني منها، ما يضع السعرَ أمام حالةٍ من عدم اليقين.

أشار تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى اختباره حالياً مستوى الدعم المهم عند 112,650$، مع انخفاضه بنسبة 1.46% إلى 113,155$، وخروج استثماراتٍ بقيمة 333 مليون دولار من صناديق تداولها في البورصة (ETFs)، في حين تدرس إندونيسيا تبني احتياطي وطني من هذه العملة.

يعتمد هذا التحليل على 22 مؤشر تحليل فني فوري، إلى جانب بيانات الاستثمارات المُغادرة من الصناديق المتداولة في البورصة، وتطورات التبني المؤسساتي، ومؤشرات التقدم التنظيمي لتقييم مسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الـ 90 يوماً القادمة، مع احتمال استمرار موجة الارتفاعات أو دخول مرحلة تصحيح أكبر.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع انخفاضه أسفل كافة متوسطات الحركة الأسية (EMAs)

انخفض سعر بيتكوين البالغ 113,155$ بنسبة 1.46% بالأمس مقارنة بسعر بدء التداول البالغ 114,827$، ما شكل نطاق تداول يتراوح بين 114,893$ و112,650$.

ويشير هذا النطاق السعري البالغ 2.0% بالأمس إلى وجود ضغوط بيع كبيرة، وهو ما يحدث عادةً خلال مراحل البيع المؤسساتي.

المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) الواقع عند 38.63 حالياً من منطقة البيع الزائد، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل في حال بقي السعر فوق مستوى الدعم، مع انخفاض السعر أسفل كافة متوسطات الحركة الأسية بواقع 1.4% أسفل متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً عند 114,708$، و2.0% أسفل نظيره لمدة 50 يوماً عند 115,380$، و2.4% أسفل نظيره لمدة 100 يوم عند 115,926$، و1.4% أسفل نظيره لمدة 200 يوم عند 114,714$، ما يُرجّح انخفاض السعر في حال لم ينجح بالارتفاع فوق هذه المؤشرات مجدداً.

في حين يوفر مؤشر MACD إشاراتٍ متباينة مع وقوعه فوق مستوى الصفر عند 88.61، ولكن وقوعه أسفل خط الإشارة عند 438.91 يشير إلى قوة الزخم السلبي رغم قراءته الداعية إلى التفاؤل.

المصدر: TradingView

أيضاً، يشير تحليل أحجام التداول إلى تداول 3,580 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال انخفاض السعر، ما يعني انخفاض المشاركة المؤسساتية، كما تشير قراءة مؤشر النطاق الفعلي للتقلبات (ATR) البالغة 112,870 إلى تقلباتٍ شديدة، ما يُرجّح حدوث تحركاتٍ سعرية كبيرة لدى انتهاء مرحلة الاستقرار النسبي الحالية.

السياق التاريخي يشير إلى اختبار السعر مستوى الدعم بعد ذروة ارتفاعه في تموز/يوليو

تراجَع أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في شهر آب/أغسطس بعد ارتفاعه إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 123,218$ في تموز/يوليو، ويُعَد هذا الانخفاض بنسبة 8.22% اختباراً لمدى التزام المؤسسات بتبني هذه العملة بعد المكاسب الكبيرة في النصف الأول من العام، حيث ارتفع السعر إلى مستوى 93,576$ في كانون الثاني/يناير، لكنه انخفض خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس إلى ما يتراوح بين 81,976$ و82,381$، ما مكنه من التأهب للارتفاع مجدداً في الربيع.وأبدى السعر قوةً وصلابة خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو، مرتفعاً إلى 104,730$ في أيار/مايو، و107,199$ في حزيران/يونيو، و119,447$ في تموز/يوليو.

المصدر: TradingView

ويُعَد الانخفاض الحالي في آب/أغسطس من المستويات غير المسبوقة في تموز/يوليو اختباراً لقدرة الطلب المؤسسي على امتصاص ضغوط البيع عند هذه المستويات المرتفعة.

مع ذلك، ما يزال هذا الانخفاض محدوداً نسبياً مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي تجاوزت 232 مليون بالمئة مقارنة بالمستويات المنخفضة في عام 2010، وما يزال السعر مرتفعاً بشكلٍ كبير مقارنة بمستويات عام 2024، مع اختباره منطقة الدعم النفسي الممتدة بين 112,000$ و113,000$، والمهمة لتحديد اتجاه السعر على المدى المتوسط.

مستويات الدعم والمقاومة، مع اختبار السعر مستوى الدعم المهم عند 112,000$

يتوافق مستوى الدعم القادم -وهو مستوى الدعم الأخير قبل المستوى النفسي المهم عند 112,650$– مع المستويات السعرية المنخفضة بالأمس عند 112,650$، وتوفر هذه المنطقة دعماً نفسياً مهماً، كما يجب على السعر البقاء أعلاها كي يتمكن من مواصلة موجة الارتفاعات. وتزداد أهمية منطقة الدعم هذه نظراً لكون النطاق الممتد بين 110,000$ و111,000$ منطقة تجميع تاريخي مهمة، وفي حال انخفض السعر أسفل مستوى 112,000$ فقد تتسبب ضغوط البيع بانخفاضه نحو منطقة الدعم المهمة هذه، ما قد يُحفز المؤسسات على الشراء.في المقابل، يقع مستوى المقاومة القادم -والموافق لمتوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً (EMA-20)– عند 114,708$، متبوعاً بمستوى المقاومة عند 115,380$ -والموافق لمتوسط الحركة الأسي عند 50 يوماً (EMA-50)– ومستوى 115,926$ الموافق لمتوسط الحركة الأسي لمدة 100 يوم (EMA-100).

