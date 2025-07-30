نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يحلل 28 مؤشراً لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP): احتمال بنسبة 95% للموافقة على إنشاء صندوقها المتداول في البورصة (ETF) يشعل معركة حول خط الدعم عند 3.11$

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يكشف تحليل نموذج ChatGPT لـ 28 مؤشراً فنياً عن اختبار سعر عملة ريبل (Ripple) لمستوى الدعم الرئيسي عند 3.11$ مع ارتفاع احتمالات الموافقة على إنشاء صندوق متداول لعملة ريبل في البورصة (XRP ETF) إلى 95% بفضل تسارع وتيرة حل المعركة القانونية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يتم تداول عملة ريبل (Ripple) بسعر 3.09$ مع انخفاض حجم تداولها بنسبة 13.36% ليصل إلى 6.66 مليار دولار. وفي ظل تسارع وتيرة حل النزاع القانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، رفع محللو وكالة بلومبيرج (Bloomberg) احتمالات الموافقة على صندوق ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF) إلى 95، بينما يتباين أداء المؤشرات الفنية لدى مستويات المقاومة الرئيسية عند متوسطات الحركة الأسية (EMA)، ما يوحي بأن سعر عملة XRP قد ينطلق نحو 3.50$ أو قد يتراجع نحو مستوى الدعم عند 2.88$.

وفق هذا السياق، تم إجراء التحليل التالي باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعيChatGPT والاعتماد على 28 مؤشراً فنياً لحظياً، بالإضافة إلى تأثير تطورات دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) القانونية ضد شركة ريبل (Ripple)، وزخم الموافقة على إنشاء صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF)، ومؤشرات التبني المؤسساتي لتقديم قراءة لمسار سعر عملة ريبل (Ripple) خلال الـ 90 يوماً المقبلة وسَط تحولٍ تنظيمي ملحوظٍ نحو الوضوح القانوني والتبني المؤسساتي المتزايد.

التحليل الفني: الاستقرار النسبي دون مؤشرات متوسطات الحركة الأسية (EMAs) الرئيسية

يتوضع سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً عند 3.09$، ما يعكس انخفاضاً يومياً بنسبة 1.47 % مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3.14$، ضمن نطاق تداول يومي يتراوح بين 3.17$ (قمة) و3.09$ (قاع)، ويعكس هذا النطاق اليومي البالغ 2.9% تقلباتٍ محدودةً تُعَد نموذجية لمرحلة استقرار نسبي بعد موجات الارتفاع الكبرى.

المصدر: TradingView

ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) -المُتمَوضع عند 38.69– من منطقة البيع الزائد، في إشارة إلى زخم متوازن مع إمكانية حدوث انعكاس صاعد، إلى جانب كشف مؤشرات متوسطات الحركة عن تحدياتٍ فنية، إذ يقع سعر عملة ريبل (Ripple) دون مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لـ 20 يوماً عند 3.18$، ونظيره لـ 50 يوماً عند 3.20$، ولـ 100 يوم عند 3.11$، بينما لا يزال محتفظاً بقوته أعلى مؤشر متوسط الحركة لـ 200 يوم عند 2.88$.

وتُظهر مؤشرات MACD هيكلاً هابطاً مع تموضع خط المؤشر عند -0.0058دون مستوى الصفر، في حين أن مخططه البياني السلبي عند -0.0246 يدل على استقرار محتملٍ للزخم.

المصدر: TradingView

كما يُوضح تحليل حجم التداول نشاطاً معتدلاً مع تسجيل حجم التداول اليومي 6.66 مليار دولار، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13.36%. وتشير قراءة متوسط المدى الحقيقي (ATR) عند 2.93 إلى بيئةٍ عالية التقلب، ما ينذر بتحركاتٍ مستقبلية قوية بمجرد انتهاء مرحلة الاستقرار النسبي في ضوء الوضوح التنظيمي.

السياق السعري: التعافي من انعدام اليقين التنظيمي

تمتع أداء عملة ريبل (Ripple) بمرونةٍ استثنائية في عام 2025 في مواجهة التحديات التنظيمية، مع تعافيه القوي من أدنى مستوياته المسجلة في نيسان/أبريل عند 1.61$، ليستقر حالياً أعلى مستوى 3.00$، وقد عكس العام الجاري تصاعد الثقة المؤسساتية بعملة XRP رغم استمرار الإجراءات القانونية من قِبلِ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كذلك، شهدت الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس انخفاضاً تدريجياً من مستوى 3.40$ إلى مستوى 2.70$، تلاها تصحيح حادٌّ في شهر نيسان/أبريل إلى 1.80$ تزامناً مع بلوغ انعدام اليقين التنظيمي ذروته.

