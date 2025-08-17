تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): تماسك السعر أعلى مستوى 117,000$ وسعي الخزانة الأمريكية إلى إنشاء احتياطيات إستراتيجية ذات ميزانية محايدة

أشار تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استقرار السعر عند مستوى تاريخي يبلغ 117,208$ منخفضاً بشكلٍ طفيفٍ بنسبة 0.92%، مع إشارة وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) أن الولايات المتحدة ستسعى إلى الاستحواذ على هذه العملة وفق ميزانيةٍ محايدة، وليسَ شراءها بشكلٍ مباشر لإنشاء احتياطياتٍ إستراتيجية منها.

وما يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى متوسطات الحركة الأسية المهمة: المؤشر لمدة 50 يوماً (EMA-50) عند 114,797$، ونظيره لمدة 100 يوم (EMA-100) عند 109,975$ ونظيره لمدة 200 يوم (EMA-200) عند 102,522$ رغم اختباره مستوى المقاومة الموافق لمتوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً (EMA-20) عند 117,499$، ما يضعُ السعر أمام احتمالين: إما اختراق صاعد جديد أو تصحيح أعمق.

ويعتمد هذا التحليل على 19 مؤشر تحليل فني لحظي من أجل تقييم المسار المتوقع للسعر، مع توضيحات الخزانة الأمريكية حول سياستها تجاه هذه العملة، واستقرار السعر قرب المستوى التاريخي عند 117,000$.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): استقرار نسبي قرب مستويات تاريخية يختبر مستوى مقاومة مهماً

تشير قراءة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -البالغ 117,208.67$ حالياً- إلى انخفاضه بنسبة 0.92% مقارنة بسعر بدء التداول عند 118,295.09$، مع تأرجحه ضمن نطاق ضيق يمتد بين 119,216.82$ و116,827.29$. يشير هذا النطاق السعري اليومي الذي يبلغ 2.0% إلى وجود تقلباتٍ طفيفة، ما يشير عادة إلى قيام المؤسسات بفتح صفقاتٍ عند مستوياتٍ سعرية مرتفعة تاريخياً.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

كما يشير وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقةٍ محايدة عند 50.61 إلى وجود زخم محايد دون بيع زائد أو شراء زائد. أما بخصوص مؤشرات متوسط الحركة الأسية، فيقع السعر أعلى بـ2.1% من EMA-50 عند 114,797$، وأعلى بـ 6.2% من EMA-100 عند 109,975$، وأعلى بـ 12.5% من EMA-200 عند 102,522$، ما يُعزز النظرة الإيجابية.

ويُظهر مؤشر MACD زخماً صاعداً نظراً لوقوعه عند 135.68 أي أعلى بكثير من مستوى الصفر، مع قيمةٍ موجبةٍ لأعمدته البيانية تبلغ 931.64 فوق خط الإشارة عند 1,067.32.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

يتبعُ هذا الزخم القوي خلال فترات الاستقرار النسبي للسعر عادةً تحركات سعرية كبيرة، مع تعزيز مؤشرات التحليل الفني التوقعات المتفائلة رغم استقرار السعر. ويشير تحليل أحجام التداول إلى انخفاض أنشطة تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ حاد بواقع 9,870 عملة، ما يشير إلى المشاركة المنخفضة للمستثمرين الصغار مع قيام المؤسسات بفتح الصفقات لاستباق التحركات السعرية الكبيرة القادمة.

كذلك، تشير قراءة النطاق الفعلي للتقلبات (ATR) البالغة 105,232.55 إلى احتمال حدوث تقلباتٍ شديدة، ما يشير إلى التناقض بين الاستقرار النسبي للسعر حالياً وإمكانات حدوث تحركاتٍ كبيرة.

السياق العام للسوق: توضيحات الخزانة الأمريكية تتسبّب بردود فعل مدروسة

يشير أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في آب/أغسطس إلى قوته وصلابته بعد إشارة وزير الخزانة سكوت بيسينت أن عمليات الاستحواذ على هذه العملة ستأتي بميزانية محايدة، لا بعمليات الشراء المباشرة من قبل الحكومة.

ويعكس التراجع المحدود بنسبة 0.92% رد فعل مدروس من قبل المؤسسات، ويُعبّر عن نضج في التعامل مع تفاصيل السياسات بدلاً من البيع بدافع القلق.

من جهةٍ أخرى، يشير مسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في عام 2025 إلى ارتفاعه فوق 93,576$ بداية كانون الثاني/يناير حتى 117,000$ حالياً مع مروره بتقلبات شديدة، مثل انخفاضه إلى 78,258$ في شباط/فبراير وارتفاعه إلى 119,447$ في تموز/يوليو، ويعكس الوضع الحالي تماسكاً صحياً ضمن موجةٍ صاعدة تاريخية.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

مع ذلك، تدل المستويات الحالية للسعر على انخفاضه بنسبة 5.12% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 124,457$ في 14 آب/أغسطس، مع احتفاظه بمكاسب استثنائيةٍ مقارنة بأدنى المستويات التاريخية.

