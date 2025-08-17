ChatGPT يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة شيبا إينو (ٍShiba Inu-SHIB) بحلول نهاية 2025

يتوقع ChatGPT-5 (الإصدارُ الأحدث من ChatGPT) أن عملة ريبل (Ripple) وعملة بيبي (Pepe) وعملة شيبا إينو (ٍShiba Inu) قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين خلال الأشهر القادمة قبل بدء موسم الأعياد، ويبدو أن نشاط السوق مؤخراً يدعمُ هذا التوقع؛ حيث ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) البارحة متجاوزاً مستواه الأعلى تاريخياً -المُسجل منذ شهر فقط- عند 122,838$ وبلغ 124,128$، إلا أن السوق شهد تراجعاً عقب إصدار مكتب إحصائيات العمالة قراءات تضخم أمريكي أكبرَ من المتوقع خلال شهر تموز/يوليو.

على الجبهة التنظيمية، قام الرئيس دونالد ترامب بتوقيع قانون GENIUS الذي يُمثل أول تشريعٍ متكامل للعملات المستقرة في الولايات المتحدة ويفرض وجود احتياطي لكامل للعملات التي يتم إصدارها، كما كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن مبادرة Project Crypto المُصممة لتطوير قوانين الأوراق المالية ومنح شركات الكريبتو إرشاداتٍ أوضح.

وينتظرُ العديد من المراقبين -في ظل اتجاه القطاع نحو حركةٍ صاعدة- أن تتجاوز القفزة القادمة لعملات الميم والعملات المستقرة القمم المسجلة عام 2021، وقد تتصدّرُ عملة ريبل (Ripple) وعملة بيبي (Pepe) وعملة شيبا إينو (ٍShiba Inu) هذه الموجة في حال ثبوت دقة تحليلات ChatGPT.

عملة ريبل (Ripple): ChatGPT يتوقع مكاسب قدرها 3 أضعاف وربما بلوغ سعر 10$ بحلول نهاية العام

يتوقع ChatGPT أن يتجه سعر عملة ريبل (Ripple) نحو بلوغ 10$ قبل نهاية عام 2025 (أكثر من 3 أضعاف السعر الحالي البالغ 3.11$).

توقعات ChatGPT لسعر عملة ريبل

ورَسَم سعر العملة مساراً مثيراً للإعجاب فبلغ في 18 تموز/يوليو قيمة 3.65$ متجاوزاً قمته التاريخية السابقة التي سجّلها عام 2018 عند 3.40$، ومن ثمَّ انخفض بنسبة 14.6% نحو مستواه الحالي.

كما تشهد تقنية الدفع الخاصة بشركة ريبل (Ripple) إقبالاً عالمياً، فقد اعترَف صندوق الأمم المتحدة لتطوير رأس المال بعملة ريبل (Ripple) كوسيلةٍ ممكنةٍ لإجراء المعاملات الدولية في البلدان النامية، كما أغلقت الشركة هذا العام صراعاً طويل الأمد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) انتهى بإسقاط اللجنة دعواها القضائية، وهذا يدعم الحُكم الصادر عام 2023 الذي يلغي تصنيف أوراق مالية لعملة XRP عند شرائها من قبل المستثمرين الصغار، ما يؤدي إلى إزالة الضغط التنظيمي عن العملات البديلة الكبرى.

مخطط بياني لسعر زوج XRP/USDT يعرض مؤشرات فنية – المصدر: موقع Tradingview

ويُمكن لعملة ريبل (Ripple) أن تمر بقمتها السعرية مجدداً وتتجاوزها؛ حيث يرى ChatGPT بلوغ مستوى 5.5$ هدفاً منطقياً وربّما 10$ في حال انطلاق سوق صاعدٍ صريح. ويدعم التحليل الفني هذه التوقعات؛ حيث يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة الحياد عند قيمة 50 مقترحاً تباطؤ موجة البيع، وقد ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 446% خلال 12 شهراً متجاوزاً أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) اللتين ارتفعتا بنسبة 98.5% و73% على التوالي خلال عام.

عملة بيبي (Pepe): عملة الميم الرائدة التي يمكنها تحقيق عوائد قدرها 35 ضعفاً في عام 2025 وربما أكثر من ذلك بكثير!

تم إطلاق عملة بيبي (Pepe) عام 2023 واحتلت بسرعةٍ مركزاً بين عملات الميم الثلاث الأكبر بقيمة سوقية قدرها 4.7 مليار دولار، كما تصدرت عملاتِ الميم غير المرتبطةِ بصورة دوج (Doge) الطريفة.

توقعات ChatGPT لسعر عملة بيبي

وتظل عملة بيبي (Pepe) في دائرة الاهتمام رغم المنافسة الشرسة ضمن قطاع عملات الميم بفضل مجتمعها القوي وسيولتها العالية؛ كما أشار إيلون ماسك إلى امتلاكه عملة بيبي (Pepe) بالإضافة إلى عملة دوجكوين (Dogecoin) عبر تلميحاتٍ متفرقةٍ على منصة X (تويتر سابقاً) بما في ذلك استبدال صورته مؤقتاً بصورة الضفدع بيبي.

