تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): السعر يرتد للأعلى بنسبة 6.7% إلى 112,000$، فهل يبدو اختراقه لحاجز 114,000 وشيكاً إثر فقدان الذهب 1.28 تريليون دولار من قيمته السوقية؟

يُظهر تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتداده للأعلى بنسبة 6.7% عن مستوى 105,000$ ليبلغ 112,000$، فهل يُعيد اختبارَ حاجز 114,000$ مع فقدان الذهب 1.28 تريليون دولار من قيمته السوقية ونقل شركة SpaceX عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 257 مليون دولار واحتفاظ حوتٍ مُطلع بصفقة مُضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 235 مليون دولار؟

كشف تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عن تعافي السعر بنسبة 6.7% وارتداده من 105,191$ إلى 112,259$، ليعيدَ اختبار حاجز 114,000$ تزامناً مع خسارة الذهب 1.28 تريليون دولار من قيمته السوقية، ما أثار تكهناتٍ بشأن تدوير الاستثمارات، خاصة مع نقل SpaceX أرصدةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 257 مليون دولار، وعقد الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً بشأن عمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية.

حالياً، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) دون متوسطات الحركة الأسية المُقاسة بمدى 20 يوماً (عند 113,890$) و50 يوماً (عند 113,984$) ولكنْ أعلى نظيرهما المُقاس بمدى 200 يوم (عند 108,108$)، في حين تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 44.70 إلى ميلٍ طفيفٍ للتراجع.

ويستند تحليل نموذج ChatGPT إلى أكثر من 28 مؤشراً فنياً عند مناطق المقاومة الرئيسية، مع وجود حوتٍ مُطلع يحتفظ بمركز مضاربةٍ على انخفاض السعر بقيمة 235 مليون دولار.

التحليل الفني: موجة التعافي تختبر منطقة تجمّع متوسطات الحركة الأسية

يُمثل سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي البالغ 112,259$ ارتفاعاً يومياً قدره 1,56% وارتدادَه بنسبة 6.7% عن أدنى مستوياته في 17 تشرين الأول/أكتوبر عند 105,191$.

فقد تمكّن السعر من التماسك أعلى متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوم عند 108,108$، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 44.70 إلى ميلٍ طفيفٍ للتراجع إثرَ تراجعها من 52.18 رغم ارتفاع السعر.

والآن، تُعتبر متوسطات الحركة مستويات دعم نظراً لاستقرار السعر دون متوسط الحركة بمدى 20 يوماً المستقر عند 113,890$ بفارق 1.5%، ونظيره بمدى 50 يوماً المتوضع عند 113,984$ بفارق يقارب 1.5%، ونظيرهما بمدى 100 يوم عند 112,944$ بفارق 0.6%، فيما بقيَ أعلى نظيرهما الأخير بمدى 200 يوم عند 108,108$ بفارق 3.7% موفراً دعماً لتحركات السعر، ليستقرَّ حالياً حول امتداد فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، بقيت دلالات مؤشر MACD المستقر عند -660.92 سلبية، لكن أشرطته البيانية الأخيرة التي لامست -1,110.67 توحي ببلوغ القاع، فيما تشير قراءة مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) المرتفعة للغاية عند 105,074.42 إلى تقلباتٍ حادة.

لذا، سيحتاج السعر إلى اختراق حواجز مقاومته الرئيسية عند 113,980$ و114,000$ للمحافظة على هيكلية الارتفاع، لكنّ تراجع أحجام التداول أثناء الارتداد -بتسجيلها تداول 23,880 عملة مقابل 29,240 عملة قبلها- يُوحي بضعف القناعة الشرائية.

المصدر: TradingView

تراجع القيمة السوقية للذهب يحفز تدوير الاستثمارات

كما ذكرنا سلفاً، انخفضت القيمة السوقية للذهب بمقدار 1.28 تريليون دولار بالأمس في موجة تصحيح تاريخية، ويؤكد المجتمع على أنّ “تراجع قيمة الذهب يعني ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وبدء تدوير السيولة مجدداً”.

عن ذلك، صرّح تشينجبينج زهاو (CZ) الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس (Binance) أنّ “سعر الذهب لن يهوي إلى الصفر، إلا أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تُعد استثماراً أفضل“، بينما توقع محللون أن تأتي “موجة تدوير الاستثمارات من الذهب إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) أسطورية تماماً”.

