توقعات ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) في نهاية عام 2025

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نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT يتوقع أن توفر عملات بديلة رائدة عديدة مكاسبَ جيدةً بحلول العام الجديد.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي (ChatGPT) -المنتَج الشهير لشركة OpenAI- أن تسجل أسعار العملات الرقمية البديلة الرائدة مستوياتٍ قياسيةً جديدةً في النصف الثاني من عام 2025، مستفيدةً من زخم الانطلاقة القوية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

فبالأمس، سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته الجديدة عند 123,218$. وإذا ما استمرَّ هذا الزخم، فقد تكون العملة الرقمية الأشهر على وشك التمتع بتبنٍّ عالمي شامل.

وأثار هذا الارتفاع الكبير تفاؤلاً كبيراً بين عشاق الكريبتو، حيث تشير التكهنات بأن القطاع بات على أعتاب سوق صاعدة أقوى من الانطلاقة التاريخية لعام 2021، مع توقعاتٍ بتحقيق العديد من العملات الرقمية البديلة الرائدة قيماً غير مسبوقةٍ، وإليكم أدناه عرضاً لبعض الأصول الرقمية التي يتوقع ChatGPT من OpenAI إمكانية توفيرها مكاسبَ في المدى المنظور.

عملة ريبل (Ripple): ChatGPT يتوقع إمكانية تضاعف سعر العملة الموفرة لحلول الدفع الدولية هذه بسهولة تامة

وفقاً لتوقعات نموذج ChatGPT، قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مُسجلاً 20$ بحلول أواخر عام 2025، ما يُمثّل زيادةً تعادل 7 أضعافٍ مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 2.85$.

ويعزو نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) هذا السيناريو المبشر إلى عدة عوامل، أبرزها التبنّي المؤسساتي المتزايد، وتحسُّن الوضوح التنظيمي، وتزايد فرص الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF)، وإمكانية تسبّبه بتلقي العملة استثماراتٍ أكبرَ من الأفراد والمؤسسات.

أضف إلى ذلك استمرار الإشادة بعملة ريبل (Ripple) نظراً لإتاحتها خدمات دفعٍ دولية سريعة بتكلفةٍ زهيدة، وبطرق متوافقةٍ مع المَعايير المتّبعة. ففي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بقدرة العملة على تسهيل التحويلات المالية الفورية الدولية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين.

من جانبٍ آخر، صدر حكم قضائيٌّ حاسم من محكمةٍ أمريكيةٍ عام 2023 يقضي بأن معاملات الأفراد المتعلقة بعملة ريبل (Ripple) لا تمثل تعاملاً غير مصرّح به في أوراق مالية، ما وضع حدّاً لادعاءاتٍ طالما ردّدتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بهذا الشأن، كما أكد براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs)- مؤخراً إسدال الستار على النزاع القضائي المُطوّل، ما أزال عبئاً كبيراً عن كاهل عملة XRP، وحسَّن المزاج العام للسوق تجاهَها وغيرَها من العملات البديلة.

أما فنياً، فيُعد حاجز المقاومة البالغ 3$ عائقاً رئيسياً، فإذا تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من اختراقه بشكلٍ حاسم خلال الأشهر المقبلة، فإن الهدف الأكثر تحفُّظاً -والبالغ 10$ بحلول نهاية العام وفقاً لتوقعات نموذج ChatGPT- يُصبح معقولاً للغاية.

لكنّ بلوغ مُستهدف 20$ الأكثر طموحاً تبعاً لتوقعات نموذج الذكاء الاصطناعي يبقى رهناً بالمزيد من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في مناطقَ مثل الشرق الأوسط، فقد حققت عملة ريبل (Ripple) أداءً متميزاً مؤخراً مقارنةً بالعملات الرقمية الرئيسية، وارتفعت قيمتها بمعدل 464% منذ العام الماضي، مقابل ارتفاعٍ بنسبة 100% لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

عملة باي (Pi Network-PI): نموذج ChatGPT يتوقع إمكانية تضاعف قيمة عملة مشروع التعدين باستخدام الهواتف المحمولة بنحو 10 مرات مع حلول نهاية العام

أحدث مشروع عملة باي (Pi Network) ثورةً في قطاع تعدين الكريبتو من خلال نهجه المُبتكَر المسمّى “التعدين بالنقر”، والذي يسمَح للأفراد بتعدين عملته الأساسية مباشرةً باستخدام هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى أجهزةٍ متخصصةٍ أو خبراتٍ تقنية.

ويرى نموذج ChatGPT إمكانية تضاعف قيمة عملة باي (Pi Network) بأكثر من 10 أضعاف قيمتها الحالية البالغة 0.4639$، كي تبلغ 5$ في نهاية العام الجاري.

فبدلاً من التعدين الذي يتطلب مواردَ ضخمة، يكسب المستخدمون أرصدة عملة باي (Pi Network) بمجرد فتح التطبيق والنقر يومياً، وهي طريقة أثبتت جاذبيتها، خاصة للمبتدئين في مجال الكريبتو. ومنذ إطلاقها في شباط/فبراير 2025، شهدت قيمة عملة باي (Pi Network) تقلباتٍ حادةً؛ ففي أوائل أيار/مايو، ارتفعت قيمتها من 0.58$ إلى 1.57$ خلال 4 أيام فقط، موفرةً مكاسبَ قويةً بنسبة 171% نتيجة تجدّد اهتمام المؤسسات.