كما يبلغ سعر العملة حالياً 0.00001112$ منخفضاً بنسبة 2.5% خلال 24 ساعة، وقد حافظت على قيمتها رغم انخفاض وسطيّ بنسبة 7.6% في قيمة قطاع عملات الميم البالغة 76.5 مليار دولار. ويُمكن أن يرتفع سعر عملة بيبي (Pepe) حتى 0.000026$ بحلول الخريف؛ ولكنْ يجبُ عليه أولاً تجاوز منطقة المقاومة 0.000018$-0.000022$.

مخطط بياني لسعر زوج PEPE/USDT يعرض مؤشرات فنية – المصدر: موقع Tradingview

من جانبه، يتوقع ChatGPT ضمن السيناريو المتفائل ارتفاع سعر عملة بيبي (Pepe) بمقدار 180 ضعفاً واقترابه من مستوى 0.002$ الأعلى بمرتبتين من السعر الأعلى تاريخياً البالغ 0.00002803$ والمُسجّل العام الماضي؛ ولا يُعَد هذا التوقع مُرجَّحاً في ظل غياب سوق صاعدة تدعم المخاطرة كما في عام 2021.

وينص التوقع الأقرب للواقع على ارتفاع السعر 35 ضعفاً وبلوغه 0.00039$ كحدٍّ أقصى؛ حيث يكشف مخطط سعر العملة نمط وتدٍ هابطٍ ممتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس يُنذر تاريخياً بحركةٍ صاعدة، وقد يغدو هذا مُمكناً بوجود إطار عملٍ تنظيمي أكثرَ وضوحاً يضع أساساً لموسم الصعود.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): ChatGPT يرسم سيناريو متفائلاً لارتفاع سعر عملة الميم القائمة على بلوكتشين إيثيريوم بمقدار 8 أضعاف

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس عام 2020 وحافظت على مكانتها كأقوى منافسٍ لعملة دوجكوين (Dogecoin)، وتتجاوز قيمتها السوقية حالياً 7.6 مليار دولار.

توقعات ChatGPT لسعر عملة شيبا إينو

ويبلغ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً 0.00001297$ منخفضاً بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة، كما حافظت العملة -التي يتم تداوها عادةً كعملةٍ وظيفية- على قيمتها أفضل من معظم عملات الميم التي فقدت 7.6% من قيمتها الإجمالية البالغة 76.5 مليار دولار، وتخترق عملة شيبا إينو الآن نمطين يَدعُوان للتفاؤل (وتد هابط وراية صاعدة) تشكلّا هذا العام.

أيضاً، يُمكن أن يُطلق التجاوز الحازم لمستوى 0.000025$ حركة صاعدةً توقعها ChatGPT حتى 0.000044$-0.0001$ وتكافئ ارتفاعاً سعرياً بمقدار 3-8 أضعاف. حالياً، يقف مؤشر القوة النسبية عند قيمة 48 كاشفاً موجة بيعٍ حديثة، ومن المرجّح أن ينقلب بمجرد استيعاب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي الصادرة في تموز/يوليو، فيما يُساهم حرق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في تعزيز ندرتها؛ حيث تم حرق 1.3 مليار عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خلال أسبوع واحد من الشهر الماضي ليتجاوزَ معدل الحرق 2,000%.

مخطط بياني لسعر زوج SHIB/USDT يعرض مؤشرات فنية – المصدر: موقع Tradingview

وتشكل عملة شيبا إينو (Shiba Inu) -بعيداً عن هويتها كعملة ميم- عماد شبكة الطبقة الثانية Shibarium المُصممة لتوسيع القدرة على تنفيذ المعاملات وخفض التكاليف واستضافة التطبيقات اللامركزية (dApps)، كما تتميز عملة SHIB عن بقية المنافسين في القطاع بالتطويرات الجديدة في مجال الخصوصية.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يقترب من علامة مليون دولار مع تزايد الإقبال على عملة الميم التي قد ترتفع قيمتها 100 ضعف؟

يتوقع ChatGPT أسعار العملات المعروفة نظراً لوفرة البيانات حولها، لكنّ هناك العديد من الخيارات الأخرى في حال كنتم من المتداولين الذين يبحثون عن مخاطرَ وأرباح أكبر، مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الجديدة -المُستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin)- التي نجَحَ اكتتابُها بجمع أكثر من 997,500$ بعد بضعة أيام من إطلاقه.

وتعتمدُ هذه العملة المتوافقة مع معيار ERC-20 الخاص ببلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) على حشد مجتمع كبير عبر مجموعاتٍ نشطةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مسابقات التداول واتفاقيات التعاون الترويجية، علماً أنه تم تخصيص 25% من المعروض الكلي البالغ 150.24 مليار عملة لصندوق المشروع (Maxi Fund) الذي يُركز على اتفاقيات التعاون والتسويق.

وتبلغ عوائد الرهن السنوية 285% حالياً لكنّها ستنخفض بازدياد عدد المشاركين في مجمّع الرهن، ويبلغ سعر العملة الآن 0.000252$ ضمن الاكتتاب، لكنّ هذا السعرَ سيرتفع خلال ساعاتٍ بدخول جولة التمويل القادمة، ما يمنح المستثمرين الأوائل أفضلية سعرية قبل الإدراج الرسمي.

أخيراً، يُمكن شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من موقع المشروع عبر ربط محفظة كريبتو -مثل ميتاماسك (MetaMask) أو بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته ثمَّ القيام بالشراء؛ ويُمكنكم مواكبة مستجدات المشروع عن طريق متابعة حسابه على منصتي X وتيليجرام.