ويشير اقتراب السعر من القمم الأخيرة إلى قوة وصلابة عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم ظروف عدم اليقين السياسي، والتصفية الكبيرة للصفقات في السوق، ما أثر على أداء العملات الرقمية الأخرى أيضاً.

التحليل الفني: مؤشرات قوية تعزز احتمال ارتفاع السعر إلى مستويات تاريخية

احتفظت عملة بيتكوين (Bitcoin) بهيمنتها على قطاع العملات الرقمية بقيمة سوقية قدرها 2.33 تريليون دولار رغم انخفاض سعرها بشكلٍ طفيف بنسبة 0.85%.

ويرافق هذا الاستقرار انخفاض في حجم التداول بنسبة 29.7% إلى 75.25 مليار دولار، ما يعني أن الاستقرار النسبي للسعر ناجم عن انتظار اللاعبين المؤسساتيين حدوث تحركاتٍ واضحة، لا عن عمليات البيع.

وتتبعُ نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية البالغة 3.23% أنشطة التداول المدروسة، الأمر الذي يحدُث عادةً لدى استقرار السعر عند مستوياتٍ تاريخية.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وبجانبه بيانات المعروض والقيمة السوقية

المصدر: CoinMarketCap

ويمثل المعروض المتداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) -والبالغ 19.9 مليون عملة– ما نسبته 94.8% من معروضها الأقصى البالغ 21 مليون عملة، وتُعزز ندرة هذه العملة إمكانات ارتفاع قيمتها على المدى الطويل.

أيضاً، تشير هيمنة هذه العملة على قطاع العملات الرقمية بواقع 58.86% -مرتفعة بنسبة 1.08%- إلى قوتها مقارنة بالعملات البديلة في فترات عدم اليقين.

وتشير القيمة السوقية بعد طرح كافة العملات للتداول -والبالغة 2.45 تريليون دولار حالياً- إلى القيمة الإجمالية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وفق المستويات السعرية الحالية، مع إسهام آليات المعروض المدروسة بتعزيز ثقة المؤسسات بهذه العملة.

فيما تؤكد بيانات التحليل الفني ارتفاع السعر بنسبة 240,564,075% منذ أدنى مستوى له في عام 2010 عند 0.04865$، ما يعني احتفاظها بمكانتها كمخزنٍ للقيمة لمدة تزيد على 15 عاماً.

المزاج العام المجتمعي: إشارات متضاربة وسط حالة من عدم اليقين السياسي

تشير بيانات LunarCrush إلى الأداء المجتمعي الحذر لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع تراجعها إلى المرتبة 292 في تصنيف AltRank الخاص بالمنصة لدى نشر توضيحات سياسة الخزانة. كما يُؤكد وقوع مؤشر Galaxy عند 38 انخفاض المزاج العام بشكلٍ مؤقتٍ، مع قيام اللاعبين بتقييم تأثير تغييرات إستراتيجية الحكومة الأمريكية للاستحواذ على هذه العملة.

في المقابل، تشير مؤشرات التفاعل إلى نشاطٍ كبير مع تسجيل 101.05 مليون تفاعلٍ رغم انخفاض السعر، وتسجيل 291,100 إشارة بزيادة قدرها 108,020.

وتناولت النقاشات حول هذه العملة في منصة التواصل الاجتماعي عمليات الشراء المؤسساتية، مع إفصاح شركة Brevan Howard عن امتلاكها ما قيمته 2.3 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وإشارة تقارير إلى ارتفاع الطلب الشرائي حتى مستوياتٍ تاريخية.

JUST IN: $20 BILLION HEDGE FUND BREVAN HOWARD REPORTS HOLDING $2.3 BILLION WORTH OF #BITCOIN – 13F FILING



ABSOLUTELY MASSIVE 🔥 pic.twitter.com/udhRT4w62u — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 15, 2025

وتُركز نقاشات المجتمع على احتمال بقاء السعر أعلى من مستوى الدعم، واحتمال حدوث اختراق صاعد، والتبني المؤسساتي طويل الأمد لهذه العملة رغم المخاوف قصيرة الأمد حول النهج الحكومي.

ومن التطورات المهمة أيضاً ذلك التشجيع المتواصل من قبل جاك دورسي (Jack Dorsey) على شراء هذه العملة، إلى جانب زخم التوقعات حول صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs).

وعليه، يشير تحليل المزاج الاجتماعي إلى استمرار المؤسسات بتعزيز مراكزها رغم انخفاض مشاركة المستثمرين الصغار في فترات الاستقرار النسبي للسعر.