المصدر: TradingView

وهنا، من المتوجّب ارتفاعُ أحجام التداول بشكلٍ كبير لخرق مستويات المقاومة الموافقة لمتوسطات الحركة الأسية.

وفي حال انخفض السعر أسفل مستوى الدعم، فقد يواصل انخفاضه نحو النطاق الممتد بين 110,000$ و111,000$، أما إذا صعد فوق مستوى 114,708$، فقد يواصل ارتفاعه نحو منطقة المقاومة الممتدة بين 117,000$ و119,000$.

أزمة الاستثمارات الخارجة من صناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة بقيمة 333 مليون دولار يومياً

سجّلت صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) خروج استثمارات بقيمة 333 مليون دولار يومياً، في أكبر ضغوط البيع المؤسساتي هذا الشهر، ما يعكس الشكوك المتزايدة حول استدامة موجة الارتفاعات، وتراجع ثقة المؤسسات؛ وتتناقض ضغوط البيع الكبيرة هذه مع فترات شراء كمياتٍ كبيرة من هذه العملة سابقاً، ما يُشير إلى تحوّل مراكز المؤسسات من الشراء إلى البيع.

ويُقال إن شركة بلاك روك (BlackRock) تتأهّب لبيع 2,544 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 292 مليون دولار، ما يزيد من المخاوف حول ضغوط البيع.

مع ذلك، هناك جانب آخر لعمليات البيع الحالية يتجاوز ردّ الفعل الأولي، حيث توفر فرص شراء جذابة للمستثمرين الأذكياء الساعين إلى الاستفادة من انخفاض السعر؛ وفي مقابلةٍ مع موقع Cryptonews، قال شون يونج (Shawn Young) كبير المحللين لدى MEXC Research: “على الرغم من موجة البيع الكبيرة للعملات الرقمية بشكلٍ عام، فقد تدخل المشترون بقوة لإبقاء السعر أعلى مستويات الدعم المهمة، ما قد يمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من الارتفاع فوق مستوى 118,000$ مجدداً“.

كما سجّلت صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) خروج استثماراتٍ أكبر قيمتها 465 مليون دولار، ما يشير إلى قيام المؤسسات ببيع كمياتٍ كبيرة من الأصول الرقمية المختلفة، ما يعكس تحول المستثمرين إلى عدم المخاطرة في القطاع بشكلٍ عام، وليس بسبب مخاوفَ حول انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ خاص.

تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشير إلى التقدم التنظيمي وسط ضغوط البيع

أشار تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى وجود مؤشراتٍ متباينة، مع إسهام التقدم التنظيمي بتعويض تأثير ضغوط البيع، ويتعزز هذا التوجه التنظيمي الداعم للعملات الرقمية مع تأهب البيت الأبيض لاتخاذ إجراءاتٍ ضد البنوك المتهمة بعدم توفير الخدمات المصرفية لمستثمري العملات الرقمية.

وفي مقابلةٍ مع موقع Cryptonews، قال راي يوسف (Ray Youssef) المدير التنفيذي لمنصة NoOnes: “ما تزال الثقة بقيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل قوية للغاية، مع توفير آليات معروض هذه العملة والطلب المؤسسي الكبير أساساً قوياً لتحركاتها السعرية”.

يَظهر ذلك جلياً في قيام إندونيسيا مؤخراً بدراسة فكرة تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) كأحد الأصول الاحتياطية الوطنية، ما يُوفر حافزاً كبيراً لتبنّي الدول لهذه العملة.

JUST IN: 🇮🇩 Indonesia explores adding $BTC to its national reserves. pic.twitter.com/aZug4nQma8 — Whale Insider (@WhaleInsider) August 5, 2025

يأتي هذا في إطار اتجاه متزايد لشراء هذه العملة من قبل الدول، ما يُوفر دعماً مهماً للطلب.

بيانات السوق تشير إلى تواصل هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم ضغوط البيع

حافظت عملة بيتكوين (Bitcoin) على هيمنتها في السوق بنسبة 61%، بقيمة سوقية قدرها 2.24 تريليون دولار ما يعكس قوتها وصلابتها رغم ضغوط البيع المؤسساتي. فرغم انخفاض القيمة السوقية بنسبة 1.66%، ارتفع حجم تداول هذه العملة بنسبة 12.65% إلى 59.33 مليار دولار.

وتشير نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية البالغة 2.62% إلى أنشطة تداولٍ معتدلة، ما يعني أن عمليات البيع هذه مدروسة تماماً، ولم تأتِ بدافع الخوف.