Gold won’t go to zero. But bitcoin is better. https://t.co/4mvErh5bOE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2025

من جانبها، نقلت شركة SpaceX كمية من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 257 مليون دولار، كما عقد الاحتياطي الفيدرالي بالأمس مؤتمراً حول عمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية، تزامن ذلك مع تلقي صندوق شركة بلاك روك (BlackRock) استثماراتٍ بقيمة 62.75 مليون دولار، مع “اتجاه حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) بهدوء إلى الصندوق المتداول في البورصة (ETF) التابع للشركة بعد تعديل قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)“.

من جهةٍ أخرى، فتحَ حوت مُطلع صفقة مضاربة على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 235 مليون دولار يمكن أن تتم تصفيتها قسرياً ببلوغ السعر 123,270$ مضيفاً إليها 100 مليون دولار خلال الساعة الماضية، ليبقى حالياً على خسارة غير محققةٍ قدرُها 3.5 مليون دولار، حيث تتم تصفية صفقاتٍ لمُضاربين على الانخفاض بقيمة 12 مليار دولار إذا ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 10%، مقابل تصفية صفقات مُضاربةٍ مُقابلةٍ (على الارتفاع) بقيمة 6.98 مليار دولار إذا انخفض بنسبة 10%.

🚨 INSIDER BITCOIN WHALE HAS OPENED A $235 MILLION $BTC SHORT POSITION.



LIQUIDATION: $123,270 pic.twitter.com/S33jzORmq2 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 21, 2025

يأتي ذلك بينما أشار محللون إلى أنه “بعدما انطلق سعر الذهب مسجلاً أعلى مستوياته في آب/أغسطس 2020، ارتفعَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 10,000$ إلى 60,000$. ونجد الآن وضعاً مشابهاً؛ إذ يمرّ الذهب بموجة تفاؤل زائد، بينما تمر عملة بيتكوين (Bitcoin) بموجة بيع زائد“، ما يعني أنه إذا استقطعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) ما قدره 10.7% من نظيرتها للذهب البالغة 30 تريليون دولار، سيبلغ سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) حينها 161,000$.

الطلب المؤسساتي وسط موجة التعافي

تُحافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على قيمتها السوقية البالغة 2.23 تريليون دولار بزيادة قدرها 2.37%، وسط ازدياد أحجام التداول بنسبة 44.41% إلى 89,37 مليار دولار، ما أتاح نطاق تداولٍ بنسبة 3.65%، فيما تراجعت هيمنتها على القطاع بنحو 0.05% لتبلغ 58.9%.

المصدر: CoinMarketCap

وقد تراوحت أدنى مستويات سعر العملة المسجلة في عام 2025 بين 104,031$ في كانون الثاني/يناير، و81,976$ في شباط/فبراير، فيما بلغت أعلى المستويات 122,419$ مع انطلاقة تشرين الأول/أكتوبر، وإذا نجَح السعرُ بالتماسك أعلى خط متوسط الحركة الأسي المُقاس بمدى 200 يوم (EMA-200) فيُرجّحُ ارتفاعه بنسبة 60% إذا لم يتم كسره.

كذلك، جاءت بيانات استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) متباينة، “فبينما عانت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) ونظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) من خروج استثماراتٍ بقيمة 145 و40 مليون دولار تباعاً“، شهدت الصناديق التابعة لمؤسساتٍ مالية كبرى -بما فيها شركة بلاك روك (BlackRock)- “طلباً متزايداً على الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs)”.

المزاج العام: تفاؤل بشأن تدوير الاستثمارات بعيداً عن الذهب

تُظهر بيانات منصة LunarCrush ارتفاع مؤشر AltRank بمقدار 240 إلى 282، كما ارتفعت درجة Galaxy Score بمقدار 3 نقاط إلى 56، وازدادت التفاعلات بمقدار 15.73 مليون تفاعل إلى 121.27، وعدد الإشارات إلى العملة بمقدار 44,050 إلى 317,400، فيما تراجعت هيمنة العملة على منشورات منصات التواصل الاجتماعي بنحو 6.75% إلى 25.65%، وازداد مؤشر المزاج العام الإيجابي بنسبة 1% إلى 77%.

هنا، يشير مُحللون إلى منطقة 114,000$ باعتبارها نطاق تجمّع حَرج لخطوط متوسطات الحركة، مع تشكل نمط التذبذب W حالياً، وتُظهر التوقعات أن الهدف المنتظر سيكون بنطاق 160,000$-170,000$ مع إمكانية بلوغ السعر 173,000$ في حال نجاحه بتجاوز حَاجز 128,052$.