المصدر: TradingView

أيضاً، يُمثل شهر أيار/مايو قاع دورة سعر عملة ريبل (Ripple) عند 1.80$، ليعقبه تعافٍ قويٌّ في شهر حزيران/يونيو إلى 2.19$ مع استمرار الزخم الإيجابي في شهر تموز/يوليو، وليرتدَّ السعر نحو مستوياته الحالية حول 3.09$.

ورغم أن سعر عملة ريبل (Ripple) لا يزال دون أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 19.1%، إلا أنه يحتفظ بمكاسبه الاستثنائية التي تخطت 110,000% من أدنى مستوى له على الإطلاق تم تسجيله في عام 2014. باختصار، يُوضح هذا السياق السعري قدرة عملة XRP على الارتفاع بقوة ومرونتها في وجه الضغوط التنظيمية.

الدعم والمقاومة: مستويات حاسمة تحدد فرص الاختراق السعري

يقع الدعم الأقرب لسعر عملة ريبل (Ripple) حول أدنى مستوياته المسجلة اليوم عند 3.09$ بدعم من المستوى النفسي الحاسم عند 3.00$، ويوفر هذا التوافق خط دفاع قوي لاستمرار المسار الصاعد، ما يجعله المنطقة الأكثر أهمية لمراقبة مدى قوة مرحلة الاستقرار النسبي الحالية.

وتمتد مناطق الدعم الرئيسية إلى مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لـ 50 يوماً عند 2.74$، والذي يُعَد دعماً فنياً رئيسياً ومؤشراً مهماً للاتجاه على المدى الطويل، كما تمتد قاعدة الدعم القوية بين نطاق 2.80-2.85$، وهي تتوافق مع مناطق التجميع السابقة ومناطق الشراء المؤسساتي.

المصدر: TradingView

وتبدأ مستويات المقاومة الأقرب عند مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لـ 100 يوم عند 3.20$، تليها متوسطات الحركة لـ 20 يوماً عند 3.18$ و200 يوم عند 3.20$، وتشكل هذه المجموعة من متوسطات الحركة مقاومة قوية، يتطلب اختراقها زيادةً كبيرةً في حجم التداول. وقد يشير النجاح في اختراق هذه المستويات إلى استئناف الاتجاه الصاعد المستدام نحو المستوى النفسي المستهدف عند 4.00$ وما بعده.

إنجاز تنظيمي غير مسبوق: تسارع حل النزاع القانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)

يوشك الصراع القانوني بين شركة ريبل (Ripple) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتنازل كلا الطرفين عن الاستئنافات قبل الموعد النهائي المحدد في 15 آب/أغسطس، وفقاً للخبراء القانونيين.

ويستمر الوضوح القانوني في بناء زخم إيجابي مع الانتصارات القضائية الأخيرة التي أثبتت أن عملة ريبل (Ripple) لا تندرج تحت فئة الأوراق المالية بالنسبة لصغار المتداولين.

Just got off a call with my insiders in DC…



I can’t say much, but $XRP is about to explode.



I don't know exactly when, but soon.



If you’ve got 1,000 XRP, you’re already ahead of the curve.



This could be the move that changes everything. — Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) July 29, 2025

ويخلق هذا الإنجاز غير المسبوق أساساً لمنتجات الاستثمار المؤسساتي وتضمين العملة في القطاع المالي التقليدي، الأمرُ الذي كان مقيداً -في السابق- بسبب انعدام اليقين التنظيمي.

زخم الصندوق المتداول في البورصة (ETF): احتمال الموافقة عليه بنسبة 95% يثير التفاؤل في السوق

رفع المحللون لدى وكالة بلومبيرج (Bloomberg) احتمالات الموافقة على إنشاء صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) إلى 95% في عام 2025، ما يمثل زيادةً كبيرةً مقارنة بالتقديرات السابقة.

BREAKING: 🇺🇸 $XRP ETF’S 95% CHANCE OF APPROVAL ACCORDING TO BLOOMBERG!



“During the night I’ve been on the phone, Bank of America Contacts, and I’m saying 100%.”



Will XRP ETF’s be approved in 2025? 🤔💭



Comment Below & Follow For More!!👇👇 pic.twitter.com/2HFAon3Z2y — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) July 29, 2025

وتنتظر عشرةٌ من طلبات إنشاء هذا النوع من الصناديق قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025.