أما حالياً، فتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة باي (Pi Network) -الآخذة بالارتفاع- إلى 39، ما يدل على مرورها بموجة بيع زائد، ولكن يُمكنها اكتساب الزخم بالتوازي مع انطلاقة أسواق الكريبتو.

وإذا استمرَّ هذا الاتجاه الإيجابي، فقد يتجاوز سعر عملة باي (Pi Network) حاجز المقاومة الحَرج البالغ 3$ هذا الصيف، ليتخطى أعلى مستوياته المُسجلة في شباط/فبراير عند 2.99$.

فبفضل تطبيقها سهل الاستخدام وشبكة طبقتها الأولى القابلة للتوسّع، تتمتّع عملة باي (Pi Network) بفرصةٍ جيدة لزيادة التبنّي العام، مع إمكانية بلوغ قيمتها علامة 5$ حتى في غياب سوق صاعدة مكتملة الأركان، لكنّ انتشارها الواسع بين المستخدمين والموافقات التنظيمية الأمريكية سيلعبان الدور الأبرز في تحقق التوقعات الأكثر تفاؤلاً لنموذج ChatGPT.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم الأصلية جاهزة لعودة قوية

كي نكمل قائمتنا لا بد من ذكر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) -أولى عملات الميم- التي تتمتع بقيمةٍ سوقية كبيرة تقارب 30.9 مليار دولار، وتم إطلاق عملتها الأساسية (DOGE) عام 2013 كمزحةٍ في البداية، لتتطوّر بعدَها وتصبح أصلاً رقمياً موثوقاً له استخدامات متنوعةٌ وحشدٌ من الأنصار شديدي الولاء عالمياً.

في الغالب، يتحرك سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بصحبة عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويجمع بين التقلبات التي تتسم بها عملات الميم والمرونة المذهلة طويلة الأجل.

ويتم تداول زوج DOGE/USD حالياً عند 0.20$ دون تغيير يُذكر مقارنةً بالأمس، كما تشير قراءة مؤشر RSI للعملة حالياً إلى 65 وتستمر بالارتفاع، في دلالةٍ على تمتّعها باهتمام شرائيّ مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالارتفاع.

كذلك، تشير المخططات البيانية الفنية إلى تشكل نمط الوتد الهابط بشدة والممتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، في دلالةٍ على إمكانية انعكاس المسار السعري بشكلٍ حاد.

وتفيد توقعات ChatGPT بإمكانية انطلاق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) صوب 1.50$ خلال السوق الصاعدة المحتملة، ما سيُمثل تضاعفاً لقيمتها بنحو 7.5 ضعفاً.

على صعيد التبنّي، تستمر عملة دوجكوين (Dogecoin) بتلقي دعم قوي من الشركات والمشاهير. فمثلاً، تقبل شركة تسلا (Tesla) الدفعَ باستخدام عملة DOGE لقاء سلع معينة، كما وفرتها منصات مثل Revolut وباي بال (PayPal) ضمن خيارات الدفع الخاصة بها، في تعزيز لاستخداماتها العملية.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): هل يمكن لعملة الميم الناشئة مضاعفة قيمتها بنحو 1,000 ضعف؟

فيما أبدى نموذج ChatGPT تفاؤلاً بشأن عملات بديلة شهيرة، فإن قيمتها السوقية الضخمة غالباً ما تَحدّ من مكاسبها المنتظرة. أما بالنسبة للمتداولين الساعين إلى تحقيق أقصى المكاسب، فقد توفر عملات الميم الأقل شهرةً فرصاً أكبر للنمو، ولعل أبرَزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) العاملة وفق معيار ERC-20 والتي انطلق اكتتابها قبل أسبوعٍ تقريباً.

فقد نجح اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بجمع قرابة النصف مليون دولار من المُستثمرين الأوائل حتى الآن، ما يَعكس اهتماماً قوياً بها في السوق وإمكانية انطلاقها بقوة فور إتاحتها للتداول.

وبخلاف عملات الميم الساعية لإثبات استخداماتها، تفتخر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بكونها أصلاً قائماً على الضجيج الإعلامي، مستخدمةً التهكّم وقوة التسويق والخوف من فوات فرصة الكسب كوسائلَ لتعزيز زخمها. حول ذلك، يُعلن موقعها الإلكتروني بجرأة: “إنها ليست مبنية على أساسيات، بل على الوهم والسخرية والهذيان الجمعي لأكثر المتداولين تطرّفاً عبر الإنترنت”.

فعملة توكن 6900 (TOKEN6900) مُستوحاةٌ من سابقتها عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، إحدى عملات الميم الأخرى التي تحتفي بجماليات الإنترنت العبثية، فعملة T6900 تتمتع بمعروض يبلغ 930,993,091 عملة، أي أكثرَ بعملةٍ واحدة فقط من نظيره لعملة SPX6900، ما يُؤكد علامتها التجارية التنافسية.

ويبدو أن هذه الرؤية تلقى صدًى طيباً، كما يتضح من الأداء القوي للاكتتاب، ورغم افتقارها لأية استخداماتٍ عمليةٍ، يُمكن لمالكيها رهنُ ممتلكاتهم منها وتلقي عوائد إلى جانب المكاسب المنتظرة بعد إطلاقها.

أخيراً، يُمكن للمهتمين شراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر الموقع الرسمي للمشروع بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.006575$، وعلى من يودون الشراء بأقل سعر ممكن المسارعة الآن، فمن المُقرر ارتفاع السعر خلال 24 ساعة.

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