ولاحظ المُجتمع بدء جميع المنصات تقريباً بشراء عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً، فحتّى منصة بينانس (Binance) -التي كانت من أكبر البائعين- اتجهت لشراء العملة مؤخراً.

Every exchange is buying $BTC now.



Even the biggest seller, Binance, has flipped into a Bitcoin buyer. pic.twitter.com/KpANmdnb9v — Ted (@TedPillows) October 21, 2025

ويؤكد مُحللون أن “القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) بلغت 1.3 تريليون دولار خلال الدورة السابقة عند 10.7% من الذهب. لذلك، يبلغ الهدف المتحفظ لانطلاقة هذه الدورة 161,000$ في ظل القوانين التنظيمية المواتية والطلب المؤسساتي والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) واهتمام الدول“.

تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تدوير الاستثمارات بعيداً عن الذهب يقربنا من اختبار مستويات المقاومة

يكشف تحليل ChatGPT استقرارَ السعر حالياً عند نقطة تحوّل رئيسية بين تدوير الاستثمارات بعيداً عن الذهب واختبار حواجز المقاومة الفنية، وتتراوح مستويات المقاومة الأقرب بين 113,890$ و114,000$ متوافقة مع زوج مؤشرى متوسط الحركة بمدى 20 و50 يوماً تباعاً.

فإذا تمكن السعر من اختراق حاجز 114,000$ مع ازدياد أحجام التداول، يُرجّح استهدافه بعدَها نطاق 116,000$-118,000$ مع إمكانية مواصلة الارتفاع نحو120,000 $.

المصدر: TradingView

وبينما يستقر مستوى الدعم الأقرب عند 110,000$، يتوضع مستوى الدعم الرئيسي عند متوسط الحركة الأسي المُقاس بمدى 200 يوم (EMA-200) عند 108,108$، وربّما يفتح كسرُ مستوى 110,000$ البابَ لإعادة اختبار نطاق 105,000$-108,000$.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للأشهر الثلاثة القادمة

استمرار التحوّل عن الذهب (45%)

سيُرجّح اختراق مستوى 114,000$ والاستقرارُ أعلاه مع أحجام تداول قوية إعادة اختبار حاجزي 118,000$ و120,000$ (ارتفاع بنطاق 5%-7%)، وربّما اختبار نطاق 128,000$-132,000$ (ارتفاع بنطاق 14%-18%)، علماً أنّ ذلك يتطلب تجاوز قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 50.

المصدر: TradingView

الإخفاق في الاختراق (40%)

سيتيح الفشل في اختراق مستوى 114,000$ إعادة اختبار نطاق 108,000$-110,000$ (تراجعٌ ضمن نطاق 3%-4%) مع إمكانية امتداد موجة التصحيح إلى 105,000$، واستمرارُ أحجام التداول بالضعف سيدعمُ هذا السيناريو.

المصدر: TradingView

الاستقرار النسبي (15%)

يُمكن للاستقرار ضمن نطاق 110,000$-114,000$ السماحُ بتدوير الاستثمارات بعيداً عن الذهب ويُشعل أنشطة التجميع المؤسساتي.

المصدر: TradingView

تحليل ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوم (EMA-200) يرسي قاعدة انطلاق قوية

الهدف التالي هو نطاق 116,000$-118,000$ إذا تم اختراق حاجز 114,000$، فيما سينذر الفشل في اختراقه بإعادة اختبار نطاق 108,000$-110,000$.

ويشير التحليل الفني إلى أن خط EMA-200 المستقر عند 108,108$ يُشكّل منطقة دعم قوية، وهيَ إشارة صاعدة بعد أن أظهرت البيانات التاريخية أنّ هذا المستوى وفر معدلات تعافٍ وصلت إلى 60% في السابق.

وفيما شكل فقدان الذهب 1.28 تريليون دولار من قيمته السوقية سيناريو “تدوير السيولة”، ما قد يدفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صوبَ 161,000$ أي ما يُوازي 10.7% من القيمة السوقية للذهب.

مع ذلك، يبيّن الانحراف الهابط لقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) -إثرَ تراجعها من 52.18 إلى 44.70 رغم ارتفاع السعر- بسبب تراجع أحجام التداول مدى ضعف الزخم الشرائي.

في الختام، أكد مُحللون على أهمية نطاق المقاومة البالغ 113,890$-114,000$، إذ لا يُمكن تأكيد انعكاس المسار ومواصلة الارتفاع إلا إذا تجاوزت أحجام التداول 30,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) واستعادت قراءة مؤشر RSI مستوى 50 على الأقل.