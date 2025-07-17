توقعات تشات جي بي تي (ChatGPT) لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بحلول نهاية عام 2025

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نموذج ChatGPT يتوقع تحرّكاتٍ سعرية محتملة وعنيفة لعملة ريبل (Ripple) واثنتين من أبرز عملات الميم المستوحاة من الكلاب.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي (ChatGPT) -المنتَجُ الشهير لشركة OpenAI – أن تُسجل أسعار العملات الرقمية البديلة الرائدة مستوياتٍ غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2025، مستفيدةً من زخم الانطلاقة القوية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، والذي سجَّل أعلى مستوياته الجديدة عند 122,838$ يوم الإثنين. وإذا ما استمرَّ هذا الزخم، يرى مُحللون أنّ العملة الرقمية الأشهر على وشك التمتع بتبنٍّ عالمي شامل.

وأثارَ هذا الارتفاع الكبير تفاؤلاً كبيراً بين عشاق الكريبتو، حيث تُشير التكهنات إلى أن القطاع بات على أعتاب سوق صاعدة أقوى من الانطلاقة التاريخية لعام 2021، مع توقعاتٍ بتحقيق العديد من العملات الرقمية البديلة الرائدة قيماً غير مسبوقةٍ، وإليكم أدناه بعض الأصول الرقمية التي يتوقع ChatGPT إمكانية توفيرها مكاسبَ في المدى المنظور.

عملة ريبل (Ripple): ChatGPT يتوقع ارتفاعاً كبيراً لهذه العملة الرائدة في حلول الدفع الدولية

وفقاً لتوقعات نموذج ChatGPT، قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) مُسجّلاً 20$ بحلول أواخر عام 2025، ما يُمثّل زيادةً تعادل 7 أضعافٍ مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 2.96$.

وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى مجموعةٍ من العوامل، أبرزُها التبنّي المؤسساتي المتزايد، وتحسُّن الوضوح التنظيمي، وتزايد فرص الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF)، وإمكانية تسبّبه بتلقي العملة استثماراتٍ أكبرَ من الأفراد والمؤسسات.

أضف إلى ذلك استمرار احتفاظ عملة ريبل (Ripple) بسمعتها كوسيلة دفع دولية سريعة ومنخفضة التكلفة، ومتوافقةٍ مع المعايير التنظيمية المعتمدة. ففي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) بقدرة العملة على تسهيل التحويلات المالية الفورية الدولية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين.

من جانبٍ آخر، صدرَ حُكم قضائيٌّ حاسم من محكمةٍ أمريكيةٍ عام 2023 يقضي بأن معاملات الأفراد المتعلقة بعملة ريبل (Ripple) لا تُصنف كأوراق ماليةٍ غير مسجلة، ما وجّه ضربة لموقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي كانت تعتبر عملة XRP والعملات الرقمية الآخرى -باستثناء عملة بيتكوين (Bitcoin)- أوراقاً مالية غير مسجلة. من جانبه، أكد براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs) في آذار/مارس إسدال الستار على النزاع القضائي المُطوّل، ما أزال عبئاً كبيراً عن كاهل عملة XRP، وحسَّن المزاج العام للسوق تجاهَها وغيرَها من العملات البديلة.

أما فنياً، فيُعَد حاجز المقاومة البالغ 3$ عائقاً رئيسياً، فإذا تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من اختراقه بشكلٍ حاسم خلال الأشهر المقبلة، فإنّ الهدف الأكثر تحفُّظاً -والبالغ 10$ بحلول نهاية العام وفقاً لتوقعات نموذج ChatGPT- يُصبح معقولاً للغاية.

غير أن بلوغ مستوى 20$ الأكثرَ طموحاً يبقى رهناً بالمزيد من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، فلطالما طالب الفاعلون في القطاع بإطار قانوني واضح. من جهةٍ أخرى، ارتبط اسم ترامب على الدوام -وحتى قبل عودته إلى سدة الرئاسة- بلقب “رئيس العملات الرقمية”، غيرَ أنه لم يقدّم حتى الآن خطواتٍ جوهرية تُجسّد هذا الوصف. إلى جانب ذلك، تثير حالة عدم الاستقرار السياسي في مناطق مثل الشرق الأوسط قلق المستثمرين.

مع كل ذلك، حققت عملة ريبل (Ripple) أداءً متميزاً مؤخراً مقارنةً بالعملات الرقمية الرئيسية، وارتفعت قيمتها بمعدل 429% منذ العام الماضي مقابل ارتفاعٍ نسبته 87% لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

عملة دوجكوين (Dogecoin): عملة الميم الأصلية تستعد لانتعاشةٍ قوية

تتمتع عملة دوجكوين (Dogecoin) -أولى عملات الميم- بقيمةٍ سوقية كبيرة تقارب 30.2 مليار دولار، ورغم إطلاقها في عام 2013 كمزحةٍ، فقد تطوّرت منذ ذلك الحين إلى أصل رقمي موثوق له استخدامات متنوعةٌ وحشدٌ من الأنصار شديدي الولاء.

وغالباً ما يتحرك سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بصحبة عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويجمع بين التقلبات التي تتسم بها عملات الميم والقدرة اللافتة على الاستمرار في السوق. ويتم تداولها حالياً عند 0.201$ بعد ارتفاع بنسبة 3% خلال اليوم و16% خلال الأسبوع، كما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة حالياً إلى 65 وتستمر بالارتفاع، في دلالةٍ على تمتّعها باهتمام شرائي مع استمرار سعر عملة بيتكوين بالارتفاع.