كما يعكس تركُّز هذه الطلبات بين كبريات شركات إدارة الأصول -بما في ذلك شركة جرايسكيل (Grayscale)- ثقة المؤسسات باحتمالية الموافقة والطلب الكبير عليها في السوق. كذلك، أكدت مصادر مطلعةٌ أن بنك أوف أمريكا (Bank of America) يثق -وبنسبة 100%– بالموافقة على إنشاء هذه الصناديق.

ويتزامن الجدول الزمني للموافقة على هذه الصناديق مع توقعات خفض الفيدرالي معدلات الفائدة، ما يخلق بيئة اقتصادية مثالية لارتفاع أسعار الأصول الخطرة.

🔥TRUMP: "Powell must cut rates by 3 points."



Trump says the Fed "should cut rates by 3 points," arguing each 1% cut saves $360B.💰



"Powell has to cut — a smart person would." pic.twitter.com/g4YvDrug7v — Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2025

وترفعُ معدلات الفائدة المنخفضة من شهية المؤسسات للأصول البديلة ذات إمكانيات النمو الضخمة مثل عملة ريبل (Ripple).

مؤشرات السوق: استقرار نسبي وسط اهتمام مؤسساتي متزايد

تحافظ عملة ريبل (Ripple) على مكانتها كثالث أكبر عملة رقمية بقيمة سوقية تبلغ 185.8 مليار دولار، ما يدل على قوة التبني المؤسساتي، ويُصاحب الانخفاض بنسبة 1.89% في القيمة السوقية تراجعاً بنسبة 14.77% في حجم التداول إلى 6.71 مليار دولار.

وتبيّن نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية البالغة 3.6% صحّةَ نشاط التداول بالنسبة إلى حجم السوق، ويوحي ذلك باستمرار الاهتمام المؤسساتي رغم الاستقرار النسبي الأخير.

المصدر: CoinMarketCap

ويُمثل المعروض المتداول لعملة ريبل (Ripple) البالغ 59.24 مليار عملة حوالي 59.2% من معروضها الأقصى البالغ 100 مليار عملة، ويسهم جدول إصدار العملة المنظم في دعم استقرار السعر، وتُظهر هيمنة عملة ريبل (Ripple) على السوق بنسبة 4.77% مكانتها كأحد أكبر الأصول الرقمية التي تحظى باهتمام مؤسساتي ضخم.

كما تعكس القيمة السوقية للمعروض الكلي للعملة البالغ 313.7 مليار دولار توقعات النمو طويلة الأجل، والمرتبطة بتبني البنية التحتية لأنظمة الدفع وزيادة الوضوح التنظيمي.

المزاج الاجتماعي: قوة المشاركة المجتمعية رغم الاستقرار النسبي

تكشف بيانات منصة LunarCrush عن نشاط اجتماعي قوي مع تحسّن تصنيف عملة ريبل (Ripple) في تقييم AltRank إلى 136، ما يبشّر بأداءٍ اجتماعيٍّ راقٍ مقارنةً بأدائها السعري. ويعكس مؤشر Galaxy Score -البالغة قيمته 47– زخماً إيجابياً متصاعداً في ظل التطورات التنظيمية وتوقعات إنشاء الصندوق المتداول في البورصة (ETF)؛ فيما تُظهر مقاييس المشاركة نشاطاً مكثفاً مع تسجيل 11.7 مليون مشاركة إجمالية، و57,210 إشارة، و9,189 منشئ محتوى يشاركون في النقاشات.

وتُبرز هيمنة عملة ريبل الاجتماعية بنسبة %3.75 قدرَتها على جذب اهتمامٍ واسع رغم استقرار السوق النسبي.

$XRP crash or just a pullback?

Price is at a critical point if it can’t hold a drop is likely. pic.twitter.com/ix4fwbvnnA — ETF (@_E_T_F_) July 28, 2025

ويُسجل مؤشر المزاج العام نسبة إيجابية تبلغ 81% وتعكس تفاؤل المجتمع تجاه قرب انتهاء الصراع القانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والموافقات المحتملة على الصندوق المتداول في البورصة والشراكات المؤسساتية؛ وترتكز المواضيع الاجتماعية الأخيرة على تقارير المصادر الحكومية الداخلية والشراكات المصرفية وتوقعات وصول السعر إلى 1,000$.