JUST IN: BILLIONAIRE JACK DORSEY SAYS HE WANTS #BITCOIN TO BE USED AS "EVERYDAY MONEY"



BTC REPLACING THE DOLLAR. IT'S COMING 🔥 pic.twitter.com/P0iDbuIIxs — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 15, 2025

تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يشير إلى وجود دعم قوي

أشارَ تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى وجود دعم قوي أسفل المستويات السعرية الحالية، مع وقوع مستوى الدعم القادم الموافق لأدنى المستويات السعرية المُسجلة يوم الجمعة الماضي عند 116,827$ متبوعاً بمستوى الدعم المهم -الموافق لمؤشر متوسط الحركة الأسي لمدة 50 يوماً (EMA-50)- عند 114,797$، ومستوى الدعم الموافق لمؤشر متوسط الحركة الأسي لمدة 100 يوم (EMA-100) عند 109,975$، وهو مستوى مهمٌّ جداً للمؤسسات.

في المقابل، يقع مستوى المقاومة المهم -والموافق لمتوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً (EMA-20)- عند 117,499$، ما يُعَد عائقاً رئيسياً أمام تواصل الاتجاه الصاعد للسعر.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

وفي حال نجح السعر بخرق هذا المستوى، فقد يواصل ارتفاعه نحو النطاق الممتد بين 119,000$ و121,000$. أما إذا فشل باختراقه، فقد يختبر منطقة الدعم الممتدة بين 114,000$ و110,000$.

من ناحيتها، تشير بيانات التحليل الفني إلى تشكل نمط النابض المضغوط، مع انخفاض أحجام التداول ووقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقةٍ محايدة إلى جانب الزخم القوي لمؤشر MACD، ما يُوفر ظروفاً مناسبة لحدوث تحركاتٍ كبيرة؛ وتشير الأنماط التاريخية إلى أن هذا الاستقرار النسبي يتبعه عادةً تقلبات سعريةٌ كبيرة، ما يتماشى مع قراءة النطاق الفعلي للتقلبات (ATR).

السيناريوهات المتوقعة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

ارتفاع السعر بشكل كبير (احتمالية 50%)

في حال نجح السعر بخرق مستوى المقاومة عند 117,499$ إلى جانب استمرار التبني المؤسساتي، فقد يرتفع السعر نحو نطاق 119,000$-125,000$، بزيادة تترَاوح بين 2% و7% مقارنة بالمستويات الحالية.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

يستلزم تحقق هذا السيناريو ارتفاع أحجام التداول واستقرار سياسات الخزانة.

استقرار السعر ضمن نطاق محدود لفترة طويلة (احتمال 30%)

قد يواصل السعر تأرجحه ضمن النطاق الممتد بين 114,000$ و119,000$، ما يتيح لمؤشرات التحليل الفني إعادة ضبط نفسها، مع استمرار تعزيز المؤسسات لمَراكزها.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

يُوفر هذا السيناريو المحتمل فرص شراء جذابة قرب مستويات الدعم.

مرور السعر بفترة تصحيح (احتمال 20%)

في حال انخفض السعر أسفل مستوى الدعم عند 114,797$، فقد تتسبّب عمليات البيع بانخفاض نحو مستويات الدعم الممتدة بين 119,975$ و110,000$، منخفضاً بنسبةٍ تتراوح بين 6% و7% قبل احتمالية التعافي مجدداً.

مخطط بياني لسعر زوج BTC/USDT

المصدر: TradingView

تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تأرجح السعر قرب مستويات تاريخية مرتفعة يرجح حدوث تحركات كبيرة

يشير تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى وقوعه عند نقطة تحول مهمةٍ بين وضوح سياسات الخزانة والخرق المحتمل لنمط النابض المضغوط، كما يشير الاستقرار النسبي للسعر قرب مستوى 117,000$ إلى جانب الارتفاع الكبير لمؤشر MACD إلى أنّ المؤسسات تسعى إلى استباق التحركات السعرية الكبيرة المحتملة.

الهدف السعري القادم: بين 119,000$ و125,000$ دولار خلال 90 يوماً

يعتمد الاتجاه القادم للسعر على نجاحه بخرق مستوى المقاومة عند 117,499$ بقوة لتأكيد تواصل ارتفاعه نحو المستوى النفسي عند 119,000$.

بعدها، قد يتسبّب التبني المؤسساتي المُستدام بدفع السعر نحو مستوى المقاومة التاريخي عند 125,000$ ما قد يُوفر إمكانات نمو كبيرة. في المقابل، في حال انخفض السعر أسفل مستوى الدعم عند 116,827$، فقد يُواصل انخفاضه نحو النطاق الممتد بين 114,000$ و110,000$، ما قد يُوفر فرص شراء جذابة قبل أن يتبعَ موجة الشراء المؤسساتي القادمة مرورُ السعر بموجة ارتفاعاتٍ كبيرة قد تصل بالسعر إلى ما يتجاوز 125,000$.