كذلك، تشير المخططات البيانية الفنية إلى تشكل نمط الوتد الهابط بشدة والممتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، ما يعني إمكانية انعكاس المسار السعري بشكلٍ حاد.

وتفيد توقعات ChatGPT بإمكانية انطلاق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) صوب 1.50$ خلال السوق الصاعدة المحتملة، ما سيُمثل تضاعفاً لقيمتها بنحو 7.5 ضعفاً. أما على صعيد التبنّي، فتستمر العملة بتلقي دعم قوي من الشركات والمشاهير. فمثلاً، تقبل شركة تسلا (Tesla) الدفعَ باستخدام عملة DOGE لشراء بعض المنتجات، كما وفرتها منصات مثل Revolut وباي بال (PayPal) ضمن خيارات الدفع الخاصة بها، في تعزيز لاستخداماتها العملية في الأسواق التقليدية.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): ChatGPT يتوقع ارتفاعاً بمقدار 10 أضعاف مع نهاية العام

منذ إطلاقها في آب/أغسطس 2020، أصبحت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إحدى أبرز عملات الميم خلف عملة دوجكوين (Dogecoin)، بما تحمله من استخداماتٍ وظيفية وقيمة سوقية تتخطى 8.1 مليار دولار.

ويستقر سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً عند 0.00001384$ بزيادة قدرها 4.3% في آخر 24 ساعة، و14.1% خلال الأسبوع الماضي، ليقتربَ من اختراق زوج من الأنماط الفنية الصاعدة، هما الوتد الهابط الممتد بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس ونمط الراية الصاعد المُتشكل منذ منتصف أيار/مايو، ما يجعل مُستهدفها المتوقع عند مستوى المقاومة الهام التالي 0.000022$ وربّما يصل إلى 0.00003$ إذا استمرّت باكتساب الزخم، ولعلَّ ذلك ما دفع نموذج ChatGPT لتوقع انطلاقةٍ قويةٍ صوب 0.0001$ قبل نهاية العام، أي بزيادةٍ تفوق 7 أضعافٍ مقارنة بمستواه الحالي.

ويستند هذا التوجه الإيجابي إلى التطوّر الذي شهده المشروع، إذ انتقل من مجرد عملة ميم إلى نظام تقني يُركّز على الاستخدامات الوظيفية، علماً أن العملة مبنيةٌ على بلوكتشين إيثيريوم، إلا أنها حسَّنت من قدرتها على التوسع عبر حل الطبقة الثانية Shibarium الخاص بها، والذي يُوفر معاملاتٍ أسرَع ورسوماً أقل، إلى جانب دعم أوسَع للتطبيقات اللامركزية، بالإضافة إلى توفير مزايا إضافيةٍ تتعلق بالخصوصية.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): هل يمكن لعملة الميم الناشئة مضاعفة قيمتها بنحو 1,000 ضعف؟

فيما أبدى نموذج ChatGPT تفاؤلاً بشأن عملات بديلة شهيرة هذا العام، فإن قيمتها السوقية الضخمة غالباً ما تَحدُّ من مكاسبها المنتظرة. أما بالنسبة للمتداولين الساعين إلى تحقيق أقصى المكاسب، فقد تُوفر عملات الميم الأقل شهرةً فرصاً أكبر للنمو، ولعلَّ أبرَزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) العاملة وفق معيار ERC-20 والتي انطلق اكتتابها قبل أسبوعٍ تقريباً.

فقد نجح اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بجمع أكثر من 630,200$ من أوائل المُستثمرين حتى الآن، ما يَعكس اهتماماً قوياً بها في السوق وإمكانية انطلاقها بقوة فور إتاحتها للتداول.

وبخلاف عملات الميم الساعية لإثبات استخداماتها، تفتخر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بكونها أصلاً قائماً على الضجيج الإعلامي، مُستخدمةً التهكّم وقوة التسويق والخوف من فوات فرصة الكسب كوسائل لتعزيز زخمها. حول ذلك، يُعلن موقعها الإلكتروني بجرأة أنها “ليست مبنية على أسس متينة، بل على الوهم والسخرية والهذيان الجمعي للمتداولين الغارقين في الإنترنت حتى النخاع”.

فعملة توكن 6900 (TOKEN6900) مُستوحاة من سابقتها عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، إحدى عملات الميم الأخرى المستوحاة من أسلوب فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينات. فعملة T6900 تتمتع بمعروض يبلغ 930,993,091 عملة، أي أكثرَ بعملةٍ واحدة فقط من نظيره لعملة SPX6900، ما يُبرز توجهها التنافسي في بناء الهوية التسويقية.

ويبدو أن هذه الرؤية تلقى صدًى طيباً كما يتضح من الأداء القوي للاكتتاب، فرغم افتقارها لأية استخداماتٍ عمليةٍ، يُمكن لمالكيها رهنُها وتلقي عوائد إلى جانب المكاسب المنتظرة من ارتفاع سعرها بعد الإطلاق.

أخيراً، يُمكن للمهتمين شراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر الموقع الرسمي للمشروع بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.0066$، وعلى من يودون الشراء بأقل سعر ممكن المسارعة الآن، فمن المُقرر ارتفاع السعر خلال 22 ساعة.

ويُمكنكم متابعة آخر أخبار المشروع عبر حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.