السيناريوهات المتوقعة لسعر عملة ريبل (Ripple) خلال الأشهر الثلاثة القادمة

الانطلاق عالياً بفضل الوضوح التنظيمي (احتمال 50%)

قد يترتب على حل النزاع القانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والموافقة على إنشاء الصندوق المتداول في البورصة إلى ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) بقوة نحو نطاق 5.00-6.00$، ما يُمثل زيادةً تتراوح بين 60-90% عن المستويات الحالية. من ناحيته، يتطلب هذا السيناريو استمرارَ تموضع حجم التداول اليومي فوق 8 مليار دولار وتحقيق اختراق ناجح لمستوى المقاومة الذي يشكله مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) عند 3.20$.

المصدر: TradingView

وتشمل المستويات الفنية المُستهدفة كلاً من مستوى 3.50$ و4.00$ و5.00$ بناءً على مستويات المقاومة السابقة وتوقعات الإقبال المؤسساتي بعد تحقق الوضوح التنظيمي.

استمرار الاستقرار النسبي (احتمال بنسبة 30%)

قد يؤدي تأخر الحسم التنظيمي إلى استمرار مرحلة الاستقرار النسبي ضمن نطاق يتراوح بين 2.80-3.30$، ما يتيح للمؤشرات الفنية فرصة إعادة التوازن مع استمرار الإقبال المؤسساتي، ويُوفر هذا السيناريو فرصاً للقيام بالتجميع دون مخاطرَ كبيرة بالانخفاض.

المصدر: TradingView

ومن المحتمل أن يحافظ مستوى الدعم عند مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لـ 200 يوم حول مستوى 2.57$ على قوته خلال فترة الاستقرار النسبي، في حين يتراوح حجم التداول اليومي بين 5-6 مليار دولار، وقد تمتد هذه التحركات الجانبية من 8 إلى 12 أسبوعاً بانتظار تطوراتٍ تنظيمية رئيسية.

التصحيح بفعل التأخيرات (احتمال بنسبة 20%)

قد تثير العقبات التنظيمية الكبرى أو رفض طلب إنشاء الصندوق المتداول في البورصة (ETF) موجة بيع تدفع السعر نحو مستويات الدعم عند 2.40-2.60$، ما يُمثل انخفاضاً يتراوح بين 20-25% عن المستويات الحالية؛ ويتطلب هذا السيناريو ظهور تعقيداتٍ قانونية غير متوقعةٍ أو ضعفاً أوسع في سوق العملات الرقمية.

المصدر: TradingView

في النهاية، ستعتمد عملية التعافي على عمليات الشراء المؤسساتية عند هذه المستويات المنخفضة، بالإضافة إلى الحل النهائي للإطار التنظيمي عبر مساراتٍ بديلة أو تمديد جداول الموافقات الزمنية.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): التقاء الوضوح التنظيمي مع الإقرار المؤسساتي

تشكل وضعية عملة ريبل (Ripple) الحالية نقطة حاسمة على المستوى التنظيمي تتزامن مع اهتمام مؤسساتي غير مسبوق وزخم قوي للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، ويتطلب الاستقرار النسبي دون مستوى المقاومة عند مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) مُراقبة دقيقة لتأكيد الاتجاه مع تسارع المحفزات القانونية.

النطاق السعري المستهدف: 5.00$ -6.00$ خلال 90 يوماً

يتطلب المسار الصاعد اختراقاً حاسماً لمستوى المقاومة عند 3.20$ من أجل تأكيد استمرار الزخم المؤسساتي خلال فترة الاستقرار الفني النسبي، حيث يُمكن أن يؤدي تسارع وتيرة الوضوح التنظيمي إلى دفع سعر عملة ريبل (Ripple) نحو المستوى النفسي 5.00$، مع استمرار التبني المؤسساتي بدفع السعر نحو مستوياتٍ أعلى عند 6.00$، ما يمثل أعلى مستويات الدورة الجديدة.

مع ذلك، إذا فشل سعر عملة ريبل (Ripple) باختراق مستوى المقاومة 3.20$، فقد يشير هذا إلى امتداد فترة الاستقرار النسبي ضمن نطاق 2.80-3.00$ مع تمديد الجدول الزمني التنظيمي، ما يخلق فرصة مثالية للتجميع المؤسساتي قبل أن تدفع موجة الانتصارات القانونية التالية عملة XRP نحو أهدافٍ تتجاوز 10$، ويؤكد هذا فرضية تمثيل عملة ريبل بنية تحتية عالمية لأنظمة الدفع.