ويُمثل المعروض المتداول البالغ 19.9 مليون عملة 94.8% من المعروض الكلي البالغ 21 مليون عملة، مع تسبّب مكافآت التعدين بمستويات تضخم محدودة.

المصدر: CoinMarketCap

وتُوفر ندرة المعروض دعماً مهماً خلال فترات البيع، ويشير بقاء نسبة هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق 60% رغم ضغوط البيع إلى تفضيل المؤسسات المستمر لها، إلى جانب قوتها النسبية مقارنةً بالعملات الرقمية البديلة.

المزاج العام المجتمعي: التوقعات غير المتفائلة توفر فرصاً جذابة

تشير بيانات LunarCrush إلى انخفاض الأداء المجتمعي لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع تراجعها إلى المرتبة 701 في تصنيف AltRank الخاص بالمنصة، ما يعكس مخاوف المجتمع خلال فترات انخفاض السعر.

كما يُشير وقوع مؤشر Galaxy عند 63 إلى السلبية المتزايدة للمزاج العام حول خروج الاستثمارات من ETFs وانخفاض السعر.

في المقابل، تشير مؤشرات التفاعل إلى نشاط كبير مع تسجيل 80.08 مليون تفاعل رغم انخفاضه بمقدار 21.24 مليون تفاعل، وتم ذكرُ هذه العملة 259.31 ألف مرة.

كذلك، يؤكد إسهام عملة بيتكوين (Bitcoin) في النقاشات حول العملات الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 19.4% إلى الاهتمام المتواصل بها في فترات عدم اليقين، دون أن ننسى هيمنة المزاج الإيجابي بنسبة 75% رغم الانخفاض الأخير للسعر ما يُرسّخ قوة مجتمع هذه العملة خلال فترات التصحيح، مع تركيز النقاشات مؤخراً على مستويات الدعم وموجات إيليوت (Elliott Wave) والتوقعات حول ارتفاع السعر إلى 150,000$.

السيناريوهات المتوقعة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

نجاح السعر بالبقاء أعلى مستوى الدعم وارتفاعه (احتماله 40%)

في حال نجح السعر بالبقاء أعلى مستوى الدعم عند 112,000$، فقد تتسبّب التطورات التنظيمية بارتفاعه نحو ما يتراوح بين 125,000$ و130,000$، بزيادة محتملةٍ تتراوح نسبتها بين 10% و15% مقارنة بالمستويات الحالية.

المصدر: TradingView

ويجب لتحقق هذا السيناريو استقرارُ الاستثمارات المغادرة لـ ETFs، وازدياد التبني المؤسساتي لهذه العملة مجدداً.

تأرجح السعر ضمن نطاق محدود لفترة طويلة (احتماله 35%)

قد تتسبّب زيادة الاستثمارات المغادرة من ETFs بتأرجح السعر ضمن نطاق يتراوح بين 105,000$ و115,000$ ما يتيح لمؤشرات التحليل الفني التأهب للارتفاع مُجدداً، مع توفر الدعم بفضل عمليات الشراء من قبل الدول.

المصدر: TradingView

وقد يتواصل هذا التأرجح ضمن نطاق محدود لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعاً.

مرور السعر بفترة تصحيح ممتدة (احتماله 25%)

في حال انخفض السعر أسفل مستوى الدعم عند 112,000$، فقد تتسبب ضغوط البيع بانخفاضه نحو منطقة الدعم الممتدة بين 100,000$ و105,000$، بانخفاض محتملٍ بنسبةٍ تتراوح بين 10% و15%.

المصدر: TradingView

يتحقق ذلك بتواصل البيع المؤسساتي، وحدوث تطوراتٍ تنظيمية غير داعمةٍ لتحقق هذا السيناريو.

تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشير إلى تقاطع اختبار ثقة المؤسسات بدعم الدول

يشير تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى لحظةٍ حاسمةٍ بين ضغط البيع المؤسساتي والطلب المتزايد من قبل الدول.

الهدف السعري القادم: بين 125,000$ و130,000$ دولار خلال 90 يوماً

يعتمد الاتجاه القادم للسعر على نجاحه بالبقاء أعلى مستوى الدعم عند 112,000$ لتأكيد تفوّق ثقة المؤسسات على ضغط البيع.

وقد يُسهم تسارع التقدم التنظيمي في دفع السعر نحو المستوى النفسي المهم عند 125,000$، مع احتمال تسبب التبني المتواصل من قبل الدول في دفع السعر نحو 130,000$ أو أكثر، ما قد يمثل بداية موجة ارتفاعاتٍ جديدة.

وفي حال لم ينجح السعر بالبقاء أعلى مستوى 112,000$، فقد يمر بفترة تصحيح ممتدة منخفضاً إلى ما يتراوح بين 100,000$ و105,000$ مع تسارع وتيرة البيع المؤسساتي، ما قد يُوفر فرص شراء جذابة للدول قبل أن تتسبّب موجة التبني القادمة بارتفاع السعر نحو مستوى 105,000$، ما قد يؤكد جدوى إنشاء احتياطياتٍ من الذهب الرقمي.